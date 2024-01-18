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Вторая мировая война WWII World War the Second World War

СОБЫТИЯ


18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки

ектов, баз данных, других тематических интернет-публикаций документов, виртуальных туров по истории Второй мировой войны, разработанных государственными учреждениями субъектов Российской Федера
07.08.2017 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой

азрабатывает для судоходства альтернативную навигационную систему, основанную на технологиях времен Второй мировой войны. Ее примеру в ближайшем будущем намерены последовать США, похожие разраб
07.09.2009 Heroes Over Europe в России

лятор, являющийся сиквелом нашумевшего хита Heroes of the Pacific.Действие игры происходит во время Второй мировой войны и переносит игрока в самую гущу событий – в центр ожесточенных воздушных
06.08.2009 Польша: хроноревизия Второй Мировой войны

Польские историки заявили об установлении точного времени начала Второй мировой войны, начало которой исторически связывается с нападением Германии на Польшу.
17.06.2009 "Вторая мировая": Инструментарий

мировая»."В новом мод-паке представлены карты, техника и постройки, не вошедшие ни в одно издание "Второй мировой", а также два руководства — по работе с конвертором и по настройке моделей.Мат
27.02.2009 "Морпехи. Коммандос Второй мировой" в продаже

"Новый Диск" сообщает о поступлении в продажу шутера "Морпехи. Коммандос Второй мировой" (оригинальное название Royal Marines Commando, разработчик CITY Interactive).1941 год, немецкая военная машина движется по Европе, сметая все на своем пути. В руки британской ра
22.05.2008 Япония покончила с пацифизмом в космосе

ии Вооруженных сил Японии в 1945 году. Тем не менее, тенденция показательна. В Японии впервые после Второй Мировой войны восстановлено полноценное министерство обороны, активно и не без энтузиа
16.04.2008 Бесплатный триал WWII Online

довую подписку.WWII Online: Battleground Europe — MMOFPS, действие которой разворачиваются в период Второй Мировой войны. Игровой мир протяженностью 35 тыс. километров состоит из 600 реальных г
29.02.2008 "Вторая мировая": Патч

ючаться к матчам, происходящим в данный момент и сражаться с игроками в «Theater of War» (название «Второй Мировой» за рубежом) со всего мира; 3. Новая одиночная миссия «За линией фронта», в ко
08.02.2008 "Вторая мировая: Нормандия" в продаже

Компания 1C сообщает о поступлении в продажу проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). В это издание вошли все исправления и новшества, внесенные в недавно опубликованный патч 1.9.0.76: новая система видимости и мультиплеер, дополнител
06.02.2008 "Танки Второй Мировой": Редактор миссий

Компания 1C опубликовала редактор миссий для танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. Скачать редактор можно здесь (10 МБ).С помощью этой программы можно создавать собственные уникальные танковые сражения.
29.01.2008 "Вторая мировая: Нормандия" в печати

Компания 1C сообщает об отправке в печать проекта "Вторая мировая: Нормандия" (разработчик 1С). Последняя на сегодняшний день версия знаменитой военной игры со всеми изменениями, внесенными разработчиками, поступит в продажу 8 февраля. В это из
07.12.2007 Глобальное обновление "Второй мировой"

кий режим и многие другие важные обновления наверняка порадуют всех поклонников баталий на фронтах "Второй мировой". Приятным сюрпризом станет новая кампания "Битва за Нормандию" с участием нем
16.11.2007 "Танки Второй Мировой" в продаже

Компания 1C сообщает о поступлении в продажу уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК.Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко
13.11.2007 "Танки Второй Мировой": Видео

Компания 1C опубликовала видеоролик из уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит уже 16 ноября. Скачать видео можно здесь (85 МБ).Игра отсылает к военной операции "Багратион",

08.11.2007 "Танки Второй Мировой" в печати

Компания 1C сообщает об уходе в печать уникального танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" от студии G5 Software и компании ИДДК. В продажу игра поступит 16 ноября. Игра отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ход
17.10.2007 1C и "Танки Второй Мировой"

Компания 1C выступит дистрибьютором уникального танкового симулятора от студии G5 Software и компании "ИДДК". Игра "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра" отсылает к военной операции "Багратион", одному из ключевых действий СССР в ходе освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года. Те
10.10.2007 Обзор Blazing Angels II. Secret Missions of WWII. От аркадного нечто к аркаде

оминания о скучном геймплее оригинала, об однообразных заданиях, очередных высадках на истоптанные берега Нормандии, «Битве за Британию», Перл-Харборе и всем таком прочем. Но старт Secret Missions of WWII убил все старые стереотипы и создал пару новых, однако осознание того, что стараниями разработчиков мы имеем авиаэкшен, отличный от предыдущего, как ни странно, все-таки пришло.Читайте: Об
01.08.2007 Глобальное обновление "Второй мировой"

и 1.6.0.59 вносит все изменения и доработки, вошедшие во второе, расширенное и дополненное издание "Второй мировой", включая редакторы карт и миссий.Скачать глобальное обновление можно с нашего
19.07.2007 «Вторая мировая. Издание второе». Демо

(303,61 МБ).«Вторая мировая» — масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 гг., от захвата Польши до капитуляции Германии. Во втором
12.07.2007 "Вторая мировая. Издание второе": Обновление

Компания 1C представляет обновление 1.6.0.59 для игры "Вторая Мировая: Второе издание". Скачать патч можно здесь (5 МБ).Обновление устанавливается на игру "Вторая Мировая: Второе издание". Внимание: данное обновление не предназначено для уст
26.06.2007 "Вторая мировая. Издание второе": Видео

есь (28 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
22.06.2007 "Вторая мировая. Издание второе" в продаже

поступлении в продажу переиздания стратегии "Вторая Мировая". В расширенном и дополненном издании "Второй мировой" переработана система повреждений, система расчета видимости, добавлен вызов м
13.06.2007 "Вторая мировая. Издание второе" — в печати

т об отправке в печать переиздания стратегии "Вторая Мировая". В расширенном и дополненном издании "Второй мировой" переработана система повреждений, система расчета видимости, добавлен вызов м
08.06.2007 "Вторая мировая. Издание второе": Видео

есь (28 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
05.06.2007 "Вторая мировая. Издание второе": Видео

(18,53 МБ)."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй Мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
21.05.2007 "Вторая мировая. Издание второе". Скриншоты

день войны"."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
16.05.2007 "Танки Второй Мировой": Cкриншоты

В нашу галерею добавлено огромное количество скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в ближайшее время читайте на нашем сайте превью по пресс-дем
11.05.2007 "Вторая мировая": Переиздание

ая мировая"."Вторая мировая" – масштабная тактика в реальном времени, охватывающая основные события Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы, от захвата Польши до капитуляции Германии. Во второ
23.04.2007 "Танки Второй Мировой": Видео и скриншоты

"Боевой Народ" представляет эксклюзивный геймплейный видеоролик и подборку скриншотов из танкового симулятора "Танки Второй Мировой: T-34 против Тигра", разработкой которого занимается студия G5 Software. Скачать видео можно с нашего сервера (82,77 МБ).Выйдет игра в третьем квартале этого года, а в скором вре
18.04.2007 Демоверсия игры "Вторая мировая"

1C представляет демоверсию стратегии в реальном времени "Вторая мировая". Демо содержит пять обучающих заданий и одну игровую миссию - "Последний рубеж" (Германия). Скачать можно с нашего сервера (628 МБ).Демоверсия включает в себя патч 1.2.0.45Для з
23.02.2007 "Смерть шпионам" в печати

у stealth-action от третьего лица, повествующий о деятельности СМЕРШа - самой загадочной спецслужбы Второй мировой войны, поступит 2 марта этого года (1 DVD-ROM).Главный герой игры - капитан 4-
23.11.2006 Обзор «Вторая Мировая: стратегия в реальном времени»

Тематика Второй Мировой войны продолжает свое шествие по просторам игровой индустрии. Совсем недавно у
16.11.2006 "Вторая мировая": Патч версии 1.1.0.11

1C выпускает патч версии 1.1.0.11 для стратегии в реальном времени "Вторая мировая". Скачать обновление (6 Мб) можно здесь.Официальный список изменений: Устранены некоторые ошибки в сетевой игре. Добавлен файл users\mp.ini с настройками. Данный файл содержит ин
03.03.2006 Раскрыта немецкая шифровка времен Второй мировой войны

Одна из трех шифровок, над которыми бились участники антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны, а затем — криптографы наших дней, расшифрована при помощи сети из тысячи домашних компьютеров добровольцев. Шифровки были сделаны в 1942 г. на новых криптомашинах Eni
31.01.2005 IBM обвиняют в пособничестве нацистам

s. Иск был подан в суд цыганской группой GIRCA, которая обвинила IBM в содействии нацистам во время Второй Мировой войны, а в частности в том, что перфокарты IBM для табулятора Hellerith исполь
27.04.2001 Голландия: ценности, похищенные во время второй мировой войны, будут возвращены владельцам по Сети

В Голландии открылся сайт, посвященный предметам искусства, похищенным во время второй мировой войны нацистами, возвращенными после войны в Голландию, но так и не нашедших своих хозяев, сообщает Yahoo!Actualites. В общей сложности в Голландии сейчас находится 4 тыс. таких


Публикаций - 660, упоминаний - 760

Вторая мировая война и организации, системы, технологии, персоны:

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