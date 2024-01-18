Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки ектов, баз данных, других тематических интернет-публикаций документов, виртуальных туров по истории Второй мировой войны, разработанных государственными учреждениями субъектов Российской Федера

Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой азрабатывает для судоходства альтернативную навигационную систему, основанную на технологиях времен Второй мировой войны. Ее примеру в ближайшем будущем намерены последовать США, похожие разраб

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Польша: хроноревизия Второй Мировой войны Польские историки заявили об установлении точного времени начала Второй мировой войны, начало которой исторически связывается с нападением Германии на Польшу.

"Вторая мировая": Инструментарий мировая»."В новом мод-паке представлены карты, техника и постройки, не вошедшие ни в одно издание "Второй мировой", а также два руководства — по работе с конвертором и по настройке моделей.Мат

"Морпехи. Коммандос Второй мировой" в продаже "Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу шутера "Морпехи. Коммандос Второй мировой" (оригинальное название Royal Marines Commando, разработчик CITY Interactive).1941 год, немецкая военная машина движется по Европе, сметая все на своем пути. В руки британской ра

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Бесплатный триал WWII Online довую подписку.WWII Online: Battleground Europe — MMOFPS, действие которой разворачиваются в период Второй Мировой войны. Игровой мир протяженностью 35 тыс. километров состоит из 600 реальных г

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"Вторая мировая: Нормандия" в продаже Компания 1C сообщает о поступлении в продажу проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). В это издание вошли все исправления и новшества, внесенные в недавно опубликованный патч 1.9.0.76: новая система видимости и мультиплеер, дополнител

"Танки Второй Мировой": Редактор миссий Компания 1C опубликовала редактор миссий для танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. Скачать редактор можно здесь (10 МБ).С помощью этой программы можно создавать собственные уникальные танковые сражения.

"Вторая мировая: Нормандия" в печати Компания 1C сообщает об отправке в печать проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). Последняя на сегодняшний день версия знаменитой военной игры со всеми изменениями, внесенными разработчиками, поступит в продажу 8 февраля. В это из

Глобальное обновление "Второй мировой" кий режим и многие другие важные обновления наверняка порадуют всех поклонников баталий на фронтах "Второй мировой". Приятным сюрпризом станет новая кампания "Битва за Нормандию" с участием нем

"Танки Второй Мировой" в продаже Компания 1C сообщает о поступлении в продажу уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК.Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко

"Танки Второй Мировой": Видео Компания 1C опубликовала видеоролик из уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит уже 16 ноября. Скачать видео можно здесь (85 МБ).Игра отсылает к военной операции "Багратион",

"Танки Второй Мировой" в печати Компания 1C сообщает об уходе в печать уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит 16 ноября. Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ход

1C и "Танки Второй Мировой" Компания 1C выступит дистрибьютором уникального танкового симулятора от студии G5 Software и компании "ИДДК". Игра "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года. Те

Обзор Blazing Angels II. Secret Missions of WWII. От аркадного нечто к аркаде оминания о скучном геймплее оригинала, об однообразных заданиях, очередных высадках на истоптанные берега Нормандии, «Битве за Британию», Перл-Харборе и всем таком прочем. Но старт Secret Missions of WWII убил все старые стереотипы и создал пару новых, однако осознание того, что стараниями разработчиков мы имеем авиаэкшен, отличный от предыдущего, как ни странно, все-таки пришло.Читайте: Об

Глобальное обновление "Второй мировой" и 1.6.0.59 вносит все изменения и доработки, вошедшие во второе, расширенное и дополненное издание "Второй мировой", включая редакторы карт и миссий.Скачать глобальное обновление можно с нашего

«Вторая мировая. Издание второе». Демо (303,61 МБ).«Вторая мировая» — масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 гг., от захвата Польши до капитуляции Германии. Во втором

"Вторая мировая. Издание второе": Обновление Компания 1C представляет обновление 1.6.0.59 для игры "Вторая Мировая: Второе издание". Скачать патч можно здесь (5 МБ).Обновление устанавливается на игру "Вторая Мировая: Второе издание". Внимание: данное обновление не предназначено для уст

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"Вторая мировая. Издание второе": Видео есь (28 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ

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"Танки Второй Мировой": Cкриншоты В нашу галерею добавлено огромное количество скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в ближайшее время читайте на нашем сайте превью по пресс-дем

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"Танки Второй Мировой": Видео и скриншоты "Боевой Народ" представляет эксклюзивный геймплейный видеоролик и подборку скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Скачать видео можно с нашего сервера (82,77 МБ).Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в скором вре

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IBM обвиняют в пособничестве нацистам s. Иск был подан в суд цыганской группой GIRCA, которая обвинила IBM в содействии нацистам во время Второй Мировой войны, а в частности в том, что перфокарты IBM для табулятора Hellerith исполь