Робототехника Роботы-питомцы Robotic pet Собакоробот Робособака Робот-собака Киберсобака Robotic dogs


СОБЫТИЯ


17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
16.07.2025 В центре Москвы открылся Qubot — первый и единственный в России шоурум-магазин робототехники и ИИ 1
14.07.2025 В России создана ОС для роботов, позволяющая им общаться на человеческом языке 1
06.05.2025 5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными 3
13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях 2
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах 1
02.07.2024 Впервые в России в шахте испытали робособаку 1
26.06.2024 «ЕвроХим» запустил в шахту робособаку и разрабатывает свой взрывозащищенный дрон 2
11.05.2024 Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM 1
03.04.2024 В Европе полицейские роботы-собаки вышли на улицы, чтобы следить за скутерами 1
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1
01.11.2022 Власти разрабатывают правила использования «трофейного» иностранного ПО 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
26.11.2012 Фукусиму будут исследовать роботы-собаки 1
27.05.2002 Digital Life: Нашейный пульт-удавка, новая клинопись, бумажный мобильник и робот, который боится света 1
21.05.2002 Xerox: как и чем будут читать люди будущего 1

