Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Максим Березин



директор по развитию бизнеса Orion soft



Летом 2026 года сразу несколько иностранных компаний объявили об отказе от ПО VMware на фоне продолжительных судебных разбирательств, связанных с ужесточением лицензионной политики. Заказчики заявляют о внеочередных проверках и нарушении договоренностей о сроках предоставления техподдержки. Как VMware превращает лицензионную политику в инструмент давления и какие риски это влечет для российских компаний, разбирает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

В чем конфликт между VMware и западными компаниями

В июле 2026 года стали известны детали судебных разбирательств страхового гиганта AllState Insurance с VMware. Они начались в декабре 2025 года и были связаны с решением прекратить использование продуктов вендора. Broadcom обвинила заказчика в уклонении от регулярных лицензионных проверок. AllState при этом заявила, что перестала принимать участие в аудитах только после того, как обозначила свое решение об окончании использования ПО. В документе, предоставленном суду, страховая компания сообщила, что VMware решила провести бессистемный аудит, как только ей стало известно, что AllState не собирается продлевать свой контракт.

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Уход западных компаний с VMware связан с дополнительными затратами, которые влечет переход на подписочную модель

С проблемами, которые привели к суду, также столкнулся крупный игрок западного телеком-рынка T-Mobile. Broadcom подала на заказчика иск в связи со спором о предоставлении расширенной техподдержки. В 2023 году оператор связи приобрел бессрочную (perpetual) лицензию и двухлетнюю техподдержку с опцией продления на один дополнительный год. Однако в 2024 году вендор вошел в состав Broadcom и объявил о переходе с perpetual-модели на подписочную. После этого он отказался предоставлять дополнительный год обслуживания T-Mobile, сославшись на прекращение поддержки бессрочных лицений.

VMware не согласилась и на предложение мобильного оператора доплатить $20 млн за два дополнительных года техподдержки, которые позволили бы компании совершить переход на другое ПО плавно и без рисков для инфраструктуры. На сегодняшний день разбирательство все еще идет — суд обязал VMware продлить техподдержку до 3 августа 2026 года, но после этого T-Mobile может остаться без нее.

С подобной ситуацией также столкнулись крупнейший ритейлер Tesco и финансовый гигант Western Union. Они заявили, что Broadcom злоупотребляет лицензионной политикой и нарушает условия контрактов. Обе компании отказываются от ПО VMware и мигрируют десятки тысяч серверов на другие решения.

Почему условия Broadcom создают повод для суда

Уход западных компаний с VMware связан с дополнительными затратами, которые влечет переход на подписочную модель, рассказывает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft: «При регулярной оплате подписки компании будут тратить примерно в 3 раза больше, чем при использовании perpetual-лицензии. На этом фоне они ищут решения с более гибкими условиями. При этом изначально тем, кто уже обладал бессрочными лицензиями, обещали сохранить возможность продления техподдержки до приобретения подписки. Теперь же Broadcom пользуется положением монополиста и пытается менять правила игры постфактум, создавая давление на заказчиков».

Лицензионные аудиты становятся еще одним инструментом давления. Их контроль полностью на стороне вендора: у Broadcom есть прописанное в договоре право на проведение проверок, и отказ от участия в них может быть расценен как нарушение контракта.

Вендор использует в том числе технические средства контроля. Сервер лицензирования запрашивает информацию о количестве хостов, ядер и других компонентов виртуальной инфраструктуры через централизованное окно управления vCenter, аккумулирует данные с помощью инструмента мониторинга vCenter Operations Manager и автоматически отправляет их на портал поддержки Broadcom Support Portal. В результате аудита система формирует и отправляет обратно на сервер лицензирования файл, который выполняет фукции лицензионного ключа. vCenter использует его для верификации остальных компонентов виртуальной инфаструктуры. Если система обнаруживает несоответствия, компании выставляют счет на доплату за избыточно используемые лицензии. Типичные «находки» — использование версий после истечения срока поддержки и превышение лицензионного количества ядер.

У компаний практически нет возможности обойти эту схему, рассказывает Максим Березин: «Аудиты проводят каждые 3 месяца. Использовать нелицензированные хосты просто так не получится — компаниям выставляют счет на доплату и могут приостановить лицензирование. Подставить желаемые данные вместо реальных крайне сложно, так как лицензионный ключ для активации ПО привязывается к конфигурации оборудования для каждой физической площадки отдельно».

Что это значит для российских компаний

Отечественные компании, продолжающие использовать VMware, оказываются в еще более уязвимом положении, чем западные. У них нет не только возможности защищать свои интересы в суде, но и легальных способов участвовать в аудитах, получать новые версии и обновления продуктов. При этом у версии VMware vSphere 7.0, которой пользовались у большинства российских заказчиков на момент ухода вендора с рынка, в октябре 2025 года наступил end of life технической поддержки. Для нее перестали выпускать любые обновления и патчи по информационной безопасности.

Те, кто продолжает работу на неподдерживаемых версиях, принимают на себя серьезные риски по информационной безопасности. В VMware ESXi регулярно находят уязвимости. Без исправлений они накапливаются, превращая инфраструктуру в «решето» для кибератак. Например, критическая уязвимость CVE-2025-22225, которая позволяет злоумышленнику сбежать из «песочницы» и получить полный контроль над гипервизором, уже активно эксплуатируется в реальных атаках вирусов-шифровальщиков, по данным CISA. Broadcom выпустила патч для этой уязвимости, но он официально недоступен для российских пользователей.

Те, кто ищет неофициальные способы получения обновлений, также подвержены рискам, говорит Максим Березин: «Сейчас каждая загрузка обновлений на пользовательском портале Broadcom отслеживается с помощью системы уникальных ссылок. Если проверка обнаружит попытки получить обновления через торрент или посредников, вендор может заблокировать лицензии без предупреждения. Российские компании, которые пользуются услугами посредников для получения обновлений, принимают большие риски: никто не может гарантировать обновления и неприкосновенность. Бизнес, использующий западное ПО, может столкнуться с остановкой ИТ-систем из-за блокировки лицензий и угрозами информационной безопасности. В режиме без обновлений можно проработать еще какое-то время, но постепенно устаревающая версия ПО будет все менее стабильной и защищенной. В итоге миграция на отечественное решение с регулярными обновлениями и техподдержкой сегодня превращается в вопрос сохранения бизнеса».