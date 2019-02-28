Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 4 апреля 2019 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние два года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята,

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 4 апреля 2019 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние два года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята,

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 4 апреля 2019 г. CNews в Москве проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2019». Последние 2 года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята, с