Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рымар Максим
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Публикаций - 36, упоминаний - 45
Рымар Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
|Directum - Директум 649 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 4
|ОТР 135 4
|Восход ФГБУ НИИ 367 2
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
|Diasoft - Диасофт 357 2
|Программный продукт ГК 92 2
|РТЛабс 145 1
|Агава КБ 16 1
|Ципорин Павел 51 20
|Лысенко Эдуард 209 18
|Четвернин Алексей 651 17
|Семенов Алексей 67 17
|Паршин Максим 142 17
|Малков Павел 38 16
|Кудрин Алексей 63 15
|Терещенко Денис 38 14
|Хайруллин Айрат 39 14
|Албычев Александр 74 14
|Песчанских Георгий 38 11
|Рудзевич Мария 34 10
|Петрушин Андрей 64 10
|Казарин Станислав 100 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Скляр Алексей 49 9
|Попов Михаил 51 9
|Турчак Евгений 23 9
|Акимов Максим 167 9
|Разумовский Дмитрий 70 9
|Меджитов Тимур 56 9
|Раков Ярослав 48 9
|Шипов Савва 70 9
|Егоров Максим 23 8
|Бочков Евгений 8 8
|Копырин Федор 11 8
|Панов Евгений 16 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Малахов Александр 16 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Кулешов Василий 11 8
|Осипов Владимир 17 8
|Власов Сергей 76 8
|Кирюшин Сергей 52 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
|Христенко Павел 11 8
|Симаков Олег 106 8
|Соломин Никита 8 8
|CNews Analytics 1992 4
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 2
|РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771521, в очереди разбора - 675203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru