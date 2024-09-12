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Финансовый сектор Банковская отрасль экономики Кредитно-финансовые организации Сектор финансовых корпораций банковские операции банковские услуги

Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги


12.09.2024 Цифровизация финансового сектора 2024

хнологическая независимость · Актуальные задачи обеспечения информационной безопасности · Смогут ли банки сохранить цифровое лидерство · Цифровые инструменты решения кадровой проблемы Технологи
02.07.2024 Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду

мы сейчас и куда движемся? Олег Комлик: Для начала имеет смысл вспомнить, что представляет из себя банк как организация. Это понятие происходит от итальянского слова banco — стол, скамья, прил
01.07.2024 «Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science

ессиональный трек в области продуктового менеджмента и проектного управления цифровыми продуктами в финансовой и банковской сферах, в ведущих бигтехах и сфере консалтинга. Ранее «Яндекс» совмес
27.06.2024 «Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий

арантий. Теперь, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, нет необходимости обращаться в разные банки, предоставлять множество бумажных документов и искать подходящие условия. Благодаря авт
27.06.2024 Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей

бенок начинает интересоваться деньгами, то ИИ-помощник объяснит, как научиться копить, как работают банки, что такое инфляция. Что может рассказать «Джуниор-ассистент» детям: как накопить на по
26.06.2024 «Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги»

ы, которые открывают вклад, видят его как в личном кабинете платформы, так и в приложениях и офисах банка. «Запуск вклада “Конвейер дохода” — это очередной шаг в реализации нашей стратегии по п
26.06.2024 Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей через СБП выросла до 19%

обенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) весной 2024 г. По данным эквайринговой сети банка, число таких платежей с марта по май 2024 г. выросло на 85,8% относительно аналогичного
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq

канских депозитарных расписок (ADR).У Qiwi есть два месяца до 19 августа 2024 г., чтобы найти новый банк-депозитарий. Если этого не произойдет, то в течение еще одного месяца, то есть до 18 сен
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД

тупать узким горлышком», — поделился мнением Игорь Гончаров, руководитель службы управления данными банка «Уралсиб». Для решения же более конкретных задач, в том числе таких, как обработка данн
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

ом CNews сообщили представители Axiom JDK. Итоги тестирования подтвердили корректность работы ЦАБС «Банк 21 Век» v.6.04-6.05 и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Совместимость решени
18.06.2024 Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Фотодженика Сбербанк выполнил план миграции серверов на собственную серверную ОС в 2023 году Также, банк завершил миграцию семи крупных автоматизированных систем: «Центр обработки данных», «Еди
18.06.2024 Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате

ских банков с 17 июня 2024 г. приостановил выдачу ИТ-ипотек на фоне исчерпания выделенного лимита. «Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные догов
17.06.2024 «Сбер» и КГТУ договорились совместно готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта

ситета, обучающиеся по совместной образовательной программе, смогут проходить практику и стажировку в банке, вести научные и прикладные исследования на базе «Сбера». Дмитрий Суховерхов, председ
17.06.2024 «Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS

аниям положений Банка России, стандартов ГОСТ 57580.1 и PCI DSS v.3.2.1. По итогам проекта дочерний банк «Ростеха» подтвердил высокую степень соответствия строгим нормативам в области информаци
17.06.2024 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры

импортозамещения. Если говорить про импортозамещение как самостоятельную цель, то путь к ней каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры. Мало кто выстраивал ее системно н
14.06.2024 Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов

появился новый собственник Бывший замминистра Минпромторга Алексей Ученов приобрел 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), производителе российских банкоматов, пишет РБК. О при
13.06.2024 Т-Банк продемонстрирует свой мессенджер для бизнеса Time на CNews Forum Кейсы 2024

19 июня Т-Банк покажет свой мессенджер для бизнеса Time и анонсирует видеоконференцсвязь на СNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Т-Банк активно развивает решения для коммуникаций, в том числе корпо
11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

«Т-банк» купил Rowi «Т-Банк» (бывший банк «Тинькофф») объявил о покупке контрольно
10.06.2024 Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6

удаленной поддержки, способное заменить популярные, но требующие импортозамещения TeamViewer и AnyDesk. Как рассказал CNews владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов, решение ориентировано на банки, ритейлеров и другие компании, которым критически важны безопасность и надежность удаленного доступа к устройствам. PRO32 Connect: что умеет и чем отличается? PRO32 Connect позволяет подк
07.06.2024 «Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда

ербанка Кирилл Царёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров банка «Россия» Михаил Клишин. Использование турникетов с терминалами для оплаты банковскими к
07.06.2024 За год Сбербанк выявил более 11,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка

За год Сбербанк выявил более 11,5 тыс. мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка. Также обнаружено 79 поддельных мобильных приложений, из которых 17 — в этом году. Об э
07.06.2024 «Аквариус» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний «Аквариус» и банк «Россия» договорились объединить усилия для осуществления стратегии импортозамещения ИТ-
07.06.2024 С начала года «Сбер» заблокировал 100 тысяч мошеннических карт

а превышала 50−60%. Картами «Сбера» пользоваться не выгодно, поэтому дропперы «перетекают» в другие банки. Вывод — только усилиями «Сбера» эту проблему не решить. Тут важен системный подход со

07.06.2024 «Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка»

Благодаря этому клиенты в УТО могут оперативно получать все основные услуги, не выезжая в отделение банка. А интуитивно понятный интерфейс и принцип единого окна позволил сделать обслуживание б
06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодейст
05.06.2024 билайн и Т-Банк спасли первого общего клиента в рамках работы группы быстрого реагирования

длительно переведена на контакт с Т-Банком. Совместные усилия позволили предотвратить потенциальные финансовые потери для клиента. «В результате этой работы нам удалось сохранить существенную с
05.06.2024 ВТБ: до конца года все обращения клиентов будут обрабатываться с участием искусственного интеллекта

т-боте. В голосовых помощниках контактного центра, как при телефонном звонке, так и при обращении в Банк через умную колонку Алиса, инструменты ИИ уже внедрены и используются с конца 2023 года.
05.06.2024 Сервисы в Sber API стали бесплатными

зуют более 400 продуктов и сервисов. Чтобы подключить Sber API, достаточно оставить заявку на сайте банка или связаться со своим клиентским менеджером.
04.06.2024 Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова

тегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк<
04.06.2024 «Ростех» разработал маршрутизаторы для банкоматов

сетевой функционал шифрованных туннелей для связи банкоматов с маршрутизатором в центральных офисах банка, а также протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания тунне
04.06.2024 Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга

возможность безопасно обмениваться банковскими данными. Открытый банкинг является частью инициативы Банка России — Открытые данные: пользователи смогут давать разрешение на использование своих

30.05.2024 «МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк»

-центр по легко запоминающемуся номеру, чтобы получить оперативную круглосуточную поддержку. «Цифра банк» является банком в секторе частных инвестиций в России. Своим клиентам банк предл
30.05.2024 «Русский Стандарт»: 52% телефонных звонков в банк приходится на женщин

алы общения с банком россияне выбирают чаще всего. В I квартале 2024 г. больше половины обращений в банк пришлось на звонки в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители «Русского Ст
30.05.2024 Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros

Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого планирования, финансового моделирования, бюджетного планирования и управленческой консолидации девелоперски
30.05.2024 Безопасный КЭДО по закону: прогресс без жертв

«Безопасный КЭДО по закону: прогресс без жертв». Вебинар посвящен особенностям безопасного перехода финансовой организации на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Эксперт LANIT Document
29.05.2024 Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России

истемообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба, а также малые и средние региональные банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг по всей территории России, небанковские ор
29.05.2024 Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию

ю политику, но и в политику отправки товаров. Оформить поставку в Россию Alibaba тоже не позволяет. Банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации
29.05.2024 Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline)

асширенные возможности взаимодействия с ними: drill-down и drill-through, а также кросс-фильтрация. Банк приобрел безлимитные лицензии Polymatica Dashboards по модели White label. Она подразуме
28.05.2024 «Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет

Фирменный знак символизировал рейтинг банков, ведь изначально «Банки.ру» представлял собой базу по банкам Москвы и вкладам, а также ленту банковских новостей. По мере развития проекта на сайте
28.05.2024 Клон знаменитой игры «Сапёр» используют для атак на финансовые организации США и Великобритании

Вторым они, впрочем, пользуются больше для безвозвратного удаления данных, нежели вымогательства и финансовой выгоды. Организациям, не использующим SuperOps RMM централизованно, рекомендуется


Публикаций - 46238, упоминаний - 93802

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24284 2963
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11475 1984
Oracle Corporation 6582 1899
IBM - International Business Machines Corp 9384 1811
7872 1809
Ростелеком 10954 1754
SAP SE 5171 1463
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8542 1382
Google LLC 11516 1277
Yandex - Яндекс 6761 1213
МегаФон 8189 1159
Apple Inc 11797 1153
Intel Corporation 12005 1127
Cisco Systems 5048 956
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4655 910
HP Inc. 5646 805
Dell EMC 4992 708
Samsung Electronics 10073 694
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2109 631
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3511 625
Крок - Croc 1768 598
Meta Platforms - Facebook 4397 596
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 567
Diasoft - Диасофт 756 563
VK - Mail.ru Group 3309 561
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 555
HP - Hewlett-Packard 3618 548
Softline - Софтлайн 2527 528
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1597 522
Huawei 3774 506
Amazon Inc - Amazon.com 2938 497
Broadcom - VMware 2296 469
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 468
Цифра ГК 2328 465
Прогноз 1600 456
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 452
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1050 443
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 442
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 430
АФК Система ПАО 1785 417
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6845 4151
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 2028
Visa International 1936 1450
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 1439
Альфа-Банк 1704 1355
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 832
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 811
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1547 763
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 752
ГПБ - Газпромбанк 1042 698
ПСБ - Промсвязьбанк 812 696
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 645
РЖД - Российские железные дороги 1832 603
Почта России ПАО 2050 599
ВТБ - ВТБ24 662 593
Qiwi 989 527
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 620 520
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 633 515
НСПК - Национальная система платежных карт 765 493
МКБ - Московский кредитный банк 546 473
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 458
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 421
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 391
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 965 390
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 389
Почта Банк 429 386
Русский стандарт Банк 420 382
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6870 380
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 437 361
Лента - Сеть розничной торговли 1976 349
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 852 334
Газпром ПАО 1289 321
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 319
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 311
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 409 305
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 297
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 296
eBay Inc 1611 279
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АФТ - Ассоциация Финтех 127 116
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 99
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 95
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 25
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 25
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 24
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 23
Linux Foundation 179 23
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 22
OWASP - Open Web Application Security Project 87 22
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 113 21
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 20
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 122 18
Демократическая политическая партия США 112 18
TIA - Telecommunications Industry Association 88 18
ЛДПР 104 18
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1349 377
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АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 27
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