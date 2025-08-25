Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема предоставляет спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Тинькофф развивает лайфстайл-банкинг: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.
Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт. Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Тинькофф реализует стратегию AI Banking, что позволяет во всех коммуникациях Тинькофф использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопрос клиента в среднем за 40 секунд.
Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 80% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — один из крупнейших независимых онлайн-банков в мире, обслуживающий в 2021 году более 18,5 миллионов клиентов. Тинькофф включен Банком России в список 13 системно значимых кредитных организаций. Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за 3 квартал 2021 г. составила 16,5 млрд руб., рентабельность капитала — 42,6%.
|25.08.2025
|
«Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге
Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла новое пространство для своего ИТ-флагмана в северной столице, которое стало крупнейшим ИТ-хабом компании на северо-западе России. Об это
|22.08.2025
|
«Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже
Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутствия в регионе. Новый офис площадью 3,3 тыс.
|05.08.2025
|
Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» вместе с российскими разработчиками научились снижать стоимость сбора и разметки данных для ИИ в 3 раза
Российская команда разработчиков из R&D-центра «Т-Технологий», AIRI, Высшей школы экономики, университета «Иннополис» и центра практического
|22.07.2025
|
Группа «Т-Технологии» выложила в открытый доступ потоковую модель распознавания речи на русском языке
Центр искусственного интеллекта группы «Т-Технологии» выложил в открытый доступ модель распознавания речи T-one. Это потоковая ASR-мо
|18.07.2025
|
Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0
Группа «Т-Технологии» представила T-Pro 2.0 — первую собственную большую языковую модель с гибридным режимом рассуждений, которая сочетает более высокое качество ответов на сложные запросы с экономией
|14.07.2025
|
«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре
Группа «Т-Технологии» — материнская компания «Т-Банка» — открыла новое пространство самарского ИТ-хаба. Он расположился в бизнес-центре «Скала Холл» на Московском шоссе — в деловом районе с развитой ин
|17.06.2025
|
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе
Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла ИТ-хаб в центре Уфы — в бизнес-центр
|15.05.2025
|
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке в центре города с видом на море. Помещение площа
|30.04.2025
|
«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска
«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в центре Минска — в бизнес-центр
|21.04.2025
|
«Т-Технологии» раскрывает операционные результаты группы за март 2025 г.
Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объяв
|14.03.2025
|
«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов
«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технол
|27.11.2024
|
Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа «Т-Технологии» создаст собственную сеть дата-центров. К 2027 г. планируется завершение первона
|29.04.2022
|
Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию
инькофф Банка» Группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании российской группы «Тинькофф» TCS Group Holding. Информация размещена в официальном Telegram-канале «Интеррос». Сделку о пр
|25.04.2022
|
Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»
я 42,08%), интересуются покупкой доли российского бизнесмена Олега Тинькова в его финансовой группе TCS Group, пишет «Коммерсант». В финансовую группу, помимо прочих компаний, входит банк «Тинь
|11.05.2021
|Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021
|11.03.2021
|TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г.
|16.10.2020
|
Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк
«Яндекс» не стал покупать банк «Тинькофф» Компания Yandex (владеет российским «Яндексом») и группа TCS (владеет банком «Тинькофф» и компанией «Тинькофф-страхование») сообщили о разрыве сделки
|23.09.2020
|
«Яндекс» покупает банк «Тинькофф»
ц российского «Яндекса») сообщила о заключении принциипиальной договоренности о приобретении группы TCS, владеющей банком «Тинькофф». Сумма сделки составит $5,45 млрд, покупка, как планируется,
|16.07.2018
|«Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру»
|21.11.2017
|
Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн
7 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка в 11%.TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с о
|06.10.2011
|
Вышла новая версия АБС TCS BaNCS
Компания Universal KUBE сообщила о выходе новой версии автоматизированной банковской системы TCS BaNCS. Разработчик системы, Tata Consultancy Services (TCS), включил в новую версию BaNCS Core Banking Release 12 множество новых возможностей для осуществления банковской деятельнос
|02.11.2010
|
Tata Consultancy Services заработает в 2010 г. $8 млрд
Недавно TCS объявила о том, что ее оборот в 3 квартале достиг $2 млрд, что на 12% больше, чем в предыдущем, и на 30% выше среднегодового показателя. Чистая прибыль TCS за указанный период состав
|04.10.2010
|
Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании
Tata Consultancy Services выиграла многомиллионный контракт австралийской энергетической компании AGL. По условиям соглашения, TCS в течение пяти лет будет оказывать заказчику услуги по управлению инфраструктурой. Стоимость контракта оценивается в $50 млн. Сотрудничество TCS и AGL началось в 2007 году, когда AGL
|02.02.2010
|
Рынок ИТ-аутсорсинга пережил худшие времена, считают индусы
Крупнейший ИТ-аутсорсер Индии, Tata consultancy services (TCS) сообщила, что в 4 квартале 2009 г. ее оборот составил $1,64 млрд., на 10,3% превысив показатели аналогичного периода прошлого года (в соответствии с GAAP). В 3 квартале 2009 г. оборот комп
|16.12.2009
|
Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash
Компания Tandberg объявила о выпуске нового программного обеспечения для сервера Tandberg Content Server (TCS), которое призвано облегчить процесс записи и редактирования видеоконференций, а также обмен мультимедийной информацией во всех традиционных форматах потоковой передачи (стриминга) мультиме
|21.05.2009
|
Иностранное ПО в банках: без россиян никак
«Бинбанк», TCS Financial Solutions и «Диасофт» объявили о завершении проекта, в ходе которого была создана автоматизированная банковская система (АБС). Общая сумма затрат не раскрывается. Проекту не помеш
|12.05.2009
|
TCS лидирует на мировом рынке аутсорсинга ИТ-инфраструктуры
ий-аутсорсеров с учетом 31 критерия. В целом все критерии оценки игроков были поделены на три категории – предложение, стратегия и присутствие на рынке. Лидером в Forrester назвали индийскую компанию TCS. Эксперты Forrester отмечают, что Tata Consultancy Services переросла роль локального поставщика дешевых услуг, развив мощную сеть своих представительств по всему миру. Отмечается, что у эт
|16.02.2009
|
Cisco и Tata Consultancy Services сформировали стратегический альянс
Компания Cisco и поставщик ИТ-услуг Tata Consultancy Services (TCS) объявили о формировании стратегического альянса, нацеленного на разработку и поставку информационно-технологических решений, позволяющих заказчикам строить и развивать центры обработки дан
|10.10.2008
|
Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы
Компания Tata Consultancy Services (TCS), крупнейший индийский разработчик ПО и поставщик ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн.
|21.07.2008
|
ИТ-аутсорсинг: кризис докатился до Индии
июня. Выручка компании Wipro по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила $187,5 млн., доход Infosys увеличился на четверть до $1,16 млрд., Tata Consultancy Services (TCS) - на 2% до $296 млн. Рост доходов всех трех компаний оказался ниже, чем в прошлом году. У Infosys он сократился почти в 2 раза, а у TCS – в 27,5 раз. Темп роста Wipro сократился нес
|10.05.2007
|
Microsoft и TCS ставят на RFID-технологии
Microsoft договорилась с индийской аутсорсинговой компанией Tata Consultancy Services (TCS) о совместной работе над развитием и внедрением технологий радиоэтикеток в бизнесе. По соглашению, эксперты TCS по RFID будут разрабатывать приложения на базе серверной софтверной RF
|28.07.2004
|
Крупнейший мировой экспортер ПО проводит IPO
Крупнейший индийский разработчик ПО Tata Consultancy Services (TCS) начал сегодня IPO. Первоначальное предложение акций, которое продлится до 5 августа, вызвало огромный интерес инвесторов. В результате эмиссии (на продажу выставлены 55,45 млн. акций) комп
|30.07.2002
|
TCS и Mobileway создадут крупнейшую коммерческую сеть доставки SMS-cообщений
Две компании, работающие в сфере мобильной связи - TCS и Mobileway - планируют создать крупнейшую в мире коммерческую сеть доставки SMS сообщений. Она охватит 85 операторов по всему миру, обслуживающих 375 млн. пользователей мобильных телефонов
|07.09.2001
|
Ведущая софтверная компания Индии TCS планирует первичное размещение акций
Крупнейшая по доходу и объему экспорта индийская софтверная фирма Tata Consultancy Services (TCS) планирует осуществить первичное размещение акций на бирже. Но CEO кампании Рамодораи (Ramodorai) еще не решил, когда лучше это сделать. По его словам, компания нуждается в расширении, в ча
