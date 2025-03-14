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Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи
«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и начав в 2021 году стройку первого этапа проекта на участке Москва — Торжок — Санкт-Петербург и Торжок — граница Россия/Латвия. На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ и на транзитном маршруте между Европой и Азией. Потенциальные клиенты линии ТЕА NEXT смогут взять в аренду темные волокна 2 и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.
Уникальность проекта TEA NEXT состоит в том, на базе ООО «Атлас» и новой ВОЛС в 2025–2050 годах будет создан крупнейший в РФ оператор магистральной сетевой инфраструктуры, способный предоставлять ресурсы волоконно-оптической инфраструктуры, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба на территории РФ. При этом они широко используются в бизнес-моделях развитых телеком-рынков и морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными у заказчиков, заинтересованных в организации новых поколений сетей связи. Сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту сформировать новый рынок предоставления волоконно-оптической инфраструктуры в РФ как услуги для российских и международных заказчиков, составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Проект также обеспечит потребности в инфраструктуре
ВОЛС для развития экономики РФ (в т. ч. для государственных программ) вплоть до 2050 и создаст стимул для развития рынка радиоэлектронной продукции.
Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.
При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Электрокабель 10 1
|Крючкова Наталия 18 5
|Осеевский Михаил 317 4
|Зайцев Павел 45 3
|Ратушный Александр 4 3
|Дорохина Юлия 44 1
|Солодухин Константин 119 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Ерохин Дмитрий 20 1
|Секерин Евгений 8 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Теплов Олег 31 1
|Шуба Виталий 6 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Газизов Рафаил 1 1
|Слукин Алексей 10 1
|Кулагина Наталья 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Корягин Владимир 1 1
|Сапунов Алексей 37 1
|Ганза Денис 4 1
|Onodera Tadashi - Онодера Тадаши 5 1
|Третьяков Максим 3 1
|Ивашкин Алексей 1 1
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|Рустелеком ТК 304 1
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