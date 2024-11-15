Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Автомагистраль М-12 Восток Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень



15.11.2024 «МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии

Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информаци
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12

«Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая час
23.07.2024 МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань

МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре

22.07.2024 МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области

МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. МТС запустила н
22.07.2024 МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»

МТС полностью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдо
20.06.2024 «МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12

й сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах. Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце 2023 г. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы.

24.04.2024 Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12

Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опере
09.04.2024 «МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12

ями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи. Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и моб
27.03.2024 МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии

МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-
13.03.2024 На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет

трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оп
28.02.2024 МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане

МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В резуль
06.02.2024 На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет

максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами. «Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно

23.01.2024 «МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12

МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон». Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской
08.09.2023 «Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12

«Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интерн
22.06.2023 Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023

10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12

т подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного универси
22.12.2022 На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера

рной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытани

Публикаций - 56, упоминаний - 57

Автомагистраль М-12 Восток и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 19
МегаФон 8803 18
Ростелеком 9699 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
Yandex - Яндекс 7339 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 3
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 32 2
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 2
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
СИНХ - Таттелеком 203 2
Bentley Systems 57 1
HTC Corporation 1499 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
Kapsch 8 1
Телематика Концерн - Казань-Телематика 8 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
Телематические системы 54 1
Телематика Концерн - Сервис-Телематика 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 2 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 10
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Почта России ПАО 2112 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
Bentley Motors 71 1
Геометрия НПО 140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Volvo Cars 253 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Renault Groupe 158 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Деловые Линии ГК 66 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод ГОЗ - Обуховский сталелитейный завод - Большевик Ленинградский государственный завод 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Пилар - башенная компания 7 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Родник 87 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Транснефть 299 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Сбер - СберАвто 30 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Красный октябрь 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Unsplash 762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 26
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 17
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 5
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 16
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Office 3734 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Bentley MicroStation 30 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 1
Toyota Prius 48 1
Телематика Концерн - ТрансСофтТелематика - ЦЖС - Цифровая железнодорожная станция 5 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Савушкин Алексей 46 8
Нигметзянов Марсель 14 4
Русинов Михаил 36 4
Куликов Роман 30 3
Комиссаров Дмитрий 223 2
Галактионова Инесса 75 2
Чичерин Георгий 3 2
Прахов Михаил 36 2
Перцев Антон 14 2
Кабанов Марат 35 2
Мишустин Михаил 676 2
Шадаев Максут 1008 2
Петросян Рачик 8 1
Мякишева Марина 84 1
Вермишян Геворк 63 1
Евсин Александр 12 1
Бондаренко Александр 39 1
Белов Виктор 56 1
Сергушев Сергей 10 1
Кулаев Георгий 1 1
Крушинин Алексей 17 1
Абрамов Андрей 36 1
Полозенко Валентин 16 1
Бирюков Олег 27 1
Макиев Константин 3 1
Белоусов Александр 14 1
Титов Алексей 31 1
Путин Владимир 3171 1
Масюк Дмитрий 16 1
Белоусов Андрей 140 1
Нащекин Алексей 116 1
Минниханов Рустам 118 1
Савельев Виталий 51 1
Баканов Дмитрий 29 1
Шпак Василий 223 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Городилин Константин 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 48
Россия - РФ - Российская федерация 144186 32
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 26
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 13
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 7
Европа 21767 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 47 6
Азия - Азиатский регион 5528 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Америка Латинская 1811 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 111 3
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 20 3
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 2
Китай - Западный 13 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 41
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 15
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 38 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 33 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Золотое кольцо России 38 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
КГАСУ - Казанский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще