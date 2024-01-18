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Вторая мировая война WWII World War the Second World War
СОБЫТИЯ
|18.01.2024
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Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки
ектов, баз данных, других тематических интернет-публикаций документов, виртуальных туров по истории Второй мировой войны, разработанных государственными учреждениями субъектов Российской Федера
|07.08.2017
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Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой
азрабатывает для судоходства альтернативную навигационную систему, основанную на технологиях времен Второй мировой войны. Ее примеру в ближайшем будущем намерены последовать США, похожие разраб
|07.09.2009
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Heroes Over Europe в России
лятор, являющийся сиквелом нашумевшего хита Heroes of the Pacific.Действие игры происходит во время Второй мировой войны и переносит игрока в самую гущу событий – в центр ожесточенных воздушных
|06.08.2009
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Польша: хроноревизия Второй Мировой войны
Польские историки заявили об установлении точного времени начала Второй мировой войны, начало которой исторически связывается с нападением Германии на Польшу.
|17.06.2009
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"Вторая мировая": Инструментарий
мировая»."В новом мод-паке представлены карты, техника и постройки, не вошедшие ни в одно издание "Второй мировой", а также два руководства — по работе с конвертором и по настройке моделей.Мат
|27.02.2009
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"Морпехи. Коммандос Второй мировой" в продаже
"Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу шутера "Морпехи. Коммандос Второй мировой" (оригинальное название Royal Marines Commando, разработчик CITY Interactive).1941 год, немецкая военная машина движется по Европе, сметая все на своем пути. В руки британской ра
|22.05.2008
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Япония покончила с пацифизмом в космосе
ии Вооруженных сил Японии в 1945 году. Тем не менее, тенденция показательна. В Японии впервые после Второй Мировой войны восстановлено полноценное министерство обороны, активно и не без энтузиа
|16.04.2008
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Бесплатный триал WWII Online
довую подписку.WWII Online: Battleground Europe — MMOFPS, действие которой разворачиваются в период Второй Мировой войны. Игровой мир протяженностью 35 тыс. километров состоит из 600 реальных г
|29.02.2008
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"Вторая мировая": Патч
ючаться к матчам, происходящим в данный момент и сражаться с игроками в «Theater of War» (название «Второй Мировой» за рубежом) со всего мира; 3. Новая одиночная миссия «За линией фронта», в ко
|08.02.2008
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"Вторая мировая: Нормандия" в продаже
Компания 1C сообщает о поступлении в продажу проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). В это издание вошли все исправления и новшества, внесенные в недавно опубликованный патч 1.9.0.76: новая система видимости и мультиплеер, дополнител
|06.02.2008
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"Танки Второй Мировой": Редактор миссий
Компания 1C опубликовала редактор миссий для танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. Скачать редактор можно здесь (10 МБ).С помощью этой программы можно создавать собственные уникальные танковые сражения.
|29.01.2008
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"Вторая мировая: Нормандия" в печати
Компания 1C сообщает об отправке в печать проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). Последняя на сегодняшний день версия знаменитой военной игры со всеми изменениями, внесенными разработчиками, поступит в продажу 8 февраля. В это из
|07.12.2007
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Глобальное обновление "Второй мировой"
кий режим и многие другие важные обновления наверняка порадуют всех поклонников баталий на фронтах "Второй мировой". Приятным сюрпризом станет новая кампания "Битва за Нормандию" с участием нем
|16.11.2007
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"Танки Второй Мировой" в продаже
Компания 1C сообщает о поступлении в продажу уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК.Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко
|13.11.2007
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"Танки Второй Мировой": Видео
Компания 1C опубликовала видеоролик из уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит уже 16 ноября. Скачать видео можно здесь (85 МБ).Игра отсылает к военной операции "Багратион",
|08.11.2007
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"Танки Второй Мировой" в печати
Компания 1C сообщает об уходе в печать уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит 16 ноября. Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ход
|17.10.2007
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1C и "Танки Второй Мировой"
Компания 1C выступит дистрибьютором уникального танкового симулятора от студии G5 Software и компании "ИДДК". Игра "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года. Те
|10.10.2007
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Обзор Blazing Angels II. Secret Missions of WWII. От аркадного нечто к аркаде
оминания о скучном геймплее оригинала, об однообразных заданиях, очередных высадках на истоптанные берега Нормандии, «Битве за Британию», Перл-Харборе и всем таком прочем. Но старт Secret Missions of WWII убил все старые стереотипы и создал пару новых, однако осознание того, что стараниями разработчиков мы имеем авиаэкшен, отличный от предыдущего, как ни странно, все-таки пришло.Читайте: Об
|01.08.2007
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Глобальное обновление "Второй мировой"
и 1.6.0.59 вносит все изменения и доработки, вошедшие во второе, расширенное и дополненное издание "Второй мировой", включая редакторы карт и миссий.Скачать глобальное обновление можно с нашего
|19.07.2007
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«Вторая мировая. Издание второе». Демо
(303,61 МБ).«Вторая мировая» — масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 гг., от захвата Польши до капитуляции Германии. Во втором
|12.07.2007
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"Вторая мировая. Издание второе": Обновление
Компания 1C представляет обновление 1.6.0.59 для игры "Вторая Мировая: Второе издание". Скачать патч можно здесь (5 МБ).Обновление устанавливается на игру "Вторая Мировая: Второе издание". Внимание: данное обновление не предназначено для уст
|26.06.2007
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"Вторая мировая. Издание второе": Видео
есь (28 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
|22.06.2007
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"Вторая мировая. Издание второе" в продаже
поступлении в продажу переиздания стратегии "Вторая Мировая". В расширенном и дополненном издании "Второй мировой" переработана система повреждений, система расчета видимости, добавлен вызов м
|13.06.2007
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"Вторая мировая. Издание второе" — в печати
т об отправке в печать переиздания стратегии "Вторая Мировая". В расширенном и дополненном издании "Второй мировой" переработана система повреждений, система расчета видимости, добавлен вызов м
|08.06.2007
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"Вторая мировая. Издание второе": Видео
есь (28 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
|05.06.2007
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"Вторая мировая. Издание второе": Видео
(18,53 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
|21.05.2007
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"Вторая мировая. Издание второе". Скриншоты
день войны"."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
|16.05.2007
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"Танки Второй Мировой": Cкриншоты
В нашу галерею добавлено огромное количество скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в ближайшее время читайте на нашем сайте превью по пресс-дем
|11.05.2007
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"Вторая мировая": Переиздание
ая мировая"."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
|23.04.2007
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"Танки Второй Мировой": Видео и скриншоты
"Боевой Народ" представляет эксклюзивный геймплейный видеоролик и подборку скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Скачать видео можно с нашего сервера (82,77 МБ).Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в скором вре
|18.04.2007
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Демоверсия игры "Вторая мировая"
1C представляет демоверсию стратегии в реальном времени "Вторая мировая". Демо содержит пять обучающих заданий и одну игровую миссию - "Последний рубеж" (Германия). Скачать можно с нашего сервера (628 МБ).Демоверсия включает в себя патч 1.2.0.45Для з
|23.02.2007
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"Смерть шпионам" в печати
у stealth-action от третьего лица, повествующий о деятельности СМЕРШа - самой загадочной спецслужбы Второй мировой войны, поступит 2 марта этого года (1 DVD-ROM).Главный герой игры - капитан 4-
|23.11.2006
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Обзор «Вторая Мировая: стратегия в реальном времени»
Тематика Второй Мировой войны продолжает свое шествие по просторам игровой индустрии. Совсем недавно у
|16.11.2006
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"Вторая мировая": Патч версии 1.1.0.11
1C выпускает патч версии 1.1.0.11 для стратегии в реальном времени "Вторая мировая". Скачать обновление (6 Мб) можно здесь.Официальный список изменений: Устранены некоторые ошибки в сетевой игре. Добавлен файл users\mp.ini с настройками. Данный файл содержит ин
|03.03.2006
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Раскрыта немецкая шифровка времен Второй мировой войны
Одна из трех шифровок, над которыми бились участники антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, а затем — криптографы наших дней, расшифрована при помощи сети из тысячи домашних компьютеров добровольцев. Шифровки были сделаны в 1942 г. на новых криптомашинах Eni
|31.01.2005
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IBM обвиняют в пособничестве нацистам
s. Иск был подан в суд цыганской группой GIRCA, которая обвинила IBM в содействии нацистам во время Второй Мировой войны, а в частности в том, что перфокарты IBM для табулятора Hellerith исполь
|27.04.2001
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Голландия: ценности, похищенные во время второй мировой войны, будут возвращены владельцам по Сети
В Голландии открылся сайт, посвященный предметам искусства, похищенным во время второй мировой войны нацистами, возвращенными после войны в Голландию, но так и не нашедших своих хозяев, сообщает Yahoo!Actualites. В общей сложности в Голландии сейчас находится 4 тыс. таких
Вторая мировая война и организации, системы, технологии, персоны:
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