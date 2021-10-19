Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Абсолют Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 166
Абсолют Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Андрей 15 4
|Елагин Алексей 4 4
|Понькин Александр 26 2
|Пушкин Василий 11 2
|Бижан Михаил 10 2
|Сологуб Денис 16 2
|Заренин Андрей 10 2
|Лагунов Андрей 10 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Кузьмин Павел 14 2
|Казанцев Сергей 11 2
|Марова Юлия 10 2
|Михайлов Евгений 13 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Успенский Александр 7 2
|Слуцкий Александр 7 2
|Жаркова Татьяна 16 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Павленко Светлана 2 2
|Строкович Антон 45 1
|Круглов Максим 25 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Ушкова Татьяна 1 1
|Поляков Евгений 14 1
|Поздеева Наталья 2 1
|Лунгу Максим 1 1
|Булгаков Алексей 3 1
|Дробот Елена 10 1
|Иванов Алексей 76 1
|CNews Инновация года - награда 26 2
|CNews Analytics 1988 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760989, в очереди разбора - 664679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760989, в очереди разбора - 664679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru