ESA CNES Centre spatial guyanais FRENCH GUIANA, FRGUI Космодром Куру Гвианский космический центр

"Союз-СТ" "изменил" России: старт из Гвианы Российская ракета-носитель «Союз-СТ» запущена сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый в истории запуск «Союза» со стартовой площадки не в Ро

В Куру стыкованы первая и вторая ступени РН "Союз" Как сообщает пресс-служба компании Arian Espace, 8 мая 2010 года на космодроме ESA Куру во Французской Гвиане успешно завершена стыковка первых двух ступеней РН "Союз 2-1". В ходе намеченного на этот год первого запуска ракеты данного типа с экваториального космодрома Куру

Первый запуск РН "Союз" из Куру отложен Как сообщает Reuters, принято решение отложить первый запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск состоится не ранее 2011 года. Задержка вызвана неготовностью элементов стартового комплекса.

Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется в 2010 году ть осуществить первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с Гвианского космического центра (космодрома Куру во Французской Гвиане) в I полугодии 2010г., сообщает РБК. Такие сроки содержатся в итог

РН "Союз" отправлены в Куру сообщает пресс-служба Роскосмоса, 7 ноября 2009 года, в 18 часов минут по московскому времени от причала морского порта г. Санкт-Петербург отчалило судно "Колибри" с 600 т грузов, предназначенных для Гвианского космического центра. В их числе - 21 спецконтейнер с блоками первых двух РН "Союз-СТ" и РБ "Фрегат". Прибытие судна "Колибри" в Гвиану (порт Кайен) запланировано на третью декаду ноя

Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на начало 2010 года Как сообщает РБК, первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру (Французская Гвиана) запланирован на начало 2010г. Об этом говорится в сообщении Федерал

С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французского оператора спутниковой связи Eutelsat Communications, предназначенных для оказания широкого спектра телекоммуникационны

Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня ночью крупнотоннажное судно «Flinterland» с российским оборудованием на борту покинуло морской порт г. Санкт-Петербуга и отправилось на космодром Куру (Французская Гвиана). Поставляемое наземное оборудование предназначено для проверки готовности разгонного блока «Фрегат» к пуску в составе ракеты-носителя «Союз-СТ». В подготовке оборудова

На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд

На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд

Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.

Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.

Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы" компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа

Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы" компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа

Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace

Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace

Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со

Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со

Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател

Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз" просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател

Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру го оборудования для создания ракетно-космического комплекса (РКК) запуска в рамках проекта «Союз" в Гвианском космическом центре». Данный контракт является первым этапом на пути реализации межп

"Союзы" будут запускать с экватора Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской

"Союзы" будут запускать с экватора Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской

"Союзы" будут стартовать с космодрома Куру Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра

"Союзы" будут стартовать с космодрома Куру Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра

Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со

Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со

Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану В настоящее время уже начались подготовительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. У