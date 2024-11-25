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Индексная книга (каталог) CNews*
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Некст ЦТР Центр технологий роботизации

Некст ЦТР - Центр технологий роботизации

ЦТР «Некст» – интегратор RPA, основной поставщик услуг RPA в Группе ПАО «ММК»


Большие данные и аналитика 2024 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 3
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений 2
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 2
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 2
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 2
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 2
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 2
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 2
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 2
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 2
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 2
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 2
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 3
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 2
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 2
26.05.2022 В Екатеринбурге пройдет крупнейшая на Урале конференция о трендах в ИТ и ИБ IT IS conf 2
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 3
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 2
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 2
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 2
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
03.06.2014 Обзор игры Watch Dogs – блин не комом, но с комочками 1
20.03.2014 Обзор игры Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – Скользкая дорога в туманное будущее 1
15.02.2008 Новые консоли в 2010 году? 1
24.09.2007 Microsoft: мы намерены закончить войну 1
20.09.2007 Xbox 360, Wii и PS3 под запретом в Великобритании 1
21.08.2007 Folklore 1
20.08.2007 ИгроMoney № 60. Игры помогают общаться 1
07.11.2006 "Деловой квартал" помогает челябинским компаниям автоматизировать управление 1

Публикаций - 36, упоминаний - 62

Некст ЦТР и организации, системы, технологии, персоны:

8213 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 17
Газинформсервис - ГИС 272 17
ММК Информсервис 51 17
Т1 Иннотех 178 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 16
Microsoft Corporation 24625 9
Oracle Corporation 6688 5
Comindware - Колловэар 154 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Ростелеком 9701 3
Yandex - Яндекс 7340 3
SAP SE 5279 3
Sony 6544 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Intel Corporation 12197 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Adobe Systems 1549 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 1
UIPath 101 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Selectel - Селектел 385 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Broadcom - VMware 2359 1
Lenovo Group 2292 1
Huawei 3933 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 16
РЖД - Российские железные дороги 1903 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Азия Цемент 13 4
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
Почта России ПАО 2112 2
Абсолют Банк 230 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Ренессанс Страхование 160 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 20
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 19
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 18
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 7
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 7
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
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Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 5
НКТ - Р7-Офис 380 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 6
Microsoft Windows 15657 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Linux OS 9937 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Microsoft Office 3734 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Apple iOS 7809 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Skype 2067 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Microsoft Azure 1408 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Верисов Михаил 22 21
Шадаев Максут 1009 17
Кубарев Алексей 52 17
Александров Александр 70 16
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 50 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Свинцов Андрей 45 16
Сергеев Сергей 138 16
Натрусов Артем 284 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Тятюшев Максим 97 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Сотин Денис 205 16
Шойтов Александр 78 16
Тихонова Божена 16 16
Королёв Дмитрий 18 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Бычков Николай 11 5
Садовенко Илья 65 5
Коптелов Андрей 109 5
Холинов Андрей 18 5
Сандлер Аркадий 24 5
Россия - РФ - Российская федерация 144219 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Европа 21768 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Украина 7608 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Солнечная система - Solar system 2522 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Ближний Восток 2943 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
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