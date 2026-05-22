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U.S. Federal government Federal government of the United States Федеральное правительство США Высшие федеральные органы государственной власти США

U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США

СОБЫТИЯ


22.05.2026 Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

2026 г. акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, подскочили в четверг после того, как правительство США заявило о выделении почти $2 млрд в виде грантов девяти компаниям, работающ
30.04.2026 Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

некоторые сотрудники Meta имели доступ к содержимому сообщений мессенджера. Photogenica - Primakov Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp к чатам пользов
25.02.2026 Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Вынесен приговор за продажу секретов оборонного поставщика Правительства США Генеральный директор Trenchant (специализированное подразделение кибербезоп
10.09.2025 Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

нные в интернете, если они откажутся платить», — заявил Джозеф Ночелла-младший (Joseph Nocella Jr), прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка. freepik/dcstudio За помощь в поимке украинского хакера власти США заплатят $11 млн Тимощука разыскивают и французские правоохранители, включившие его в список самых разыскиваемых «опасным» преступников Европы. Один из его сообщников — тоже украинск
20.08.2025 США на пороге масштабной ИТ-национализации. К рукам приберут даже иностранные компании с многомиллиардной выручкой

Государственные информационные технологии Власти США рассматривают возможность массового превращения частных ИТ-компаний в частично гос
11.08.2025 Nvidia и AMD будут платить Америке 15% от продаж чипов в Китае

пользована для сокращения разрыва между США и Китаем в разработке искусственного интеллекта. Nvidia Правительство США может заработать более $2 млрд на том, что сначала ввело, а потом отменило

23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

е разрешают создавать собственные протоколы шифрования, которые были бы независимы от вмешательства правительства США. Дорси удивился тому факту, что в отличие от Telegram, мессенджер Signal не
10.03.2025 Власти США изъяли серверы и домены российской криптобиржи

antex.io и Garantex.academy. Санкцию на это выдал суд Восточного округа штата Вирджиния. Теперь при заходе на указанные домены висит информация об их конфискации правоохранительынми органами. freepik Власти США, Финляндии и Германии арестовали серверы и домены российской криптобиржи Garantex Одновременно власти Германии и Финляндии арестовали серверы Garantex. Правоохранительные органы США

05.02.2025 Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

чает, что работает только с правоохранительными органами и разведывательными службами в 39 странах. Власти США, стремясь установить «ответственное» регулирование рынка, поддерживают деятельност
31.01.2025 Власти США готовы запретить приобретение Hewlett Packard Enterprise компании Juniper Networks за $14 млрд

ты для предоставления услуг, то сегодня Juniper Networks динамично выходит и на рынок Enterprise т.е. создание ИТ-решений для большого бизнеса или государственных компаний. Hewlett Packard Enterprise Власти США хотят заблокировать сделку Hewlett Packard Enterprise и Juniper Networks на сумму $14 млрд Производитель решений для центров обработки данных (ЦОД) HPE, появилась в 2015 г. одновреме
11.09.2024 Intel наказана. Власти США оставили ее без гигантских грантов и льгот в отместку за провальные продажи

закону о чипах» (CHIPS Act), принятому в США, пишет Tom’s Hardware. Как гигантский игрок американской полупроводниковой индустрии с заводами по всему миру, она рассчитывала на самую крупную сумму, но власти США решили повременить с выплатами. Причина – в провальном финансовом отчете за II квартал 2024 г., в котором Intel отчиталась о почти рекордном для нее размере чистого убытка, составивш
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера

предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования, ведущегося в отношении компании. Материалы, полученные в результате, вероятно, лягут в основу судебного иска регулятора к компании. Власти США подозревают Nvidia в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По некоторым данным, чипмейкер усложняет своим клиентам процесс перехода на продукцию других поставщиков

21.06.2024 США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

Мы считаем решение OFAC о персональных санкциях необоснованным. Этот шаг стал продолжением решений правительства США в отношении «Лаборатории Касперского», которые были приняты в связи с текущ
19.06.2024 Власти США начали вводить персональные санкции в отношении разработчиков шпионского программного обеспечения

оупотреблений данной технологией, вследствие чего она применялась против журналистов, научных исследователей, правозащитников, диссидентов и других предполагаемых критиков, а также работников органов власти США», - говорится в публикации Госдепартамента США. Имена попавших под санкции не раскрываются. Однако есть все основания полагать, что речь идёт о людях, связанных с израильской группой
08.05.2024 Власти США лишили Huawei процессоров Intel, на которых работает 90% ноутбуков компании

Intel лишена лицензии на поставку чипов Huawei Правительство США отозвало лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm поставлять интегральные мик
06.05.2024 Правительство США за бесценок продало мощный суперкомпьютер неизвестному покупателю

нию строений и прочей инфраструктуры под размещение вычислительной системы. Заменивший Cheyenne суперкомпьютер Derecho стоил уже $35-$40 млн. Вероятно, и проданный с молотка серверный массив обошелся правительству США в те же несколько десятков миллионов долларов. Если исходить из консервативной оценки затрат на создание девайса в $25 млн, получается, что некогда очень мощный суперкомпьютер
13.03.2024 Власти США не посмели лишить Huawei процессоров Intel. На этом настаивали AMD и «ястребы» из Конгресса

ei Корпорации Intel удалось отстоять право на осуществление поставок передовых процессоров китайскому технологическому гиганту Huawei, находящемуся под американскими санкциями. По информации Reuters, власти США не планируют отзывать лицензию на экспорт продукции в КНР, выданную Intel несколькими годами ранее. Срок действия соответствующей лицензии истекает в конце 2024 г., и добиться ее про
29.12.2023 Nvidia включила смекалку и обманула правительство США. Созданы супермощные видеокарты для Китая, которым нипочем санкции

твие не из дешевых Слишком высокая производительность 4090 означает, что Nvidia необходима лицензия правительства США на продажу этих карт в Китае. Как оказалось, снижения производительности на
11.12.2023 Власти США громят европейских производителей оборудования для выпуска микросхем и осыпают деньгами азиатских

а видеть ее в числе своих поставщиков, но подписание сделки так и не состоялось – в декабре 2022 г. власти США внесли YTMC в свой «черный список», обрушив на компанию санкции и заставив ее пойт
20.04.2023 Seagate поймали на тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei. Власти США выписали ей штраф в $300 млн

ком партнерстве с китайским техногигантом сроком на три года. Если договор не был расторгнут, о чем власти США не говорят, то прописанные в нем условия на момент публикации материала продолжали
18.04.2023 Правительство США жестко раскритиковало криптовалютный рынок, вызвав ярость отрасли

Инструмент спекуляций Правительство США выпустило предельно жесткий в оценках доклад с критикой криптовалютного рынка. Документ тем более символичен, что Белый дом впервые включил упоминания криптовалютной экосистем
10.03.2023 Власти США готовят продажу криптовалютного конфиската на $1 млрд. Bitcoin обвалился

Это великий признак Власти США переместили криптовалютные активы, конфискованные у киберзлоумышленников, на новые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitc
08.11.2022 Власти США начали охоту на интернет-библиотеки. Студенты и профессора в ярости

му научному контенту, в беседе с CNews объяснил владелец компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. «Правительство США сделало то же самое, что делает Роскомнадзор – разделегировало владение дом
25.10.2022 Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители

США вновь вмешались в дела Китая Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Tech
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков

C – к оборудованию, которое позволяет выпускать 14-нанометровую продукцию. Однако не исключено, что власти США запоздали с введением запрета, и компания уже освоила куда более передовые техпроц
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию

вший на этом посту Барака Обаму. Раскрыть факт нарушения санкционного режима помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранил
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange

по шкале CVSS каждая. Причина заключается в том, что обе уязвимости можно эксплуатировать удаленно без какой-либо авторизации на сервере и без какого-либо взаимодействия с локальными пользователями. Власти США требуют срочной установки обновлений к Microsoft Exchange Наименьшую угрозу представляет CVE-2021-28482, набравшая 8,8 баллов. Это значит, что и данная уязвимость находится на грани

18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете

le с Facebook. Как сказано в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton), компании договорились не конкурировать между собой на рынке интернет-рекламы и в итоге поделили его между собой. Власти США уверены, что, согласно этому договору, Google получила доминирующее положение на рынке, взамен открыв Facebook доступ к его определенным сегментам. Кроме того, Google обвиняют в коор
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone

Ограничения для военных Власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных,
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

аментом США, $830,3 тыс. — Министерством обороны США, $100,3 тыс. — Национальным научным фондом при правительстве США и $10 тыс. — Агентством США по международному развитию. Сумма пожертвований
13.01.2020 На субсидируемых правительством США смартфонах для малоимущих стоят неудаляемые трояны

вью На бюджетных смартфонах Unimax U686CL, которые в США продаются малоимущим, обнаружены предустановленные вредоносные программы, которые практически невозможно удалить. Продажи U686CL субсидируются правительством США, вредоносное ПО, однако, имеет китайское происхождение. Смартфоны Unimax (UMX) U686CL продаются по цене $35. Их реализация производится через программу Assurance Wireless, ко
30.10.2018 Власти США уничтожают производителя памяти, «рядом с которым все остальные выглядят карликами»

одукции Micron Technology, включая модули памяти NAND и DRAM. Для самой Micron это весьма ощутимый удар – по результатам 2017 финансового года именно ее бизнес в Китае обеспечил ей свыше 50% выручки. Власти США против китайских корпораций Jinhua – не единственный китайский производитель, который пострадал от действий американских властей. Другой пример – компания ZTE, компания по производст
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США

ельственные сети чрезвычайно важны для государства, поэтому нуждаются в защите. Последствия решения правительства США для «Лаборатории» судья охарактеризовала как «перекрытие одного маленького

18.04.2018 Власти США: Половину работы чиновников могут делать компьютеры

сслужащих в США можно полностью заменить компьютерами От ведомств также требуется представить способы измерения человеческих ресурсов и ускорения процесса найма онлайн. Исторически сложилось так, что правительству США трудно привлекать на работу молодых сотрудников, в том числе на позиции, связанные с ИТ. Многие относят это на счет долгого процесса трудоустройства в федеральных ведомствах.

19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США

еседы как минимум с 12 американскими сотрудниками «Лаборатории». Агенты интересовались подробностями работы компании и тем, как ведется отчетность перед московским офисом. В «Лаборатории» заподозрили американские власти, что за конфликтом стоят политические соображения. Евгений Касперский позднее заявил, что любая попытка российских спецслужб выйти на контакт с его компанией закончилась бы

03.10.2016 Власти США потеряли контроль над интернетом

остороннем порядке Министерством торговли США, создавали несимметричную модель управления сетью. «В ICANN изначально было заложено как минимум два вида неравных прав и полномочий: первое - полномочия правительства США относительно других правительств и второе - полномочия правительств по сравнению с большинством остальных заинтересованных сторон. Если в отношении первого мы наблюдаем прогре
05.09.2016 Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США

и противоречит Первой поправке к Конституции. Apple отметила, что только в 2016 г. она получила от правительства США 590 приказов о неразглашении информации клиенту, причем срок действия этих

11.04.2016 Власти США опубликовали компрометирующую переписку топ-менеджеров «Билайна»

е документы относительно расследования связей оператора Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») с Гульнарой Каримовой - дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова. В частности, власти США изучили переписку топ-менеджеров Vimpelcom по коррупционным сделкам со структурами Каримовой, включая сообщения, которые они отправляли друг другу через личные почтовые ящики на амер
30.06.2015 Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и «Билайн»

риканский Минюст утверждает, что данные средства были незаконно получены от группы Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и МТС за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Власти США утверждают, что Vimpelcom и МТС «использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана». Интер
24.10.2014 Правительству США дали рекомендации по продвижению СПО в госсекторе

Снижение государственных расходов на информационные технологии, которое является частью политики правительства США, создает простор для Open Source-разработчиков, которые хотят предложить государству эффективные и дешевые открытые решения. Однако, и поставщики, и потенциальные пользователи

Публикаций - 1704, упоминаний - 1971

U.S. Federal government и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25881 250
Google LLC 12810 198
Apple Inc 13292 182
Huawei 4721 166
Intel Corporation 12876 164
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 117
Samsung Electronics 11146 111
AMD - Advanced Micro Devices 4705 95
IBM - International Business Machines Corp 9719 86
Nvidia Corp 4102 81
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 77
Meta Platforms - Facebook 4635 66
Qualcomm Technologies 1991 64
Cisco Systems 5383 61
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 56
Amazon Inc - Amazon.com 3306 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 55
Oracle Corporation 7110 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 51
X Corp - Twitter 2942 48
ZTE Corporation 802 48
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 44
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 193 42
Dell EMC 5204 39
Yahoo! 3729 39
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 38
Yandex - Яндекс 9387 37
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 534 37
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 33
AT&T Inc 1726 33
OpenAI 623 31
HP Inc. 5908 28
МегаФон 10957 27
Telegram Group 3008 27
Anthropic 221 26
Ростелеком 11053 26
Xiaomi - Сяоми 2289 25
AOL Inc - America Online 1883 24
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 35
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1833 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9076 29
Takilant 52 26
eBay Inc 1642 24
Lockheed Martin 778 23
Boeing 1032 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Visa International 1998 17
Альфа-Групп 751 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Microsoft - LinkedIn 708 14
Альфа-Банк 1992 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 13
Colonial Pipeline 34 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 12
Ford 437 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 10
SoftBank Group 287 9
Резонанс НПП 407 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 8
NanduQ - Qiwi 1014 8
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 120 8
РЖД - Российские железные дороги 2108 7
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 7
Swisdorn 11 7
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 109 7
Warner 541 7
Газпром ПАО 1498 6
НСПК - Национальная система платежных карт 963 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 6
Совкомбанк ПАО 321 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1982 6
АБ Россия - Акционерный банк Россия 101 6
Barclays 122 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 277
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1905 188
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 175
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 152
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 133
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 120
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 116
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 100
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 89
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 80
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 73
Судебная власть - Judicial power 2525 62
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 59
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 55
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 53
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 50
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 48
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2145 41
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 36
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 36
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 35
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 35
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 32
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 29
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 24
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 24
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 81 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 23
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 34
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 22
Демократическая политическая партия США 123 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 13
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 12
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 8
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 6
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 5
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
Linux Foundation - Free Standards Group 207 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 5
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 413 4
ЛДПР 116 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 3
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 3
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
Apache Software Foundation - ASF 233 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 187 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 421
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 228
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 186
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 184
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22820 168
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 157
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14441 153
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4865 147
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27174 145
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29922 130
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17118 118
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7767 112
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 108
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2460 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 102
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8794 97
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 97
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23216 85
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11964 81
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13820 81
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26584 81
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6695 78
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10305 78
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 77
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 75
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8052 74
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8498 73
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15560 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 72
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5920 72
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18299 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13311 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 61
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3360 60
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7439 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 57
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1886 56
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18516 54
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 52
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9700 52
Microsoft Windows 17024 80
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5866 75
Apple iPhone - серия смартфонов 7712 69
Google Android 15375 61
FreePik 1888 58
Linux OS 11670 55
Microsoft Windows 2000 8678 46
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 38
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 33
Google YouTube - Видеохостинг 3019 32
Intel x86 - архитектура процессора 2186 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 29
Apple iOS 8658 28
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 24
Huawei - HarmonyOS - Harmony OS - HMOS - Harmonica - Hongmeng OS - ранее Kirin OS 208 21
Apple iPad 4024 20
Oracle Java - язык программирования 3499 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4204 20
Apple - App Store 3151 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 18
Mozilla Firefox - браузер 1962 18
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 93 17
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 17
Google - Gmail 1029 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1057 17
Huawei Mate - серия смартфонов 459 16
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 16
Microsoft Windows XP 2433 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2042 15
Google Chrome - браузер 1726 14
ByteDance - TikTok 365 13
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2566 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3738 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2524 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 707 204
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 78
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 72
Каримова Гульнара 95 36
Каримов Ислам 98 35
Касперский Евгений 338 34
Путин Владимир 3475 32
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 25
Авакян Гаянэ 52 24
Мельникова Анастасия 440 23
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 476 20
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 17
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 16
Bush George - Буш Джордж 336 15
Дуров Павел 329 13
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 12
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 11
Coats Dan - Коутс Дэн 14 11
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 10
Водясов Алексей 222 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 10
Ахмедов Бекзод 39 10
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 9
Никифоров Николай 1141 9
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 134 9
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 9
Рейман Леонид 1066 8
Щеголев Игорь 699 8
Зайцев Михаил 349 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 8
Фридман Михаил 151 8
Мадумаров Рустам 25 8
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 7
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 7
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 7
Авен Петр 72 7
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Россия - РФ - Российская федерация 168610 675
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 212
Европа 25033 208
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Южная Корея - Республика 7106 115
Япония 13853 113
США - Колумбия - Вашингтон 1508 111
Нидерланды 3770 110
Канада 5096 102
Китай - Тайвань 4289 101
Украина 7959 91
Индия - Bharat 5917 80
Иран - Исламская Республика Иран 1161 75
Франция - Французская Республика 8206 73
США - Нью-Йорк 3195 72
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Китай - Пекин - Beijing 1110 61
Израиль 2872 60
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Washington Post 357 32
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Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 8
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 25
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Gartner - Гартнер 3676 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4078 20
TrendForce 194 17
Fortune Global 500 300 10
Counterpoint Research 118 9
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TechInsights 17 5
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 4
Forrester Research 837 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
comScore 430 3
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 118 2
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Fortune Global 100 142 2
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АИИ - Агентство интернет-исследований 7 2
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Moody's Investors Service 136 2
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DaraTech 5 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Radicati Group 26 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 59 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Российский рынок ERP 24 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 201 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1008 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 760 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 8
РАН - Российская академия наук 2144 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
Georgetown University - Джорджтаунский университет 28 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1261 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 4
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 140 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 504 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 3
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 3
University of Miami - Университет Майами 24 3
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 2
HHMI - Howard Hughes Medical Institute - Медицинский институт Говарда Хьюза 9 2
Allen Institute - Институт Аллена 7 2
Спецвузавтоматика НИИ ФГАНУ - Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика 4 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2694 23
День молодёжи - 27 июня 1117 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 3
Black Hat - Конференция 121 3
Единый день голосования 151 3
Billington Cybersecurity Summit 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 663 2
CNews AWARDS - награда 577 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
Международный женский день - 8 марта 420 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 130 2
Масленица - Масленая неделя 26 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 1
CNews FORUM Кейсы 317 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 2 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Гайдаровский форум 9 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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