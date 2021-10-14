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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СЗФО - Псковская область


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 7
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
11.06.2021 Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 2
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
19.11.2020 В России запретили рекламу счетчиков электричества, с которыми можно меньше платить 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 3
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
17.09.2020 Исследование: большинство россиян хотят общаться с потенциальным работодателем в соцсетях 1
24.08.2020 Абоненты Tele2 в Санкт-Петербурге стали больше и чаще слушать музыку 2
20.08.2020 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области 2
12.08.2020 Mango Office заработал в четырех новых городах 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
27.07.2020 ИТ-директор Петербурга — в интервью CNews: В перспективе мы хотим создать цифровой двойник города 1
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 3
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.11.2019 ФСБ обрушилась с критикой на идею цифрового профиля россиян 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
07.08.2019 «Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов 1
31.07.2019 «А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах 1
22.07.2019 «Мегафон» разработал экосистему IoT-решений для бизнеса и муниципалитетов 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян 1
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1

Публикаций - 330, упоминаний - 509

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 9
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 8
Huawei 2750 7
Samsung Electronics 5878 7
МТС Северо-Запад 45 7
Ericsson 899 7
Microsoft Corporation 11628 6
IBM 3677 6
Барс груп 402 6
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
МегаФон ПетерСтар 154 5
Скай Линк - Skylink 548 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
LG Electronics 1942 4
Вайнах Телеком 42 4
АйТи 771 4
Ростелеком ЦентрТелеком 219 4
Yota - Скартел 623 4
ZTE Corporation 556 4
Nokia Corporation 2546 4
Совзонд - Sovzond 66 3
SAP SE 3272 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Сван 20 3
Крок 1230 3
Oracle Sun Microsystems 445 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
Directum - Директум 693 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
HTC Corporation 1212 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 233 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 11
Почта России ПАО 1586 11
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Евросеть 939 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 3
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Связной ГК 897 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
Candy Group - Канди 55 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Магнит аптека 4 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Веста 15 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
Технология здоровья 6 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
Газпром межрегионгаз 30 1
МТС банк 254 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
Русагро Группа Компаний 143 1
Транснефть 159 1
Adidas 99 1
Аэрофлот 496 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 35
Правительство РФ 2226 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 19
Администрация Псковской области 22 14
Правительство Москвы 660 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
Президент Российской Федерации 1447 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
Правительство Нижегородской области 28 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
Правительство Орловской области 15 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 130 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 47
3G - Стандарт мобильной связи 3835 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 12
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 5
LTE-смартфон 138 5
УУС - Универсальные услуги связи 29 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Безопасный город 348 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
Тонкий клиент - Thin client 113 2
Умные платформы 500 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 121 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple - App Store 2199 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
Linux OS 4386 4
Apple iPhone 5 710 4
Apple iPad mini 375 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
Microsoft Windows 876 3
Google Android 10752 3
Apple iOS 5744 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
СП.АРМ 18 2
IBM FileNet 55 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 344 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Software AG ARIS 115 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Apple iPad 3263 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 145 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
МТС 3G-сеть 86 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 2
OpenText Documentum 206 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ЭОС Дело СЭД 649 1
Орловский Виктор 229 18
Турчак Андрей 14 4
Новодворский Алексей 95 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Смирнов Дмитрий 56 3
Дубовсков Андрей 82 3
Суслов Константин 19 3
Опенышева Светлана 54 3
Солдатенков Сергей 117 3
Макаров Станислав 111 3
Белов Андрей 7 3
Иванов Олег 124 3
Никифоров Николай 1126 3
Ухлинов Леонид 48 3
Добрынин Владимир 32 2
Степанов Антон 56 2
Колесников Юрий 9 2
Скворцова Вероника 51 2
Гусев Александр 26 2
Шершульский Владислав 16 2
Бартунов Олег 32 2
Меджитов Тимур 56 2
Терещук Олег 3 2
Долгих Александр 4 2
Говорунов Александр 12 2
Слободин Михаил 55 2
Ксенофонтов Игорь 3 2
Сапельников Сергей 100 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Борисов Алексей 16 2
Ахмеров Тимур 73 2
Осеевский Михаил 227 2
Попов Алексей 319 2
Лопатухин Дмитрий 16 2
Патока Андрей 96 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Путин Владимир 1840 2
Кусков Денис 156 2
Криевс Ритварс 15 2
Макаров Александр 32 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 161
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 111
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 104
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 100
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 93
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 88
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 81
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 76
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 73
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 66
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 56
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 55
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 55
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 50
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 49
Россия - ЦФО - Калужская область 584 46
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 149 46
Россия - СФО - Новосибирская область 843 45
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 40
Россия - ЦФО - Тульская область 760 40
Россия - СФО - Республика Алтай 712 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 38
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 36
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 35
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 35
Россия - УФО - Свердловская область 822 35
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 35
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 34
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 32
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 31
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 31
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 30
Россия - СФО - Омская область 395 30
Россия - ДФО - Амурская область 327 29
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 28
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 28
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Информационное общество - Государственная программа 282 8
Образование в России 381 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
Региональное законодательство 45 5
Федеральное законодательство 254 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Коррупция 22 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Русский язык 1028 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
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