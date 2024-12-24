С 1 марта 2023 года банки обязаны передавать информацию об операциях со слитками драгоценных металлов в Государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Требуется сообщать информацию о покупке-продаже слитков на межбанковском и розничном рынках. Это обязательство закреплено в постановлении Правительства РФ № 270.