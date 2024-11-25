Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176453
ИКТ 13740
Организации 10702
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3463
Системы 25721
Персоны 75717
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

Минцифры РФ Гостех ФКУ Государственные технологии ФКУ Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем Единая цифровая платформа Российской Федерации

Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации

«Гостех» – платформа, на которой можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Это набор сквозных технологических решений, развернутых на облачной инфраструктуре. Создание единой цифровой платформы государства позволит не только увеличить скорость разработки цифровых сервисов государства, но и вывести сервисы на принципиально новый уровень клиентского опыта.

ЕЦП «ГосТех» – это облачная платформа для создания государственных информационных систем (ГИС) и цифровых сервисов, разработанная в рамках реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление» государственной программы «Информационное общество», целью которого является создание суверенного интернета.  ЕЦП «ГосТех» призван стать единой централизованной платформой, обеспечивающей высокое качество предоставления государственных услуг.

 

 

Данные 2024 года

 

УПОМИНАНИЯ


25.11.2024 Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

то решение имплементировать в экспериментальный портальный комплекс, чтобы оно работало локально. «"ГосТех" был одним из возможных вариантов импортозаместиться» CNews: Сообщалось, что в перспек
08.10.2024 На платформе «ГосТех» запущен региональный сервис «Мои субсидии»

В промышленную эксплуатацию введён первый региональный сервис на платформе «ГосТех» — государственная информационная система (ГИС) «Мои субсидии». «Мои субсидии» — агрег
06.08.2024 На Сбербанк повесили гигантскую неустойку по контракту с «Гостехом». Он смог выкрутиться и скостил долг в четыре раза

аза сократить размер неустойки, которая образовалась у него перед Федеральным казенным учреждением «Гостех» за не ненадлежащее исполнение обязательств по многолетнему контракту, связанному с од
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством

ый момент единой платформой для стандартизации разработки и использования госинформсистем является «Гостех», который реализуется с 2020 г. и представляет собой конструктор сервисов для федераль
26.04.2024 Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций

эффективности. Инициатива, поддерживаемая правительством РФ, реализована центром реинжиниринга ФКУ «ГосТех» и направлена на формирование единых стандартов реинжиниринга в госсекторе. Об этом CN
19.04.2024 «Программный Продукт» продолжит развивать Систему РЗН и настроит ее для работы с «ГосТехом»

лий. В рамках проекта будут осуществлены следующие виды работ: Разработка механизма (API) для взаимодействия смежных подсистем АИС «Росздравнадзор» с подсистемами, переводимыми на цифровую платформу «ГосТех»; Разработка пяти новых форм подачи заявлений на Едином портале госуслуг с помощью Визуального конструктора услуг по таким услугам, как:Лицензирование медицинской деятельности (за исключ
12.04.2024 Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы

Арест руководителя проекта «Горизонт» Бывший директор проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум» Ярослав Демченко арестован Тверским судом Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предус
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис»

ФКУ «ГосТех» и российский разработчик средств для организации динамической инфраструктуры «Базис»

03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО

ту динамической инфраструктуры государственных информационных систем (ГИС) и сервисов на платформе «ГосТех», в том числе сервисов Росреестра, «Социального казначейства» и Национальной системы п
02.03.2024 Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

s: На ФГБУ НИИ «Интеграл» была возложена задача по созданию центра кибербезопасности для платформы «ГосТех». Вместе в тем, ситуация на киберфронте далека от спокойной. Как планируется организов
14.02.2024 Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех»

Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат пр
19.01.2024 Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие»

ммный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в ката
18.01.2024 Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех»

Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом

Цифровизация госсектора 2023

ся импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востре
22.12.2023 «Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков

ев. Время платформизации Для платформизации государственных ведомств с 2020 г. создается платформа «Гостех». 31 мая 2022 г. завершился эксперимент, целью которого было оценить возможность интег
20.12.2023 Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех»

Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений. Продукт прошел все проверки на соответствие требова
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд. «Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа презид
01.12.2023 Как разместить ИТ-решение на «ГосТех»

Как развивается «ГосТех» Единая цифровая платформа «ГосТех» начала создаваться по инициативе Минцифры Р
13.11.2023 Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех»

CNews: Сегодня все больше государственных структур в ходе цифровизации обращаются к платформе «ГосТех», в чем ее преимущества для госзаказчиков? Игорь Хомич: Тема создания платформы «Го
24.10.2023 Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех»

третится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили пре
18.09.2023 Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех»

ных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение. В мероприятии приняли участие министр цифрового развит
26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция

«Гостех» и «Госмаркет» «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и

18.07.2023 Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех»

ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса

07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех»

советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на пла
03.07.2023 Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком

сительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В соответс
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе»

Гостехе» и продавать их как сервис» Александр Симаков, «1С-Рарус»: Каковы планы развития платформы «Гостех» на ближайшие пять лет? Есть ли планы перехода уже существующих систем на нее? Максут

01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации

вой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом году председатель Правительства дал поручение по со
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС

ользовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом». Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server п
11.04.2023 Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех»

т соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС). Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям

03.04.2023 Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

ент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информаци
30.12.2022 В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

вух проектов Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на со
20.12.2022 Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты

Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитр
23.11.2022 Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств

Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 20
17.11.2022 Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ

мпонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти. «Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переис
10.11.2022 В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

еханизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту

07.11.2022 Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт»

На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (Г
31.10.2022 Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов

на местах». На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оператив
25.10.2022 Власти утвердили концепцию развития «Гостеха»

С концепцией определились Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это обл
24.10.2022 На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система

На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «
13.10.2022 Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС

м министерством. Документ определяет функции и основные принципы функционирования единой платформы «Гостех», состав участников проекта, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых п

Публикаций - 312, упоминаний - 509

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9955 76
8508 55
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 42
R-Vision - Р-Вижн 174 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 37
Diasoft - Диасофт 938 36
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 36
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 33
Газинформсервис - ГИС 319 30
Ланит Интеграция 195 29
Polymedia - Полимедиа 140 27
Сбер - СберБизнес Софт 64 27
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 81 27
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Microsoft Corporation 24874 22
Базальт СПО - BaseALT 707 22
Yandex - Яндекс 7776 16
SAP SE 5336 16
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 546 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 16
Softline - Софтлайн 3004 15
Oracle Corporation 6761 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 15
МегаФон 9323 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 74 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 15
МСК Групп - Даком М 88 15
Ростелеком - TData - ТДата 35 15
CoWork - Коворкинг Платформ 18 15
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 85 13
Северсталь Инфоком 77 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 903 12
Восход ФГБУ НИИ 658 10
Telegram Group 2237 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 93
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 484 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2891 39
РЖД - Российские железные дороги 1943 37
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 33
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 31
Кофемания 60 30
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 29
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 29
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 27
ВТБ - Почта Банк 473 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
ФосАгро 129 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Cotton Club - Коттон Клаб 22 15
Альфа-Банк 1800 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 15
Почта России ПАО 2167 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1160 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
Северсталь ПАО - Severstal 506 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 13
Hansa - Ханса 114 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 13
Восток-Сервис ГК 54 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1695 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 180
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 86
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 79
Федеральное казначейство России 1819 78
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2756 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 50
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 44
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 40
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 124 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 36
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 35
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 30
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 30
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 22
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 21
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 20
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 19
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 18
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 17
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 126 17
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 16
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 14
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 14
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 89 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 13
ГосИнформСистемы 133 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 11
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 360 3
OSI - Open Source Initiative 73 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
Linux Foundation 188 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4CIO 18 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Единая Россия - Политическая партия 305 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 17 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 276
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 247
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 199
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 150
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 150
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2262 148
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 126
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 74
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 67
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 65
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 62
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 61
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 59
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 58
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2491 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 54
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 47
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 47
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3057 45
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13006 45
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11915 44
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 42
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 789 41
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1341 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5550 35
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2236 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4527 34
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 33
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 107
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 46
Новые облачные технологии - МойОфис 822 46
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 42
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 41
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 83 41
НКТ - Р7-Офис 414 33
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 214 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3307 30
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 27
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 26
НКТ - Р7-графика 31 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1465 24
Linux OS 10271 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 22
1С:ERP Управление предприятием 626 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1808 18
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 69 16
Microsoft Windows 15927 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 15 15
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4725 14
Протек - Здравсити 26 13
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 449 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 485 10
Google Android 14300 9
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 9
FreePik 1150 9
СалютДевайсы - GigaChat 251 9
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 9
Шадаев Максут 1056 121
Чернышенко Дмитрий 573 69
Слышкин Василий 129 49
Урусов Виктор 131 45
Нестеров Алексей 145 41
Аникин Дмитрий 48 41
Шпак Василий 241 40
Ципорин Павел 102 37
Терещенко Денис 88 37
Херсонцев Алексей 93 36
Хайруллин Айрат 107 36
Мартынова Елена 87 35
Лысенко Эдуард 310 35
Петрушин Андрей 110 35
Разумовский Дмитрий 123 35
Кирьянова Александра 140 33
Мишустин Михаил 699 31
Врацкий Андрей 145 31
Натрусов Артем 293 31
Глазков Александр 145 31
Чаркин Евгений 299 30
Галкин Николай 112 30
Суровец Дмитрий 82 29
Цыганков Дмитрий 37 29
Желтухин Вадим 38 28
Теплицкий Дмитрий 73 27
Малышев Сергей 84 27
Путин Владимир 3250 27
Ульянов Николай 125 27
Воронин Павел 150 27
Каушанский Александр 33 27
Новикова Елена 89 27
Глухов Иван 29 27
Пирогова Ирина 29 27
Козырев Алексей 324 26
Соловьев Виталий 37 26
Абакумов Евгений 206 26
Аксенов Олег 46 26
Никитин Сергей 75 26
Петухов Антон 47 26
Россия - РФ - Российская федерация 149593 286
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 103
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 60
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 37
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1250 33
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 28
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 22
Россия - ЦФО - Орловская область 338 16
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 718 16
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 660 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 15
Россия - УФО - Челябинская область 1284 13
Россия - СЗФО - Псковская область 647 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 11
Россия - ЦФО - Липецкая область 572 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1258 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 9
Россия - УФО - Тюменская область 1201 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14268 8
Украина 7675 8
Земля - планета Солнечной системы 10476 7
Европа 24405 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1281 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 7
Россия - СФО - Кемеровская область 945 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 891 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 7
Россия - УФО - Свердловская область 1595 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2531 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 983 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 5
Ближний Восток 2987 5
Азия - Азиатский регион 5624 5
Франция - Французская Республика 7905 5
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 281
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 109
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 86
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 79
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 67
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 61
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 48
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 44
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 36
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 34
Экономический эффект 1118 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 32
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6001 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 24
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 24
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 414 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3396 24
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 24
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1118 23
Энергетика - Energy - Energetically 5256 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1384 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4780 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6084 21
Ведомости 1085 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 9
TAdviser - Центр выбора технологий 408 5
Госрасходы - портал 70 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1033 2
Forbes - Форбс 864 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 422 1
Известия ИД 657 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 41 1
Wikipedia - Википедия 534 1
РИА Новости 945 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 64
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 23
CNews Инновация года - награда 112 10
Gartner - Гартнер 3574 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 725 7
IDC - International Data Corporation 4921 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 3
CNews Облачные сервисы 23 3
CNews SaaS рейтинг 27 2
Mordor Intelligence 30 2
CNews Tenders 18 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 2
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
TAdviser IT Prize 7 1
Juniper Research 532 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 231 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
РАН - Российская академия наук 1933 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 9
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1005 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 3
ИИИ - Институт исследований интернета 60 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 34 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 441 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 2
Минцифры РФ - Код будущего 17 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 220 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 36 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 50 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 6 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 55 1
Дом.РФ - Цифровая академия 16 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 55 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 394 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 112 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 56
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 51
CNews AWARDS - награда 527 44
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 26
CNews FORUM Кейсы 247 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2492 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 148 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
ИнфоКом 108 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Технопром - форум технологического развития 8 1
Microsoft Ignite 42 1
ISE - Integrated Systems Europe 47 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
1С:Проект года 26 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще