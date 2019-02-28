Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197378
ИКТ 15228
Организации 11698
Ведомства 1506
Ассоциации 1105
Технологии 3581
Системы 26973
Персоны 86068
География 3100
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2810
Мероприятия 895

CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора CNews Топ-поставщики госсектора Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе

СОБЫТИЯ


28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля

4 апреля 2019 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние два года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята,
24.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля

4 апреля 2019 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние два года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята,
18.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля

4 апреля 2019 г. CNews в Москве проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние 2 года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята, с
10.04.2018 ИКТ в госсекторе 2018
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
04.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.11.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
23.09.2009 Россия: Определены крупнейшие поставщики ИТ в госсектор

о решения; а также готовность к изменениям. «Как правило, это „рынок заказчика“, который определяет комфортные для себя условия работы и требует выполнения всех своих требований», — говорит он.  Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2009 № Компания Выручка от проектов в госсекторе 2008, тыс.руб. Выручка от проектов в госсекторе 2007, тыс.руб. Рост 2008/2007 Доля проектов в госсекторе в

Публикаций - 145, упоминаний - 149

CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25711 55
Ростелеком 10879 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 9
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 8
МегаФон 10644 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 6
Oracle Corporation 7061 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
ФОРС - Центр разработки 701 6
SAP SE 5581 5
Восход ФГБУ НИИ 718 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2995 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 5
Yandex - Яндекс 9123 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 4
Softline - Софтлайн 3687 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 519 3
Huawei 4503 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 3
Крок - Croc 1956 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4895 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 736 3
Qlik - QlikTech 171 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 3
Google LLC 12620 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ЭР-Телеком Холдинг - 5 Джи Вайфай 4 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 499 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 140 2
Apple Inc 13082 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1419 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1329 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 4
ГПБ - Газпромбанк 1261 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 2
Почта России ПАО 2352 2
Газпром ПАО 1484 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
Роснефть НК - нефтяная компания 557 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1865 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 56 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
Линия жизни 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Приорбанк 13 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
Росавтобанк КБ 13 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
ФинЭкспертиза 10 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 5 1
Lidings - Лидингс 7 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
Родина Медиа 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 23 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3279 13
Федеральное казначейство России 1939 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 6
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 5
Совет при президенте Российской Федерации 205 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 967 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1267 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64409 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25304 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61272 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24203 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 16
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2729 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12763 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33224 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13785 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15996 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21887 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8174 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12102 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10581 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3288 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5965 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10225 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7805 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12122 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13864 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18239 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12990 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1920 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7366 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2282 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7126 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6479 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8586 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6190 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2658 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 770 7
Google Android 15173 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 5
Apple iOS 8545 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
FreePik 1804 3
Linux OS 11447 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 3
Новые облачные технологии - МойОфис 951 3
Microsoft Windows 16814 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1556 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1780 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2487 3
Microsoft Teams - MS Teams 667 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 264 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 450 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 143 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 2
Cornell University - arXiv.org 51 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1022 2
Microsoft Office 4138 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 434 2
Apache Hadoop 468 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1311 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1390 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 451 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 292 1
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 24 1
Шадаев Максут 1207 4
Путин Владимир 3447 3
Калганов Игорь 53 2
Полехин Сергей 6 2
Тульчинский Станислав 88 2
Дробный Юрий 2 2
Алсултанов Турпалали 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ускова Ольга 173 2
Рымар Максим 50 2
Каплунов Павел 46 2
Шаблыков Никита 29 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Предтеченский Петр 18 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Хомич Игорь 34 1
Кайнер Максим 6 1
Благирев Алексей 24 1
Савюк Виктор 41 1
Силкина Елена 15 1
Поляков Михаил 7 1
Широких Алексей 72 1
Рубцова Ольга 33 1
Кузовкин Алексей 155 1
Скакунов Александр 29 1
Затонских Александр 3 1
Федченко Александр 5 1
Чистов Александр 22 1
Шмулевич Марк 90 1
Строкович Антон 53 1
Шалманов Сергей 202 1
Нефедов Павел 46 1
Белашева Марина 37 1
Осипов Юрий 72 1
Шпак Виталий 38 1
Войнов Андрей 8 1
Джабиев Георгий 56 1
Ерзамаев Дмитрий 6 1
Ларина Валентина 3 1
Щербов Роман 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 135
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 28
Земля - планета Солнечной системы 10833 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8506 9
Европа 24910 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 7
Солнечная система - Solar system 2566 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 6
Япония 13767 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 4
Великобритания - Лондон 2428 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 4
США - Калифорния 4813 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1389 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 361 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 3
Казахстан - Республика 6008 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1204 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 3
Германия - Федеративная Республика 13160 3
Италия - Итальянская Республика 4496 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2034 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 3
Россия - ПФО - Самарская область 1555 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2271 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1071 3
Россия - УФО - Тюменская область 1354 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 460 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1039 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1531 3
Россия - ЦФО - Костромская область 474 3
Сатурн - Титан (спутник) 530 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57254 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3551 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11481 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6117 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21453 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15906 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4406 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9086 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3963 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6525 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4961 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6675 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2405 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8841 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2852 5
Зоология - наука о животных 2872 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1318 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8449 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 832 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2258 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 4
Physical Review Letters 161 2
CNews TV 747 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Bugtrack 40 1
Journal of Archaeological Science 4 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
CNews Журнал 167 1
DB-Engines 8 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Wikipedia - Википедия 644 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 1
TAdviser - Центр выбора технологий 460 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 57
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 29
CNews Tenders 18 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 2
IDC - International Data Corporation 4968 2
Gartner - Гартнер 3649 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
РАН - Российская академия наук 2111 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 95 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 1
MBARI - Monterey By Aquarium Research Institute 3 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 39 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Armagh Observatory & Planetarium - Обсерватория Армаг - Арманская обсерватория 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 32 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
UAB Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Автономный университет Барселоны 3 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса - Скриппсовский институт океанографии 14 1
Gujarat University - Гуджаратский университет - Университет Гуджарата 1 1
FAU - Florida Atlantic University - Флоридский атлантический университет - Атлантический университет Флориды 6 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1445 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 82 1
ТГУ - Томский государственный университет 227 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 7
CNews AWARDS - награда 570 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1274 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
День молодёжи - 27 июня 1074 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
CNews FORUM Кейсы 309 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще