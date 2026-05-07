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Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ


07.05.2026 Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа 1
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 1
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России 1
22.12.2020 Хакеры серьезно ограбили крупную лондонскую криптобиржу 1
11.09.2019 DDoS-атака, «уложившая» «Википедию» по всему миру, была тестированием нового ботнета 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
08.11.2017 Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн 1
03.11.2017 WhatsApp не работает по всему миру 1
13.11.2015 Ошибка в OS X заставила пользователей Mac переустанавливать приложения 1
19.04.2012 Бесплатные выходные в Star Wars: The Old Republic 1
11.01.2012 В интернете началась «крупнейшая революция в истории» 1
23.11.2011 Европейцы "достучались" до АМС "Фобос-Грунт" 1
22.03.2011 Apple выводит iPad 2 в 29 стран - Россия в них не входит 1
20.02.2009 Исследована очередная странная гамма-вспышка 1
13.02.2009 В пятницу, 13 часы показали 1234567890 секунд «эпохи Unix» 1
17.12.2008 Microsoft устранит брешь в безопасности Internet Explorer 1
30.06.2008 Исполнилось 100 лет Тунгусской аномалии 1
10.01.2008 Столкновение Марса с астероидом 2007WD5 признано маловероятным 1
05.06.2007 Италия запустит первый радарный спутник-шпион 1
23.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются 1
13.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются 1
13.11.2006 Рассекреченная география: сроки отодвигаются 1
07.11.2006 Репортеры без границ опубликовали чёртову дюжину "врагов интернета" 1
10.04.2006 Началась вторая волна регистраций в .eu 1
14.03.2006 Сегодня ночью Луна окажется в тени Земли 1
14.03.2006 Сегодня ночью Луна окажется в тени Земли 1
26.12.2005 Звездная пыль приземлится на Землю 1
26.12.2005 Звездная пыль приземлится на Землю 1
23.12.2005 Новый год придет на секунду позже 1
23.12.2005 Новый год придет на секунду позже 1
14.12.2005 Дым лондонских пожаров застилает Англию 1
14.12.2005 Дым лондонских пожаров застилает Англию 1
24.11.2005 "Хаябуса": хроника падения 1
24.11.2005 "Хаябуса": хроника падения 1
21.11.2005 "Хаябуса" не смог сесть на астероид 1
19.10.2005 Экспресс к Венере стартует с Байконура в следующую среду 1
12.10.2005 Китай отправил в космос еще двух "тайконавтов" 1
03.10.2005 В Москве ожидается необычное затмение Солнца 1
03.10.2005 В Москве ожидается необычное затмение Солнца 1
09.09.2005 Солнце: новая мощная вспышка 1

Публикаций - 127, упоминаний - 128

GMT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
Spirit DSP - Спирит Корп 482 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Apple Inc 13156 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Yahoo! 3726 3
Kometa - Комета 160 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 2
X Corp - Twitter 2938 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Trend Micro 651 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Virgin Group 144 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
EA - BioWare 205 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Network Solutions - Web.com 107 1
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 135 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 1
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 1
Register.com 42 1
Polkadot 7 1
IBM Greater China Group 2 1
BATM Advanced Communications Ltd - Baras Advanced Technologies Marom 3 1
VeriSign Global Registry Services 2 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
Tally Systems 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Cisco Systems 5372 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Telegram Group 2940 1
Canon 1439 1
Vodafone Group 1412 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
Adobe Systems 1597 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 9
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 6
ЕКА Топливная компания 148 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 2
Bertelsmann 195 2
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers - Японское общество прав авторов, композиторов и издателей 11 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
SoftBank Group 284 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 2
Post Office 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Резонанс НПП 407 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Империя-Фарма 91 1
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 1
Santander Grupo - Abbey National - Abbey National Building Society 12 1
ESA - ESOC - European Space Operations Centre - Европейский центр управления космическими полётами 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Boeing 1031 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Swatch Group 31 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
British Airways - British Midland International 127 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Минобороны РФ - Военно-топографическое управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации 12 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Часы - Watch 1059 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 2
Манипулятор - Manipulator 365 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Фотометр - прибор для измерения каких-либо из фотометрических величин, чаще других — одной или нескольких световых величин. 7 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 13
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 6
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 2
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
NASA Stardust 51 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
OSC Stargazer - Lockheed L-1011 TriStar 8 2
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
Google Chrome - браузер 1701 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
CPU-Z 25 1
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 4
Walz Carl - Вальц Карл 15 4
Buckle Mike - Бакли Майк 4 4
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 4
Филатов Владимир 5 3
Путин Владимир 3454 3
Иванов Сергей 405 3
Урличич Юрий 52 3
Корзун Валерий 17 2
Тресчев Сергей 6 2
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Гидзенко Юрий 9 2
Поляков Валерий 6 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
Онуфриенко Юрий 5 2
Perrin Philippe - Перин Филипп 2 2
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Chang-Diaz Franklin - Чендж-Дайез Фрэнклин 2 2
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 2
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 2
Linnehan Rick - Линеган Рик 4 2
Bloomfield Mike - Блумфилд Майк 2 2
Squyres Steve - Сквайрес Стив 13 2
Kohl John - Кол Джон 3 2
Kirschen Daniel - Киршен Дэниэль 2 2
Altman Scott - Олтмэн Скот 2 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Gehman Harold - Гехман Гарольд 2 2
Currie Nancy - Карри Нэнси 4 2
Brownlee Don - Браунли Дон 6 2
Brekke Paal - Брекке Паал 2 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Phillips Jon - Филлипс Джон 17 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Кобзарева Ольга 11 1
Крикалев Сергей 26 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 40
Европа 24964 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Солнечная система - Solar system 2569 13
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 13
Япония 13807 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 9
Великобритания - Лондон 2432 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Африка - Африканский регион 3641 8
США - Флорида 786 8
Канада 5082 7
Ближний Восток 3154 6
США - Калифорния 4829 6
Колумбия - Республика 551 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Техас 1048 4
Тунис - Тунисская Республика 171 4
Ливия 153 3
Земля - Южное полушарие 160 3
Германия - Гессен - Дармштадт 39 3
Казахстан - Республика 6048 3
Дания - Королевство 1337 3
Швеция - Королевство 3782 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Английский язык 7030 7
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