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Ивашкин Алексей


14.03.2025 «Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ивашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9791 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 33 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4697 1
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Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 24 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 1
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