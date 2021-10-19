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Абсолют Банк


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 3
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 4
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
20.01.2021 PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины 2
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО 3
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 2
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 1
31.07.2020 Балтинвестбанк подключился к Системе быстрых платежей 1
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис 2
02.04.2020 Светлана Павленко, «Абсолют Банк»: Как ускорить обслуживание в контакт-центрах на 15% 3
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак 3
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра» 4
16.10.2019 Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка» 1
19.08.2019 Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют.Бизнес» 1
17.04.2019 «Абсолют банк» перевел коммерческую ипотеку на цифровую платформу 2
03.04.2019 «Абсолют банк» запустил пилот по контрактному финансированию на цифровой платформе 1
18.01.2019 «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию 8
28.09.2018 Сайт аренды жилья «Циан» открыл сервис одобрения ипотеки от банков 1
28.09.2018 ЦИАН запустил сервис, упрощающий получение ипотеки 1
18.06.2018 «Абсолют Банк» запустил мобильное приложение для перевода денег с карты на карту любых банков 2
13.04.2018 «Абсолют Банк» запустил услугу для корпоративных клиентов по дистанционному открытию счета 2
12.02.2018 «Абсолют Банк» запустил цифровую ипотеку 3
19.04.2017 «Абсолют Банк» обновил и улучшил приложение «Абсолют mobile» 1
22.03.2017 «Абсолют Банк» запускает сервис online-продаж услуг по оформлению налогового вычета 2
27.02.2017 «Абсолют Банк» запустил сервис досрочного погашения кредита онлайн 3
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» 1
24.10.2016 «Абсолют Банк» — под защитой Eset NOD32 Antivirus Business Edition 1
20.10.2016 «Абсолют Банк» внедрил комплекс мер по обеспечению информационной безопасности 1
10.10.2016 «ДиалогНаука» внедрила систему FireEye для защиты «Абсолют Банка» от целенаправленных атак 2

Публикаций - 94, упоминаний - 166

Абсолют Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
SAP SE 3212 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Google LLC 7148 2
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций 21 2
Microsoft Corporation 11077 1
Verysell - Верисел 91 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Регион ГК 4 1
Saprun - Сапран групп 38 1
АйТи 751 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Газпромбанк - ГПБ 692 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Открытие ФК 538 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 4
Альфа-Банк 1123 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
СКБ-банк 86 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Уралсиб Банк 389 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Восточный Банк 108 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Азия Цемент 10 2
Русский стандарт Банк 302 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
ЦИАН - CIAN 39 2
Платежный Центр РНКО 26 2
Ак Барс Банк 173 2
Совкомбанк ПАО 147 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Visa International 1345 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Металлинвестбанк 39 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ВТБ24 583 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
МДМ Банк 150 1
Балтинвестбанк - Балтонэксим Банк 6 1
Мособлбанк 17 1
Быстроденьги МФК 22 1
Кредит Европа банк 29 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФМБА России - Медико-санитарная часть Федерального медико-биологического агентства 1 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 1
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 33 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Google Android 10751 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Apple macOS 925 1
Microsoft Visio 67 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apple macOS Sierra 33 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
ЦИАН Ипотека 1 1
ЦФТ Банк 42 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Apple iPad Pro 226 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1939 1
Apple Mac 1456 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
Apple Pay 385 1
Apple iOS 5742 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple Safari - Браузер 602 1
Apple Face ID 118 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPad mini 375 1
Apple Touch ID 207 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Калинин Андрей 15 4
Елагин Алексей 4 4
Понькин Александр 26 2
Пушкин Василий 11 2
Бижан Михаил 10 2
Сологуб Денис 16 2
Заренин Андрей 10 2
Лагунов Андрей 10 2
Мотренко Андрей 10 2
Кузьмин Павел 14 2
Казанцев Сергей 11 2
Марова Юлия 10 2
Михайлов Евгений 13 2
Емельченков Сергей 83 2
Камалдынов Дмитрий 4 2
Успенский Александр 7 2
Слуцкий Александр 7 2
Жаркова Татьяна 16 2
Дворкович Аркадий 169 2
Павленко Светлана 2 2
Строкович Антон 45 1
Круглов Максим 25 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Ушкова Татьяна 1 1
Поляков Евгений 14 1
Поздеева Наталья 2 1
Лунгу Максим 1 1
Булгаков Алексей 3 1
Дробот Елена 10 1
Иванов Алексей 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Восточная Европа 1678 7
Украина 3365 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - Краснодар 1039 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Европа 3752 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760989, в очереди разбора - 664679.
Создано именных указателей - 46354.
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