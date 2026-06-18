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Афганистан Исламский Эмират Афганистан Исламская Республика Афганистан

Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан

СОБЫТИЯ


18.06.2026 В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами

енщин, что могло стать толчком к введению ограничений, полагает аналитик, работающий над проблемами Афганистана. «Видео с протестов в Герате вызвали большую тревогу. Эмират пытался сдержать их.
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы

Из политики в курьеры Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переквалифицировался из политика в курьеры, пишет немецкое
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана

Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обнаружила активную операцию по кибершпионажу, мишенью которой стало правительство Афганистана. Предположительно, за данную операцию ответственна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть
24.09.2013 Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане

230 установлены на бензовозах контингента «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) НАТО в Афганистане. Установка датчиков Omnicomm стала частью совместного проекта Defense Logistics A
19.02.2013 У Афганистана появится собственный спутник

Министр связи и информационных технологий Афганистана Амирзай Сангин (Amirzai Sangeen) заявил, что Афганистан намеревается запустить со
31.05.2012 По Афганистану разбросают камни-шпионы

США выведут войска из Афганистана в 2014 году, но еще в течение многих лет после официального завершения конфликта

28.05.2012 Экзоскелеты "разгрузят" спецназ в Афганистане

образцы боевого экзоскелета HULC компании Lockheed Martin уже в ближайшее время могут направиться в Афганистан. Представитель разработчика заявил, что уже в этом году первый боевой экзоскелет в
12.04.2012 Грузовой беспилотник в Афганистане: 240 миссий и 340 тонн

ос» и в среднем вылетает на задания по шесть миссий в сутки, причем в основном в ночное время, когда даже опытные пилоты не рискуют соваться в горы. Впервые K-MAX вылетел на задание из лагеря Двайер (Афганистан) и перенес в лагерь Пэйн в провинции Гильменд около 1,6 тонн снаряжения. С тех пор беспилотник продолжает регулярные поставки снаряжения, освободив от этой опасной работы пилотируемы
17.02.2012 Афганские телеканалы вводят дресс-код

ного музыки, а также индийских фильмов, очень популярных в Афганистане. Государственное телевидение Афганистана RTA можно принимать в России через спутник Hotbird 13 гр. (иностранной аудитории

17.01.2012 Беспилотники с секретными минибомбами отправятся в Афганистан

Корпус морской пехоты США развернет в Афганистане БПЛА RQ-7 Shadow, вооруженные секретной малогабаритной бомбой. Надо отметить, что
15.12.2011 США отправят в Афганистан непроверенный беспилотник

ВВС США заказали у компании General Atomics один беспилотный ударный самолет Predator C Avenger. Перспективный беспилотник, который еще не прошел весь цикл испытаний, будет срочно развернут в Афганистане. Хотя официальной целью покупки Avenger является испытание самолета, заказ был сделан на основе срочного запроса министра обороны США Леона Панетты. В Афганистане уже действу
11.11.2011 Роботозоопарк для Афганистана: на очереди "блоха"

углекислого газа на поршень. Впервые в боевых условиях новый робот будет испытываться этой зимой в Афганистане. В случае успешного боевого применения, разработчики ожидают заказов на тысячи Sa
20.10.2011 Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок

обретения, участвовавшие в конкурсе, были созданы на основе пожеланий солдат и опыта боев в Ираке и Афганистане. Построенной системой обмена информацией между армией и промышленностью американц
11.10.2011 "Синий дьявол" оторвался от земли, чтобы лететь в Афганистан

емли. По сравнению с Blue Devil Block 2 18-колесный грузовик выглядит игрушечным Американские военные надеются, что к середине следующего года новый 112-метровый дирижабль уже будет парить в небе над Афганистаном. Blue Devil Block 2 оснастят суперкомпьютером, обрабатывающим более 300 терабайт информации в час, множеством коммуникационных и наблюдательных систем, которые «одним взглядом» охв
10.10.2011 Беспилотный грузовой вертолет отправят в Афганистан

морской пехоты США выбрали беспилотный вертолет K-MAX компании Lockheed Martin для развертывания в Афганистане. В следующем месяце, впервые в истории, грузовой беспилотный вертолет начнет испо
18.07.2011 США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию

ской армии в случае какого-либо правонарушения уже никогда не сможет "раствориться" среди населения Афганистана С началом войн в Афганистане и Ираке американские войска сразу же столкнулись с э
28.03.2011 "Скорая помощь в броне" отправится в Афганистан

А начинает производство новых санитарных машин, специально предназначенных для разбитых узких дорог Афганистана. Новая техника оснащена современными медицинскими пакетами первой помощи и в сост
08.02.2011 В Афганистане воюют роботы

По данным ВС США, в Афганистане сейчас порядка 2% военных - это роботы, в основном, беспилотные летательные аппараты. От них погибло уже 2043 человек, в основном мирного населения. 
20.01.2011 Американцы отправят в Афганистан "умный" дирижабль

15 октября армия США отправит в Афганистан суперкомпьютер, но установлен он будет не на хорошо охраняемой базе или в подземном бункере, а на огромном дирижабле, который сможет неделю летать на большой высоте и наблюдать за ог
14.12.2010 Афганистан: хайтек против бомб из удобрений

По мере увеличения числа атак с помощью самодельных взрывных устройств силы НАТО в Афганистане совершенствуют комбинированную стратегию борьбы с ними, основанную на сочетании т
07.12.2010 Устройство для стрельбы по высоким целям отправится в Афганистан

США (ARDEC), который таким образом среагировал на срочный запрос от американских солдат, воюющих в Афганистане. Всего за один месяц разработчики спроектировали и отправили в Афганистан первый

03.11.2010 В Афганистане появятся интеллектуальные гранатометы

После еще одного года испытаний и доводки, армия США, наконец, решилась отправить самое высокотехнологичное оружие в Афганистан. Первая партия "умных" гранатометов ХМ-25 должна была поступить на поле боя еще 2 года назад, но оружие было слишком инновационным, чтобы все испытания прошли гладко. Тем не менее пе
24.09.2010 Афганистан борется с преступностью с помощью биометрии

еской идентификации, которыми со следующего года будут пользоваться до 1,65 млн афганцев. Население Афганистана в своем большинстве не имеет никаких личных документов. Это позволяет боевикам ле
10.09.2010 "Линия фронта. Афганистан'82" в продаже

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle
31.08.2010 "Линия фронта. Афганистан'82" в печати

Компания "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle
02.08.2010 Автоматический переводчик обкатают в Афганистане

одача электроэнергии; проверка объектов; медицинский осмотр; совместные учения военнослужащих США и Афганистана. Специальная комиссия в настоящий момент оценивает результаты испытаний и впослед
28.07.2010 Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks

А Барак Обама (Barack Obama) впервые прокомментировал громкую утечку секретных документов о войне в Афганистане, которые недавно были опубликованы в открытом доступе на популярном сайте Wikilea
18.06.2010 БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов

Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёрнутой с 2005 года в Афганистане на базе в Кандагаре, находятся самолёты MQ-1 Predator
19.04.2010 В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек

В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19
26.10.2009 За утро США потеряли в Афганистане 3 вертолета

Американская армия понесла значительные потери в Афганистане. Всего за несколько утренних часов в этой стране разбились три вертолета, на борту которых находились граждане США, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Одна из машин рухнул
26.10.2009 В Афганистане столкнулись два военных вертолета США

На юге Афганистана столкнулись два военных вертолета, погибли 4 военнослужащих США, еще два человека пострадали. По данным американского военного командования, версия о том, что вертолеты были сбиты,

23.10.2009 В Афганистане и Японии произошли землетрясения

Гиндукуш на севере-востоке страны в 270 км от Кабула на глубине 196 км. Толчки ощущались в столицах Афганистана и Пакистана. В Японии 23 октября 2009 года в 05 часов 28 минут по московскому вре
16.10.2009 GPS-снаряды XM982 Excalibur начнут широко применяться в Афганистане

, позволяющая снизить сопутствующий ущерб; меньший расход снарядов, упрощающий непростое в условиях Афганистана тыловое обеспечение; высокая (благодаря донному газогенератору) дальность стрельб
20.07.2009 Еще один американский истребитель разбился в Афганистане

Американский истребитель потерпел крушение на крупнейшей базе НАТО, расположенной на юге Афганистана. По словам военных НАТО, самолет взлетал с аэродрома Кандагар сегодня утром и нео
20.07.2009 В Афганистане разбился американский F-15E

Как сообщила пресс-служба ВВС США, 18 июля 2009 года в восточном Афганистане в 3 часа 15 минут по местному времени разбился ударный истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. Оба члена экипажа погибли. Ист
17.04.2009 В Афганистане и Чили произошли сильные землетрясения

Как сообщает Синьхуа, два подземных толчка магнитудой 5,5 и 5,1 были зафиксированы 17 апреля на востоке Афганистана. По данным Геологоразведочной службы США, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 01:27 по московскому времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км. Через два часа произошел повторны
29.12.2008 На границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 29 декабря 2008 года на пограничной территории Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение. По данным в Душанбинской сейсмостанции, землетрясение было зафиксировано в 8 часов 38 минут местного времени (6 часов 38 минут по московскому
10.09.2008 В Афганистане обнаружено гигантское изваяние Будды

Как сообщает Times of India, в Афганистане, в провинции Бамиан обнаружено гигантское изваяние спящего Будды размером 19 метров. Изваяние находилось вблизи других гигантских скульптурных изображений царевича Гаутамы, поврежде
07.08.2008 Medal of Honor в Афганистане

Аrts, разосланного некоторым фан-сайтам.Сообщается, что новая игра будет называться Medal of Honor: Operation Anaconda. Действие разворачивается в 2002 году во время операции "Анаконда" на территории Афганистана. Вертолет терпит крушение при выполнении задания по уничтожению Талибов в горах. Для спасения выживших отправлена группа, в которую мы и должны будем войти. Никакой информации о пре
14.07.2008 В Афганистане могут разместить самолеты AWACS

е контингента NATO численностью 53 тыс. человек. Однако горный рельеф значительной части территории Афганистана, вероятно, не будет способствовать эффективному использованию радаров авиационног

Публикаций - 623, упоминаний - 822

Афганистан и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Google LLC 12687 16
9594 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Cisco Systems 5372 13
МегаФон 10742 11
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Yahoo! 3726 10
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KranX Productions 25 7
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Samsung Electronics 11064 7
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Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Apple Inc 13154 7
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GFI Software 209 6
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Руссобит-М 266 6
iRobot - 62 6
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Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
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Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
HPE - Juniper Networks 460 5
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 38
Boeing 1031 36
Lockheed Martin 777 23
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 16
eBay Inc 1640 11
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 10
Merrill Lynch 454 8
Cowen - SG Cowen 66 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 6
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 5
AeroVironment 18 5
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Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 4
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 4
Seaport Securities 22 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Лента - Монетка - торговая сеть 69 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
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Amgen 25 3
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Expedia Group 136 3
Волга-Днепр - авиакомпания 46 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
SLV 13 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
Alpari - Альпари 67 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
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Arctic Council - Арктический совет 4 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
Amputee Coalition of America - Коалиция ампутантов Америки 1 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 126
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 94
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 69
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 66
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 30
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 24
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 22
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 21
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 20
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 19
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 15
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 49
Acer Predator 224 21
Microsoft Windows 2000 8678 18
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 13
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 12
Microsoft Windows 16882 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 9
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Google Android 15243 9
Microsoft Office 4170 9
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 8
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 7
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 6
GeoEye IKONOS 127 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Apple iPhone 6 4861 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 4
Amazon Scout 38 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 4
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 4
Apple iPad 4011 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Myspace - социальная сеть 640 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Омникомм - Omnicomm LLS 30 3
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 3
Bush George - Буш Джордж 336 12
Левкевич Михаил 59 9
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 8
Пучков Дмитрий 71 7
Forelli John - Форелли Джон 25 6
Рахманов Максим 47 5
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 5
Путин Владимир 3454 5
Бондарчук Федор 16 4
Лузин Александр 7 4
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Sheinberg Kenneth - Шайнберг Кеннет 4 4
O'Neill Paul - О'Нил Пол 7 4
Jay Linda - Джей Линда 18 4
Karzai Hamid - Карзай Хамид 4 4
Казак Максим 162 3
Попова Мария 141 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 3
Полуэктов Андрей 10 3
Panetta Leon - Панетта Леон 7 3
Verton Dan - Вертон Дэн 5 3
McChrystal Stanley - МакКристал Стэнли 4 3
Arasil Ömer - Арасил Омер 3 3
Свердлов Денис 201 3
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Наместников Юрий 40 2
Морошкин Александр 118 2
Зенкин Денис 263 2
Шалманов Сергей 202 2
Истомин Максим 26 2
Миллер Сергей 43 2
Гулькин Павел 14 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 423
Ирак - Республика 709 179
Россия - РФ - Российская федерация 166163 174
Земля - планета Солнечной системы 10865 68
Европа 24962 66
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 61
Индия - Bharat 5869 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 43
Иран - Исламская Республика Иран 1155 43
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 42
Германия - Федеративная Республика 13220 40
Турция - Турецкая республика 2620 32
Казахстан - Республика 6047 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Азия - Азиатский регион 5920 31
Франция - Французская Республика 8176 30
Таджикистан - Республика 953 30
Израиль 2856 29
Африка - Африканский регион 3640 26
США - Калифорния 4828 25
Афганистан - Кабул 33 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Афганистан - Кандагар 29 23
Узбекистан - Республика 2005 23
Ближний Восток 3154 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Япония 13807 20
Канада 5081 20
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Индонезия - Республика 1058 19
США - Нью-Йорк 3180 18
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 18
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 17
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 16
Египет - Арабская Республика 1100 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 315
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Ирак - Война в Персидском заливе 224 54
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 682 39
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 28
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Талибан 46 26
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BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
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Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 1
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Фарнборо - Международный авиасалон 28 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Defcon 45 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Google Summer of Code 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
GeoВласть 45 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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