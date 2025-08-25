Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding

Разделы

Тинькофффинансовая онлайн-экосистема предоставляет спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Тинькофф развивает лайфстайл-банкинг: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.

Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт. Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Тинькофф реализует стратегию AI Banking, что позволяет во всех коммуникациях Тинькофф использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопрос клиента в среднем за 40 секунд.

Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 80% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — один из крупнейших независимых онлайн-банков в мире, обслуживающий в 2021 году  более 18,5 миллионов клиентов. Тинькофф включен Банком России в список 13 системно значимых кредитных организаций. Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за 3 квартал 2021 г. составила 16,5 млрд руб., рентабельность капитала — 42,6%.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.08.2025 «Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге

Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла новое пространство для своего ИТ-флагмана в северной столице, которое стало крупнейшим ИТ-хабом компании на северо-западе России. Об это
22.08.2025 «Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже

Группа «Т-Технологии», материнская компания «Т-Банка», открывает в Воронеже новый офис ИТ-хаба. Расширение связано с ростом штата хаба за четыре года присутствия в регионе. Новый офис площадью 3,3 тыс.
05.08.2025 Исследователи R&D-центра «Т-Технологий» вместе с российскими разработчиками научились снижать стоимость сбора и разметки данных для ИИ в 3 раза

Российская команда разработчиков из R&D-центра «Т-Технологий», AIRI, Высшей школы экономики, университета «Иннополис» и центра практического

22.07.2025 Группа «Т-Технологии» выложила в открытый доступ потоковую модель распознавания речи на русском языке

Центр искусственного интеллекта группы «Т-Технологии» выложил в открытый доступ модель распознавания речи T-one. Это потоковая ASR-мо
18.07.2025 Группа «Т-Технологии» выпустила модель с гибридным режимом рассуждений T-Pro 2.0

Группа «Т-Технологии» представила T-Pro 2.0 — первую собственную большую языковую модель с гибридным режимом рассуждений, которая сочетает более высокое качество ответов на сложные запросы с экономией

14.07.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре

Группа «Т-Технологии» — материнская компания «Т-Банка» — открыла новое пространство самарского ИТ-хаба. Он расположился в бизнес-центре «Скала Холл» на Московском шоссе — в деловом районе с развитой ин
17.06.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе

Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла ИТ-хаб в центре Уфы — в бизнес-центр
15.05.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке

«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке в центре города с видом на море. Помещение площа
30.04.2025 «Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска

«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для своего ИТ-хаба в центре Минска — в бизнес-центр
21.04.2025 «Т-Технологии» раскрывает операционные результаты группы за март 2025 г.

Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему, объяв
14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов

«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технол
27.11.2024 Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа «Т-Технологии» создаст собственную сеть дата-центров. К 2027 г. планируется завершение первона
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

инькофф Банка» Группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании российской группы «Тинькофф» TCS Group Holding. Информация размещена в официальном Telegram-канале «Интеррос». Сделку о пр
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»

я 42,08%), интересуются покупкой доли российского бизнесмена Олега Тинькова в его финансовой группе TCS Group, пишет «Коммерсант». В финансовую группу, помимо прочих компаний, входит банк «Тинь
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г.
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк

«Яндекс» не стал покупать банк «Тинькофф» Компания Yandex (владеет российским «Яндексом») и группа TCS (владеет банком «Тинькофф» и компанией «Тинькофф-страхование») сообщили о разрыве сделки

23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф»

ц российского «Яндекса») сообщила о заключении принциипиальной договоренности о приобретении группы TCS, владеющей банком «Тинькофф». Сумма сделки составит $5,45 млрд, покупка, как планируется,
16.07.2018 «Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру»
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн

7 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка в 11%.TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с о
06.10.2011 Вышла новая версия АБС TCS BaNCS

Компания Universal KUBE сообщила о выходе новой версии автоматизированной банковской системы TCS BaNCS. Разработчик системы, Tata Consultancy Services (TCS), включил в новую версию BaNCS Core Banking Release 12 множество новых возможностей для осуществления банковской деятельнос
02.11.2010 Tata Consultancy Services заработает в 2010 г. $8 млрд

Недавно TCS объявила о том, что ее оборот в 3 квартале достиг $2 млрд, что на 12% больше, чем в предыдущем, и на 30% выше среднегодового показателя. Чистая прибыль TCS за указанный период состав
04.10.2010 Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании

Tata Consultancy Services выиграла многомиллионный контракт австралийской энергетической компании AGL. По условиям соглашения, TCS в течение пяти лет будет оказывать заказчику услуги по управлению инфраструктурой. Стоимость контракта оценивается в $50 млн. Сотрудничество TCS и AGL началось в 2007 году, когда AGL
02.02.2010 Рынок ИТ-аутсорсинга пережил худшие времена, считают индусы

Крупнейший ИТ-аутсорсер Индии, Tata consultancy services (TCS) сообщила, что в 4 квартале 2009 г. ее оборот составил $1,64 млрд., на 10,3% превысив показатели аналогичного периода прошлого года (в соответствии с GAAP). В 3 квартале 2009 г. оборот комп
16.12.2009 Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash

Компания Tandberg объявила о выпуске нового программного обеспечения для сервера Tandberg Content Server (TCS), которое призвано облегчить процесс записи и редактирования видеоконференций, а также обмен мультимедийной информацией во всех традиционных форматах потоковой передачи (стриминга) мультиме
21.05.2009 Иностранное ПО в банках: без россиян никак

«Бинбанк», TCS Financial Solutions и «Диасофт» объявили о завершении проекта, в ходе которого была создана автоматизированная банковская система (АБС). Общая сумма затрат не раскрывается. Проекту не помеш
12.05.2009 TCS лидирует на мировом рынке аутсорсинга ИТ-инфраструктуры

ий-аутсорсеров с учетом 31 критерия. В целом все критерии оценки игроков были поделены на три категории – предложение, стратегия и присутствие на рынке. Лидером в Forrester назвали индийскую компанию TCS. Эксперты Forrester отмечают, что Tata Consultancy Services переросла роль локального поставщика дешевых услуг, развив мощную сеть своих представительств по всему миру. Отмечается, что у эт
16.02.2009 Cisco и Tata Consultancy Services сформировали стратегический альянс

Компания Cisco и поставщик ИТ-услуг Tata Consultancy Services (TCS) объявили о формировании стратегического альянса, нацеленного на разработку и поставку информационно-технологических решений, позволяющих заказчикам строить и развивать центры обработки дан
10.10.2008 Кризис: Банки США «сливают» индийские ИТ-активы

Компания Tata Consultancy Services (TCS), крупнейший индийский разработчик ПО и поставщик ИТ-услуг, на этой неделе объявила о планах по приобретению индийской «дочки» американского Citi - Citigroup Global Services - за $505 млн.

21.07.2008 ИТ-аутсорсинг: кризис докатился до Индии

июня. Выручка компании Wipro по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила $187,5 млн., доход Infosys увеличился на четверть до $1,16 млрд., Tata Consultancy Services (TCS) - на 2% до $296 млн. Рост доходов всех трех компаний оказался ниже, чем в прошлом году. У Infosys он сократился почти в 2 раза, а у TCS – в 27,5 раз. Темп роста Wipro сократился нес
10.05.2007 Microsoft и TCS ставят на RFID-технологии

Microsoft договорилась с индийской аутсорсинговой компанией Tata Consultancy Services (TCS) о совместной работе над развитием и внедрением технологий радиоэтикеток в бизнесе. По соглашению, эксперты TCS по RFID будут разрабатывать приложения на базе серверной софтверной RF
28.07.2004 Крупнейший мировой экспортер ПО проводит IPO

Крупнейший индийский разработчик ПО Tata Consultancy Services (TCS) начал сегодня IPO. Первоначальное предложение акций, которое продлится до 5 августа, вызвало огромный интерес инвесторов. В результате эмиссии (на продажу выставлены 55,45 млн. акций) комп
30.07.2002 TCS и Mobileway создадут крупнейшую коммерческую сеть доставки SMS-cообщений

Две компании, работающие в сфере мобильной связи - TCS и Mobileway - планируют создать крупнейшую в мире коммерческую сеть доставки SMS сообщений. Она охватит 85 операторов по всему миру, обслуживающих 375 млн. пользователей мобильных телефонов
07.09.2001 Ведущая софтверная компания Индии TCS планирует первичное размещение акций

Крупнейшая по доходу и объему экспорта индийская софтверная фирма Tata Consultancy Services (TCS) планирует осуществить первичное размещение акций на бирже. Но CEO кампании Рамодораи (Ramodorai) еще не решил, когда лучше это сделать. По его словам, компания нуждается в расширении, в ча

Публикаций - 135, упоминаний - 170

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Tata Consultancy Services 61 23
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 118 22
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 21
Yandex - Яндекс 8434 17
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 194 15
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 9
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 7
Accenture plc 693 7
VK - Mail.ru Group 3532 7
Microsoft Corporation 25236 7
Fujitsu 2066 7
SAP SE 5426 6
HP Inc. 5761 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 6
Google LLC 12255 5
Ростелеком 10306 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 5
Cisco Systems 5222 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 5
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 9 5
Westinghouse Electric 39 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
8983 4
Vodafone Group 1394 4
Capgemini Consulting 123 3
Capita 7 3
CSC - Corporation 69 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 241 3
EY - Ernst & Young Global 381 3
Oracle Corporation 6867 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 3
МегаФон 9892 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 3
TI - Texas Instruments Incorporated 826 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 18
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 11
Альфа-Банк 1868 7
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 6
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 20 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 4
Кассир.ру - Kassir.ru 28 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Банк24.ру 72 3
Post Office 12 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 3
ПСБ - Промсвязьбанк 901 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 3
NanduQ - Qiwi 1004 3
Catalytic 6 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 3
Газпром ПАО 1416 3
Tessi 9 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Caribbean Airlines 5 2
Oman Arab Bank 7 2
Emirates NBD 7 2
PA Consulting Group - Personnel Administration 7 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 49 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Visa International 1972 2
Walt Disney Company 636 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 3
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
Apache Software Foundation - ASF 221 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3410 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 9
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 8
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 11
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Terascale Computing System 6 6
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 6
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 4
MoneyTalk 10 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 4
Oracle Java - язык программирования 3328 4
Google Android 14679 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 4
Т-Банк - Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 3
FreePik 1435 3
Apple iOS 8242 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 3
Linux OS 10896 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 287 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 61 2
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 51 2
Т-Банк - Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Apple iPad 3936 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Intel Itanium 641 2
Apple iPhone 6 4862 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
Apple - App Store 3008 2
Google YouTube - Видеохостинг 2885 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Microsoft Windows 16327 2
Тиньков Олег 48 15
Цыганов Вячеслав 76 8
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 6
Потанин Владимир 78 5
Chandrasekaran N - Чандрасекаран Эн 4 4
Шалманов Сергей 201 3
Близнюк Станислав 20 3
Вихров Сергей 8 3
Путин Владимир 3349 3
Волож Аркадий 260 3
Худавердян Тигран 91 3
Финкельштейн Евгений 11 3
Алекперов Вагит 36 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Пантелеев Эдуард 5 2
Дьяков Борис 2 2
Прасс Павел 22 2
Pai Mohandas - Пай Мохандас 2 2
Рейман Леонид 1058 2
Мельников Максим 37 2
Арлазаров Владимир 270 2
Таврин Иван 119 2
Крюков Дмитрий 38 2
Рязанов Александр 21 2
Чачава Александр 115 2
Гадарь Дмитрий 28 2
Протопопов Андрей 36 1
Попов Борис 24 1
Курмышев Илья 8 1
Адаева Вера 1 1
Маслов Игорь 5 1
Каренина Анна 15 1
Борзова Ася 1 1
Филатова Ольга 5 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 15 1
Борисов Алексей 33 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Толстой Лев 58 1
Колыбин Леонид 5 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 34
Индия - Bharat 5697 33
Европа 24634 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Франция - Французская Республика 7975 10
Беларусь - Белоруссия 6023 9
Нидерланды 3631 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Япония 13547 7
Россия - СФО - Новосибирск 4650 6
Украина 7793 6
Азия - Азиатский регион 5748 6
Ближний Восток 3030 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 5
Великобритания - Лондон 2407 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 5
Африка - Африканский регион 3570 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 4
Европа Восточная 3121 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 4
Америка - Американский регион 2188 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 4
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 4
Америка Южная 868 4
Ирландия - Республика 1025 4
Великобритания - Северная Ирландия 62 3
Сингапур - Республика 1906 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Польша - Республика 2001 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 23
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 11
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 7
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 6
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 4
Forbes - Форбс 910 3
The Register - The Register Hardware 1696 3
Silicon.com 364 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Bloomberg 1417 2
The Bell - Издание 42 2
FT - Financial Times 1259 2
TechSpot 158 1
Фонтанка 34 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Newsbytes News Network 379 1
allNetDevices 160 1
ComputerWire 51 1
Times 648 1
The Banker 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Известия ИД 704 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
Gartner - Гартнер 3608 11
IDC - International Data Corporation 4943 7
Fortune Global 100 142 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
Forrester Research 828 2
Forrester Wave 45 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 2
Frost & Sullivan 203 2
Synergy Research Group 47 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Gartner - Dataquest 353 1
Datamonitor 83 1
Wainhouse Research 40 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Markets&Markets Research 113 1
Microsoft Research 140 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 4
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Т-Банк - Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 10 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
