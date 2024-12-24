ГИИС ДМДК Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней
С 1 марта 2023 года банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Требуется сообщать информацию о покупке-продаже слитков на межбанковском и розничном рынках. Это обязательство закреплено в постановлении Правительства РФ № 270.
ГИИС ДМДК и организации, системы, технологии, персоны:
|Веселов Андрей 21 3
|Канделаки Татьяна 2 2
|Моисеев Алексей 33 1
|Светушкова Наталья 17 1
|Трачук Аркадий 16 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Бондаренко Игорь 12 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 97 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Шаев Виталий 43 1
|Сотин Денис 205 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Майнина Кристина 18 1
|Терещенко Денис 88 1
|Петров Михаил 138 1
|Ципорин Павел 102 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.