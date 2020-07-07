Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис

Абсолют Банк при поддержке компании «Баланс-Платформа» запустил сервис получения выписки Пенсионного фонда РФ через портал Госуслуги. Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удобные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР.

Теперь Абсолют Банк в рамках подачи дистанционной ипотечной заявки может сделать онлайн-запрос в Пенсионный Фонд РФ и подтвердить занятость и доход заемщика на основании электронных выписок ПФР, что весьма актуально в нынешнее время.

После электронного запроса в ПФР клиенту Банка приходит SMS-уведомление на предоставление данных, и если клиент его подтверждает, то получает выписку через портал Госуслуги.