ЭПР Экспериментальный правовой режим
"Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в условиях новой реальности" Сослан Габуев, Заместитель Директора департамента развития цифровой экономики, Минэкономразвития России, 2022 год
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