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Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи

Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и начав в 2021 году стройку первого этапа проекта на участке Москва — ТоржокСанкт-Петербург и Торжок — граница Россия/Латвия. На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ и на транзитном маршруте между Европой и Азией. Потенциальные клиенты линии ТЕА NEXT смогут взять в аренду темные волокна 2 и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта TEA NEXT состоит в том, на базе ООО «Атлас» и новой ВОЛС в 2025–2050 годах будет создан крупнейший в РФ оператор магистральной сетевой инфраструктуры, способный предоставлять ресурсы волоконно-оптической инфраструктуры, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба на территории РФ. При этом они широко используются в бизнес-моделях развитых телеком-рынков и морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными у заказчиков, заинтересованных в организации новых поколений сетей связи. Сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту сформировать новый рынок предоставления волоконно-оптической инфраструктуры в РФ как услуги для российских и международных заказчиков, составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Проект также обеспечит потребности в инфраструктуре
ВОЛС для развития экономики РФ (в т. ч. для государственных программ) вплоть до 2050 и создаст стимул для развития рынка радиоэлектронной продукции.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.


14.03.2025 «Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России 3
22.07.2024 В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей 1
05.06.2024 «РАСКОМ» стал первым заказчиком темных волокон на новой линии связи TEA NEXT 3
11.03.2024 «Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать отечественные технологии оптических волокон 2
07.03.2024 Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации 2
12.12.2023 «Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи 2
13.10.2023 Альфа-банк заменит ВЭБ.РФ в амбициозном проекте «Ростелекома» 2
09.08.2023 Госкорпорация вышла из совместного с «Ростелекомом» проекта по строительству волоконно-оптической линии связи 3
14.07.2023 Россия в «квантовом мире»: прогресс несмотря на санкции 1
11.07.2023 «Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей на магистральной линии связи TEA NEXT 2
27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» 3
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 3
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 4
09.04.2018 «Ростелеком» удваивает пропускную способность транзита Европа-Азия 1
09.08.2013 Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах 1
13.11.2012 «Ростелеком» и «MobiCom» организовали пограничный стык между Россией и Монголией 1
22.02.2012 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую магистральную линию связи Кингисепп - Стокгольм 1
08.06.2011 «Ростелеком» и KDDI расширят пропускную способность подводной кабельной системы между Россией и Японией 1
06.06.2011 «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о расширении проекта «Транзит Европа – Азия» 1
20.10.2008 «Ростелеком» открыл точку присутствия в Токио 1
05.09.2008 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию подводную кабельную систему Россия – Япония 1
04.06.2007 "Ростелеком" подписал меморандум о сотрудничестве с Deutsche Telekom 1
13.12.2006 Россия-Япония: скорость связи вырастет в 1000 раз 1

Публикаций - 24, упоминаний - 43

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 23
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
МегаФон 9025 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 2
Инкаб 19 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Huawei 3971 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
China Telecom - Чайна Телеком 257 1
Deutsche Telekom 911 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 60 1
TELUS 41 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 1
Renesys 2 1
Алтай-кабель 2 1
Цифра ГК 2445 1
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InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 1
РКЦ - QApp - КуАпп 20 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
McKinsey & Company Int 250 1
Telegram Group 2056 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
СМАРТС Кванттелеком 4 1
Амикон 13 1
Росатом - Квант СП 6 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
Раском - Rascom 48 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
Оптоволоконные системы 12 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
РЖД - Российские железные дороги 1920 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 388 1
Альфа-Банк 1782 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
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