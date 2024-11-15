«МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информаци

«Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 «Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая час

МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре

МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. МТС запустила н

МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток» МТС полностью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдо

«МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 й сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах. Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце 2023 г. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы.

Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12 Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опере

«МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12 ями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи. Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и моб

МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-

На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оп

МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В резуль

На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами. «Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно

«МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12 МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон». Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской

«Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12 «Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интерн

Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023

«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12 т подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного универси