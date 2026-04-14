Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минобрнауки РФ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


14.04.2026 «Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров

троники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Центр компетенций Минобрнауки России по продвижению результатов научно технической деятельности подписали согла
05.03.2026 Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела

ны на роботизированную платформу Как стало известно CNews, Министерство образования и науки России (Минобрнауки) пытается вернуться средства субсидии, которые предоставила компании, в отношении
03.02.2026 Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

оторый работает не только с заказчиками в сфере науки и образования. CNews: В 2019 г. по инициативе Минобрнауки России была создана Национальная исследовательская компьютерная сеть (НИКС), кото
07.08.2025 Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

ехнологии для беспилотных авиационных систем». Документ является частью национального проекта «Беспилотный авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта и всех входящих в него мероприятий является Минобрнауки. Первая редакция документа, от 2023 г., предполагает затраты за период 2024-30 гг. в размере 49 млрд руб. Все они должны были быть взяты из федерального бюджета. Более поздняя редак
29.07.2025 Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

ении CNews оказалось две версии федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минобрнауки, большая часть мероприятий федпроекта также курирует Минобрнауки. Первая версия данного федпроекта — от 2023 г. — предполагала общие затраты за период 2024-30 гг. в размере 2
28.05.2025 «Ростелеком» и Минобрнауки обучат ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из 50 вузов страны

«Ростелеком» совместно с Минобрнауки России и Минцифры России масштабирует образовательное партнерство и в 2025/2026 у
25.10.2024 RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки

«Цифровые Активы» «Газпром-Медиа Холдинга» провели оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников ИТ-специальностей при поддержке Минобрнауки России. За неделю HR-специалисты получили 541 заявку на участие. По итогам отбора с тестовым заданием и интервью к командам видеохостинга RuTube, онлайн-кинотеатра Premier и приложе
27.09.2024 «Группа Астра» и Минобрнауки Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве

е значение развития образовательного направления и подготовки кадров переоценить трудно. Коллеги из Минобранауки Амурской области хорошо это понимают. Вместе, в сотрудничестве, мы сможем компле
20.08.2024 «Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве
08.07.2024 «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области договорились вместе внедрять искусственный интеллект

Провайдер «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны закрепили намерение вместе реализовывать программы и прикладные проекты с целью инновационног
12.12.2023 АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах

арья Кирьянова, заместитель Министра науки и высшего образования России. В ближайшее время на сайте Минобрнауки появится информация из отраслевых каталогов АРПП о российских аналогах зарубежног
26.10.2023 «Сколково» и Минобрнауки ускорят внедрение отечественных технологий

Sk RnD Market и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках реализации соглашения будет созда
18.10.2022 Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране

Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в к
07.07.2022 «СКБ Контур» договорился с Минобром Свердловской области о сотрудничестве в области образования

е, и их учителей. Мы понимаем, что интерес к этим дисциплинам у ребят формируется еще в школе. Поэтому, поддерживая педагогов и учеников, мы делаем вклад в будущее ИТ-отрасли. Уверен, что совместно с Министерством образования нам удастся масштабировать эту работу. Второе направление — технологии в обучении — мы начали развивать недавно, и надеемся, что наш богатый опыт в автоматизации и соз
14.01.2022 Государственные сайты Украины взломаны и недоступны

Хакеры нацелились на Украину Неизвестные хакеры взломали сайты Минобрнауки, Минагрополитики и МИД Украины, а также ряда других ведомств страны, пишет РБК. К
26.10.2021 Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию

я В России будет пересмотрена концепция развития индустрии суперкомпьютеров, сообщило отечественное Минобрнауки. Ведомство планирует заняться этим до конца 2021 г. и одновременно определить мод
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой

й инфраструктурой, которую построит компания «Ростелеком». В 800 школах области появятся точки Wi-Fi-доступа и видеонаблюдение. Работы проводятся в рамках государственного контракта между компанией и Министерством образования и науки Челябинской области. Южный Урал вошел в число 16 регионов, где в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект соз
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером

у вице-премьера Татьяны Голиковой. В июне 2021 г. газета «Коммерсант» писала о данной программе. В Минобрнауки России сначала подтвердили изданию соответствующие планы. Однако после публикации
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России

упку и обслуживание собственного серверного оборудования. Проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России научным организациям и образовательным организациям высшего образования во
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России

Образовательные курсы для всех Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) подготовило перечень бесплатных онлайн-курсов от основных российских вузов (PDF

30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки

Новое назначение Бывший заместитель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на э
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь

Уход Солодовникова Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носко
28.12.2018 Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки

высшего образования, учрежденного в мае наряду с Министерством просвещения в результате разделения Минобрнауки на два ведомства. О характере новых обязанностей Солодовникова сообщил ресурс TAd
04.12.2018 Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы

ря 2018 г. пришел Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив тем самым решение Саратовского УФАС, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте. Примечательно, что региональное Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» до этого два раза предпринимали попытку оспорить решение Саратовского УФАС, однако в обоих случаях суды признавали правоту антимонопольного ведомства
29.06.2018 Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов

Почему не работает «Карта российской науки» Информационная система «Карта российской науки», созданная Минобрнауки, не работает с февраля 2017 г. из-за «многочисленных недоработок», о чем сообщает Счетная палата по результатам соответствующий проверки. На создание этой системы в 2012-2016 гг. ми
11.12.2017 В России полностью запретят рекламу дипломов и курсовых «под ключ»

сертаций на заказ.Соответствующие предложения содержатся в новом законопроекте, который разработало Минобрнауки. Текст законопроекта был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-п
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте

ВКонтакте и Минобрнауки России заключили соглашение о взаимодействии. В сообществе министерства в социаль
13.04.2016 В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России

gies. В него входят НИТУ МИСиС, МФТИ, высокотехнологичный кластер - «ОЭЗ «Иннополис» и др. Презентация проекта состоится на специальном совещании в НИТУ МИСиС 13 апреля 2016 г. с участием руководства Минобрнауки России, руководства НТИ, ведущих мировых экспертов, руководства АСИ, AutoNet НТИ, АНО «РВК», высокотехнологичных кластеров «Сколково» и «Иннополис», компаний – разработчиков техноло
01.02.2016 Минобрнауки России выделило 167 млн руб. на проект резидентов Новосибирского Академпарка по аналитике потоковых данных

сетях. Общая сумма контракта на три года составляет около p335 млн, половина из которых — субсидия Министерства образования и науки РФ. В данный момент проект набирает сотрудников. Суть проект
12.10.2015 IBS разработала решение для мониторинга трудоустройства выпускников вузов

дого жителя России из федеральной информационной системы. Для реализации данной концепции в 2014 г. Минобрнауки был запущен проект. Исполнителем проекта была выбрана компания IBS, обладающая об
06.02.2015 АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов

лет саботирует создание национальной системы онлайновых курсов» Как можно заключить из сегодняшнего сообщения Пескова, данный вопрос уже обсуждался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но Минобрнауки «опять имитирует деятельность». В этой связи Песков обозначил намерение с «ближайшей оказией» напомнить о проекте премьеру, а также поставить этот же вопрос перед Президентом. Озабо
24.12.2014 В Минобрнауки России создан Совет по открытому онлайн-образованию

ытому онлайн-образованию. Решение о его создании было принято 23 декабря 2014 г. в ходе совещания в Минобрнауки России по инициативе представителей ведущих образовательных организаций высшего о
09.12.2014 Для Министерства образования Тульской области создана централизованная бухгалтерия

В Тульской области успешно реализован проект «Централизованная бухгалтерия» для государственных учреждений Министерства образования Тульской области. Проект разработан Министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и специалистами «Центра информационных техно
17.11.2014 Письмо Минобрнауки об электронных дневниках напугало школы

В распоряжение CNews попало письмо из Минобрнауки в органы образования субъектов РФ, в котором федеральные чиновники предупреждают

28.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность

тности, которая своевременно обновляется в соответствии с изменениями в сфере нормативного регулирования данного процесса, — отмечает Елена Иванова, начальник управления бюджетного учета и отчетности Министерства образования Московской области. — При этом сроки сбора отчетных документов от подведомственных учреждений сократились в разы, а отчетная информация благодаря облачным технологиям д
23.10.2014 На всех российских детей создадут «электронные портфолио»

учета контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа (ИС «Контингент»). Доложить об этой системе на заседании Правительственной комиссии по использованию ИТ должен будет глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Заседание под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева запланировано на 28 октября 2014 г. По итогам заседания планируется поддержать создание и внедрение си
22.10.2014 В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность

тности, которая своевременно обновляется в соответствии с изменениями в сфере нормативного регулирования данного процесса, — отмечает Елена Иванова, начальник управления бюджетного учета и отчетности Министерства образования Московской области. — При этом сроки сбора отчетных документов от подведомственных учреждений сократились в разы, а отчетная информация благодаря облачным технологиям д
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании

бучения. Озвучить их на заседании Правительственной комиссии по использованию ИТ должен будет глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Заседание под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева за
27.08.2014 Entensys привела функциональность своих решений в соответствие с требованиями Минобрнауки России

РФ. Об этом CNews сообщили в компании Entensys, разработчике данных решений. Так, в апреле 2014 г. Минобрнауки России утвердило документ с названием «Методические рекомендации по ограничению в
19.08.2014 Минобрнауки России запускает автоматизированную систему бюджетного планирования в сфере образования

та, и к системе подключено более 70 пользователей, включающих сотрудников структурных подразделений Минобрнауки России. В системе сформированы и доведены до структурных подразделений предельные

Публикаций - 1542, упоминаний - 2095

Минобрнауки РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 143
Microsoft Corporation 25775 107
Intel Corporation 12811 69
9594 59
Yandex - Яндекс 9215 51
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
Oracle Corporation 7074 36
МегаФон 10742 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 30
Cisco Systems 5372 26
Apple Inc 13154 26
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
АйТи 1519 24
Samsung Electronics 11064 24
SAP SE 5601 24
HP Inc. 5883 23
VK - Mail.ru Group 3602 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Google LLC 12688 20
Adobe Systems 1597 19
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
Huawei 4675 17
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 17
VideoMost - ВидеоМост 285 17
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Крок - Croc 1964 15
Spirit DSP - Спирит Корп 482 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
Газпром ПАО 1493 29
Почта России ПАО 2370 26
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 19
РВК - Российская венчурная компания 571 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 12
Газпром нефть 725 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 7
Резонанс НПП 407 7
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 6
Наукоград - технопарк 156 6
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 6
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 368
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 261
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 191
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 168
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 165
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 109
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 107
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 102
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 97
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 86
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 64
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 61
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 55
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 53
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 51
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 49
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 47
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 43
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 40
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 40
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 34
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 34
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 33
Федеральное казначейство России 1949 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 30
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 30
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 28
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ЛДПР 116 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Талант и успех - Общественный фонд 21 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 4
ГосИнформСистемы 160 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Союз развития наукоградов России НП 5 3
NORDUnet - National research and education networks 6 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 3
РАИ - Российская Академия Интернета 21 3
Международная академия информатизации 14 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 449
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 273
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 225
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 216
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 177
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 144
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 140
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 138
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 130
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 128
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 108
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 104
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 103
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 97
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 92
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 83
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 81
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 79
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 67
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 63
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 59
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 59
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 59
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 58
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 54
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 51
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 137
Linux OS 11533 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
Microsoft Windows 16882 52
Microsoft Windows 2000 8678 37
Microsoft Office 4170 33
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 28
Google Android 15243 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
Apple iOS 8583 22
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 19
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 19
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 16
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 16
Oracle Java - язык программирования 3469 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 12
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 11
FreePik 1841 11
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
OpenAI - ChatGPT 719 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Путин Владимир 3454 111
Медведев Дмитрий 1665 73
Никифоров Николай 1138 48
Фурсенко Андрей 128 48
Рейман Леонид 1065 32
Шадаев Максут 1210 28
Мишустин Михаил 787 26
Ливанов Дмитрий 62 23
Чернышенко Дмитрий 580 22
Шалманов Сергей 202 20
Ускова Ольга 174 17
Шмулевич Марк 90 14
Щеголев Игорь 699 13
Греф Герман 485 13
Собянин Сергей 538 12
Кудрин Алексей 125 12
Белоусов Сергей 254 11
Федоров Алексей 142 11
Носков Константин 241 9
Чубайс Анатолий 222 9
Смирнов Алексей 269 9
Шпак Василий 279 9
Фальков Валерий 24 8
Курочкин Юрий 15 7
Нуралиев Борис 298 7
Новодворский Алексей 114 7
Ермолаев Артем 379 7
Абрамов Сергей 76 7
Фрадков Михаил 161 7
Черепенников Валерий 13 7
Исайкин Олег 10 7
Филиппов Владимир 33 7
Касперская Наталья 319 6
Акимов Максим 192 6
Орловский Виктор 408 6
Белоусов Андрей 149 6
Комиссаров Дмитрий 248 6
Борисов Юрий 122 6
Солодовников Денис 108 6
Голикова Татьяна 57 6
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1270
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 360
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 146
Европа 24963 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 85
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 83
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 68
Германия - Федеративная Республика 13221 58
Россия - СФО - Новосибирск 4875 57
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 51
Япония 13807 51
Украина 7928 49
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 49
Беларусь - Белоруссия 6289 48
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 43
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 41
Казахстан - Республика 6047 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 38
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 37
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 35
Франция - Французская Республика 8177 34
Россия - УФО - Челябинская область 1512 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 30
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 30
Индия - Bharat 5869 28
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 27
Россия - ПФО - Самарская область 1577 24
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 23
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 22
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 22
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1069
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 924
Образование в России 2893 271
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 244
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 218
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 164
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 161
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 158
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 154
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 126
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 120
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 119
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 116
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 111
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 108
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 98
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 87
Физика - Physics - область естествознания 2940 86
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 84
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 80
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 79
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 73
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 71
Энергетика - Energy - Energetically 5855 69
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 68
Информатика - computer science - informatique 1195 63
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 60
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 59
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 58
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 53
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 52
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 47
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 47
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 60
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 26
Ведомости 1466 19
РИА Новости 1033 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
Forbes - Форбс 1002 7
Российская газета 290 6
Госрасходы - портал 70 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Physical Review Letters 164 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 4
NEWSru.com 229 4
Известия ИД 770 3
Казахстан Сегодня 310 3
Sunday Times 26 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Nature 832 2
Независимая газета 25 2
Компьютерра 45 2
РБК Инновации 47 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Ananova 250 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
ТАСС Телеком 38 2
Applied Physics Letters 39 2
FT - Financial Times 1295 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
NYT - The New York Times 1100 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 84
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 50
IDC - International Data Corporation 4975 20
Gartner - Гартнер 3658 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Gartner - Dataquest 353 2
ITResearch 123 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
Future Workplace 4 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Allied Market Research 22 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Wainhouse Research 40 1
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
TAdviser IT Prize 9 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
Needham & Company 36 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
РАН - Российская академия наук 2122 132
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 71
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 67
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 65
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 45
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 36
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 34
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 30
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 29
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 27
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 26
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 16
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 15
ТГУ - Томский государственный университет 233 15
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 15
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 14
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 14
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 14
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 14
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 12
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 12
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 12
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 10
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 10
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 10
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 56
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 45
День молодёжи - 27 июня 1087 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
Moscow Education Online 12 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews AWARDS - награда 571 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 6
Час кода - международное движение 11 5
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
CeBIT 614 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 3
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 3
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
Online Educa 3 3
День знаний - 1 сентября 42 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Единый день голосования 143 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
Венчурная ярмарка 25 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще