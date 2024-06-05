Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 161643
ИКТ 12618
Организации 9995
Ведомства 1438
Ассоциации 946
Технологии 3352
Системы 24421
Персоны 67947
География 2657
Статьи 1505
Пресса 1156
ИАА 678
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2521
Мероприятия 842

ОПК ВМФ Военно-морской флот ВМС Военно-морские силы линкор, ракетоносец подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine

ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine

 

«Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич «Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич
«В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна «В Северных морях», 2022 год Камынина Екатерина Викторовна
"Подводная лодка", 1950-е гг. Художник — Нисский Георгий Григорьевич (1903 - 1987). "Подводная лодка", 1950-е гг. Художник — Нисский Георгий Григорьевич (1903 - 1987).
«Утро подводников», 1988 год. Художник — Севостьянов Геннадий Кириллович. «Утро подводников», 1988 год. Художник — Севостьянов Геннадий Кириллович.
«Перед походом», начало 1960-х Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 90 x 180 см Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа "Городской музей" «Перед походом», начало 1960-х Саморезов Виктор Константинович Холст, масло 90 x 180 см Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа "Городской музей"
«Завтра в поход», 1978 год. Автор: Евстигнеев Алексей Витальевич


05.06.2024 билайн обеспечил быстрым мобильным интернетом легендарную атомную подводную лодку

билайн первым среди мобильных операторов обеспечил атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» (АПЛ К-3) высокоскоростным интернетом. Отреставриров
10.10.2013 Инженеры собирают инновационную подводную лодку

ри купола, чтобы они имели 180 градусный обзор. Исследователям из Вашингтонского университета новая субмарина даст возможность протестировать новый датчик, консоль манипулятор и систему управле
23.01.2013 50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки

волит забирать от реактора больше энергии. В настоящее время от 75 до 80% мощности реактора атомной подводной лодки используется для движения. В новой подлодке свободной мощности будет больше,

24.09.2012 Американцы будут ловить российские подлодки айсбергами

20 межконтинентальных баллистических ракет с 5-10 ядерными боеголовками в каждой, даже одна атомная субмарина может нанести серьезнейший ущерб крупному государству. При этом самые эффективные в
17.02.2012 Подлодки вооружат зенитными ракетами

бы, кроме того он позволяет идентифицировать цель и оценить тактическую обстановку. В то же время, в перспективе не исключается наведение ракеты с помощью других систем, в частности пассивного сонара подлодки, который может обнаружить вертолет по локализации волнового эффекта вертолетного винта. Система IRAS уже прошла успешные испытания Вооружение подлодок зенитными ракетами может изменить
30.12.2011 Китайские подлодки шумят на весь океан

тельность китайских военных моряков дала американцам возможность изучить характеристики китайских субмарин. Обнаружилось, что грозный китайский подводный флот угрожает ВМС США меньше, чем ожидалось – подлодки КНР оказались очень шумными. Как известно, шумность подлодки практически сводит на нет ее главное тактическое преимущество – скрытность. Еще совсем недавно, в 2007 году, китайск
28.12.2011 Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок

илотников (возможно, со взрывчаткой) с погруженных подводных лодок. Выглядит это следующим образом: субмарина в подводном положении подплывает к побережью или кораблю противника и выбрасывает и
27.05.2010 Обнаружены пропавшие в Желтом море 4 северокорейские подлодки

Военное командование Южной Кореи обнаружило в Желтом море пропавшие с радаров 4 северокорейские подлодки, сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си. Сообщается, что субмарины водоизмещением 300 тонн участвовали в стандартных учениях, после чего половина из них вернулась на базу, за еще двумя пр
15.09.2009 Капитана тайваньской подводной лодки смыло за борт во время учений в море

По сообщению тайваньских военных, спасатели ведут поиск капитана тайваньской подводной лодки, которого смыло за борт во время учений, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Сообщается, что 47-летний капитан Чен Чи-сунг, командир подводной лодки тайваньского
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации

«Трансшельф» (Королевство Нидерландов) завершило уникальную операцию по перевозке сразу двух подводных лодок проекта 671РТМ(К) «Щука» (Виктор III). Преодолев более 2500 км, «Трансшельф» доставил две подлодки в г. Большой Камень (залив Петра Великого в Японском море), откуда они затем будут отбуксированы в акваторию ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» для выгрузки ядерного топлива и последу
06.07.2009 Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану

Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал в ходе военных учений, проводившихся Вооруженными силами
15.06.2009 Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США

епосредственной близости следует китайская подлодка. Однако, по его словам, ВМС США не считают, что субмарина преднамеренно задела гидроакустическое оборудование, поскольку сонар мог заблокиров
10.06.2009 Шведские дайверы обнаружили советскую подводную лодку С-2

Группа шведских дайверов после десятилетних поисков обнаружила советскую подводную лодку С-2, затонувшую во время советско-финской войны в 1940 году, сообщает РБК со

01.09.2008 Бразилия построит свою первую атомную подводную лодку

ирует построить первую для страны и в целом для Южной Америки подводную лодку на атомном двигателе. Субмарина будет охранять огромные нефтяные запасы Бразилии, обнаруженные недавно в морской ак
22.08.2008 Личная субмарина для скучающих миллионеров

нет подводной лодки, имея которую вы могли бы некоторое время не скучать. Triton 1000 - это личная субмарина всего за 1,69 миллиона долларов. Вдова Белотелова точно бы не устояла…
07.07.2008 Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 лет назад, 7 июля 1998 года, из акватории Баренцева моря впервые в мировой практике с атомной подводной лодки ВМФ РФ, находящейся в подводном положении, ракетой-носителем "Штиль" был выведен на эллиптическую орбиту космический аппарат Tubsat-N, состоящий из двух искусственных спутников

02.07.2008 Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 9 сентября 1952 года начались работы по созданию первой отечественной подводной лодки "К-3" с атомной энергетической установкой (проект 627). Руководителем работ был назначен один из ведущих специалистов подводного кораблестроения В.Н.Перегудов. Строительство лод
28.05.2008 В Красном море терпит бедствие британская субмарина

ая подводная лодка Superb натолкнулась на подводные скалы в Красном море. В результате столкновения субмарина получила серьезные повреждения. При этом никто из 112 членов экипажа не пострадал.

13.02.2008 Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка

сообщила пресс-служба производственного объединения "Севмаш", вечером 12 февраля 2008 года на акватории ПО «Севмаш» из плавучего дока спущен на воду атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий». Спуск подлодки на воду ознаменовал завершение серьезного этапа работ, которые были проведены после вывода корабля из стапельного цеха. В настоящее время «Юрий Долгорукий» ошвартован у достроечной наб
14.09.2007 Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные

роекта «20120» не существует. По мнению военных аналитиков, на которых ссылается Telegraph, атомная подводная лодка будет отличаться от своих предшественниц способностью проводить под водой до

03.07.2007 Обнаружена потопленная советская подводная лодка

В Балтийском море неподалеку от Аландских островов в шведских территориальных водах найдена советская подводная лодка Щ-305, сообщает Reuters. Лодку нашла финско-шведская группа исследователей c помощью гидролокатора на глубине 136 м. Щ-305 была потоплена финнами в 1942 г., во время Второй миро
28.05.2007 Самая большая в мире субмарина

Данный подводный гигант считается самым большим и могучим в мире. Это подводная лодка класса "Тайфун" (по версии НАТО, по нашей классификации - "Акула"), которая имеет название "Дмитрий Донской". Максимальная глубина погружения - 400 м, в автономном плавании лодк
17.05.2007 Россия укрепит подводную мощь Индии

лодку. По данным архангельского издания “Волна”, подлодка “Синдувиджай” – уже четвертая однотипная субмарина индийских ВМС, прошедшая ремонт и модернизацию на “Звездочке”. В 1999 году здесь бы
17.04.2007 В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения

вмашпредприятия" была выведена создаваемая на предприятии АПЛ "Юрий Долгорукий" - головная ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта 955. "Главное, что России по плечу делать

25.12.2006 ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"

ую многоцелевую атомную подводную лодку «Гавайи» (Hawaii, SSN-776) – третью АПЛ класса «Вирджиния». Подводная лодка была построена на верфях компании Electric Boat – подразделения корпорации Ge
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие

Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие

Автоматическая подводная лодка, разработанная компанией BAE Systems, впервые успешно применила оружие в ходе испытаний, проводившихся у Южного побережья Англии. Как сообщает DefenseTalk, беспилотная автоматич
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки

Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки

Как сообщает Space Daily, ВМС США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident II D5 производства Lockheed Martin с борта подводной лодки «Мэриленд» класса «Огайо». Тем самым число успешных последовательных пусков ракет Trident II D5 с 1989 года достигло 117 — по информации компании, это наивысший показатель

15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку

Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и 
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку

Управление перспективных оборонных проектов Пентагона DARPA выбрало подрядчиков для проектирования так называемого «Подводного Экспресса» — сверхбыстрой перспективной подводной лодки, способной перемещаться под водой со скоростью до 100 узлов — свыше 150 км/ч. По сообщениям издания C4I Journal, компания Electric Boat (дочерняя фирма General Dynamics) и 
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности

ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности

ет РК-55 "Гранат", минно-торпедного вооружения, включая ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад". Атомная подводная лодка проекта 671 Как сообщает NewsRu, подводная лодка "Святой Даниил Москов
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения

е 2004 года. Длина подводной лодки проекта 677 составляет около 67 м, ширина - 7 м, осадка – 6,5 м. Подводная лодка имеет 6 торпедных аппаратов и способна нести до 18 единиц боезапаса, включая

29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 26 мая в 22 часа 50 минут (летнее московское время) из акватории Баренцева моря с борта подводной лодки успешно стартовала ракета космического назначения «Штиль» с малым космическим аппаратом (МКА) «Компас-2» массой 86 кг, разработанным в государственном космическом центре "КБ им.
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка

Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка

Поступают противоречивые данные о пожаре, произошедшем на борту атомной подводной лодки Тихоокеанского флота России у Камчатки, у порта Вилючинск. Как сообщает NewsRu, пожар произошел на подводной лодке, стоящей в доке. Возможно, речь шла лишь об учениях, в ходе ко
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

ожена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Северном машиностроительном

Публикаций - 305, упоминаний - 394

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 226 15
Midway 109 14
Парус Корпорация 549 14
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 14
Ubisoft Romania 19 13
Бука - Buka Entertaiment 482 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1225 9
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 8
Introversion Software 6 4
Microsoft Corporation 24496 4
Samsung Electronics 10192 4
BAE Systems 171 4
Gibbs Technologies 5 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 119 4
ДОК 824 4
Прогноз 1640 4
Wargaming 150 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
Новый диск 956 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 332 3
Siemens AG - Siemens Group 2581 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 451 2
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1441 2
Pioneer Corporation 423 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
Ростех - Автоматика Концерн 1622 2
Терем 65 2
Формоза - Formoza 175 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
HPE SGI - Silicon Graphics 384 2
Орбита 292 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 154 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 1
SEGA 392 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 864 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 48 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 300 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 18
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 18
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 9
Lockheed Martin 755 7
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 6
Boeing 1008 6
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 6
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 11 5
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 5
General Dynamics 55 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 4
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 4
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 10 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Northrop Grumman 202 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 830 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 181 2
Малахит 20 2
LEGO 240 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 403 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
ЕКА Топливная компания 140 2
Airbus Group - Airbus Industries 223 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 80 2
Рики ГК 7 2
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 14 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 2
Русский Страховой Центр 9 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Тетис Про - Tetis Pro 4 1
General Atomics 25 1
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 15 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Orano - Areva 24 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 243 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2960 30
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 633 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1767 25
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 24
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 926 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1845 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1920 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 8
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 114 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 28 6
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 127 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5375 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 22 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 114 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2447 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4425 3
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 34 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 53 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1177 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 264 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3239 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1976 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5798 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4620 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 43 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Мосгортранс ГУП 119 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 115 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 12 8
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 37 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9726 98
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16908 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12734 24
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 873 23
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 57 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6889 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11702 21
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3302 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2859 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5161 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9485 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7295 14
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 624 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26467 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23755 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64141 11
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1209 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5144 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18364 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7837 10
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1870 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3194 9
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2260 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4560 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16020 8
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 68 8
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1065 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11462 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10661 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29147 8
Stealth - Стелс-технология 202 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20571 8
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1368 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48996 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27620 6
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 955 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1552 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30027 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2940 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1757 5
Ubisoft - Silent Hunter 22 16
Square Enix - Battlestation 39 16
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 14
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 25 13
Microsoft Windows 2000 8660 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4938 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1522 9
Lockheed Martin - Trident SLBM - submarine-launched ballistic missile 21 8
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 8
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 8
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 5
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 41 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Б-414 Даниил Московский (подводная лодка) 6 4
Apple iPhone 6 4861 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2698 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 234 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 3
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Acer Predator 202 3
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 468 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 2
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 5 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 450 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 124 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 54 2
Донской Дмитрий 39 11
Дыгало Игорь 9 8
Невский Александр 21 7
Левкевич Михаил 60 4
Перминов Анатолий 130 4
Масорин Владимир 4 3
Путин Владимир 3117 3
Иванов Сергей 385 3
Бельтюков Владимир 3 2
Шарипов Салижан 19 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
Пантелеев Валерий 2 2
Bond James - Бонд Джеймс 67 2
Александров Владимир 6 2
Воскресенский Дмитрий 4 2
Шалманов Сергей 201 2
Захаренко Михаил 4 2
Крикалев Сергей 26 2
Громов Олег 8 2
Близнаков Веселин 3 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 7 2
Меркулов Михаил 2 2
Давыдова Татьяна 2 2
Cartwright James - Картрайт Джеймс 4 2
Буланов Юрий 3 2
Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
Маринеско Александр 2 2
Балуевский Юрий 22 2
Галеев Ринат 6 1
Занин Виталий 22 1
Карпов Сергей 35 1
Поповкин Владимир 23 1
Рейман Леонид 1048 1
Дырмовский Дмитрий 126 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
Левин Кирилл 4 1
Самойлова Елена 10 1
Бондаренко Игорь 12 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 141528 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51816 105
Земля - планета Солнечной системы 10325 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13276 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42638 34
Франция - Французская Республика 7802 32
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 80 30
Япония 13237 29
Германия - Федеративная Республика 12624 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2852 26
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 917 25
Европа 21676 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5131 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17133 18
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 630 13
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 127 12
Атлантический океан - Атлантика 282 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 40 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16780 11
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 604 10
Мировой океан - World Ocean 507 10
Италия - Итальянская Республика 4337 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3880 10
Средиземное море - Средиземноморье 198 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 730 9
Швеция - Королевство 3610 9
Солнечная система - Solar system 2514 9
Индия - Bharat 5389 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1296 8
США - Огайо 280 7
США - Калифорния 4583 7
Индийский океан - Персидский залив 202 7
Канада 4856 7
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 39 7
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 361 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14124 7
Арктика - Северный полюс 173 7
Израиль 2715 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7299 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8579 95
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3082 85
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 843 49
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5589 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28430 34
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50129 24
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3901 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18060 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3694 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5651 12
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 419 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3941 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10842 11
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 510 9
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1324 9
Физика - Physics - область естествознания 2614 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5646 9
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1219 8
Английский язык 6523 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5732 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4866 6
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1254 6
Энергетика - Energy - Energetically 4983 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1555 6
Парашют - Прыжки с парашютом 113 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1235 5
Зоология - наука о животных 2575 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5939 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5235 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2340 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2572 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9590 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 980 4
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 153 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23625 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1861 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13119 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6785 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47317 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11204 30
AP - Associated Press 2003 12
Space Daily 528 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2694 9
CNews Орудия Апокалипсиса 35 8
NEWSru.com 229 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 7
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 6
Военно-промышленный курьер 88 5
New Scientist 1448 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1776 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 4
Российская газета 269 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Phys.org 972 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
СК Пресс 17 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5892 2
Радио России - радиостанция 49 2
The Economist 45 2
Times 617 2
Intelligent Enterprise 27 1
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 1
Defense Tech 44 1
Defense Talk 40 1
Computer Bild 8 1
Инфобизнес 23 1
Компьютерра 42 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
Юность - радиостанция 39 1
CRN 47 1
Планета Интернет 4 1
Telegraph 194 1
Nature 809 1
Известия ИД 613 1
PC Magazine - PCMag 88 1
CNews - ZOOM.CNews 1845 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 1
Tom’s Hardware 368 1
The Register - The Register Hardware 1517 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7980 6
CNews Мишень 164 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 216 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1477 6
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 6
РАН - Российская академия наук 1845 6
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 75 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 575 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 65 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 150 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 11 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 24 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса - Скриппсовский институт океанографии 26 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 27 1
Институт финансового планирования 4 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 6 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 10 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 34 1
РАН СО ИФ - Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук 4 1
University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 19 1
Минобороны РФ - ВМА имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова - Военно-морской инженерный институт - Военно-морской политехнический институт - Военно-морской институт радиоэлектроники, ВМИРЭ - Балтийский военно-морской институт 6 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
MBARI - Monterey By Aquarium Research Institute 3 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 10 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 320 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 1
Defcon 44 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 48 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 1
ИгроМир 119 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1320712, в очереди разбора - 777215.
Создано именных указателей - 161643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: