Минцифры РФ ЦХЭД Централизованная система хранения электронных документов


СОБЫТИЯ

11.12.2025 Около 80% российских госкомпаний внедрили отечественные СЭД 1
01.09.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2025 года 1
12.08.2025 «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с «КриптоПро Архив» 1
07.08.2025 Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство 2
10.04.2025 Итоги ИТ-форума «Цифра.Док 2025» 1
28.02.2025 ГосЭДО: как работает цифровая система государственного документооборота. Инфографика 2
20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
02.12.2024 Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 1
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации 2
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
15.06.2022 В России появится единая платформа для хранения архивных электронных документов онлайн 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
13.01.2022 Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
21.07.2021 В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда 4
09.07.2021 Минцифры и Росархив строят платформу хранения электронных документов чиновников 4
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 2
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
30.03.2018 В России представлена отечественная платформа для хранения секретных документов 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 2
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
10.09.2008 Электронное правительство: e-документы все еще "вне закона"? 1
10.04.2008 Как хранить электронные документы? Советы эксперта 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 1
22.10.2007 25 октября начнется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
17.10.2007 25 октября откроется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
03.10.2007 25 октября начнется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
04.09.2006 В "Тактическом ракетном вооружении" автоматизирован архив 1

Публикаций - 32, упоминаний - 45

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 684 9
Ростелеком 10313 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 6
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 4
Microsoft Corporation 25238 4
Oracle Corporation 6869 3
Крок - Croc 1814 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 3
Docsvision - ДоксВижн 1032 3
Pirit - Пирит 84 3
8996 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 2
Системы документооборота 512 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Softline - Софтлайн 3266 2
Directum - Директум 1169 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 433 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 2
Тензор 131 2
SAP SE 5430 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 2
Фирма АС 5 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
ИИ-Технологии 225 1
Alfresco Software 148 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Positive Technologies - PT SWARM 41 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 1
К2Тех 238 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 58 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 3
Альфа-Банк 1869 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 15 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 7 1
101Hotels.com 456 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 1
Кофемания 70 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Почта России ПАО 2247 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 1
Carlsberg Group 25 1
ВТБ Лизинг 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 13
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 6
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 22
Электронный документ - Electronic document 1532 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 9
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 391 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2470 7
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 127 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2856 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 5
Оцифровка - Digitization 4937 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 5
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 251 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место 24 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1133 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 999 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 6
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 30 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 4
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 3
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 21 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 3
Архивный фонд РФ 111 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 32 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 2
Минцифры РФ - Госключ 186 2
Haulmont - Тезис СЭД 90 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 2
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
IBM FileNet 129 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 2
НКТ - Р7-Офис 478 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 2
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Правительство Москвы - ЕСЭА - Единая система электронных архивов документов - Архив документов на электронных носителях Москвы 4 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
ГИС Капиталовложения 4 1
Шадаев Максут 1148 3
Попов Геннадий 20 3
Григоренко Дмитрий 183 3
Храмцовская Наталья 48 2
Мишустин Михаил 736 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Черненко Андрей 73 2
Андреев Владимир 100 2
Козлов Андрей 28 2
Забозлаев Алексей 5 1
Заренин Андрей 48 1
Бабинцев Василий 24 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 99 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Якимчук Сергей 30 1
Лазарев Николай 21 1
Агеев Денис 38 1
Ласкин Иван 13 1
Кибалко Кирилл 42 1
Шилов Виталий 7 1
Варфоломеев Антон 15 1
Трандин Сергей 104 1
Колпаков Иван 7 1
Артизов Андрей 7 1
Старков Олег 6 1
Усенков Дмитрий 6 1
Кочетова Светлана 5 1
Глухов Иван 29 1
Семенов Михаил 26 1
Масляный Константин 20 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Лазуков Станислав 44 1
Шатунов Илья 5 1
Борисенко Григорий 15 1
Цыганков Роман 35 1
Муратов Рустам 3 1
Самодуров Георгий 1 1
Бобраков Анатолий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Европа 24639 3
Украина 7796 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 2
Ирак - Багдад 55 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
Земля - планета Солнечной системы 10659 1
Ирландия - Республика 1025 1
Казахстан - Республика 5798 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Беларусь - Белоруссия 6032 1
Америка - Американский регион 2188 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Израиль 2784 1
Франция - Французская Республика 7979 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 800 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3202 1
Россия - УФО - Челябинская область 1389 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - СФО - Новосибирск 4656 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Европа Восточная 3121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 425 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 9 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 414 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 7
Gartner - Гартнер 3609 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
Цифра.Док 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

