Минцифры РФ ЦХЭД Централизованная система хранения электронных документов
СОБЫТИЯ
|Шадаев Максут 1148 3
|Попов Геннадий 20 3
|Григоренко Дмитрий 183 3
|Храмцовская Наталья 48 2
|Мишустин Михаил 736 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Черненко Андрей 73 2
|Андреев Владимир 100 2
|Козлов Андрей 28 2
|Забозлаев Алексей 5 1
|Заренин Андрей 48 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Шойтов Александр 99 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Лазарев Николай 21 1
|Агеев Денис 38 1
|Ласкин Иван 13 1
|Кибалко Кирилл 42 1
|Шилов Виталий 7 1
|Варфоломеев Антон 15 1
|Трандин Сергей 104 1
|Колпаков Иван 7 1
|Артизов Андрей 7 1
|Старков Олег 6 1
|Усенков Дмитрий 6 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Глухов Иван 29 1
|Семенов Михаил 26 1
|Масляный Константин 20 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Лазуков Станислав 44 1
|Шатунов Илья 5 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Цыганков Роман 35 1
|Муратов Рустам 3 1
|Самодуров Георгий 1 1
|Бобраков Анатолий 2 1
