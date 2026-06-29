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Абсолют Банк

Абсолют Банк

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) — федеральный банк   с фокусом на высокотехнологичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. Основной акционер – структуры крупнейшего на рынке Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние». 

 

 

"Гибкие IT-системы и их преимущества"  Елена Григорьева, Управляющий директор, Абсолют Банк, CNews FORUM 2023

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 «Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру»

«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру». «Абсолют Банк» предоставляет кл
06.04.2026 «Абсолют Банк» провел API-интеграцию с платформой «Движ»

«Абсолют Банк» обновил условия партнерства с платформой «Движ», которая предоставляет своим кл
21.01.2026 Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности

кже платный доступ к вредоносным моделям ИИ. Руслан Ложкин, директор департамента кибербезопасности Абсолют Банка: В 2022 году образовавшийся после ухода иностранных продуктов вакуум был спешно
08.09.2025 «МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка»

нджера для корпоративных коммуникаций Squadus в ИТ-инфраструктуру акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк». Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Проект внедрения предполагал н
01.09.2025 «Абсолют Банк» запустил онлайн-гарантии для металлургической отрасли

«Абсолют Банк» расширил портфель отраслевых гарантийных решений: запустил продукт для предприя
17.06.2025 «Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям

«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслужива
29.04.2025 «Абсолют Банк» улучшает адаптацию сотрудников с помощью сервиса «Поток Адаптация»

отрудников и присутствует в 24 регионах России. До внедрения «Поток Адаптации» процесс адаптации в «Абсолют Банке» был неструктурированным и хаотичным из-за территориальной распределенности ком
06.03.2025 Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset

е только результатами пилота, но и сотрудничеством с Инфомаксимум, – подводит итог Роман Трушков. — Абсолют Банк намерен и дальше продолжать работу в этом направлении. В планах — дальнейшее мас
27.02.2025 «Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft

перь занимает менее минуты вместо прежних двух с половиной. Андрей Фадеев, владелец продукта CRM в «Абсолют Банке»: «Внедрение CRM на базе BPMSoft позволяет не тратить время на поиск информации
20.01.2025 «Абсолют Банк» и «Ростелеком» запускают совместную финансовую платформу

«Абсолют Банк» и «Ростелеком» договорились о совместном запуске и развитии технологической пла
21.11.2024 «Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

Федеральный банк, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, успешно внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления д
22.08.2024 «Абсолют Банк» запустил дистанционное управление ОМС

«Абсолют Банк» в дистанционных каналах обслуживания клиентов – «Абсолют Online» и «Абсолют Mob
02.04.2024 «Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей

«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-платежей по платежной ссылке или QR-коду через Систему быст
04.10.2023 «Абсолют банк» начал выдавать таможенные гарантии онлайн

«Абсолют банк» начал выдавать электронные гарантии в адрес Федеральной таможенной службы. Таможенные онлайн-гарантии банк выпускает для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных

17.08.2023 «Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера для бизнеса

«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера «Мир» «Абсолютпэй моментальный» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Платежный стикер «Мир» «Абсолютпэй моментальный» можно испол
05.07.2023 «Абсолют банк» запустил в мобильном приложении денежные переводы в китайских юанях и казахстанских тенге для физических лиц

«Абсолют банк» расширяет функциональность мобильного приложения «Абсолют Mobile». Теперь физическим лицам в нем доступны переводы денежных средств в китайских юанях (CNY) и казахстанских тенге (
28.03.2023 «Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги»

интернет-банке продукты, открытые дистанционно, и пользоваться всеми преимуществами обслуживания в Абсолют банке».
20.03.2023 «Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики

нее оценивать риски, связанные с предоставлением кредитов, гарантий и других банковских продуктов. «Абсолют банк» – федеральный банк, специализируется на ипотеке, автокредитовании МСБ в цифрово
09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения

ешений, а также корректировкой значимости инцидентов. В настоящее время MaxPatrol SIEM мониторит в «Абсолют банке» около 5 тыс. узлов, что охватывает 95% инфраструктуры кредитной организации. Н
06.03.2023 «Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center

«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center для омниканального
23.12.2022 «Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов

«Абсолют банк» полностью переработал и обновил интерфейс интернет-банка «Абсолют Online» и расширил его функциональность. Интерфейс интернет-банка стал более удобным и продуманным, максимально с
28.11.2022 Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»

ях в Private Banking. Более 50 офисов банка расположены в 26 регионах России. При выборе решения в «Абсолют банке» ориентировались на такие требования как встроенная антивирусная проверка, кате
10.11.2022 VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий

VK и «Абсолют банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предполагает несколько направлений работы с цифровыми платформами и сервисами. Среди них — внедрение облачных сер
23.09.2022 «Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и разработки новых цифровых сервисов

«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для гибкой разработки и масштабирования

06.09.2022 «Абсолют банк» начал выдавать онлайн-гарантии в юанях и тенге

«Абсолют банк» расширил линейку банковских онлайн-гарантий: теперь банковская гарантия на испо
16.08.2022 «Абсолют банк» расширил линейку онлайн-гарантий для бизнеса

«Абсолют банк» добавил в линейку банковских гарантий новыми продуктами. Теперь клиенты могут подать дистанционную заявку и получить онлайн-гарантию на уплату акцизных платежей по подакцизной про
09.08.2022 «Абсолют банк» запустил сервис для корпоративных клиентов «Светофор»

«Абсолют банк» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам нового сервиса проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько действующий или потенциальный партнер правом
07.07.2022 «Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке

мещены денежные средства. В случае согласия клиент акцептует предложение, и средства с его счета в «Абсолют банке» переводятся во вклад. Интернет-банк iBank «Абсолют банка» позволяет корпоратив
19.05.2022 «Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline

«Абсолют банк» подключился к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов - финансовых институтов Sber Finline. Данный канал позволит банку наладить альтернативную прямую коммуникаци
20.04.2022 Частным клиентам «Абсолют банка» доступны онлайн-операции в юанях

«Абсолют банк» расширил частным клиентам возможности по управлению валютными счетами. В мобиль
01.04.2022 «Абсолют банк» подключился к «СБПэй»

«Абсолют банк» сообщил о том, что с 1 апреля 2022 г. его частным клиентам доступен новый платежный сервис – приложение для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платеже
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка

индустрии и мы рады, что в этом направлении мы стали одними из первопроходцев». В рамках проекта в Абсолют Банке система FHP фиксировала и предотвращала различные попытки мошенничества, в их ч
20.01.2021 PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины

«Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договори
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО

але января 2021 г. «Абсолют банк» начал выдавать автокредиты. Кредит на новую машину можно взять в «Абсолют банке» c минимальной ставкой от 16% годовых и без первоначального взноса. Сумма займа
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner

«Абсолют банк» внедрил систему многоуровневой защиты от вредоносных программ Multiscanner, раз
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис

иски Пенсионного фонда РФ через портал Госуслуги. Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удобные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР. Теперь Абсолют Банк в рамках подачи дистанционной ипотечной заявки может сделать онлайн-запрос в Пенсионный Фонд РФ и подтвердить занятость и доход заемщика на основании электронных выписок ПФР, что в
02.04.2020 Светлана Павленко, «Абсолют Банк»: Как ускорить обслуживание в контакт-центрах на 15%

инимальных затратах времени. CNews: Какие способы оптимизации клиентского обслуживания применяют в «Абсолют Банке»? Какие решения у вас востребованы? Светлана Павленко: Технологии, которые позв
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак

«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак зл
06.11.2019 «Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»

ных изменений важно быстро, качественно и технологично решать вопросы клиентов. В рамках проекта в "Абсолют банке" решение "Ростелеком контакт-центра" будет внедрено не только как База знаний д
16.10.2019 Apple Pay стал доступен держателям карт «Абсолют банка»

Держатели карт «Абсолют банка» платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay. Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда держатель добавляет кредитную или дебетовую


Публикаций - 249, упоминаний - 371

Абсолют Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 36
9594 30
МегаФон 10742 26
Газинформсервис - ГИС 496 23
Ростелеком 10948 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
Yandex - Яндекс 9215 20
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 19
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 19
Такском - Taxcom 256 18
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Rimini Street 77 18
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 16
Schneider Electric Secure Power 65 16
Центр2М - Center2М 67 16
Ситилабс 44 16
Schneider Electric 614 16
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 16
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 16
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 16
Ланит Интеграция 219 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 12
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 11
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 11
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 11
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
UIPath 119 11
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 10
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 10
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 9
Oracle Corporation 7074 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 69
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 63
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 62
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 53
ГПБ - Газпромбанк 1273 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 51
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 50
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 45
МКБ - Московский кредитный банк 657 44
Альфа-Банк 1979 41
Ингосстрах СПАО 478 39
ПСБ - Промсвязьбанк 963 38
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 36
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 28
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 28
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
ВТБ - Почта Банк 514 27
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 27
Сургутнефтегаз - СНГ 288 25
Ак Барс Банк 283 25
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СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 23
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Почта России ПАО 2370 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
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Транснефть 335 16
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 16
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Европа 24962 12
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Германия - Федеративная Республика 13220 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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