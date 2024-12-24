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ГИИС ДМДК Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней


С 1 марта 2023 года банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Требуется сообщать информацию о покупке-продаже слитков на межбанковском и розничном рынках. Это обязательство закреплено в постановлении Правительства РФ № 270.


24.12.2024 10 неожиданных профессий, которые используют электронную подпись 1
02.12.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2024 года 2
11.07.2023 «Первый бит» автоматизировал сеть ювелирных салонов «Сенат» 2
30.03.2023 Wildberries повышает требования к качеству товаров на площадке 1
29.03.2023 Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке 2
02.03.2023 «Диасофт» разработала продукт для автоматизации предоставления данных о сделках с драгметаллами в ГИИС ДМДК 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 2
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14.04.2021 15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 20

ГИИС ДМДК и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
Oracle Corporation 6688 2
TietoEVRY - Tieto 138 1
Intel Corporation 12197 1
МегаФон 8805 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Telegram Group 1983 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Ростелеком 9701 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Монолит-Инфо 121 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Lenovo Group 2292 1
Huawei 3933 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Cloud4Y 285 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
SAP SE 5277 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Comindware - Колловэар 154 1
Directum - Директум 1090 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 5
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Роскачество - Российская система качества 36 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 2 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
TietoEVRY Solution for Traceability Jeweler 1 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 15 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 8 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Apache Hadoop 427 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Linux OS 9937 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Microsoft Windows 15657 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Веселов Андрей 21 3
Канделаки Татьяна 2 2
Моисеев Алексей 33 1
Светушкова Наталья 17 1
Трачук Аркадий 16 1
Барилкин Виктор 29 1
Кузнецов Александр 123 1
Бондаренко Игорь 12 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 97 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 205 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 97 1
Порошин Тимур 30 1
Шадаев Максут 1008 1
Шаев Виталий 43 1
Сотин Денис 205 1
Чернышев Андрей 69 1
Парфентьев Алексей 128 1
Майнина Кристина 18 1
Терещенко Денис 88 1
Петров Михаил 138 1
Ципорин Павел 102 1
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