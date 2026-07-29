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ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно Оптоволоконная связь

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу

служивание опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом «Коммерсант» сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией на телеком-рынке, и
30.06.2026 Честный диалог: с начала 2026 года еще восемь интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья легализовали установку своих линий на опорах ЛЭП

яснительную работу с провайдерами по поводу легального размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах. Сегодня энергетики взаимодействуют с более чем 300 оператор
26.06.2026 «Россети Московский регион» выявили 187 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

Московский регион» выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Наибольшее количество таких случаев зафиксирован
17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком

лександру Смильгевичу. «Инкаб Холдинг» владеет 100% в ООО «Инкаб», 50% в ЦТК «ВолсЭксперт» и 49% в «Волс Центр». Также «Инкаб Холдинг» владеет долями в двух компаниях, занимающихся дистирбуцией
17.06.2026 Ученые НГУ разработали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи

Ученые НГУ разработали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи. Его результаты опубликованы в статье «Numerical Approaches in Nonlinear Fourier Transform-Based Signal Processing for Telecommunications», вышедшей в журнале

10.06.2026 В России начали производить волоконно-оптический подводный кабель для Арктики

чественный подводный кабель для Арктики и Дальнего Востока запущен в производство, пишет «Коммерсант». В июне 2026 г. группа компаний «Инкаб» завершила строительство завода по производству подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб., из которых 454 млн руб. предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) России в
03.06.2026 Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи

етербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Трансъевразийская волоконно-оптическая линия связи соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам стр
29.05.2026 «Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС

4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются каждого оператора, чьи волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) размещены на инфраструктуре электросетевой компании. Если у вас нет договора, ваши сети
22.05.2026 T2 начинает строить ВОЛС в Москве

тор мобильной связи, меняет подход к стратегии запуска базовых станций в Москве. Запуск новых БС на ВОЛС позволит повысить качество связи, пропускную способность сети и отказоустойчивость услуг
19.05.2026 Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации

Студент второго курса магистратуры по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Лев Никифоров представил опытный образец волоконно-оптического датчика радиации, который превосходит существующие аналоги по сроку службы. Разработка ведется в составе научной команды под руководством аспиранта, преподавателя кафедры

05.05.2026 МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки

ского района Камчатского края — Тымлате и Оссоре — со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Жители села Тымлат впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету по
24.04.2026 Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Синергия Арктики» в 2026 г. должны прийти в Верхоянский район — одно

24.04.2026 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом бывшую столицу Корякии

на скорости LTE после перевода местной сети связи со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и модернизации оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС

22.04.2026 Диалог вместо нарушений: «Орелэнерго» помогает провайдерам узаконить ВОЛС

— «Орелэнерго» продолжает выявлять случаи самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах компании. С 2023 г. всего в регионе было выявлено 57 216 опор линий э
21.04.2026 Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах

ания № 124020600009-2, а также при финансировании Российского научного фонда (грант № 23-79-10059). Оптоволокно — это тончайшие нити из стекла или пластика, по которым свет передает информацию.
17.04.2026 «Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

овский регион» зафиксировали 92473 случая самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Лидерами по числу незаконных подвесов стали муни
17.04.2026 В Москве испытали оптический кабель для авиации

показателям растягивающей нагрузки и оптических потерь — даже превосходит», — сказал генеральный директор завода Алексей Ушаков. Тестирования проходили в лаборатории АО «Центр «ВОСПИ» — разработчика волоконно-оптических устройств для жестких условий эксплуатации. Благодаря стандартизированным размерам и совместимости с авиационными оптическими соединителями он легко интегрируется в зарубеж
15.04.2026 У «безопасников» новая головная боль. Оптоволокно можно применять как микрофон для прослушки

Слежка через оптоволокно Стандартные оптоволоконные кабели можно превратить в высокочувствительные устройства для скрытого прослуш
05.03.2026 Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе

омторг опубликовал проект постановления, в котором предлагается с 1 июня 2026 г. считать российским оптоволоконный кабель (ВОК), произведенный в России из зарубежных оптических волокон. Обязате
26.02.2026 Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

к. Его производственная мощность составляет примерно 4 млн км оптоволокна в год, из которого делали оптоволоконный кабель два десятка российских кабельных заводов ежегодно. Но после серии возду
25.02.2026 Ученые НГУ разработали новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи

Новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи на основе метода цифрового обратного распространения сигнала, в ко
17.02.2026 Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

вый проект Минцифры предоставляет провайдерам право менять технологию абонентской линии с медной на волоконно-оптическую именно в одностороннем порядке, подчеркивает РБК. Другими словами, согла
17.02.2026 «Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в горном туристическом курорте Архыз

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) с пропускной способностью до 10 Гбит/с в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики.
13.02.2026 «Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии

В рамках корпоративной инвестиционной программы в 2025 г. «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть в пяти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к пров
30.01.2026 «Россети Московский регион» выявили почти 260 тысяч нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП

По итогам 2025 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 258,67 тыс. фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион». Такие незаконные действия не только мешают проведению плановых и восстановительных работ, но и создают угрозу с
19.01.2026 Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи

Участники уникального инфраструктурного проекта строительства Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) провели промежуточное квалификационное тестирование на наиболее напряженном участке сети Москва — Санкт-Петербург. Тестирование проводилось при прямом подключении с непрерывной ф
12.12.2025 «Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП

регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представите
10.12.2025 В России запустили серийное производство оптоволокна для БПЛА

ня вытяжки, размещенная в Бауманке, соответствует современным вытяжным системам и не уступает по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам», — отметил Пнев. Полезные свойства оптоволокна Оптоволокно передает световые сигналы с зашифрованной информацией на больших расстояниях и может работать там, где обычное волокно не выдерживает — при высоких и низких температурах, вибрациях,
04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края

жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадрино, Фомке, Ярцево, Кривляке, Никулино, Зотино,

01.12.2025 Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board

7 ноября 2025 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса компании «ФайберТрейд», включающего в себя уникальную для России линию по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB). Технология Chip-on-Board позволяет размещать лазерные излучатели, фотоприемники и электронные микросхемы непосредственно на п
28.11.2025 7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики»

ерриторий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где проживают около 50 тыс. челове
17.11.2025 «Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой

мого сложного и протяженного кабельного перехода ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next) через Каму. Для прокладки ВОЛС использовался метод горизонтально направ
24.10.2025 Связь для Корсакова: «МегаФон» построил в городе дополнительную ВОЛС

а» модернизировали в городе телеком-сеть, построив дополнительную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Это позволило увеличить надежность и стабильность мобильного сигнала для абонентов. Об
17.09.2025 Камчатка готовится к четырем дням без интернета

волоконной линии связи. В 2012 г. российские компании построили волоконно-оптическую линию передач (ВОЛС) до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. Впоследствии поселок ст
09.09.2025 StormWall: хакеры усилили DDoS-атаки на интернет-провайдеров на фоне роста спроса на проводной интернет

% по сравнению с аналогичным периодом в июле этого года. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. В последнее время из-за проблем с мобильным интернетом количество желающих подключить проводной интернет резко увеличилось. Интернет-провайдеры испытали значительный рост нагрузки на каналы, количество посетителей и легитимных запросов резко выросло. Такая ситуация привлекла вни
27.08.2025 В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

ил выделить 116 млрд руб. на развитие спутниковой связи в стране. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) являются более совершенными по сравнению со спутниковыми (как геостационарными, так и н
08.08.2025 Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года

ы «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании. Захламленность опорных сооружени
21.07.2025 «Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле

«Телеком биржа» перешла на использование волоконно-оптических кабелей российского производства при строительстве сети. Речь про решени
23.06.2025 Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км

недавним экспериментам ученых ПНИПУ было выявлено, что проблема в катушке, на которую наматывается оптоволоконный кабель. Из-за ее неправильного строения возникают микроизгибы и обрывы оптичес
23.04.2025 МТС запустила магистральную ВОЛС в Республике Коми

МТС запустила в Республике Коми магистральную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяженностью более 1250 км на участке Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. За счет за

Публикаций - 4991, упоминаний - 6728

ВОЛС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 1081
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 545
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 387
МегаФон 10742 331
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 273
Cisco Systems 5372 230
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 161
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 146
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 130
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 127
Intel Corporation 12811 127
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 119
Microsoft Corporation 25774 105
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 103
Huawei 4675 103
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 99
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 84
IBM - International Business Machines Corp 9699 83
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 80
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 79
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 79
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 78
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 65
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 60
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 60
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 59
Ростелеком - Связьинвест 1719 54
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 53
Oracle Corporation 7074 53
Siemens AG - Siemens Group 2673 51
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 48
AT&T Inc 1725 47
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 46
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 44
Samsung Electronics 11064 43
Lenovo Motorola 3566 42
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 42
Ciena 221 42
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 281
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 267
РЖД - Российские железные дороги 2096 117
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 61
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 56
Россети Ленэнерго 1699 50
Merrill Lynch 454 43
Почта России ПАО 2370 38
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 34
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 32
Газпром ПАО 1493 31
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 25
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 25
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 23
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 23
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 22
eBay Inc 1640 21
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 20
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 19
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 18
Enron - Enrongate 122 16
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 15
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 15
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
Federated Hermes - Federated Investors 57 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Boeing 1031 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 13
Prudential Financial 52 13
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 12
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 390
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 141
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 125
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 114
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 107
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 103
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 92
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 85
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 72
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 61
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 60
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 54
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 53
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 33
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 33
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 29
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 29
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 29
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 26
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 25
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 131
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 28
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 19
Ассоциация менеджеров 107 19
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 17
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
Электрокабель 13 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 7
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 6
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
WiMAX Forum 69 4
Международная академия связи - МАС 46 4
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2925
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1598
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1272
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1089
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 824
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 695
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 662
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 570
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 565
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 561
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 508
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 444
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 415
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 409
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 389
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 378
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 365
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 360
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 356
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 338
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3899 338
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 322
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 320
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 309
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 302
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 300
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 298
Пропускная способность - Bandwidth 1907 298
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 286
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 282
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 274
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 268
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 259
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 256
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 254
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 243
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 230
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 219
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 212
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 183
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 133
Microsoft Windows 2000 8678 128
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 95
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 82
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 54
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 48
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 47
Linux OS 11533 46
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 45
FreePik 1841 43
Apple iPhone 6 4861 42
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 40
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 37
Microsoft Windows 16882 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 28
Google Android 15243 28
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 21
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 21
Microsoft Windows BitLocker 942 21
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 21
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 20
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 20
МТС 3G-сеть 121 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 18
МТС ВОЛС 19 17
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 16
Apple iOS 8583 16
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 16
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 14
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 13
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 12
Путин Владимир 3454 88
Никифоров Николай 1138 85
Медведев Дмитрий 1665 42
Осеевский Михаил 350 36
Калугин Сергей 169 34
Слизень Виталий 244 27
Шадаев Максут 1210 22
Брюквин Юрий 300 20
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 19
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 19
Пучков Антон 33 18
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 17
Логинов Александр 54 17
Барвинский Владимир 44 17
Чернышенко Дмитрий 580 16
Иванов Сергей 405 16
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Рейман Леонид 1065 15
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 15
Сергеев Михаил 115 14
Поляков Дмитрий 56 14
Сун-чи-ми Вадим 26 14
Hyman Barry - Хайман Барри 40 13
Щеголев Игорь 699 13
Иванов Михаил 116 13
Сапунов Алексей 38 13
Кореш Виктор 83 13
Усатов Алексей 43 13
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 13
Анкилов Константин 121 12
Припачкин Юрий 67 12
Сысоева Евгения 129 12
Bush George - Буш Джордж 336 12
Липатов Сергей 34 12
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 11
Мишустин Михаил 787 11
Духовницкий Олег 91 11
Кусков Денис 221 11
Николаев Айсен 57 11
Соловьев Александр 120 11
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2050
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1020
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 647
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 456
Европа 24962 421
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 281
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 232
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 197
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 176
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 168
Япония 13807 160
Азия - Азиатский регион 5920 154
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 153
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 149
Германия - Федеративная Республика 13220 136
Земля - планета Солнечной системы 10865 131
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 128
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 127
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 120
Россия - СФО - Новосибирск 4875 120
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 120
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 112
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 107
Украина 7928 107
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 102
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 101
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 100
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 97
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 93
Беларусь - Белоруссия 6289 92
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 91
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 90
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 90
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 87
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 85
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 85
Казахстан - Республика 6047 80
Финляндия - Финляндская Республика 3697 80
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 79
Франция - Французская Республика 8176 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1047
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 610
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 479
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 436
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 424
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 421
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 300
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 263
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 233
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 221
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 211
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 171
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 158
Металлы - Медь - Copper 862 158
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 157
Аренда 2687 154
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 152
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 148
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 147
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 142
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 141
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 137
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 128
Энергетика - Energy - Energetically 5855 127
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 126
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 125
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 124
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 124
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 115
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 111
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 105
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 104
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 103
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 102
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 102
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 100
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 82
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 81
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 77
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 255
CNET Networks - CNET News 1643 226
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 146
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 31
Известия ИД 770 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 24
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 21
Ведомости 1466 19
Nature 832 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 15
Optics 143 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
CNews RND - R&D.CNews 2274 13
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 12
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 12
FT - Financial Times 1295 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
РИА Новости 1033 9
ComNews - Медиа-бизнес 142 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 8
N+1 - Издание 188 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 8
Total Telecom 613 8
Forbes - Форбс 1002 8
The Register - The Register Hardware 1783 7
Bloomberg 1627 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
New Scientist 1448 7
Times 661 7
AP - Associated Press 2007 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
National Geographic 95 5
Physical Review Letters 164 5
Internet Stock Report 994 256
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 119
S&P 500 565 75
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 34
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 23
Thomson Financial - Thomson First Call 386 22
Рустелеком ТК 305 20
IDC - International Data Corporation 4975 19
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 19
Moody's Investors Service 136 14
Gartner - Гартнер 3658 14
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 13
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 12
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
Gartner - Dataquest 353 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
TeleGeography Research 40 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 4
Needham & Company 36 3
Markets&Markets Research 113 3
Strategy Analytics 285 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
CNews Мишень 186 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
In-Stat 115 3
In-Stat/MDR 74 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 24
РАН - Российская академия наук 2122 20
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 18
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 12
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 11
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
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