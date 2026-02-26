Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия СЗФО Псковская область

Россия - СЗФО - Псковская область

СОБЫТИЯ


26.02.2026 МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона. Специалисты запустили бес
13.02.2026 «МегаФон» добавил скорости трассам Псковского района

пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Псковской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика. За зимние месяцы более
04.02.2026 Дмитрий Гладышев назначен директором МТС в Псковской области

к инновационным продуктам МТС по всей области, а также участие в проектах по цифровизации региона. «Псковская область – регион с большим потенциалом для внедрения современных цифровых и аналити
30.01.2026 «МегаФон» ускорил 4G-интернет в селах Новоржевского района Псковской области

Теперь для жителей деревень Макарово, Корнилково, Мишино, Гнилки и Стехново Псковской области мобильный интернет стал быстрее. После запуска нового оборудования в Новоржевском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 30 Мбит/с, что позволяет абонента
31.10.2025 Культурный подход: нейросеть из «Сколково» помогла оцифровать инвентарные книги Псковского музея-заповедника

ение. Поиск в цифровом формате занимает секунды, а главное, способствует лучшей сохранности оригиналов документов, которые теперь реже подвергаются физическому воздействию», – отметили представители «Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника». Перевод данных из инвентарных книг в электронный формат – основа цифровой трансформации м
15.08.2025 «МегаФон» ускорил интернет в 5 райцентрах Псковской области

«МегаФон» на 20% ускорил интернет в четырёх городах и двух поселках Псковской области — Гдове, Острове, Себеже, Плюссе и Стругах-Красных. Для этого специалисты о
22.07.2025 N3Com завершила масштабную модернизацию агрегационной сети Псковского филиала ПАО «ВымпелКом»

ования операторского класса, завершила масштабный проект по модернизации сети MEN ПАО «ВымпелКом» в Псковской области. Об этом CNews сообщили представители N3Com. В рамках проекта устаревшие SD
20.06.2025 В Псковской области искусственный интеллект применят для безопасности и повышения эффективности госуправления

Сбербанк и Правительство Псковской области будут сотрудничать в области искусственного интеллекта и информационных тех
29.04.2025 МТС оцифровала бизнес-процессы производителя газированных напитков в Псковской области

ачестве основного решения для деловых коммуникаций группы компаний «Черноголовка» на производстве в Псковской области. Использование актуальных технологических решений в работе позволит «Черног
28.04.2025 «МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке

На территории одного из самых живописных садов России для туристов и жителей Псковской области «МегаФон» запустил 4G-интернет. Теперь все желающие посмотреть на образец л
02.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области

Почти 7 тыс. жителей старинных сел Бежаницкого района Псковской области будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. «МегаФон» увеличил зону покрытия на 30% для абонентов, установив дополн
11.11.2024 T2 определил самые интернет-активные села и деревни Псковской области

сийский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в поселках и деревнях Псковской области за десять месяцев 2024 г. Исследование проводилось на территории 38 малых н
10.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области

менной мобильности как на потребительском, так и на бизнес-уровне», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих. Федеральная дорога «Р-23» соединяет три региона — Санкт-П
18.06.2024 Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона

Правительство Псковской области и Сбербанк разработали предложения для ИИ-трансформации региона. Об этом CN
17.05.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области

Для жителей 24 населенных пунктов Псковской области оператор развернул сеть четвёртого поколения. Также сельчане получили досту
05.03.2024 «МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области

скорости до 30 Мбит/с независимо от своего местонахождения. «Спрос на качественную мобильную сеть в Псковской области активно растет, поэтому мы постоянно работаем над увеличением скорости инте
26.01.2024 В двух солидных регионах России будут отключать 4G. Перестанут работать такси и банкоматы

Отключение LTE в Псковской области В Псковской области в течение почти целой недели с 25 по 30 января п
25.11.2022 МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка

МТС установила новое оборудование в Себежском районе Псковской области. В результате в деревнях Дедино, Забелье и в ближайших к ним туристических

29.09.2022 МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области

сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Себежского района Псковской области. Голосовая связь МТС и интернет на скорости до 50 Мбит/с стали доступны жит
26.05.2022 МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области

МТС обеспечила услугами связи малые населенные пункты на территории Псковской области. Доступ к современным телеком-услугам на скорости до 100 Мбит/с получили бо
24.03.2022 МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины

окоскоростного 4G-интернета в 12 населенных пунктах, расположенных на территории древнейших районов Псковской области и привлекающих туристов и любителей истории. К началу туристического сезона
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области

зволяет объединить и совместно использовать частотный спектр двух операторов, на собственной сети в Псковской области МТС обеспечила доступ к мобильным сервисам и высокую скорость передачи данн
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и разв
13.12.2018 «МегаФон» оцифровал фельдшерско-акушерские пункты в Пскове

«МегаФон» совместно с Администрацией Псковской области ввел в эксплуатацию телемедицинское решение в рамках пилотного проекта «Циф
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области

Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Псковской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Пскова,

07.07.2017 МТС охватила сетью 4G все районные центры Псковской области

МТС объявила о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. В июне высокоскоростной мобильный интернет стал доступен еще в двух райцен
08.06.2017 Сеть 4G МТС в Псковской области готова к приему дачников

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении покрытия сети 4G LTE в Псковской области. С начала года компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом ещ
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи

вышению уровня социального обслуживания и улучшению качества жизни населения. Мы рады, что проект с Псковской станцией скорой помощи — один из таких. Это не просто оперативная связь бригады с б
14.11.2016 «Ростелеком» займется развитием телеком-инфраструктуры и комплексных государственных ИС в Псковской области

рового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Псковской области Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Об этом CNews сообщ
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области

не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Наша задача — ликвидировать цифровое неравенство, и расширение покрытия сети LTE — важный шаг в этом направлении», — говорит директор Псковского отделения компании «Мегафон» Александр Долгих. Напомним, что сеть LTE от «Мегафона» работает во всех регионах Северо-Западного филиала. В Пскове запуск сети четвертого поколения сост
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы

цинских учреждений удалось добиться в 9 регионах – Астраханской, Тульской, Кемеровской, Курганской, Псковской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Чувашской Республик
20.02.2015 ТТК продлил контракт с Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области

и контракта на предоставление услуги «Бесплатный вызов 8-800» Отделению Пенсионного фонда России по Псковской области. В рамках контракта Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» продолжит предо
09.02.2015 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Псковской области

МТС подвела итоги развития мобильных сетей в Псковской области. В 2014 г. компания расширила покрытие сети «четвертого поколения», обеспеч
22.01.2015 ТТК завершил строительство сети цифрового телевещания в Псковской области по заказу РТРС

ализацию проекта по проектированию и строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания в Псковской области. Проект реализован по заказу ФГУП «Российская телевизионная радиовещательна
29.07.2014 «БАРС Груп» и ISBC Group автоматизировали учёт собак в Псковской области

В Псковской области на базе 26 региональных станций по борьбе с болезнями животных реализован ш
23.12.2013 МТС запустила сеть LTE еще в пяти городах Псковской области

МТС объявила о запуске сети четвертого поколения еще в пяти городах Псковской области. Теперь мобильный интернет в сети LTE МТС на скорости до 75 Мбит/с доступен
30.10.2013 Услуга «МТС Коммуникатор» помогла в ликвидации пожаров в лесах Псковской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Противопожарный лесной центр Псковской области сообщили, что в 2013 г. использование услуги «МТС Коммуникатор» для операти
26.09.2013 МТС и Samsung построили сеть LTE в Псковской области

еСистемы» (МТС) и корпорация Samsung Electronics объявили о завершении строительства сети LTE МТС в Псковской области и начале тестирования услуг сети четвертого поколения. До конца 2013 г. моб
20.07.2012 Почтовые отделения Псковской области переходят на мобильную связь МТС

ильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о старте проекта перехода Управления федеральной почтовой службы Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» с фиксированной телефонии на мобильную связь

24.05.2012 «Р.О.С.Т.У.» модернизировала систему формирования муниципальных заданий в 6 муниципальных образованиях Псковской области

С.Т.У.» завершила очередной этап проекта по модернизации системы формирования муниципальных заданий Псковской области. Еще в шести муниципальных образований – Дновском, Куньинском, Островском,


Публикаций - 697, упоминаний - 1039

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
МегаФон 10742 87
Ростелеком 10948 49
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 35
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 33
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 18
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 15
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Telegram Group 2940 10
БАРС Груп 579 10
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
МТС Северо-Запад макрорегион 67 8
Samsung Electronics 11064 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Microsoft Corporation 25775 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 7
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 7
МегаФон - Мобиком 230 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 7
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 7
Huawei 4676 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
АйТи 1519 7
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
SAP SE 5601 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 17
Почта России ПАО 2370 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Россети Ленэнерго 1699 8
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 7
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Евросеть 1421 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Псковская областная клиническая больница ГБУЗ ПО 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Магнит Аптека 21 2
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 2
Toyota - Lexus 83 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
Веста 52 2
Слобода 33 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Телефон.Ру 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 80
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 53
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 29
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Федеральное казначейство России 1949 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 19
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 9
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 9
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 138
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 93
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 87
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 82
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 78
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 63
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 43
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 36
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 53
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 23
МегаФон - GSMЛайт 50 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
Apple iPhone 6 4861 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 7
Linux OS 11533 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 7
Microsoft Windows 16882 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 5
Google Android 15243 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Stafory - робот Вера 377 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
МТС Big Data 324 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
МТС Планшет 21 4
Орловский Виктор 408 28
Драгунов Алексей 25 24
Шадаев Максут 1210 22
Ципорин Павел 103 19
Хайруллин Айрат 108 18
Петрушин Андрей 110 18
Шпак Василий 279 18
Долгих Александр 23 18
Мартынова Елена 90 18
Херсонцев Алексей 93 18
Лысенко Эдуард 317 18
Разумовский Дмитрий 125 17
Слышкин Василий 129 14
Терещенко Денис 95 12
Чернышенко Дмитрий 581 12
Кирюшин Сергей 91 12
Албычев Александр 168 11
Рябченко Ольга 29 10
Путин Владимир 3454 9
Меджитов Тимур 85 8
Немкин Антон 52 8
Паршин Максим 323 7
Свинцов Андрей 55 7
Ведерников Михаил 7 7
Гладышев Евгений 9 7
Баканов Дмитрий 35 7
Чирков Сергей 16 7
Раскина Ирина 24 7
Спиренков Вячеслав 38 7
Звонарева Елена 20 7
Артемов Андрей 15 7
Матвеева Татьяна 110 7
Рымар Максим 50 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Пугачев Павел 63 6
Хинштейн Александр 148 6
Рудзевич Мария 36 6
Логинов Станислав 43 6
Сытник Андрей 25 6
Труненков Сергей 35 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 429
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 260
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 238
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 224
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 211
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 187
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 183
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 159
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 157
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 153
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 149
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 117
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 112
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 104
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 89
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 86
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 84
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 77
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 74
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 70
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 67
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 66
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 65
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 62
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 62
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 61
Россия - УФО - Свердловская область 1951 60
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 58
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 57
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 57
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 55
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 52
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 51
Россия - УФО - Челябинская область 1512 51
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 50
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 49
Россия - ЦФО - Костромская область 477 48
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 48
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 48
Россия - ЦФО - Курская область 751 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 185
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 106
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 57
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 44
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 38
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 35
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 31
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 31
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 31
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 30
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 25
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 21
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 19
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 17
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Паспорт - Паспортные данные 2848 16
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Regnum - Регнум 114 6
Ведомости 1466 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Псковская лента новостей 5 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Российская газета 290 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Медуза - Meduza 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Black Mirror 5 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
The Insider 4 1
Госрасходы - портал 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
URA.RU - информагентство 12 1
Царьград - телеканал 29 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Автокод (портал) 40 1
9to5Mac 70 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 1
Ставропольская правда 4 1
Псковская правда 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Рустелеком ТК 305 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ResearchMe 14 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Автостат 55 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Псковская областная научная библиотека им. В. Я. Курбатова 4 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
ВГПУ - Воронежский государственный педагогический университет 5 2
Псковский гуманитарный лицей МАОУ 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
Единый день голосования 143 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
Ленинская премия 10 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще