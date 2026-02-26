Россия - СЗФО - Псковская область

МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона. Специалисты запустили бес

«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Псковской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика. За зимние месяцы более

Дмитрий Гладышев назначен директором МТС в Псковской области к инновационным продуктам МТС по всей области, а также участие в проектах по цифровизации региона. «Псковская область – регион с большим потенциалом для внедрения современных цифровых и аналити

«МегаФон» ускорил 4G-интернет в селах Новоржевского района Псковской области Теперь для жителей деревень Макарово, Корнилково, Мишино, Гнилки и Стехново Псковской области мобильный интернет стал быстрее. После запуска нового оборудования в Новоржевском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 30 Мбит/с, что позволяет абонента

Культурный подход: нейросеть из «Сколково» помогла оцифровать инвентарные книги Псковского музея-заповедника ение. Поиск в цифровом формате занимает секунды, а главное, способствует лучшей сохранности оригиналов документов, которые теперь реже подвергаются физическому воздействию», – отметили представители «Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника». Перевод данных из инвентарных книг в электронный формат – основа цифровой трансформации м

«МегаФон» ускорил интернет в 5 райцентрах Псковской области «МегаФон» на 20% ускорил интернет в четырёх городах и двух поселках Псковской области — Гдове, Острове, Себеже, Плюссе и Стругах-Красных. Для этого специалисты о

N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом» ования операторского класса, завершила масштабный проект по модернизации сети MEN ПАО «ВымпелКом» в Псковской области. Об этом CNews сообщили представители N3Com. В рамках проекта устаревшие SD

В Псковской области искусственный интеллект применят для безопасности и повышения эффективности госуправления Сбербанк и Правительство Псковской области будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных тех

МТС оцифровала бизнес-процессы производителя газированных напитков в Псковской области ачестве основного решения для деловых коммуникаций группы компаний «Черноголовка» на производстве в Псковской области. Использование актуальных технологических решений в работе позволит «Черног

«МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке На территории одного из самых живописных садов России для туристов и жителей Псковской области «МегаФон» запустил 4G-интернет. Теперь все желающие посмотреть на образец л

«МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области Почти 7 тыс. жителей старинных сел Бежаницкого района Псковской области будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. «МегаФон» увеличил зону покрытия на 30% для абонентов, установив дополн

T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области сийский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Псковской области за десять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 38 малых н

«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области менной мобильности как на потребительском, так и на бизнес-уровне», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих. Федеральная дорога «Р-23» соединяет три региона — Санкт-П

Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона. Об этом CN

«МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области Для жителей 24 населенных пунктов Псковской области оператор развернул сеть четвёртого поколения. Также сельчане получили досту

«МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. «Спрос на качественную мобильную сеть в Псковской области активно растет, поэтому мы постоянно работаем над увеличением скорости инте

В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы Отключение LTE в Псковской области В Псковской области в течение почти целой недели с 25 по 30 января п

МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка МТС установила новое оборудование в Себежском районе Псковской области. В результате в деревнях Дедино, Забелье и в ближайших к ним туристических

МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Себежского района Псковской области. Голосовая связь МТС и интернет на скорости до 50 Мбит/с стали доступны жит

МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области МТС обеспечила услугами связи малые населенные пункты на территории Псковской области. Доступ к современным телеком-услугам на скорости до 100 Мбит/с получили бо

МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины окоскоростного 4G-интернета в 12 населенных пунктах, расположенных на территории древнейших районов Псковской области и привлекающих туристов и любителей истории. К началу туристического сезона

МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области зволяет объединить и совместно использовать частотный спектр двух операторов, на собственной сети в Псковской области МТС обеспечила доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данн

Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и разв

«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове «МегаФон» совместно с Администрацией Псковской области ввел в эксплуатацию телемедицинское решение в рамках пилотного проекта «Циф

Tele2 запустила 4G в Псковской области Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Псковской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Пскова,

МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области МТС объявила о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. В июне высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще в двух райцен

Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. С начала года компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом ещ

МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи вышению уровня социального обслуживания и улучшению качества жизни населения. Мы рады, что проект с Псковской станцией скорой помощи — один из таких. Это не просто оперативная связь бригады с б

«Ростелеком» займется развитием телеком-инфраструктуры и комплексных государственных ИС в Псковской области рового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Псковской области Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Об этом CNews сообщ

4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Наша задача — ликвидировать цифровое неравенство, и расширение покрытия сети LTE — важный шаг в этом направлении», — говорит директор Псковского отделения компании «Мегафон» Александр Долгих. Напомним, что сеть LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Западного филиала. В Пскове запуск сети четвертого поколения сост

Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы цинских учреждений удалось добиться в 9 регионах – Астраханской, Тульской, Кемеровской, Курганской, Псковской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Чувашской Республик

ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области и контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» продолжит предо

МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области МТС подвела итоги развития мобильных сетей в Псковской области. В 2014 г. компания расширила покрытие сети «четвертого поколения», обеспеч

ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС ализацию проекта по проектированию и строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания в Псковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательна

«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области В Псковской области на базе 26 региональных станций по борьбе с болезнями животных реализован ш

МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области МТС объявила о запуске сети четвертого поколения еще в пяти городах Псковской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с доступен

Услуга «МТС Коммуникатор» помогла в ликвидации пожаров в лесах Псковской области Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Противопожарный лесной центр Псковской области сообщили, что в 2013 г. использование услуги «МТС Коммуникатор» для операти

МТС и Samsung построили сеть LTE в Псковской области еСистемы» (МТС) и корпорация Samsung Electronics объявили о завершении строительства сети LTE МТС в Псковской области и начале тестирования услуг сети четвертого поколения. До конца 2013 г. моб

Почтовые отделения Псковской области переходят на мобильную связь МТС ильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о старте проекта перехода Управления федеральной почтовой службы Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» с фиксированной телефонии на мобильную связь