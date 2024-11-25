Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование то решение имплементировать в экспериментальный портальный комплекс, чтобы оно работало локально. «"ГосТех" был одним из возможных вариантов импортозаместиться» CNews: Сообщалось, что в перспек

На платформе «ГосТех» запущен региональный сервис «Мои субсидии» В промышленную эксплуатацию введён первый региональный сервис на платформе «ГосТех» — государственная информационная система (ГИС) «Мои субсидии». «Мои субсидии» — агрег

На Сбербанк повесили гигантскую неустойку по контракту с «Гостехом». Он смог выкрутиться и скостил долг в четыре раза аза сократить размер неустойки, которая образовалась у него перед Федеральным казенным учреждением «Гостех» за не ненадлежащее исполнение обязательств по многолетнему контракту, связанному с од

В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством ый момент единой платформой для стандартизации разработки и использования госинформсистем является «Гостех», который реализуется с 2020 г. и представляет собой конструктор сервисов для федераль

Comindware приняла приняла участие в проекте «ГосТеха» по разработке стандартов оптимизации бизнес-процессов государственных организаций эффективности. Инициатива, поддерживаемая правительством РФ, реализована центром реинжиниринга ФКУ «ГосТех» и направлена на формирование единых стандартов реинжиниринга в госсекторе. Об этом CN

«Программный Продукт» продолжит развивать Систему РЗН и настроит ее для работы с «ГосТехом» лий. В рамках проекта будут осуществлены следующие виды работ: Разработка механизма (API) для взаимодействия смежных подсистем АИС «Росздравнадзор» с подсистемами, переводимыми на цифровую платформу «ГосТех»; Разработка пяти новых форм подачи заявлений на Едином портале госуслуг с помощью Визуального конструктора услуг по таким услугам, как:Лицензирование медицинской деятельности (за исключ

Арестован экс-директор проекта «Гостеха». Ему грозит 10 лет лишения свободы Арест руководителя проекта «Горизонт» Бывший директор проекта единой цифровой платформы «Гостех» компании «Цифрум» Ярослав Демченко арестован Тверским судом Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предус

Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» ФКУ «ГосТех» и российский разработчик средств для организации динамической инфраструктуры «Базис»

«ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО ту динамической инфраструктуры государственных информационных систем (ГИС) и сервисов на платформе «ГосТех», в том числе сервисов Росреестра, «Социального казначейства» и Национальной системы п

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности s: На ФГБУ НИИ «Интеграл» была возложена задача по созданию центра кибербезопасности для платформы «ГосТех». Вместе в тем, ситуация на киберфронте далека от спокойной. Как планируется организов

Студенты НИТУ МИСИС научатся работать с платформой «ГосТех» Университет МИСИС запускает ознакомительный курс по работе на платформе «ГосТех» для студентов направления «Информационные системы и технологии». Слушатели получат пр

Начал наполняться каталог цифровых продуктов «Гостеха». Первым ПО стало «1С:Предприятие» ммный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» стал первым продуктом в каталоге цифровых продуктов платформы «Гостех». Об этом представители компании сообщили CNews. Программное обеспечение попало в ката

Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» включен в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» Первым продуктом, включенным в каталог цифровых продуктов платформы «ГосТех» в качестве дополнительного, стал программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z». Об этом

Цифровизация госсектора 2023 ся импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востре

«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков ев. Время платформизации Для платформизации государственных ведомств с 2020 г. создается платформа «Гостех». 31 мая 2022 г. завершился эксперимент, целью которого было оценить возможность интег

Платформа «1С» прошла проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех» Защищённый программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» прошел проверку для включения в каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8.3z» — высокоуровневая платформа для разработки и запуска на ней бизнес-приложений. Продукт прошел все проверки на соответствие требова

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств например, системы бухгалтерского учета или документооборота для своих нужд. «Переход на платформу "Гостех" обеспечит технологическую независимость ГИС, а также реализует положения указа презид

Как разместить ИТ-решение на «ГосТех» Как развивается «ГосТех» Единая цифровая платформа «ГосТех» начала создаваться по инициативе Минцифры Р

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «ГосТех» CNews: Сегодня все больше государственных структур в ходе цифровизации обращаются к платформе «ГосТех», в чем ее преимущества для госзаказчиков? Игорь Хомич: Тема создания платформы «Го

Семинар-совещание с разработчиками ПО для платформы «Гостех» третится с компаниями-разработчиками программного обеспечения, которые хотят работать с платформой «Гостех». Представители отрасли смогут задать волнующие их вопросы. Об этом CNews сообщили пре

Дмитрий Чернышенко призвал усилить работу по переводу госсервисов на платформу «Гостех» ных ведомств. В ходе него участники обсудили применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, оценили ход работы по реализации «пилотных» региональных сервисов на платформе «Гостех» в 2023 г. и наметили планы на 2024 г., а также рассмотрели примеры комплексного перехода на отечественное программное обеспечение. В мероприятии приняли участие министр цифрового развит

Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция «Гостех» и «Госмаркет» «Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных и

Гигантскую ИТ-систему для контроля над одним из ключевых ресурсов России за 1,27 млрд руб. переведут на «Гостех» ФГИС ЛК — на «Гостех» Как выяснил CNews, куратор гигантской федеральной госинформсистемы лесного комплекса

Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» советник руководителя ФКУ «Государственные технологии»: Экономическая целесообразность переноса на «Гостех» рассчитывается на основе общих затрат на создание, развитие и эксплуатацию ГИС на пла

Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком сительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. В соответс

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» Гостехе» и продавать их как сервис» Александр Симаков, «1С-Рарус»: Каковы планы развития платформы «Гостех» на ближайшие пять лет? Есть ли планы перехода уже существующих систем на нее? Максут

Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации вой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты. «В прошлом году председатель Правительства дал поручение по со

Сбербанк создал собственную ОС ользовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом». Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server п

Selectel предложил облачное решение для хостинга «Гособлака» и платформы «Гостех» т соответствие решения Selectel текущим требованиям по информационной безопасности к поставщикам инфраструктурных решений для государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), платформы «Гостех», а также отдельных государственных информационных систем (ГИС). Selectel получил аттестат соответствия облачной инфраструктуры (облачных серверов и объектного хранилища S3) требованиям

Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех» ент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы «Гостех» к 1 апреля 2023 г. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информаци

В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом» вух проектов Как выяснил CNews, подведомственное Минцифры учреждение «Государственные технологии» («Гостех») дало старт двум весьма важным и давно ожидаемым проектам. Оно объявило тендеры на со

Дмитрий Чернышенко: Правительством приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты Правительством России приняты все необходимые для функционирования платформы «Гостех» нормативные акты. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитр

Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств Чернышенко напомнил, что по указанию Президента создание, развитие и эксплуатация ГИС на платформе «Гостех» обязательны для федеральных ГИС с апреля 2023 г. и для региональных ГИС – с января 20

Первый компонент платформы «Гостех» внесен в Национальный фонд алгоритмов программ мпонент «Клиент платежного шлюза Единого портала («Госуслуги»)» был разработан в рамках проекта создания сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн». Сервис полностью реализован на платформе «Гостех», отвечает требованиям информационной безопасности, обладает функционалом, востребованным в других органах исполнительной власти. «Клиент платежного шлюза Единого портала» готов к переис

В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ еханизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту

Дмитрий Чернышенко: На платформе «Гостех» запущена Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» На платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (Г

Вице-премьер Чернышенко: по указанию Президента переход на «Гостех» обязателен с 2023 года для ФОИВов, с 2024 года – для субъектов на местах». На совещании обсудили перевод государственных информационных систем (ГИС) на платформу «Гостех» и массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также был представлен оператив

Власти утвердили концепцию развития «Гостеха» С концепцией определились Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это обл

На платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система На единой цифровой платформе «Гостех» запущена первая государственная информационная система. Ею стал сервис Росимущества «