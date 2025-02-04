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ЭПР Экспериментальный правовой режим


 

"Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в условиях новой реальности" Сослан Габуев, Заместитель Директора департамента развития цифровой экономики, Минэкономразвития России, 2022 год


04.02.2025 Россияне научились выявлять SIM-карты, стоящие в БПЛА и мошеннических колл-центрах 1
01.08.2024 В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу 2
01.08.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2024 года 2
29.07.2024 В России легализуют майнинг криптовалют, но с серьезными ограничениями 2
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» примет участие в развитии беспилотных авиационных систем в российских регионах 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
01.03.2023 На поля России вылетят сотни дронов для обработки пестицидами и агрохимикатами 1
27.01.2023 В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет» 1
29.12.2022 Водителям с судимостями запретили работать в такси 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка» 1
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России 1
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
08.09.2021 «Яндекс» запустит первое беспилотное такси в московском районе Ясенево 1
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 2
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 1
29.01.2021 Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах» 2
28.01.2021 Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 2
04.12.2020 Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
22.07.2020 «Регуляторные песочницы» заработают в России в начале 2021 года 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
06.07.2020 Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам 1
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
29.11.2019 Минэк нацелился сократить обновление законодательства для инноваций с 3-4 лет до 4 месяцев 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

ЭПР и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7373 12
Ростелеком 9716 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 4
VK - Mail.ru Group 3456 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 2
Прогноз 1652 1
Coinbase 58 1
Русдронопорт 3 1
Конверсавиа беспилотные системы 1 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 2 1
Консорциум БАС 5 1
Bitriver - Битривер 20 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Цифра ГК 2433 1
МегаФон 8867 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 42 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Amazon Inc - Amazon.com 3002 1
Microsoft Corporation 24643 1
Xiaomi 1739 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 367 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 15 1
GitHub 825 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Yandex Go - Yango 26 1
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 1
McKinsey & Company Int 250 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 5
РЖД - Российские железные дороги 1905 3
Почта России ПАО 2117 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Uber 331 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 238 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Volvo Cars 253 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Сбер - Еаптека 33 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Деловые Линии ГК 68 1
ВТБ Инфраструктурный Холдинг 2 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 14
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 43 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1907 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 3
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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 29
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Binance - CommEX - криптовалютная биржа 62 1
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Microsoft Windows 15689 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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