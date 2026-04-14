«Микрон» и Центр компетенций Минобрнауки России подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке инженерных кадров троники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Центр компетенций Минобрнауки России по продвижению результатов научно технической деятельности подписали согла

Власти выдали миллионы на робототехнику компании, готовящейся к банкротству. Ее владелец теперь фигурант уголовного дела ны на роботизированную платформу Как стало известно CNews, Министерство образования и науки России (Минобрнауки) пытается вернуться средства субсидии, которые предоставила компании, в отношении

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего» оторый работает не только с заказчиками в сфере науки и образования. CNews: В 2019 г. по инициативе Минобрнауки России была создана Национальная исследовательская компьютерная сеть (НИКС), кото

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников ехнологии для беспилотных авиационных систем». Документ является частью национального проекта «Беспилотный авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта и всех входящих в него мероприятий является Минобрнауки. Первая редакция документа, от 2023 г., предполагает затраты за период 2024-30 гг. в размере 49 млрд руб. Все они должны были быть взяты из федерального бюджета. Более поздняя редак

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС ении CNews оказалось две версии федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Куратором федпроекта является Минобрнауки, большая часть мероприятий федпроекта также курирует Минобрнауки. Первая версия данного федпроекта — от 2023 г. — предполагала общие затраты за период 2024-30 гг. в размере 2

«Ростелеком» и Минобрнауки обучат ИТ-специальностям более 20 тыс. студентов из 50 вузов страны «Ростелеком» совместно с Минобрнауки России и Минцифры России масштабирует образовательное партнерство и в 2025/2026 у

RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки «Цифровые Активы» «Газпром-Медиа Холдинга» провели оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников ИТ-специальностей при поддержке Минобрнауки России. За неделю HR-специалисты получили 541 заявку на участие. По итогам отбора с тестовым заданием и интервью к командам видеохостинга RuTube, онлайн-кинотеатра Premier и приложе

«Группа Астра» и Минобрнауки Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве е значение развития образовательного направления и подготовки кадров переоценить трудно. Коллеги из Минобранауки Амурской области хорошо это понимают. Вместе, в сотрудничестве, мы сможем компле

«Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области договорились вместе внедрять искусственный интеллект Провайдер «Ростелеком» и министерство образования и науки Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны закрепили намерение вместе реализовывать программы и прикладные проекты с целью инновационног

АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах арья Кирьянова, заместитель Министра науки и высшего образования России. В ближайшее время на сайте Минобрнауки появится информация из отраслевых каталогов АРПП о российских аналогах зарубежног

«Сколково» и Минобрнауки ускорят внедрение отечественных технологий Sk RnD Market и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках реализации соглашения будет созда

Минобрнауки России совместно c GeekBrains бесплатно обучат ИТ 20 тыс. студентов по всей стране Образовательная программа, реализуемая Минобрнауки России и GeekBrains, стартует 18 октября 2022 г. и продлится до 1 декабря 2022 г. Бесплатно студенты смогут повысить общую ИТ-грамотность и приобрести практические навыки работы в к

«СКБ Контур» договорился с Минобром Свердловской области о сотрудничестве в области образования е, и их учителей. Мы понимаем, что интерес к этим дисциплинам у ребят формируется еще в школе. Поэтому, поддерживая педагогов и учеников, мы делаем вклад в будущее ИТ-отрасли. Уверен, что совместно с Министерством образования нам удастся масштабировать эту работу. Второе направление — технологии в обучении — мы начали развивать недавно, и надеемся, что наш богатый опыт в автоматизации и соз

Государственные сайты Украины взломаны и недоступны Хакеры нацелились на Украину Неизвестные хакеры взломали сайты Минобрнауки, Минагрополитики и МИД Украины, а также ряда других ведомств страны, пишет РБК. К

Власти полностью перепишут российскую суперкомпьютерную стратегию я В России будет пересмотрена концепция развития индустрии суперкомпьютеров, сообщило отечественное Минобрнауки. Ведомство планирует заняться этим до конца 2021 г. и одновременно определить мод

Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой й инфраструктурой, которую построит компания «Ростелеком». В 800 школах области появятся точки Wi-Fi-доступа и видеонаблюдение. Работы проводятся в рамках государственного контракта между компанией и Министерством образования и науки Челябинской области. Южный Урал вошел в число 16 регионов, где в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект соз

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером у вице-премьера Татьяны Голиковой. В июне 2021 г. газета «Коммерсант» писала о данной программе. В Минобрнауки России сначала подтвердили изданию соответствующие планы. Однако после публикации

VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России упку и обслуживание собственного серверного оборудования. Проект по предоставлению подведомственным Минобрнауки России научным организациям и образовательным организациям высшего образования во

Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России Образовательные курсы для всех Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) подготовило перечень бесплатных онлайн-курсов от основных российских вузов (PDF

Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки Новое назначение Бывший заместитель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на э

Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь Уход Солодовникова Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носко

Денис Солодовников стал замминистра по ИТ в Минобрнауки высшего образования, учрежденного в мае наряду с Министерством просвещения в результате разделения Минобрнауки на два ведомства. О характере новых обязанностей Солодовникова сообщил ресурс TAd

Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» пойманы на сговоре при внедрении информационной системы ря 2018 г. пришел Арбитражный суд Поволжского округа, подтвердив тем самым решение Саратовского УФАС, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на своем сайте. Примечательно, что региональное Минобразования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» до этого два раза предпринимали попытку оспорить решение Саратовского УФАС, однако в обоих случаях суды признавали правоту антимонопольного ведомства

Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов Почему не работает «Карта российской науки» Информационная система «Карта российской науки», созданная Минобрнауки, не работает с февраля 2017 г. из-за «многочисленных недоработок», о чем сообщает Счетная палата по результатам соответствующий проверки. На создание этой системы в 2012-2016 гг. ми

В России полностью запретят рекламу дипломов и курсовых «под ключ» сертаций на заказ.Соответствующие предложения содержатся в новом законопроекте, который разработало Минобрнауки. Текст законопроекта был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-п

Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте ВКонтакте и Минобрнауки России заключили соглашение о взаимодействии. В сообществе министерства в социаль

В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России gies. В него входят НИТУ МИСиС, МФТИ, высокотехнологичный кластер - «ОЭЗ «Иннополис» и др. Презентация проекта состоится на специальном совещании в НИТУ МИСиС 13 апреля 2016 г. с участием руководства Минобрнауки России, руководства НТИ, ведущих мировых экспертов, руководства АСИ, AutoNet НТИ, АНО «РВК», высокотехнологичных кластеров «Сколково» и «Иннополис», компаний – разработчиков техноло

Минобрнауки России выделило 167 млн руб. на проект резидентов Новосибирского Академпарка по аналитике потоковых данных сетях. Общая сумма контракта на три года составляет около p335 млн, половина из которых — субсидия Министерства образования и науки РФ. В данный момент проект набирает сотрудников. Суть проект

IBS разработала решение для мониторинга трудоустройства выпускников вузов дого жителя России из федеральной информационной системы. Для реализации данной концепции в 2014 г. Минобрнауки был запущен проект. Исполнителем проекта была выбрана компания IBS, обладающая об

АСИ: Минобрнауки саботирует создание национальной системы онлайн-курсов лет саботирует создание национальной системы онлайновых курсов» Как можно заключить из сегодняшнего сообщения Пескова, данный вопрос уже обсуждался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но Минобрнауки «опять имитирует деятельность». В этой связи Песков обозначил намерение с «ближайшей оказией» напомнить о проекте премьеру, а также поставить этот же вопрос перед Президентом. Озабо

В Минобрнауки России создан Совет по открытому онлайн-образованию ытому онлайн-образованию. Решение о его создании было принято 23 декабря 2014 г. в ходе совещания в Минобрнауки России по инициативе представителей ведущих образовательных организаций высшего о

Для Министерства образования Тульской области создана централизованная бухгалтерия В Тульской области успешно реализован проект «Централизованная бухгалтерия» для государственных учреждений Министерства образования Тульской области. Проект разработан Министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и специалистами «Центра информационных техно

Письмо Минобрнауки об электронных дневниках напугало школы В распоряжение CNews попало письмо из Минобрнауки в органы образования субъектов РФ, в котором федеральные чиновники предупреждают

В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность тности, которая своевременно обновляется в соответствии с изменениями в сфере нормативного регулирования данного процесса, — отмечает Елена Иванова, начальник управления бюджетного учета и отчетности Министерства образования Московской области. — При этом сроки сбора отчетных документов от подведомственных учреждений сократились в разы, а отчетная информация благодаря облачным технологиям д

На всех российских детей создадут «электронные портфолио» учета контингента обучающихся в образовательных организациях различного типа (ИС «Контингент»). Доложить об этой системе на заседании Правительственной комиссии по использованию ИТ должен будет глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Заседание под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева запланировано на 28 октября 2014 г. По итогам заседания планируется поддержать создание и внедрение си

В Минобразования Московской области внедрена web-отчетность тности, которая своевременно обновляется в соответствии с изменениями в сфере нормативного регулирования данного процесса, — отмечает Елена Иванова, начальник управления бюджетного учета и отчетности Министерства образования Московской области. — При этом сроки сбора отчетных документов от подведомственных учреждений сократились в разы, а отчетная информация благодаря облачным технологиям д

Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании бучения. Озвучить их на заседании Правительственной комиссии по использованию ИТ должен будет глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. Заседание под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева за

Entensys привела функциональность своих решений в соответствие с требованиями Минобрнауки России РФ. Об этом CNews сообщили в компании Entensys, разработчике данных решений. Так, в апреле 2014 г. Минобрнауки России утвердило документ с названием «Методические рекомендации по ограничению в