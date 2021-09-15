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Рымар Максим


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
07.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировалось 7 млн пользователей 2
02.07.2021 Портал госуслуг Подмосковья поможет жителям разобраться в оформлении лесной амнистии 1
01.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1
05.02.2021 «Уроки цифры» охватят свыше 400 тысяч школьников Подмосковья 2
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
17.12.2020 Индекс цифровой зрелости регионов выйдет к апрелю 2021 года 1
09.12.2020 В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн» 2
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
14.02.2019 Максут Шадаев возглавил «РТ лабс», главную ИТ-«дочку» «Ростелекома» 1
26.09.2018 Министр ИТ Московской области ушел в «Ростелеком» отвечать за цифровые платформы 1
25.09.2018 В Московской области сменился главный по ИТ: вместо Шадаева — Рымар 4

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Рымар Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Directum - Директум 649 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
ОТР 135 4
Восход ФГБУ НИИ 367 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
Diasoft - Диасофт 357 2
Программный продукт ГК 92 2
РТЛабс 145 1
Агава КБ 16 1
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 17
Счётная палата РФ 462 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 15
Федеральное казначейство России 766 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 12
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство РФ 2209 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 10
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 8
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 8
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 8
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 7
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 5
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Правительство Московской области 48 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 8
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 8
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Безопасный город 348 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Ципорин Павел 51 20
Лысенко Эдуард 209 18
Четвернин Алексей 651 17
Семенов Алексей 67 17
Паршин Максим 142 17
Малков Павел 38 16
Кудрин Алексей 63 15
Терещенко Денис 38 14
Хайруллин Айрат 39 14
Албычев Александр 74 14
Песчанских Георгий 38 11
Рудзевич Мария 34 10
Петрушин Андрей 64 10
Казарин Станислав 100 9
Шинкарук Елена 13 9
Скляр Алексей 49 9
Попов Михаил 51 9
Турчак Евгений 23 9
Акимов Максим 167 9
Разумовский Дмитрий 70 9
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Шипов Савва 70 9
Егоров Максим 23 8
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Кирюшин Сергей 52 8
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Симаков Олег 106 8
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 17
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
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