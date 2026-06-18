Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан

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СОБЫТИЯ
|18.06.2026
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В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами
енщин, что могло стать толчком к введению ограничений, полагает аналитик, работающий над проблемами Афганистана. «Видео с протестов в Герате вызвали большую тревогу. Эмират пытался сдержать их.
|24.08.2021
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Экс-министр связи стал доставщиком пиццы
Из политики в курьеры Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переквалифицировался из политика в курьеры, пишет немецкое
|01.07.2021
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Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана
Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обнаружила активную операцию по кибершпионажу, мишенью которой стало правительство Афганистана. Предположительно, за данную операцию ответственна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть
|24.09.2013
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Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане
230 установлены на бензовозах контингента «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) НАТО в Афганистане. Установка датчиков Omnicomm стала частью совместного проекта Defense Logistics A
|19.02.2013
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У Афганистана появится собственный спутник
Министр связи и информационных технологий Афганистана Амирзай Сангин (Amirzai Sangeen) заявил, что Афганистан намеревается запустить со
|31.05.2012
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По Афганистану разбросают камни-шпионы
США выведут войска из Афганистана в 2014 году, но еще в течение многих лет после официального завершения конфликта
|28.05.2012
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Экзоскелеты "разгрузят" спецназ в Афганистане
образцы боевого экзоскелета HULC компании Lockheed Martin уже в ближайшее время могут направиться в Афганистан. Представитель разработчика заявил, что уже в этом году первый боевой экзоскелет в
|12.04.2012
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Грузовой беспилотник в Афганистане: 240 миссий и 340 тонн
ос» и в среднем вылетает на задания по шесть миссий в сутки, причем в основном в ночное время, когда даже опытные пилоты не рискуют соваться в горы. Впервые K-MAX вылетел на задание из лагеря Двайер (Афганистан) и перенес в лагерь Пэйн в провинции Гильменд около 1,6 тонн снаряжения. С тех пор беспилотник продолжает регулярные поставки снаряжения, освободив от этой опасной работы пилотируемы
|17.02.2012
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Афганские телеканалы вводят дресс-код
ного музыки, а также индийских фильмов, очень популярных в Афганистане. Государственное телевидение Афганистана RTA можно принимать в России через спутник Hotbird 13 гр. (иностранной аудитории
|17.01.2012
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Беспилотники с секретными минибомбами отправятся в Афганистан
Корпус морской пехоты США развернет в Афганистане БПЛА RQ-7 Shadow, вооруженные секретной малогабаритной бомбой. Надо отметить, что
|15.12.2011
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США отправят в Афганистан непроверенный беспилотник
ВВС США заказали у компании General Atomics один беспилотный ударный самолет Predator C Avenger. Перспективный беспилотник, который еще не прошел весь цикл испытаний, будет срочно развернут в Афганистане. Хотя официальной целью покупки Avenger является испытание самолета, заказ был сделан на основе срочного запроса министра обороны США Леона Панетты. В Афганистане уже действу
|11.11.2011
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Роботозоопарк для Афганистана: на очереди "блоха"
углекислого газа на поршень. Впервые в боевых условиях новый робот будет испытываться этой зимой в Афганистане. В случае успешного боевого применения, разработчики ожидают заказов на тысячи Sa
|20.10.2011
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Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок
обретения, участвовавшие в конкурсе, были созданы на основе пожеланий солдат и опыта боев в Ираке и Афганистане. Построенной системой обмена информацией между армией и промышленностью американц
|11.10.2011
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"Синий дьявол" оторвался от земли, чтобы лететь в Афганистан
емли. По сравнению с Blue Devil Block 2 18-колесный грузовик выглядит игрушечным Американские военные надеются, что к середине следующего года новый 112-метровый дирижабль уже будет парить в небе над Афганистаном. Blue Devil Block 2 оснастят суперкомпьютером, обрабатывающим более 300 терабайт информации в час, множеством коммуникационных и наблюдательных систем, которые «одним взглядом» охв
|10.10.2011
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Беспилотный грузовой вертолет отправят в Афганистан
морской пехоты США выбрали беспилотный вертолет K-MAX компании Lockheed Martin для развертывания в Афганистане. В следующем месяце, впервые в истории, грузовой беспилотный вертолет начнет испо
|18.07.2011
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США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию
ской армии в случае какого-либо правонарушения уже никогда не сможет "раствориться" среди населения Афганистана С началом войн в Афганистане и Ираке американские войска сразу же столкнулись с э
|28.03.2011
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"Скорая помощь в броне" отправится в Афганистан
А начинает производство новых санитарных машин, специально предназначенных для разбитых узких дорог Афганистана. Новая техника оснащена современными медицинскими пакетами первой помощи и в сост
|08.02.2011
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В Афганистане воюют роботы
По данным ВС США, в Афганистане сейчас порядка 2% военных - это роботы, в основном, беспилотные летательные аппараты. От них погибло уже 2043 человек, в основном мирного населения.
|20.01.2011
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Американцы отправят в Афганистан "умный" дирижабль
15 октября армия США отправит в Афганистан суперкомпьютер, но установлен он будет не на хорошо охраняемой базе или в подземном бункере, а на огромном дирижабле, который сможет неделю летать на большой высоте и наблюдать за ог
|14.12.2010
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Афганистан: хайтек против бомб из удобрений
По мере увеличения числа атак с помощью самодельных взрывных устройств силы НАТО в Афганистане совершенствуют комбинированную стратегию борьбы с ними, основанную на сочетании т
|07.12.2010
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Устройство для стрельбы по высоким целям отправится в Афганистан
США (ARDEC), который таким образом среагировал на срочный запрос от американских солдат, воюющих в Афганистане. Всего за один месяц разработчики спроектировали и отправили в Афганистан первый
|03.11.2010
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В Афганистане появятся интеллектуальные гранатометы
После еще одного года испытаний и доводки, армия США, наконец, решилась отправить самое высокотехнологичное оружие в Афганистан. Первая партия "умных" гранатометов ХМ-25 должна была поступить на поле боя еще 2 года назад, но оружие было слишком инновационным, чтобы все испытания прошли гладко. Тем не менее пе
|24.09.2010
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Афганистан борется с преступностью с помощью биометрии
еской идентификации, которыми со следующего года будут пользоваться до 1,65 млн афганцев. Население Афганистана в своем большинстве не имеет никаких личных документов. Это позволяет боевикам ле
|10.09.2010
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"Линия фронта. Афганистан'82" в продаже
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle
|31.08.2010
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"Линия фронта. Афганистан'82" в печати
Компания "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle
|02.08.2010
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Автоматический переводчик обкатают в Афганистане
одача электроэнергии; проверка объектов; медицинский осмотр; совместные учения военнослужащих США и Афганистана. Специальная комиссия в настоящий момент оценивает результаты испытаний и впослед
|28.07.2010
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Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks
А Барак Обама (Barack Obama) впервые прокомментировал громкую утечку секретных документов о войне в Афганистане, которые недавно были опубликованы в открытом доступе на популярном сайте Wikilea
|18.06.2010
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БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов
Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёрнутой с 2005 года в Афганистане на базе в Кандагаре, находятся самолёты MQ-1 Predator
|19.04.2010
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В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек
В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19
|26.10.2009
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За утро США потеряли в Афганистане 3 вертолета
Американская армия понесла значительные потери в Афганистане. Всего за несколько утренних часов в этой стране разбились три вертолета, на борту которых находились граждане США, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Одна из машин рухнул
|26.10.2009
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В Афганистане столкнулись два военных вертолета США
На юге Афганистана столкнулись два военных вертолета, погибли 4 военнослужащих США, еще два человека пострадали. По данным американского военного командования, версия о том, что вертолеты были сбиты,
|23.10.2009
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В Афганистане и Японии произошли землетрясения
Гиндукуш на севере-востоке страны в 270 км от Кабула на глубине 196 км. Толчки ощущались в столицах Афганистана и Пакистана. В Японии 23 октября 2009 года в 05 часов 28 минут по московскому вре
|16.10.2009
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GPS-снаряды XM982 Excalibur начнут широко применяться в Афганистане
, позволяющая снизить сопутствующий ущерб; меньший расход снарядов, упрощающий непростое в условиях Афганистана тыловое обеспечение; высокая (благодаря донному газогенератору) дальность стрельб
|20.07.2009
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Еще один американский истребитель разбился в Афганистане
Американский истребитель потерпел крушение на крупнейшей базе НАТО, расположенной на юге Афганистана. По словам военных НАТО, самолет взлетал с аэродрома Кандагар сегодня утром и нео
|20.07.2009
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В Афганистане разбился американский F-15E
Как сообщила пресс-служба ВВС США, 18 июля 2009 года в восточном Афганистане в 3 часа 15 минут по местному времени разбился ударный истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. Оба члена экипажа погибли. Ист
|17.04.2009
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В Афганистане и Чили произошли сильные землетрясения
Как сообщает Синьхуа, два подземных толчка магнитудой 5,5 и 5,1 были зафиксированы 17 апреля на востоке Афганистана. По данным Геологоразведочной службы США, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 01:27 по московскому времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км. Через два часа произошел повторны
|29.12.2008
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На границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 29 декабря 2008 года на пограничной территории Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение. По данным в Душанбинской сейсмостанции, землетрясение было зафиксировано в 8 часов 38 минут местного времени (6 часов 38 минут по московскому
|10.09.2008
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В Афганистане обнаружено гигантское изваяние Будды
Как сообщает Times of India, в Афганистане, в провинции Бамиан обнаружено гигантское изваяние спящего Будды размером 19 метров. Изваяние находилось вблизи других гигантских скульптурных изображений царевича Гаутамы, поврежде
|07.08.2008
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Medal of Honor в Афганистане
Аrts, разосланного некоторым фан-сайтам.Сообщается, что новая игра будет называться Medal of Honor: Operation Anaconda. Действие разворачивается в 2002 году во время операции "Анаконда" на территории Афганистана. Вертолет терпит крушение при выполнении задания по уничтожению Талибов в горах. Для спасения выживших отправлена группа, в которую мы и должны будем войти. Никакой информации о пре
|14.07.2008
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В Афганистане могут разместить самолеты AWACS
е контингента NATO численностью 53 тыс. человек. Однако горный рельеф значительной части территории Афганистана, вероятно, не будет способствовать эффективному использованию радаров авиационног
Афганистан и организации, системы, технологии, персоны:
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