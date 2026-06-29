«Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру» «Абсолют Банк» присоединился к сервису «Плати по миру». «Абсолют Банк» предоставляет кл

«Абсолют Банк» провел API-интеграцию с платформой «Движ» «Абсолют Банк» обновил условия партнерства с платформой «Движ», которая предоставляет своим кл

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности кже платный доступ к вредоносным моделям ИИ. Руслан Ложкин, директор департамента кибербезопасности Абсолют Банка: В 2022 году образовавшийся после ухода иностранных продуктов вакуум был спешно

«МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка» нджера для корпоративных коммуникаций Squadus в ИТ-инфраструктуру акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк». Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Проект внедрения предполагал н

«Абсолют Банк» запустил онлайн-гарантии для металлургической отрасли «Абсолют Банк» расширил портфель отраслевых гарантийных решений: запустил продукт для предприя

«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям «Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслужива

«Абсолют Банк» улучшает адаптацию сотрудников с помощью сервиса «Поток Адаптация» отрудников и присутствует в 24 регионах России. До внедрения «Поток Адаптации» процесс адаптации в «Абсолют Банке» был неструктурированным и хаотичным из-за территориальной распределенности ком

Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset е только результатами пилота, но и сотрудничеством с Инфомаксимум, – подводит итог Роман Трушков. — Абсолют Банк намерен и дальше продолжать работу в этом направлении. В планах — дальнейшее мас

«Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft перь занимает менее минуты вместо прежних двух с половиной. Андрей Фадеев, владелец продукта CRM в «Абсолют Банке»: «Внедрение CRM на базе BPMSoft позволяет не тратить время на поиск информации

«Абсолют Банк» и «Ростелеком» запускают совместную финансовую платформу «Абсолют Банк» и «Ростелеком» договорились о совместном запуске и развитии технологической пла

«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид» Федеральный банк, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, успешно внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления д

«Абсолют Банк» запустил дистанционное управление ОМС «Абсолют Банк» в дистанционных каналах обслуживания клиентов – «Абсолют Online» и «Абсолют Mob

«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей «Абсолют Банк» запустил сервис b2b-платежей по платежной ссылке или QR-коду через Систему быст

«Абсолют банк» начал выдавать таможенные гарантии онлайн «Абсолют банк» начал выдавать электронные гарантии в адрес Федеральной таможенной службы. Таможенные онлайн-гарантии банк выпускает для представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных

«Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера для бизнеса «Абсолют банк» начал выпуск платежного стикера «Мир» «Абсолютпэй моментальный» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Платежный стикер «Мир» «Абсолютпэй моментальный» можно испол

«Абсолют банк» запустил в мобильном приложении денежные переводы в китайских юанях и казахстанских тенге для физических лиц «Абсолют банк» расширяет функциональность мобильного приложения «Абсолют Mobile». Теперь физическим лицам в нем доступны переводы денежных средств в китайских юанях (CNY) и казахстанских тенге (

«Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги» интернет-банке продукты, открытые дистанционно, и пользоваться всеми преимуществами обслуживания в Абсолют банке».

«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики нее оценивать риски, связанные с предоставлением кредитов, гарантий и других банковских продуктов. «Абсолют банк» – федеральный банк, специализируется на ипотеке, автокредитовании МСБ в цифрово

«Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения ешений, а также корректировкой значимости инцидентов. В настоящее время MaxPatrol SIEM мониторит в «Абсолют банке» около 5 тыс. узлов, что охватывает 95% инфраструктуры кредитной организации. Н

«Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center «Абсолют банк» завершил проект по внедрению платформы Naumen Contact Center для омниканального

«Абсолют банк» обновил интерфейс интернет-банка для частных клиентов «Абсолют банк» полностью переработал и обновил интерфейс интернет-банка «Абсолют Online» и расширил его функциональность. Интерфейс интернет-банка стал более удобным и продуманным, максимально с

Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка» ях в Private Banking. Более 50 офисов банка расположены в 26 регионах России. При выборе решения в «Абсолют банке» ориентировались на такие требования как встроенная антивирусная проверка, кате

VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий VK и «Абсолют банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предполагает несколько направлений работы с цифровыми платформами и сервисами. Среди них — внедрение облачных сер

«Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и разработки новых цифровых сервисов «Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для гибкой разработки и масштабирования

«Абсолют банк» начал выдавать онлайн-гарантии в юанях и тенге «Абсолют банк» расширил линейку банковских онлайн-гарантий: теперь банковская гарантия на испо

«Абсолют банк» расширил линейку онлайн-гарантий для бизнеса «Абсолют банк» добавил в линейку банковских гарантий новыми продуктами. Теперь клиенты могут подать дистанционную заявку и получить онлайн-гарантию на уплату акцизных платежей по подакцизной про

«Абсолют банк» запустил сервис для корпоративных клиентов «Светофор» «Абсолют банк» объявил о начале предоставления корпоративным клиентам нового сервиса проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько действующий или потенциальный партнер правом

«Абсолют банк» запустил депозит-онлайн для корпоративных клиентов в интернет-банке мещены денежные средства. В случае согласия клиент акцептует предложение, и средства с его счета в «Абсолют банке» переводятся во вклад. Интернет-банк iBank «Абсолют банка» позволяет корпоратив

«Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline «Абсолют банк» подключился к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов - финансовых институтов Sber Finline. Данный канал позволит банку наладить альтернативную прямую коммуникаци

Частным клиентам «Абсолют банка» доступны онлайн-операции в юанях «Абсолют банк» расширил частным клиентам возможности по управлению валютными счетами. В мобиль

«Абсолют банк» подключился к «СБПэй» «Абсолют банк» сообщил о том, что с 1 апреля 2022 г. его частным клиентам доступен новый платежный сервис – приложение для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платеже

Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка индустрии и мы рады, что в этом направлении мы стали одними из первопроходцев». В рамках проекта в Абсолют Банке система FHP фиксировала и предотвращала различные попытки мошенничества, в их ч

PIM Solutions и «Абсолют банк» договорились финансировать интернет-магазины «Абсолют банк» и сервис по оптимизации логистики и управлению финансами PIM Solutions договори

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Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner «Абсолют банк» внедрил систему многоуровневой защиты от вредоносных программ Multiscanner, раз

Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис иски Пенсионного фонда РФ через портал Госуслуги. Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удобные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР. Теперь Абсолют Банк в рамках подачи дистанционной ипотечной заявки может сделать онлайн-запрос в Пенсионный Фонд РФ и подтвердить занятость и доход заемщика на основании электронных выписок ПФР, что в

Светлана Павленко, «Абсолют Банк»: Как ускорить обслуживание в контакт-центрах на 15% инимальных затратах времени. CNews: Какие способы оптимизации клиентского обслуживания применяют в «Абсолют Банке»? Какие решения у вас востребованы? Светлана Павленко: Технологии, которые позв

«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак «Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак зл

«Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра» ных изменений важно быстро, качественно и технологично решать вопросы клиентов. В рамках проекта в "Абсолют банке" решение "Ростелеком контакт-центра" будет внедрено не только как База знаний д