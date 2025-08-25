Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding

Тинькофф — финансовая онлайн-экосистема предоставляет спектр финансовых услуг для частных лиц и для бизнеса. Тинькофф развивает лайфстайл-банкинг: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое.

Все сервисы Тинькофф доступны через мобильные приложения и сайт. Тинькофф не имеет отделений: сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, а клиенты обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Тинькофф реализует стратегию AI Banking, что позволяет во всех коммуникациях Тинькофф использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Голосовой помощник Олег обрабатывает более 40% обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопрос клиента в среднем за 40 секунд.

Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 80% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 году Тинькофф Банк — один из крупнейших независимых онлайн-банков в мире, обслуживающий в 2021 году более 18,5 миллионов клиентов. Тинькофф включен Банком России в список 13 системно значимых кредитных организаций. Материнская компания банка TCS Group Holding PLC торгуется на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО за 3 квартал 2021 г. составила 16,5 млрд руб., рентабельность капитала — 42,6%.