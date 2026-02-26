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Россия СЗФО Псковская область
СОБЫТИЯ
|26.02.2026
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МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона. Специалисты запустили бес
|13.02.2026
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«МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района
пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Псковской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика. За зимние месяцы более
|04.02.2026
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Дмитрий Гладышев назначен директором МТС в Псковской области
к инновационным продуктам МТС по всей области, а также участие в проектах по цифровизации региона. «Псковская область – регион с большим потенциалом для внедрения современных цифровых и аналити
|30.01.2026
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«МегаФон» ускорил 4G-интернет в селах Новоржевского района Псковской области
Теперь для жителей деревень Макарово, Корнилково, Мишино, Гнилки и Стехново Псковской области мобильный интернет стал быстрее. После запуска нового оборудования в Новоржевском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 30 Мбит/с, что позволяет абонента
|31.10.2025
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Культурный подход: нейросеть из «Сколково» помогла оцифровать инвентарные книги Псковского музея-заповедника
ение. Поиск в цифровом формате занимает секунды, а главное, способствует лучшей сохранности оригиналов документов, которые теперь реже подвергаются физическому воздействию», – отметили представители «Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника». Перевод данных из инвентарных книг в электронный формат – основа цифровой трансформации м
|15.08.2025
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«МегаФон» ускорил интернет в 5 райцентрах Псковской области
«МегаФон» на 20% ускорил интернет в четырёх городах и двух поселках Псковской области — Гдове, Острове, Себеже, Плюссе и Стругах-Красных. Для этого специалисты о
|22.07.2025
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N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом»
ования операторского класса, завершила масштабный проект по модернизации сети MEN ПАО «ВымпелКом» в Псковской области. Об этом CNews сообщили представители N3Com. В рамках проекта устаревшие SD
|20.06.2025
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В Псковской области искусственный интеллект применят для безопасности и повышения эффективности госуправления
Сбербанк и Правительство Псковской области будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных тех
|29.04.2025
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МТС оцифровала бизнес-процессы производителя газированных напитков в Псковской области
ачестве основного решения для деловых коммуникаций группы компаний «Черноголовка» на производстве в Псковской области. Использование актуальных технологических решений в работе позволит «Черног
|28.04.2025
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«МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке
На территории одного из самых живописных садов России для туристов и жителей Псковской области «МегаФон» запустил 4G-интернет. Теперь все желающие посмотреть на образец л
|02.12.2024
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«МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области
Почти 7 тыс. жителей старинных сел Бежаницкого района Псковской области будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. «МегаФон» увеличил зону покрытия на 30% для абонентов, установив дополн
|11.11.2024
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T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области
сийский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Псковской области за десять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 38 малых н
|10.10.2024
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«МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области
менной мобильности как на потребительском, так и на бизнес-уровне», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих. Федеральная дорога «Р-23» соединяет три региона — Санкт-П
|18.06.2024
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Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона
Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона. Об этом CN
|17.05.2024
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«МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области
Для жителей 24 населенных пунктов Псковской области оператор развернул сеть четвёртого поколения. Также сельчане получили досту
|05.03.2024
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«МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области
скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. «Спрос на качественную мобильную сеть в Псковской области активно растет, поэтому мы постоянно работаем над увеличением скорости инте
|26.01.2024
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В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы
Отключение LTE в Псковской области В Псковской области в течение почти целой недели с 25 по 30 января п
|25.11.2022
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МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка
МТС установила новое оборудование в Себежском районе Псковской области. В результате в деревнях Дедино, Забелье и в ближайших к ним туристических
|29.09.2022
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МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области
сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Себежского района Псковской области. Голосовая связь МТС и интернет на скорости до 50 Мбит/с стали доступны жит
|26.05.2022
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МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области
МТС обеспечила услугами связи малые населенные пункты на территории Псковской области. Доступ к современным телеком-услугам на скорости до 100 Мбит/с получили бо
|24.03.2022
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МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины
окоскоростного 4G-интернета в 12 населенных пунктах, расположенных на территории древнейших районов Псковской области и привлекающих туристов и любителей истории. К началу туристического сезона
|20.08.2020
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МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области
зволяет объединить и совместно использовать частотный спектр двух операторов, на собственной сети в Псковской области МТС обеспечила доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данн
|11.06.2020
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Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и разв
|13.12.2018
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«МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове
«МегаФон» совместно с Администрацией Псковской области ввел в эксплуатацию телемедицинское решение в рамках пилотного проекта «Циф
|29.08.2017
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Tele2 запустила 4G в Псковской области
Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Псковской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Пскова,
|07.07.2017
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МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области
МТС объявила о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. В июне высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще в двух райцен
|08.06.2017
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Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников
Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. С начала года компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом ещ
|16.12.2016
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МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи
вышению уровня социального обслуживания и улучшению качества жизни населения. Мы рады, что проект с Псковской станцией скорой помощи — один из таких. Это не просто оперативная связь бригады с б
|14.11.2016
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«Ростелеком» займется развитием телеком-инфраструктуры и комплексных государственных ИС в Псковской области
рового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Псковской области Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Об этом CNews сообщ
|08.08.2016
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4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области
не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Наша задача — ликвидировать цифровое неравенство, и расширение покрытия сети LTE — важный шаг в этом направлении», — говорит директор Псковского отделения компании «Мегафон» Александр Долгих. Напомним, что сеть LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Западного филиала. В Пскове запуск сети четвертого поколения сост
|18.07.2016
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Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы
цинских учреждений удалось добиться в 9 регионах – Астраханской, Тульской, Кемеровской, Курганской, Псковской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Чувашской Республик
|20.02.2015
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ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области
и контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» продолжит предо
|09.02.2015
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МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области
МТС подвела итоги развития мобильных сетей в Псковской области. В 2014 г. компания расширила покрытие сети «четвертого поколения», обеспеч
|22.01.2015
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ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС
ализацию проекта по проектированию и строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания в Псковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательна
|29.07.2014
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«БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области
В Псковской области на базе 26 региональных станций по борьбе с болезнями животных реализован ш
|23.12.2013
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МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области
МТС объявила о запуске сети четвертого поколения еще в пяти городах Псковской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с доступен
|30.10.2013
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Услуга «МТС Коммуникатор» помогла в ликвидации пожаров в лесах Псковской области
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Противопожарный лесной центр Псковской области сообщили, что в 2013 г. использование услуги «МТС Коммуникатор» для операти
|26.09.2013
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МТС и Samsung построили сеть LTE в Псковской области
еСистемы» (МТС) и корпорация Samsung Electronics объявили о завершении строительства сети LTE МТС в Псковской области и начале тестирования услуг сети четвертого поколения. До конца 2013 г. моб
|20.07.2012
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Почтовые отделения Псковской области переходят на мобильную связь МТС
ильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о старте проекта перехода Управления федеральной почтовой службы Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» с фиксированной телефонии на мобильную связь
|24.05.2012
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«Р.О.С.Т.У.» модернизировала систему формирования муниципальных заданий в 6 муниципальных образованиях Псковской области
С.Т.У.» завершила очередной этап проекта по модернизации системы формирования муниципальных заданий Псковской области. Еще в шести муниципальных образований – Дновском, Куньинском, Островском,
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 28
|Драгунов Алексей 25 24
|Шадаев Максут 1210 22
|Ципорин Павел 103 19
|Хайруллин Айрат 108 18
|Петрушин Андрей 110 18
|Шпак Василий 279 18
|Долгих Александр 23 18
|Мартынова Елена 90 18
|Херсонцев Алексей 93 18
|Лысенко Эдуард 317 18
|Разумовский Дмитрий 125 17
|Слышкин Василий 129 14
|Терещенко Денис 95 12
|Чернышенко Дмитрий 581 12
|Кирюшин Сергей 91 12
|Албычев Александр 168 11
|Рябченко Ольга 29 10
|Путин Владимир 3454 9
|Меджитов Тимур 85 8
|Немкин Антон 52 8
|Паршин Максим 323 7
|Свинцов Андрей 55 7
|Ведерников Михаил 7 7
|Гладышев Евгений 9 7
|Баканов Дмитрий 35 7
|Чирков Сергей 16 7
|Раскина Ирина 24 7
|Спиренков Вячеслав 38 7
|Звонарева Елена 20 7
|Артемов Андрей 15 7
|Матвеева Татьяна 110 7
|Рымар Максим 50 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Пугачев Павел 63 6
|Хинштейн Александр 148 6
|Рудзевич Мария 36 6
|Логинов Станислав 43 6
|Сытник Андрей 25 6
|Труненков Сергей 35 6
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