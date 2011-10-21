ESA CNES Centre spatial guyanais FRENCH GUIANA, FRGUI Космодром Куру Гвианский космический центр
|21.10.2011
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"Союз-СТ" "изменил" России: старт из Гвианы
Российская ракета-носитель «Союз-СТ» запущена сегодня с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это первый в истории запуск «Союза» со стартовой площадки не в Ро
|11.05.2010
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В Куру стыкованы первая и вторая ступени РН "Союз"
Как сообщает пресс-служба компании Arian Espace, 8 мая 2010 года на космодроме ESA Куру во Французской Гвиане успешно завершена стыковка первых двух ступеней РН "Союз 2-1". В ходе намеченного на этот год первого запуска ракеты данного типа с экваториального космодрома Куру
|15.02.2010
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Первый запуск РН "Союз" из Куру отложен
Как сообщает Reuters, принято решение отложить первый запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск состоится не ранее 2011 года. Задержка вызвана неготовностью элементов стартового комплекса.
|27.11.2009
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Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру планируется в 2010 году
ть осуществить первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с Гвианского космического центра (космодрома Куру во Французской Гвиане) в I полугодии 2010г., сообщает РБК. Такие сроки содержатся в итог
|09.11.2009
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РН "Союз" отправлены в Куру
сообщает пресс-служба Роскосмоса, 7 ноября 2009 года, в 18 часов минут по московскому времени от причала морского порта г. Санкт-Петербург отчалило судно "Колибри" с 600 т грузов, предназначенных для Гвианского космического центра. В их числе - 21 спецконтейнер с блоками первых двух РН "Союз-СТ" и РБ "Фрегат". Прибытие судна "Колибри" в Гвиану (порт Кайен) запланировано на третью декаду ноя
|18.06.2009
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Первый запуск РН "Союз-СТ" с космодрома Куру перенесен на начало 2010 года
Как сообщает РБК, первый запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру (Французская Гвиана) запланирован на начало 2010г. Об этом говорится в сообщении Федерал
|13.02.2009
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С космодрома Куру стартовала ракета Ariane 5 с четырьмя спутниками на борту
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, Франция осуществила запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Ракета вывела на орбиту 2 спутника французского оператора спутниковой связи Eutelsat Communications, предназначенных для оказания широкого спектра телекоммуникационны
|23.12.2008
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Из Санкт-Петербурга отправился корабль с оборудованием в Гвианский космический центр
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня ночью крупнотоннажное судно «Flinterland» с российским оборудованием на борту покинуло морской порт г. Санкт-Петербуга и отправилось на космодром Куру (Французская Гвиана). Поставляемое наземное оборудование предназначено для проверки готовности разгонного блока «Фрегат» к пуску в составе ракеты-носителя «Союз-СТ». В подготовке оборудова
|28.11.2006
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На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд
|28.11.2006
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На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space Daily, тверд
|17.11.2006
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Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года
приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.
|17.11.2006
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Первый запуск "Союза" с космодрома Куру состоится в конце 2008 года
приступят к строительству наземных зданий. Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на конец 2008 – начало 2009 года.
|23.06.2006
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Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"
компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа
|23.06.2006
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Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы"
компания Alcatel Alenia Space объявила о том, что она поставит бортовую и наземную электронику для российских ракет-носителей «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» которые будут запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Контракт предусматривает проектирование и производство блока BCA (блок коммутации и электропитания), а также электронного наземного оборудования для подсистем безопа
|16.02.2006
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Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру
ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace
|16.02.2006
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Подписан первый контракт на поставку "Союзов" на космодром Куру
ля, в Москве было подписано соглашение между российским космическим агентством "Роскосмос" и компанией Arianespace, предусматривающее поставку четырех ракет-носителей "Союз" для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в период начиная с 2008 года. Как сообщает Space Daily, соглашение подписали генеральный директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов и исполнительный директор Arianespace
|15.12.2005
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Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру
ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со
|15.12.2005
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Европа сама строит старт для "Союзов" в Куру
ogy, получила от французского космического агентства CNES контракт на разработку, производство и монтаж крупногабаритных металлоконструкций для строящегося старта ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Как сообщает Space War, стоимость контракта оценивается в €9,5 млн. Совокупная стоимость контрактов в рамках программы создания наземной инфраструктуры для ракет «Со
|21.06.2005
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Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"
просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател
|21.06.2005
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Роскосмос создал группу контроля за реализацией проекта "Союз"
просы безопасности и защиты технологий при совместной работе в ГКЦ. В настоящее время на космодроме Куру проводятся подготовительные работы для начала возведения стартового и монтажно-испытател
|12.04.2005
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Роскосмос подписал контракт на строительство РКК в Куру
го оборудования для создания ракетно-космического комплекса (РКК) запуска в рамках проекта «Союз" в Гвианском космическом центре». Данный контракт является первым этапом на пути реализации межп
|19.01.2005
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"Союзы" будут запускать с экватора
Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской
|19.01.2005
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"Союзы" будут запускать с экватора
Первый коммерческий запуск с Куру запланирован на конец 2006 года Главы Росавиакосмоса и Европейского космического агентства подписали соглашение о строительстве российского стартового комплекса Куру во Французской
|10.11.2003
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"Союзы" будут стартовать с космодрома Куру
Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра
|10.11.2003
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"Союзы" будут стартовать с космодрома Куру
Россия и Франция подписали 7 ноября соглашение о запусках ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ESA). Соглашение было подписано премьер-министром Франции Жаном-Пьером Раффареном и заместителем председателя пра
|06.11.2003
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Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается
Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со
|06.11.2003
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Подписание соглашения о запусках с космодрома Куру откладывается
Двустороннее соглашение Российского авиакосмического агентства (Росавиакосмос) и Министерства науки Франции о допуске российских ракет-носителей (РН) "Союз" к запускам с космодрома на о.Куру (Французская Гвиана) в 2003 г. подписано не будет, сообщил сегодня РБК сотрудник пресс-службы Росавиакосмоса Константин Крейденко. Ранее вице-премьер РФ Борис Алешин заявлял, что данное со
|07.10.2003
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Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
В настоящее время уже начались подготовительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. У
|07.10.2003
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Ракетоноситель "Союз" переселяется в Гвиану
В настоящее время уже начались подготовительные работы в Куру, точнее - в местечке Синнамари, расположенном в 10 км от места запуска ракет Ariane-5. У
ESA и организации, системы, технологии, персоны:
|Перминов Анатолий 130 14
|Коптев Юрий 30 8
|Алешин Борис 16 6
|Рахманов Максим 47 6
|Путин Владимир 2927 2
|Громов Олег 8 2
|Крикалев Сергей 26 2
|Phillips John - Филипс Джон 5 2
|Титов Константин 6 2
|Ельцин Борис. 81 2
|Гагарин Юрий 77 2
|Монастырский Петр 2 2
|Хайруллиев Шерали 2 2
|Иванов Сергей 376 2
|Козлов Дмитрий 22 2
|Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
|Шарипов Салижан 19 2
|Рогозин Дмитрий 97 2
|Крейденко Константин 6 2
|Давиденко Вячеслав 5 2
|Маленченко Юрий 58 1
|Аббасов Али 6 1
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
|Shinawatra Thaksin - Шинаватра Таксин 6 1
|Бугров Владимир 1 1
|Кирилин Александр 3 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
|Оловянников Дмитрий 20 1
|Севастьянов Николай 14 1
|Андронов Алексей 28 1
|Никифоров Николай 1134 1
|Ахметов Даниал 48 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Авен Петр 41 1
|Сафонов Александр 3 1
|Кузнецов Александр 105 1
|Михельсон Леонид 4 1
|Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
|Потанин Владимир 58 1
|Кайгородов Михаил 4 1
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