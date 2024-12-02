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Ямал СПГ

Ямал СПГ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.12.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2024 года 1
17.07.2023 «1С-Рарус» и «Обь-Иртышское речное пароходство» модернизировали систему управления перевозками 1
29.06.2022 «Montrans.analytics 2.0» внесен в реестр российского ПО 1
05.06.2020 ABB обеспечила дистанционную поддержку СПГ-танкера «Совкомфлота» при раннем прохождении Северного морского пути 1
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений 1
01.07.2019 «Корус Консалтинг» внедрил чат-бота в НИПИГАЗ 1
11.03.2019 Билайн обеспечил Ямал связью с помощью военной техники 2
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 4
21.10.2016 «Транзас» оснастит радиооборудованием еще одно судно для «Ямал СПГ» 1
10.12.2015 Tele2 обеспечила связью крупнейший газодобывающий проект на полуострове Ямал 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Ямал СПГ и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Монтранс - Montrans 8 1
Bureau Veritas 12 1
Горький Тех АНО - Региональный центр Автоматизации - Региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий и разработчиков 7 1
Кронштадт групп 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
1С-Рарус 982 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Белый Медведь 20 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 1
ABB Marine & Ports 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Teekay LNG 1 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Eriell Group 4 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 9 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 1
Транснефть 335 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Новатэк - Арктик СПГ-2 - Arctic LNG 2 2 2
ABB Azipod 4 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
ABB Onboard DC Grid 1 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 1
Газпром - Турецкий поток - Магистральный газопровод 3 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Монтранс - Montrans.Analytics 2 1
Transas - THESIS - Transas Harmonized Eco System of Integrated Solutions 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
BSS Digital2Go 25 1
ABB Ability 25 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
Корус Консалтинг - Корус Адаптация 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Гапешко Игорь 3 1
Шарифьянов Тимур 1 1
Зеленин Степан 1 1
Бородов Герман 20 1
Бобров Антон 55 1
Чумакова Екатерина 1 1
Тонковидов Игорь 2 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 34 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - Крайний Север 350 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 65 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 69 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район - Ямбург 23 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 169 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 170 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Полярный кодекс - Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах 3 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 75 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 87 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
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Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
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