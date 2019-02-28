Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора CNews Топ-поставщики госсектора Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе
СОБЫТИЯ
Публикаций - 145, упоминаний - 149
CNews Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1207 4
|Путин Владимир 3447 3
|Калганов Игорь 53 2
|Полехин Сергей 6 2
|Тульчинский Станислав 88 2
|Дробный Юрий 2 2
|Алсултанов Турпалали 3 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Ускова Ольга 173 2
|Рымар Максим 50 2
|Каплунов Павел 46 2
|Шаблыков Никита 29 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Хомич Игорь 34 1
|Кайнер Максим 6 1
|Благирев Алексей 24 1
|Савюк Виктор 41 1
|Силкина Елена 15 1
|Поляков Михаил 7 1
|Широких Алексей 72 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Скакунов Александр 29 1
|Затонских Александр 3 1
|Федченко Александр 5 1
|Чистов Александр 22 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Строкович Антон 53 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Нефедов Павел 46 1
|Белашева Марина 37 1
|Осипов Юрий 72 1
|Шпак Виталий 38 1
|Войнов Андрей 8 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Ерзамаев Дмитрий 6 1
|Ларина Валентина 3 1
|Щербов Роман 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.