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Минобрнауки РФ
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации


18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 5
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
21.09.2021 Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 2
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 2
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки 1
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 5
16.07.2021 ОМП развивает образовательные проекты в российских вузах 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 1
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 1
23.03.2021 Онлайн-защита диссертаций легализована в России навсегда 3
17.03.2021 Microsoft и SelfMama проведут бесплатные карьерные консультации для мам в декрете 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам 2
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
02.12.2020 Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям 1
24.11.2020 ФИОП поддержал подготовку специалистов по синтезу металлических порошков для аддитивных технологий 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
20.11.2020 Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок 1
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 3

Публикаций - 523, упоминаний - 809

Минобрнауки РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 67
Microsoft Corporation 10997 25
VK - Mail.ru Group 2482 17
Yandex - Яндекс 4098 13
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Samsung Electronics 5627 12
АйТи 748 11
Google LLC 7124 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Acronis - Акронис 363 8
SAP SE 3207 8
VideoMost - ВидеоМост 191 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 7
3726 5
Facebook 3764 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Cisco Systems 2035 4
Код Безопасности 365 4
Крок 1219 4
IBM 3524 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 4
Акадо Телеком - Комкор 605 3
Ланит ГК 1154 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 2
СМАРТС Компания 203 2
Twitter 2204 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Газпромбанк - ГПБ 692 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
РВК - Российская венчурная компания 476 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Почта Банк 289 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Tesla Motors 241 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Маяк МСУ - Монтажно-строительное управление 2 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Газпром ПАО 518 2
Почта России ПАО 1570 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Миландр ПКК 26 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Jaguar Land Rover 63 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ESW Capital 5 1
Decathlon - Декатлон 22 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 14 1
Аудиокнига 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
PSA Opel 17 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 2 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
Скайсофт Виктори 2 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Мострансавто 59 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 87
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 38
Правительство РФ 2198 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 29
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 27
Президент Российской Федерации 1439 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 18
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 6
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
Федеральное казначейство России 766 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Счётная палата РФ 459 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Правительство Самарской области 48 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ЛДПР 68 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 79 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Big Data - Большие данные 1136 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Открытые данные - Open data 57 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Google Android 10750 11
Java - Язык программирования 1166 9
Linux OS 4236 9
Apple iOS 5741 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 5
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 4
Microsoft Windows 10 6602 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 849 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 3
Госуслуги - Суперсервисы 14 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Microsoft Excel 435 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 3
Google YouTube - Видеохостинг 1702 3
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 3
Apple macOS 921 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Microsoft Skype 1459 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
Cisco Webex 107 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ЭОС Дело СЭД 619 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 2
Путин Владимир 1820 29
Медведев Дмитрий 1433 18
Никифоров Николай 1126 18
Ускова Ольга 126 11
Солодовников Денис 62 6
Носков Константин 201 6
Мишустин Михаил 302 5
Дворкович Аркадий 169 5
Шадаев Максут 384 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Соколов Алексей 121 4
Курочкин Юрий 13 4
Кисляков Евгений 83 4
Акимов Максим 167 4
Белоусов Сергей 217 4
Шмулевич Марк 79 4
Колесников Виталий 6 3
Левашов Александр 88 3
Касперская Наталья 197 3
Бокова Людмила 80 3
Певнев Сергей 17 3
Качанов Олег 58 3
Лысенко Эдуард 209 2
Собянин Сергей 211 2
Борисов Юрий 91 2
Евтушенко Олег 125 2
Волин Алексей 113 2
Гарбук Сергей 16 2
Левин Леонид 83 2
Албычев Александр 74 2
Сачков Илья 105 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Сычев Артем 48 2
Львовский Александр 5 2
Смирнов Алексей 142 2
Белозеров Олег 19 2
Федоров Алексей 40 2
Скляр Алексей 49 2
Клишас Андрей 44 2
Рейман Леонид 407 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 381
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 22
Германия - Федеративная Республика 3606 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 13
Беларусь - Белоруссия 2079 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 12
Россия - ПФО - Казань 1507 12
Франция - Французская Республика 2109 12
Япония 2752 11
Казахстан - Республика 2618 10
Украина 3344 8
Россия - Волгоградская область 395 7
Россия - Ростовская область 859 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Индия - Республика 2156 5
Россия - Калининградская область 531 5
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Россия - Нижегородская область 736 4
Россия - Севастополь 419 4
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Россия - Республика Саха (Якутия) 496 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 3
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Россия - Краснодарский край 913 3
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Россия - Кировск - Кировская область 301 3
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Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 3
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Россия - Новгородская область 281 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 15
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 10
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
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Информационное общество - Государственная программа 282 5
Образование в России 328 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Региональное законодательство 45 4
Федеральное законодательство 254 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Русский язык 966 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
РБК Инновации 36 1
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Главбух 5 1
Госрасходы - портал 6 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
PornHub 23 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
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Ведомости 259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Wikipedia - Википедия 272 1
CNews Analytics 1988 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Future Workplace 4 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 26
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 6
РАН - Российская академия наук 315 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 5
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 5
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
ТГУ - Томский государственный университет 62 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 3
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СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 2
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Samsung Исследовательский центр 6 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
Worldskills - Ворлдскиллс 72 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
Технопром - форум технологического развития 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
TAdviser SummIT 3 1
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 1
GeekBrains 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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