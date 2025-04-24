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Post Office



24.04.2025 Новый госконтракт на $160 млн получил ИТ-гигант, из-за ПО которого сотни работников уволили и посадили в тюрьму 1
20.11.2024 ИТ-гигант лишился полумиллиардного госконтракта после грандиозного скандала. Баги в его ПО сотням людей стоили свободы и карьеры 1
26.03.2024 Британия в пятый раз не может отключить таможенную ИТ-систему, которая работает 30 лет. Экспортеры саботируют миграцию на новую, за которой стоит IBM 1
22.01.2024 Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик 1
26.04.2021 Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО 1
31.03.2008 Мобильный телефон ведет к стрессу: исследование 1
12.02.2002 ВТ требует денег за гиперссылки 1
17.10.2001 Новый разговорник Ectaco с функцией распознавания речи знает 4 языка 1
17.10.2001 "Эктако" объявила о начале продаж в США разговорника с функцией распознавания речи UT-103 1
28.12.1999 Премьер-министр Великобритании Т.Блэр поддерживает идею применения в Internet стандартного времени GET 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Post Office и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2045 4
Ectaco - East-Coast Trading American Company Incorporated 32 2
IBM - International Business Machines Corp 9465 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 2
ICL ГК 400 2
Capgemini Consulting 121 1
X Corp - Twitter 2877 1
Microsoft Corporation 24795 1
Unsplash 950 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 4
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UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 10 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2052 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5249 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13977 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 816 1
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 139 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3485 1
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Johnson Boris - Джонсон Борис 13 1
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Skinner Janet - Скиннер Джанет 1 1
McMahon Colleen - Макмахон Коллин 2 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
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Япония 13349 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14268 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7054 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3488 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11083 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1807 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7616 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3551 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 1
The Register - The Register Hardware 1593 2
The Verge - Издание 567 1
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Times 628 1
Reg Hardware 91 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
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