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ESA CNES Centre spatial guyanais FRENCH GUIANA, FRGUI Космодром Куру Гвианский космический центр



21.10.2011 "Союз-СТ" "изменил" России: старт из Гвианы

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» запущена сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый в истории запуск «Союза» со стартовой площадки не в Ро
11.05.2010 В Куру стыкованы первая и вторая ступени РН "Союз"

Как сообщает пресс-служба компании Arian Espace, 8 мая 2010 года на космодроме ESA Куру во Французской Гвиане успешно завершена стыковка первых двух ступеней РН "Союз 2-1". В ходе намеченного на этот год первого запуска ракеты данного типа с экваториального космодрома Куру
15.02.2010 Первый запуск РН "Союз" из Куру отложен

Как сообщает Reuters, принято решение отложить первый запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск состоится не ранее 2011 года. Задержка вызвана неготовностью элементов стартового комплекса.
27.11.2009 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется в 2010 году

ть осуществить первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с Гвианского космического центра (космодрома Куру во Французской Гвиане) в I полугодии 2010г., сообщает РБК. Такие сроки содержатся в итог
09.11.2009 РН "Союз" отправлены в Куру

сообщает пресс-служба Роскосмоса, 7 ноября 2009 года, в 18 часов минут по московскому времени от причала морского порта г. Санкт-Петербург отчалило судно "Колибри" с 600 т грузов, предназначенных для Гвианского космического центра. В их числе - 21 спецконтейнер с блоками первых двух РН "Союз-СТ" и РБ "Фрегат". Прибытие судна "Колибри" в Гвиану (порт Кайен) запланировано на третью декаду ноя
18.06.2009 Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на начало 2010 года

Как сообщает РБК, первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру (Французская Гвиана) запланирован на начало 2010г. Об этом говорится в сообщении Федерал
13.02.2009 С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французского оператора спутниковой связи Eutelsat Communications, предназначенных для оказания широкого спектра телекоммуникационны
23.12.2008 Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня ночью крупнотоннажное судно «Flinterland» с российским оборудованием на борту покинуло морской порт г. Санкт-Петербуга и отправилось на космодром Куру (Французская Гвиана). Поставляемое наземное оборудование предназначено для проверки готовности разгонного блока «Фрегат» к пуску в составе ракеты-носителя «Союз-СТ». В подготовке оборудова
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80

30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80

30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года

приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.
17.11.2006 Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года

приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"

компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"

компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру

ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace
16.02.2006 Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру

ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру

ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со
15.12.2005 Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру

ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"

просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател
21.06.2005 Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"

просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател
12.04.2005 Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру

го оборудования для создания ракетно-космического комплекса (РКК) запуска в рамках проекта «Союз" в Гвианском космическом центре». Данный контракт является первым этапом на пути реализации межп
19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора

Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской

19.01.2005 "Союзы" будут запускать с экватора

Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской

10.11.2003 "Союзы" будут стартовать с космодрома Куру

Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра
10.11.2003 "Союзы" будут стартовать с космодрома Куру

Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра
06.11.2003 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается

Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со
06.11.2003 Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается

Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану

В настоящее время уже начались подготовительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. У
07.10.2003 Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану

В настоящее время уже начались подготовительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. У

Публикаций - 194, упоминаний - 213

ESA и организации, системы, технологии, персоны:

ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 102 9
Орбита 289 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 541 4
Swedish Space Corporation - SSC 7 4
ТелеСвязь 20 4
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Mitsubishi Electric 359 2
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Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 2
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1150 2
Türk Telekom - Türksat Satellite Communications Cable TV and Operations Incorporated - Turksat - EurasiaSat 17 2
Hispasat 14 2
Kometa - Комета 156 2
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RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
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Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 114 1
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Loral Space & Communications 30 1
Globalstar - Глобалстар 179 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 1
Elisa 32 1
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Arianespace 85 49
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 14
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 8
Boeing 1001 7
ЕКА Топливная компания 139 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 5
Lockheed Martin 752 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 626 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 325 4
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 3
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
Газпром ПАО 1225 2
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101Hotels.com 455 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications 10 1
Volvo Aero 5 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 438 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 9 1
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Альфа-Банк 1672 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 313 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 1
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Новатэк Новафининвест 47 1
SoftBank Group 251 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 167 1
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EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 14 6
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 6
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 59 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2584 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 6
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4838 5
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 44 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 5
ESA BepiColombo 12 4
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 52 4
ESA Solar Orbiter 11 4
GM - Hughes - DirecTV satellite fleet 13 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 4
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 46 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
NSO Group - Pegasus 81 2
Swedish Space - Esrange Space Center 2 2
VNPT VinaSat 7 2
ESA Planck - Планк (космическая обсерватория) - телескоп Планка 9 2
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
GEO GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 9 2
ESA ATV - ESA Automated Transfer Vehicle 5 2
NASA Deep Space Network 21 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 2
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 6 2
Перминов Анатолий 130 14
Коптев Юрий 30 8
Алешин Борис 16 6
Рахманов Максим 47 6
Путин Владимир 2927 2
Громов Олег 8 2
Крикалев Сергей 26 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Титов Константин 6 2
Ельцин Борис. 81 2
Гагарин Юрий 77 2
Монастырский Петр 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Иванов Сергей 376 2
Козлов Дмитрий 22 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Шарипов Салижан 19 2
Рогозин Дмитрий 97 2
Крейденко Константин 6 2
Давиденко Вячеслав 5 2
Маленченко Юрий 58 1
Аббасов Али 6 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
Бугров Владимир 1 1
Кирилин Александр 3 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Оловянников Дмитрий 20 1
Севастьянов Николай 14 1
Андронов Алексей 28 1
Никифоров Николай 1134 1
Ахметов Даниал 48 1
Шалманов Сергей 201 1
Авен Петр 41 1
Сафонов Александр 3 1
Кузнецов Александр 105 1
Михельсон Леонид 4 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Потанин Владимир 58 1
Кайгородов Михаил 4 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 139
Европа 21374 101
Россия - РФ - Российская федерация 132303 94
Франция - Французская Республика 7678 59
Земля - планета Солнечной системы 10113 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50889 47
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13880 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40511 24
Индия - Bharat 5241 19
Солнце - звезда Солнечной системы 4983 19
Луна - спутник Земли 1455 19
Америка Южная 828 17
Япония 13104 15
Солнечная система - Solar system 2473 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 13
Германия - Федеративная Республика 12377 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2742 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15975 11
Италия - Итальянская Республика 4264 11
Швеция - Королевство 3572 10
Казахстан - Республика 5243 10
Нидерланды 3408 9
Испания - Королевство 3654 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 8
Бразилия - Федеративная Республика 2280 8
Атлантический океан - Атлантика 236 7
Украина 7434 7
Бельгия - Королевство 987 6
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 688 5
Ближний Восток 2840 5
Африка - Африканский регион 3371 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 663 5
Россия - ПФО - Самарская область 1192 5
Австрия - Австрийская Республика 1290 4
Индонезия - Республика 914 4
Южная Корея - Республика 6449 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2431 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 835 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1752 3
Америка Северная 3135 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9395 169
Экватор - Equator 198 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47133 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26272 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8279 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4744 9
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3637 8
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Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1256 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44917 6
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 257 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9309 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15269 4
Энергетика - Energy - Energetically 4663 4
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GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 121 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3758 3
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