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Абсолют Банк
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) — федеральный банк с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Основной акционер – структуры крупнейшего на рынке Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние».
"Гибкие IT-системы и их преимущества" Елена Григорьева, Управляющий директор, Абсолют Банк, CNews FORUM 2023
СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру»
«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру». «Абсолют Банк» предоставляет кл
|06.04.2026
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«Абсолют Банк» провел API-интеграцию с платформой «Движ»
«Абсолют Банк» обновил условия партнерства с платформой «Движ», которая предоставляет своим кл
|21.01.2026
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Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
кже платный доступ к вредоносным моделям ИИ. Руслан Ложкин, директор департамента кибербезопасности Абсолют Банка: В 2022 году образовавшийся после ухода иностранных продуктов вакуум был спешно
|08.09.2025
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«МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка»
нджера для корпоративных коммуникаций Squadus в ИТ-инфраструктуру акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк». Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Проект внедрения предполагал н
|01.09.2025
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«Абсолют Банк» запустил онлайн-гарантии для металлургической отрасли
«Абсолют Банк» расширил портфель отраслевых гарантийных решений: запустил продукт для предприя
|17.06.2025
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«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям
«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслужива
|29.04.2025
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«Абсолют Банк» улучшает адаптацию сотрудников с помощью сервиса «Поток Адаптация»
отрудников и присутствует в 24 регионах России. До внедрения «Поток Адаптации» процесс адаптации в «Абсолют Банке» был неструктурированным и хаотичным из-за территориальной распределенности ком
|06.03.2025
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Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset
е только результатами пилота, но и сотрудничеством с Инфомаксимум, – подводит итог Роман Трушков. — Абсолют Банк намерен и дальше продолжать работу в этом направлении. В планах — дальнейшее мас
|27.02.2025
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«Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft
перь занимает менее минуты вместо прежних двух с половиной. Андрей Фадеев, владелец продукта CRM в «Абсолют Банке»: «Внедрение CRM на базе BPMSoft позволяет не тратить время на поиск информации
|20.01.2025
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«Абсолют Банк» и «Ростелеком» запускают совместную финансовую платформу
«Абсолют Банк» и «Ростелеком» договорились о совместном запуске и развитии технологической пла
|21.11.2024
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«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»
Федеральный банк, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, успешно внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления д
|22.08.2024
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«Абсолют Банк» запустил дистанционное управление ОМС
«Абсолют Банк» в дистанционных каналах обслуживания клиентов – «Абсолют Online» и «Абсолют Mob
|02.04.2024
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«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей
«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-платежей по платежной ссылке или QR-коду через Систему быст
|04.10.2023
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«Абсолют банк» начал выдавать таможенные гарантии онлайн
«Абсолют банк» начал выдавать электронные гарантии в адрес Федеральной таможенной службы. Таможенные онлайн-гарантии банк выпускает для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных
|17.08.2023
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«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера для бизнеса
«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера «Мир» «Абсолютпэй моментальный» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Платежный стикер «Мир» «Абсолютпэй моментальный» можно испол
|05.07.2023
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«Абсолют банк» запустил в мобильном приложении денежные переводы в китайских юанях и казахстанских тенге для физических лиц
«Абсолют банк» расширяет функциональность мобильного приложения «Абсолют Mobile». Теперь физическим лицам в нем доступны переводы денежных средств в китайских юанях (CNY) и казахстанских тенге (
|28.03.2023
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«Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги»
интернет-банке продукты, открытые дистанционно, и пользоваться всеми преимуществами обслуживания в Абсолют банке».
|20.03.2023
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«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики
нее оценивать риски, связанные с предоставлением кредитов, гарантий и других банковских продуктов. «Абсолют банк» – федеральный банк, специализируется на ипотеке, автокредитовании МСБ в цифрово
|09.03.2023
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«Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения
ешений, а также корректировкой значимости инцидентов. В настоящее время MaxPatrol SIEM мониторит в «Абсолют банке» около 5 тыс. узлов, что охватывает 95% инфраструктуры кредитной организации. Н
|06.03.2023
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«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center
«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center для омниканального
|23.12.2022
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«Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов
«Абсолют банк» полностью переработал и обновил интерфейс интернет-банка «Абсолют Online» и расширил его функциональность. Интерфейс интернет-банка стал более удобным и продуманным, максимально с
|28.11.2022
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Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»
ях в Private Banking. Более 50 офисов банка расположены в 26 регионах России. При выборе решения в «Абсолют банке» ориентировались на такие требования как встроенная антивирусная проверка, кате
|10.11.2022
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VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий
VK и «Абсолют банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предполагает несколько направлений работы с цифровыми платформами и сервисами. Среди них — внедрение облачных сер
|23.09.2022
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«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и разработки новых цифровых сервисов
«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для гибкой разработки и масштабирования
|06.09.2022
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«Абсолют банк» начал выдавать онлайн-гарантии в юанях и тенге
«Абсолют банк» расширил линейку банковских онлайн-гарантий: теперь банковская гарантия на испо
|16.08.2022
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«Абсолют банк» расширил линейку онлайн-гарантий для бизнеса
«Абсолют банк» добавил в линейку банковских гарантий новыми продуктами. Теперь клиенты могут подать дистанционную заявку и получить онлайн-гарантию на уплату акцизных платежей по подакцизной про
|09.08.2022
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«Абсолют банк» запустил сервис для корпоративных клиентов «Светофор»
«Абсолют банк» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам нового сервиса проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько действующий или потенциальный партнер правом
|07.07.2022
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«Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке
мещены денежные средства. В случае согласия клиент акцептует предложение, и средства с его счета в «Абсолют банке» переводятся во вклад. Интернет-банк iBank «Абсолют банка» позволяет корпоратив
|19.05.2022
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«Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline
«Абсолют банк» подключился к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов - финансовых институтов Sber Finline. Данный канал позволит банку наладить альтернативную прямую коммуникаци
|20.04.2022
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Частным клиентам «Абсолют банка» доступны онлайн-операции в юанях
«Абсолют банк» расширил частным клиентам возможности по управлению валютными счетами. В мобиль
|01.04.2022
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«Абсолют банк» подключился к «СБПэй»
«Абсолют банк» сообщил о том, что с 1 апреля 2022 г. его частным клиентам доступен новый платежный сервис – приложение для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платеже
|28.06.2021
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Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка
индустрии и мы рады, что в этом направлении мы стали одними из первопроходцев». В рамках проекта в Абсолют Банке система FHP фиксировала и предотвращала различные попытки мошенничества, в их ч
|20.01.2021
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PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины
«Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договори
|19.01.2021
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«Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО
але января 2021 г. «Абсолют банк» начал выдавать автокредиты. Кредит на новую машину можно взять в «Абсолют банке» c минимальной ставкой от 16% годовых и без первоначального взноса. Сумма займа
|18.01.2021
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Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner
«Абсолют банк» внедрил систему многоуровневой защиты от вредоносных программ Multiscanner, раз
|07.07.2020
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Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис
иски Пенсионного фонда РФ через портал Госуслуги. Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удобные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР. Теперь Абсолют Банк в рамках подачи дистанционной ипотечной заявки может сделать онлайн-запрос в Пенсионный Фонд РФ и подтвердить занятость и доход заемщика на основании электронных выписок ПФР, что в
|02.04.2020
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Светлана Павленко, «Абсолют Банк»: Как ускорить обслуживание в контакт-центрах на 15%
инимальных затратах времени. CNews: Какие способы оптимизации клиентского обслуживания применяют в «Абсолют Банке»? Какие решения у вас востребованы? Светлана Павленко: Технологии, которые позв
|17.12.2019
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«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак
«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак зл
|06.11.2019
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«Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»
ных изменений важно быстро, качественно и технологично решать вопросы клиентов. В рамках проекта в "Абсолют банке" решение "Ростелеком контакт-центра" будет внедрено не только как База знаний д
|16.10.2019
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Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка»
Держатели карт «Абсолют банка» платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда держатель добавляет кредитную или дебетовую
Абсолют Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 44
|Натрусов Артем 313 41
|Чаркин Евгений 317 39
|Ложкин Руслан 35 35
|Сотин Денис 216 33
|Абакумов Евгений 227 32
|Белоусов Максим 109 30
|Ульянов Николай 176 29
|Демидов Сергей 129 29
|Козак Николай 209 28
|Клепиков Алексей 121 27
|Ермолаев Артем 379 26
|Иванов Алексей 163 25
|Гимранов Ринат 126 25
|Попов Андрей 116 25
|Шипов Савва 102 24
|Нестеров Алексей 175 24
|Онищенко Владислав 98 24
|Евраев Михаил 266 24
|Фомичев Олег 139 24
|Козырев Алексей 328 24
|Сахаров Александр 93 24
|Волков Никита 80 24
|Аксаков Анатолий 163 24
|Казарин Станислав 175 23
|Луганцев Александр 51 23
|Агапкин Алексей 39 21
|Врацкий Андрей 175 20
|Урусов Виктор 157 19
|Петров Михаил 139 19
|Карпов Иван 79 18
|Батай Илья 59 18
|Меденцев Константин 106 18
|Дьяченко Валерий 96 18
|Шпак Василий 279 17
|Бурилов Андрей 117 17
|Макевнин Борис 44 17
|Халматов Максим 64 16
|Урьяс Вадим 98 16
|Паршин Максим 323 16
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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