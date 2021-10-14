Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Псковская область
Публикаций - 330, упоминаний - 509
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 18
|Турчак Андрей 14 4
|Новодворский Алексей 95 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Смирнов Дмитрий 56 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Суслов Константин 19 3
|Опенышева Светлана 54 3
|Солдатенков Сергей 117 3
|Макаров Станислав 111 3
|Белов Андрей 7 3
|Иванов Олег 124 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Ухлинов Леонид 48 3
|Добрынин Владимир 32 2
|Степанов Антон 56 2
|Колесников Юрий 9 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Гусев Александр 26 2
|Шершульский Владислав 16 2
|Бартунов Олег 32 2
|Меджитов Тимур 56 2
|Терещук Олег 3 2
|Долгих Александр 4 2
|Говорунов Александр 12 2
|Слободин Михаил 55 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Борисов Алексей 16 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Осеевский Михаил 227 2
|Попов Алексей 319 2
|Лопатухин Дмитрий 16 2
|Патока Андрей 96 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Путин Владимир 1840 2
|Кусков Денис 156 2
|Криевс Ритварс 15 2
|Макаров Александр 32 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786160, в очереди разбора - 689836.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786160, в очереди разбора - 689836.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru