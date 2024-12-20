GigaAM (Giga Acoustic Model) — семейство акустических моделей для русского языка, которые позволяют корректно распознавать речь и эмоции. Все модели размещены в открытом доступе с некоммерческой лицензией и могут быть использованы для подготовки дипломных работ и научных статей.

GigaAM — Audio Foundation Model, предобученная на разнообразной русской речи. Она подходит для адаптации под различные задачи работы со звуком, включая распознавание речи и эмоций, определение диктора и другие.

GigaAM-CTC — открытая модель для распознавания русскоязычных запросов.

GigaAM-Emo — акустическая модель для определения эмоций.