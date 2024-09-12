Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги

Цифровизация финансового сектора 2024 хнологическая независимость · Актуальные задачи обеспечения информационной безопасности · Смогут ли банки сохранить цифровое лидерство · Цифровые инструменты решения кадровой проблемы Технологи

Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду мы сейчас и куда движемся? Олег Комлик: Для начала имеет смысл вспомнить, что представляет из себя банк как организация. Это понятие происходит от итальянского слова banco — стол, скамья, прил

«Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science ессиональный трек в области продуктового менеджмента и проектного управления цифровыми продуктами в финансовой и банковской сферах, в ведущих бигтехах и сфере консалтинга. Ранее «Яндекс» совмес

«Ростелеком» запустил в опытно-коммерческую эксплуатацию мультибанковский сервис предоставления банковских гарантий арантий. Теперь, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, нет необходимости обращаться в разные банки, предоставлять множество бумажных документов и искать подходящие условия. Благодаря авт

Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей бенок начинает интересоваться деньгами, то ИИ-помощник объяснит, как научиться копить, как работают банки, что такое инфляция. Что может рассказать «Джуниор-ассистент» детям: как накопить на по

«Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги» ы, которые открывают вклад, видят его как в личном кабинете платформы, так и в приложениях и офисах банка. «Запуск вклада “Конвейер дохода” — это очередной шаг в реализации нашей стратегии по п

Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей через СБП выросла до 19% обенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) весной 2024 г. По данным эквайринговой сети банка, число таких платежей с марта по май 2024 г. выросло на 85,8% относительно аналогичного

Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq канских депозитарных расписок (ADR).У Qiwi есть два месяца до 19 августа 2024 г., чтобы найти новый банк-депозитарий. Если этого не произойдет, то в течение еще одного месяца, то есть до 18 сен

Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД тупать узким горлышком», — поделился мнением Игорь Гончаров, руководитель службы управления данными банка «Уралсиб». Для решения же более конкретных задач, в том числе таких, как обработка данн

«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» ом CNews сообщили представители Axiom JDK. Итоги тестирования подтвердили корректность работы ЦАБС «Банк 21 Век» v.6.04-6.05 и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Совместимость решени

Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС Фотодженика Сбербанк выполнил план миграции серверов на собственную серверную ОС в 2023 году Также, банк завершил миграцию семи крупных автоматизированных систем: «Центр обработки данных», «Еди

Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате ских банков с 17 июня 2024 г. приостановил выдачу ИТ-ипотек на фоне исчерпания выделенного лимита. «Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные догов

«Сбер» и КГТУ договорились совместно готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта ситета, обучающиеся по совместной образовательной программе, смогут проходить практику и стажировку в банке, вести научные и прикладные исследования на базе «Сбера». Дмитрий Суховерхов, председ

«Инфосистемы Джет» провела комплексную оценку соответствия «Новикома» требованиям ЦБ РФ и стандарта PCI DSS аниям положений Банка России, стандартов ГОСТ 57580.1 и PCI DSS v.3.2.1. По итогам проекта дочерний банк «Ростеха» подтвердил высокую степень соответствия строгим нормативам в области информаци

Юлия Амириди - Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры импортозамещения. Если говорить про импортозамещение как самостоятельную цель, то путь к ней каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры. Мало кто выстраивал ее системно н

Экс-замглавы Минпромторга купил долю в производителе российских банкоматов появился новый собственник Бывший замминистра Минпромторга Алексей Ученов приобрел 25% в компании «Банковские и финансовые системы» (BFS), производителе российских банкоматов, пишет РБК. О при

Т-Банк продемонстрирует свой мессенджер для бизнеса Time на CNews Forum Кейсы 2024 19 июня Т-Банк покажет свой мессенджер для бизнеса Time и анонсирует видеоконференцсвязь на СNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Т-Банк активно развивает решения для коммуникаций, в том числе корпо

Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi «Т-банк» купил Rowi «Т-Банк» (бывший банк «Тинькофф») объявил о покупке контрольно

Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6 удаленной поддержки, способное заменить популярные, но требующие импортозамещения TeamViewer и AnyDesk. Как рассказал CNews владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов, решение ориентировано на банки, ритейлеров и другие компании, которым критически важны безопасность и надежность удаленного доступа к устройствам. PRO32 Connect: что умеет и чем отличается? PRO32 Connect позволяет подк

«Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда ербанка Кирилл Царёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров банка «Россия» Михаил Клишин. Использование турникетов с терминалами для оплаты банковскими к

За год Сбербанк выявил более 11,5 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка За год Сбербанк выявил более 11,5 тыс. мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка. Также обнаружено 79 поддельных мобильных приложений, из которых 17 — в этом году. Об э

«Аквариус» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве Группа компаний «Аквариус» и банк «Россия» договорились объединить усилия для осуществления стратегии импортозамещения ИТ-

С начала года «Сбер» заблокировал 100 тысяч мошеннических карт а превышала 50−60%. Картами «Сбера» пользоваться не выгодно, поэтому дропперы «перетекают» в другие банки. Вывод — только усилиями «Сбера» эту проблему не решить. Тут важен системный подход со

«Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка» Благодаря этому клиенты в УТО могут оперативно получать все основные услуги, не выезжая в отделение банка. А интуитивно понятный интерфейс и принцип единого окна позволил сделать обслуживание б

Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ Tele2, российский оператор мобильной связи, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» объявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодейст

билайн и Т-Банк спасли первого общего клиента в рамках работы группы быстрого реагирования длительно переведена на контакт с Т-Банком. Совместные усилия позволили предотвратить потенциальные финансовые потери для клиента. «В результате этой работы нам удалось сохранить существенную с

ВТБ: до конца года все обращения клиентов будут обрабатываться с участием искусственного интеллекта т-боте. В голосовых помощниках контактного центра, как при телефонном звонке, так и при обращении в Банк через умную колонку Алиса, инструменты ИИ уже внедрены и используются с конца 2023 года.

Сервисы в Sber API стали бесплатными зуют более 400 продуктов и сервисов. Чтобы подключить Sber API, достаточно оставить заявку на сайте банка или связаться со своим клиентским менеджером.

Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова тегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк<

«Ростех» разработал маршрутизаторы для банкоматов сетевой функционал шифрованных туннелей для связи банкоматов с маршрутизатором в центральных офисах банка, а также протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания тунне

Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга возможность безопасно обмениваться банковскими данными. Открытый банкинг является частью инициативы Банка России — Открытые данные: пользователи смогут давать разрешение на использование своих

«МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк» -центр по легко запоминающемуся номеру, чтобы получить оперативную круглосуточную поддержку. «Цифра банк» является банком в секторе частных инвестиций в России. Своим клиентам банк предл

«Русский Стандарт»: 52% телефонных звонков в банк приходится на женщин алы общения с банком россияне выбирают чаще всего. В I квартале 2024 г. больше половины обращений в банк пришлось на звонки в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители «Русского Ст

Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого и операционного финансового планирования с помощью Optimacros Группа «Самолет» автоматизировала процессы коммерческого планирования, финансового моделирования, бюджетного планирования и управленческой консолидации девелоперски

Безопасный КЭДО по закону: прогресс без жертв «Безопасный КЭДО по закону: прогресс без жертв». Вебинар посвящен особенностям безопасного перехода финансовой организации на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Эксперт LANIT Document

Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России истемообразующие кредитные учреждения всероссийского масштаба, а также малые и средние региональные банки, обеспечивающие доступность финансовых услуг по всей территории России, небанковские ор

Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию ю политику, но и в политику отправки товаров. Оформить поставку в Россию Alibaba тоже не позволяет. Банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации

Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) асширенные возможности взаимодействия с ними: drill-down и drill-through, а также кросс-фильтрация. Банк приобрел безлимитные лицензии Polymatica Dashboards по модели White label. Она подразуме

«Банки.ру» обновил логотип впервые за 19 лет Фирменный знак символизировал рейтинг банков, ведь изначально «Банки.ру» представлял собой базу по банкам Москвы и вкладам, а также ленту банковских новостей. По мере развития проекта на сайте