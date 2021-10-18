Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минобрнауки РФ
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 523, упоминаний - 809
Минобрнауки РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 29
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Никифоров Николай 1126 18
|Ускова Ольга 126 11
|Солодовников Денис 62 6
|Носков Константин 201 6
|Мишустин Михаил 302 5
|Дворкович Аркадий 169 5
|Шадаев Максут 384 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Соколов Алексей 121 4
|Курочкин Юрий 13 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Акимов Максим 167 4
|Белоусов Сергей 217 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Колесников Виталий 6 3
|Левашов Александр 88 3
|Касперская Наталья 197 3
|Бокова Людмила 80 3
|Певнев Сергей 17 3
|Качанов Олег 58 3
|Лысенко Эдуард 209 2
|Собянин Сергей 211 2
|Борисов Юрий 91 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Волин Алексей 113 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Левин Леонид 83 2
|Албычев Александр 74 2
|Сачков Илья 105 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Сычев Артем 48 2
|Львовский Александр 5 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Белозеров Олег 19 2
|Федоров Алексей 40 2
|Скляр Алексей 49 2
|Клишас Андрей 44 2
|Рейман Леонид 407 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754881, в очереди разбора - 658571.
Создано именных указателей - 46348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru