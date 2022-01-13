Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» исключены мероприятия, связанные с центрами обработки данных (ЦОД). Речь идет о строительстве геораспределенной сети ЦОД, создании «Гособлака» и разработке национального стандарта в области ЦОД. На реализацию данных проектов планировалось потратить 91 млрд руб.

«Информационная инфраструктура» осталась без инфраструктуры для обработки данных

В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». Из документа следует, что из федпроекта исключены ранее имевшиеся в нем мероприятия по развитию центров обработки данных (ЦОД).

В частности, согласно предыдущей версии федпроекта «Информационная инфраструктура», утвержденному в мае 2019 г., планировалось создать геораспределенную катастрофоустойчивую систему ЦОД, использующих отечественное оборудование и обеспечивающих обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории России. На реализацию данного мероприятия из внебюджетных источников до 2024 г. планировалось выделить 22 млрд руб. Источниками финансировались являлись «Ростелеком» и госкорпорация «Росатом».

Также федпроект «Информационная инфраструктура» предполагал перевод в государственную единую облачную платформы (ГЕОП, «Гособлако») информационных систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Расходы на данный проект до 2024 г. должны были составить 69,5 млрд руб., из которых 28,6 млрд руб. выделил бы федеральный бюджет, 40,9 млрд руб. – внебюджетные источники. Источником внебюджетных средств должен был стать «Ростелеком», который и продвигает проект «Гособлако».

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» исключены мероприятия, связанные с центрами обработки данных

Еще одно, ранее имевшееся в федпроекте «Информационная инфраструктура» мероприятие, предполагало создание национального стандарта классификации ЦОД и системы сертификации, а также определение требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемое для государственных информационных систем. Расходы на данное мероприятие составляли 13 млн руб.

Нереализованные планы вложения 91,5 млрд руб. в развитие ЦОД

Таким образом, всего, согласно предыдущей версии федпроекта «Информационная инфраструктура», мероприятия по развитию ЦОД предполагали затраты в размере 91,5 млрд руб. за период до 2024 г. Из этой суммы 62,9 млрд руб. должны быть предоставлены внебюджетными источниками, 28,6 млрд руб. – федеральным бюджетом.

Из нынешней версии федпроекта «Информационная инфраструктура» обозначенные мероприятия исключены. По мероприятиям, связанным с «Гособлаком», остались лишь расходы за прошлый период – 2019-2020 гг. Они составили 23,71 млрд руб., из которых внебюджетные источники потратили 21,36 млрд руб., федеральный бюджет – 2,36 млрд руб. Еще 200 млн руб. из внебюджетных источников в 2019 г. должны были быть направлены на ввод ГЕОП в промышленную эксплуатацию.

Из мероприятий, связанных с ЦОД, в федпроекте «Информационная инфраструктура» осталось только обеспечение формирования и ведения генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры обработки данных с использованием созданной информационной системы. Расходы на это мероприятия составят 460 млн руб.

Open RAN и другие тренды: чудес экономии можно не ждать Телеком

Источник CNews, близкий к нацпрограмме «Цифровая экономика», указывает, что исключение ЦОД из нацпрограммы произошло «втихаря». «В итоге федпроект «Информационная инфраструктура» остался без одного из своих ключевых направлений – развития инфраструктуры обработки данных», - недоумевает собеседник издания. Пресс-служба Минцифры не ответила на запрос CNews по данной теме.

Что предполагалось под создание геораспределенной катастрофоустойчивой сети ЦОД

В тоже время источник CNews отмечает, что ранее включенные в нацпрограмму мероприятия, по большей части, носили формальный характер. «Под созданием геораспределенной катастрофоустойчивой системы ЦОД понималось строительство в каждом из восьми федеральных округов опорного ЦОД, - говорит собеседник издания CNews. - В реальности Минцифры не делало никакой отдельной работы по данному мероприятию, а просто ставило «галочки», когда «Ростелеком» и «Росатом», в рамках своих инвестиционных программ, запускали ЦОД в разных федеральных округов. При этом само понятие «опорного» ЦОД так и не было утверждено».

К настоящему моменту «Ростелеком» и «Росатом» запустили ЦОД в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском. Планы по вводу в эксплуатацию ЦОД в Южной и Дальневосточном округах пока перенесены.

Судьба «Гособлака»

Что касается проекта «Гособлако», то его перенесли в другой федеральный проект, также входящий в нацпрограмму «Цифровая экономика» - «Цифровое государственное управление». При этом отдельного финансирования для данного проекта более не предусматривается. На «Гособлако», вместе с другими облачными системами, курируемыми Минцифры – «Гостех», ТАРМ (типовое автоматизированное рабочее место госслужащего), ЮЗЭДО (платформа межведомственного юридически значимого электронного документооборота), ЦХЭД (центр хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости) – до 2024 г. будет потрачено из федерального бюджета 44,27 млрд руб.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

Внебюджетное финансирование, которое ранее было предусмотрено для создания «Гособлака», более в документах не значится. Источник CNews уточняет, что под внебюджетным финансированием подразумевались расходы «Ростелекома» на оборудованием, закупаемое для данного проекта и амортизируемого впоследствии за счет сервисных платежей от госорганов. В конце 2020 г. Минцифры провело аукцион по определению поставщика первой очереди работ по созданию «Гособлако». Победителем стал «Ростелеком», сумма контракта составило 2,76 млрд руб.