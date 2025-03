Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и начав в 2021 году стройку первого этапа проекта на участке Москва — Торжок — Санкт-Петербург и Торжок — граница Россия/Латвия. На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ и на транзитном маршруте между Европой и Азией. Потенциальные клиенты линии ТЕА NEXT смогут взять в аренду темные волокна 2 и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта TEA NEXT состоит в том, на базе ООО «Атлас» и новой ВОЛС в 2025–2050 годах будет создан крупнейший в РФ оператор магистральной сетевой инфраструктуры, способный предоставлять ресурсы волоконно-оптической инфраструктуры, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба на территории РФ. При этом они широко используются в бизнес-моделях развитых телеком-рынков и морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными у заказчиков, заинтересованных в организации новых поколений сетей связи. Сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту сформировать новый рынок предоставления волоконно-оптической инфраструктуры в РФ как услуги для российских и международных заказчиков, составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Проект также обеспечит потребности в инфраструктуре

ВОЛС для развития экономики РФ (в т. ч. для государственных программ) вплоть до 2050 и создаст стимул для развития рынка радиоэлектронной продукции.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.