Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан

В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами енщин, что могло стать толчком к введению ограничений, полагает аналитик, работающий над проблемами Афганистана. «Видео с протестов в Герате вызвали большую тревогу. Эмират пытался сдержать их.

Экс-министр связи стал доставщиком пиццы Из политики в курьеры Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переквалифицировался из политика в курьеры, пишет немецкое

Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обнаружила активную операцию по кибершпионажу, мишенью которой стало правительство Афганистана. Предположительно, за данную операцию ответственна группа китайских хакеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками администрации президента Афганистана, чтобы проникнуть

Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане 230 установлены на бензовозах контингента «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) НАТО в Афганистане. Установка датчиков Omnicomm стала частью совместного проекта Defense Logistics A

У Афганистана появится собственный спутник Министр связи и информационных технологий Афганистана Амирзай Сангин (Amirzai Sangeen) заявил, что Афганистан намеревается запустить со

По Афганистану разбросают камни-шпионы США выведут войска из Афганистана в 2014 году, но еще в течение многих лет после официального завершения конфликта

Экзоскелеты "разгрузят" спецназ в Афганистане образцы боевого экзоскелета HULC компании Lockheed Martin уже в ближайшее время могут направиться в Афганистан. Представитель разработчика заявил, что уже в этом году первый боевой экзоскелет в

Грузовой беспилотник в Афганистане: 240 миссий и 340 тонн ос» и в среднем вылетает на задания по шесть миссий в сутки, причем в основном в ночное время, когда даже опытные пилоты не рискуют соваться в горы. Впервые K-MAX вылетел на задание из лагеря Двайер (Афганистан) и перенес в лагерь Пэйн в провинции Гильменд около 1,6 тонн снаряжения. С тех пор беспилотник продолжает регулярные поставки снаряжения, освободив от этой опасной работы пилотируемы

Афганские телеканалы вводят дресс-код ного музыки, а также индийских фильмов, очень популярных в Афганистане. Государственное телевидение Афганистана RTA можно принимать в России через спутник Hotbird 13 гр. (иностранной аудитории

Беспилотники с секретными минибомбами отправятся в Афганистан Корпус морской пехоты США развернет в Афганистане БПЛА RQ-7 Shadow, вооруженные секретной малогабаритной бомбой. Надо отметить, что

США отправят в Афганистан непроверенный беспилотник ВВС США заказали у компании General Atomics один беспилотный ударный самолет Predator C Avenger. Перспективный беспилотник, который еще не прошел весь цикл испытаний, будет срочно развернут в Афганистане. Хотя официальной целью покупки Avenger является испытание самолета, заказ был сделан на основе срочного запроса министра обороны США Леона Панетты. В Афганистане уже действу

Роботозоопарк для Афганистана: на очереди "блоха" углекислого газа на поршень. Впервые в боевых условиях новый робот будет испытываться этой зимой в Афганистане. В случае успешного боевого применения, разработчики ожидают заказов на тысячи Sa

Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок обретения, участвовавшие в конкурсе, были созданы на основе пожеланий солдат и опыта боев в Ираке и Афганистане. Построенной системой обмена информацией между армией и промышленностью американц

"Синий дьявол" оторвался от земли, чтобы лететь в Афганистан емли. По сравнению с Blue Devil Block 2 18-колесный грузовик выглядит игрушечным Американские военные надеются, что к середине следующего года новый 112-метровый дирижабль уже будет парить в небе над Афганистаном. Blue Devil Block 2 оснастят суперкомпьютером, обрабатывающим более 300 терабайт информации в час, множеством коммуникационных и наблюдательных систем, которые «одним взглядом» охв

Беспилотный грузовой вертолет отправят в Афганистан морской пехоты США выбрали беспилотный вертолет K-MAX компании Lockheed Martin для развертывания в Афганистане. В следующем месяце, впервые в истории, грузовой беспилотный вертолет начнет испо

США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию ской армии в случае какого-либо правонарушения уже никогда не сможет "раствориться" среди населения Афганистана С началом войн в Афганистане и Ираке американские войска сразу же столкнулись с э

"Скорая помощь в броне" отправится в Афганистан А начинает производство новых санитарных машин, специально предназначенных для разбитых узких дорог Афганистана. Новая техника оснащена современными медицинскими пакетами первой помощи и в сост

В Афганистане воюют роботы По данным ВС США, в Афганистане сейчас порядка 2% военных - это роботы, в основном, беспилотные летательные аппараты. От них погибло уже 2043 человек, в основном мирного населения.

Американцы отправят в Афганистан "умный" дирижабль 15 октября армия США отправит в Афганистан суперкомпьютер, но установлен он будет не на хорошо охраняемой базе или в подземном бункере, а на огромном дирижабле, который сможет неделю летать на большой высоте и наблюдать за ог

Афганистан: хайтек против бомб из удобрений По мере увеличения числа атак с помощью самодельных взрывных устройств силы НАТО в Афганистане совершенствуют комбинированную стратегию борьбы с ними, основанную на сочетании т

Устройство для стрельбы по высоким целям отправится в Афганистан США (ARDEC), который таким образом среагировал на срочный запрос от американских солдат, воюющих в Афганистане. Всего за один месяц разработчики спроектировали и отправили в Афганистан первый

В Афганистане появятся интеллектуальные гранатометы После еще одного года испытаний и доводки, армия США, наконец, решилась отправить самое высокотехнологичное оружие в Афганистан. Первая партия "умных" гранатометов ХМ-25 должна была поступить на поле боя еще 2 года назад, но оружие было слишком инновационным, чтобы все испытания прошли гладко. Тем не менее пе

Афганистан борется с преступностью с помощью биометрии еской идентификации, которыми со следующего года будут пользоваться до 1,65 млн афганцев. Население Афганистана в своем большинстве не имеет никаких личных документов. Это позволяет боевикам ле

"Линия фронта. Афганистан'82" в продаже Компания "1С-СофтКлаб" сообщает о поступлении в продажу варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle

"Линия фронта. Афганистан'82" в печати Компания "1С-СофтКлаб" сообщает об отправке в печать варгейма "Линия фронта. Афганистан'82" (оригинальное название — Combat Mission: Afghanistan; разработчики: Battle

Автоматический переводчик обкатают в Афганистане одача электроэнергии; проверка объектов; медицинский осмотр; совместные учения военнослужащих США и Афганистана. Специальная комиссия в настоящий момент оценивает результаты испытаний и впослед

Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks А Барак Обама (Barack Obama) впервые прокомментировал громкую утечку секретных документов о войне в Афганистане, которые недавно были опубликованы в открытом доступе на популярном сайте Wikilea

БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов Как сообщает пресс-служба ВВС США, БПЛА совокупный налёт 62 экспеционной разведывательной эскадрильи ВВС США в Афганистане уже превысил в мае 2010 года четверть миллиона часов. На вооружении 62 эскадрильи, развёрнутой с 2005 года в Афганистане на базе в Кандагаре, находятся самолёты MQ-1 Predator

В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек В результате землетрясения на севере Афганистана погибли 7 человек, 30 получили ранения. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 19

За утро США потеряли в Афганистане 3 вертолета Американская армия понесла значительные потери в Афганистане. Всего за несколько утренних часов в этой стране разбились три вертолета, на борту которых находились граждане США, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Одна из машин рухнул

В Афганистане столкнулись два военных вертолета США На юге Афганистана столкнулись два военных вертолета, погибли 4 военнослужащих США, еще два человека пострадали. По данным американского военного командования, версия о том, что вертолеты были сбиты,

В Афганистане и Японии произошли землетрясения Гиндукуш на севере-востоке страны в 270 км от Кабула на глубине 196 км. Толчки ощущались в столицах Афганистана и Пакистана. В Японии 23 октября 2009 года в 05 часов 28 минут по московскому вре

GPS-снаряды XM982 Excalibur начнут широко применяться в Афганистане , позволяющая снизить сопутствующий ущерб; меньший расход снарядов, упрощающий непростое в условиях Афганистана тыловое обеспечение; высокая (благодаря донному газогенератору) дальность стрельб

Еще один американский истребитель разбился в Афганистане Американский истребитель потерпел крушение на крупнейшей базе НАТО, расположенной на юге Афганистана. По словам военных НАТО, самолет взлетал с аэродрома Кандагар сегодня утром и нео

В Афганистане разбился американский F-15E Как сообщила пресс-служба ВВС США, 18 июля 2009 года в восточном Афганистане в 3 часа 15 минут по местному времени разбился ударный истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. Оба члена экипажа погибли. Ист

В Афганистане и Чили произошли сильные землетрясения Как сообщает Синьхуа, два подземных толчка магнитудой 5,5 и 5,1 были зафиксированы 17 апреля на востоке Афганистана. По данным Геологоразведочной службы США, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 01:27 по московскому времени. Гипоцентр залегал на глубине 8 км. Через два часа произошел повторны

На границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 29 декабря 2008 года на пограничной территории Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение. По данным в Душанбинской сейсмостанции, землетрясение было зафиксировано в 8 часов 38 минут местного времени (6 часов 38 минут по московскому

В Афганистане обнаружено гигантское изваяние Будды Как сообщает Times of India, в Афганистане, в провинции Бамиан обнаружено гигантское изваяние спящего Будды размером 19 метров. Изваяние находилось вблизи других гигантских скульптурных изображений царевича Гаутамы, поврежде

Medal of Honor в Афганистане Аrts, разосланного некоторым фан-сайтам.Сообщается, что новая игра будет называться Medal of Honor: Operation Anaconda. Действие разворачивается в 2002 году во время операции "Анаконда" на территории Афганистана. Вертолет терпит крушение при выполнении задания по уничтожению Талибов в горах. Для спасения выживших отправлена группа, в которую мы и должны будем войти. Никакой информации о пре