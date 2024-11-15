Автомагистраль М-12 Восток Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень
|15.11.2024
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«МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии
Местные автовладельцы чаще всего добираются по скоростной трассе М-12 «Восток» до Москвы. Сюда они едут почти в два раза чаще, чем в Татарстан, Владимирскую или Нижегородскую области. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информаци
|09.08.2024
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«Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12
«Летай» с 2023 г. построил вдоль автодороги М-12 тринадцать базовых станций и модернизировал четыре телеком-площадки. В результате качество связи на участке, проходящем через территорию республики, улучшилось на 4,4 %. Теперь большая час
|23.07.2024
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МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва – Казань
МТС завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 «Восток», обеспечив покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдоль трассы в сентябре
|22.07.2024
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МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области
МТС сообщила о завершении стройки на двухсоткилометровом участке автодороги М-12, проходящем по территории Владимирской области. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. МТС запустила н
|22.07.2024
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МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»
МТС полностью завершила строительство и наладку собственной телеком-инфраструктуры на федеральной автотрассе М-12 Москва – Казань, обеспечив бесперебойное покрытие мобильной связью скоростной автомагистрали протяженностью 810 километров. МТС приступила к активной фазе строительства базовых станций вдо
|20.06.2024
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«МегаФон» подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12
й сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах. Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце 2023 г. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы.
|24.04.2024
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Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12
Весной 2024 г. по новой автомагистрали М-12 «Восток», соединяющей Москву и Казань, россияне ездили на 20% чаще, чем в новогодние каникулы в январе 2024 г. Самым популярным приложением среди автолюбителей в дороге стал YouTube, опере
|09.04.2024
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«МегаФон» подключил к скоростному интернету еще 140 км трассы М-12
ями мобильного интернета можно с комфортом пользоваться онлайн-картами, навигатором или звонить по видеосвязи. Установка телеком-объектов – продолжение масштабных работ на новой скоростной автодороге М-12. Длина трассы составляет более 800 км, она проходит по территории пяти регионов. 277 км автобана находятся в Нижегородской области. Чтобы гарантировать на этом участке надежную связь и моб
|27.03.2024
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МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии
МТС сообщила о завершении масштабной стройки на стокилометровом участке М-12, проходящем по территории Чувашии. Благодаря этому на федеральной трассе появилось бесшовное покрытие высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью. МТС запустила новое телеком-
|13.03.2024
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На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет
трассе и в поселении обеспечивает современное 4G-оборудование. Построенная инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает высокое качество покрытия. «Благодаря расширению сети на М-12 жители и гости Чувашии смогут воспользоваться в пути всеми необходимыми цифровыми сервисами: позвонить близким по видеосвязи, построить маршрут в онлайн-картах, забронировать гостиницу, оп
|28.02.2024
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МТС разогнала интернет на участке трассы М-12 в Татарстане
МТС расширила LTE-покрытие на 70-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы Республики Татарстан. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В резуль
|06.02.2024
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На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет
максимального покрытия и высокоскоростного мобильного интернета. Автомобилисты и пассажиры могут звонить, пользоваться мессенджерами, навигаторами и другими интернет-сервисами. «Строительство трассы М-12 ускорило передвижение между городами и повысило транспортную доступность внутри республики. Чтобы путешествия были безопасными и комфортными для местных жителей и автотуристов, мы активно
|23.01.2024
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«МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12
МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон». Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской
|08.09.2023
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«Мегафон» обеспечил связью новый участок трассы М-12
«Мегафон» построил сотовую сеть на новом участке трассы М-12, транспортное движение по которому запускается 8 сентября. Теперь от столицы до границы с Владимирской областью автомобилистам доступна стабильная голосовая связь и высокоскоростной интерн
|22.06.2023
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Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона
Tele2, российский оператор мобильной связи, и компания «Автодор – платные дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе-мае 2023
|10.02.2023
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«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12
т подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного универси
|22.12.2022
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На М-12 и ЦКАД готовятся испытать отечественную нейросеть, распознающую грязные номера
рной системы взимания платы «Свободный поток». Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика». Распознавание готовы испытать в начале следующего года на ЦКАД и на открытых участках трассы М-12. Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы. В случае положительного результата испытани
Автомагистраль М-12 Восток и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 8
|Нигметзянов Марсель 14 4
|Русинов Михаил 36 4
|Куликов Роман 30 3
|Комиссаров Дмитрий 223 2
|Галактионова Инесса 75 2
|Чичерин Георгий 3 2
|Прахов Михаил 36 2
|Перцев Антон 14 2
|Кабанов Марат 35 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Петросян Рачик 8 1
|Мякишева Марина 84 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Евсин Александр 12 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Белов Виктор 56 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Кулаев Георгий 1 1
|Крушинин Алексей 17 1
|Абрамов Андрей 36 1
|Полозенко Валентин 16 1
|Бирюков Олег 27 1
|Макиев Константин 3 1
|Белоусов Александр 14 1
|Титов Алексей 31 1
|Путин Владимир 3171 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Савельев Виталий 51 1
|Баканов Дмитрий 29 1
|Шпак Василий 223 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Городилин Константин 4 1
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