ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно Оптоволоконная связь

Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов Пошлины на ввоз кабеля Отечественные производители оптоволокна и кабелей требуют от властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на ввоз инос

«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету тить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телерадиовещания по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для создания сети беспроводного доступа в интернет и доставки телевизионного контента.

Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения» «Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковс

«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи «Мегафон» построил 218 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь м», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в пр

Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии ических линий связи. Это второй арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на ВОЛС. Участие в церемонии запуска приняли руководитель Минцифры России Максут Шадаев и глава

«Билайн» запустил «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС» стила «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС)» – портал на базе 1С, который предназначен для расширения партнерских программ по разви

Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми «Ростелеком» завершил строительство новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вблизи Северного полярного круга. Линия связи Усинск — Харьяга протяженностью 196 км со

Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года быстрому интернету, эту цифру мы будем увеличивать. Уже семь районов Якутии полностью подключены к ВОЛС, сейчас работа идет через Оленек в Саскылах. Таким образом, планируем подключить к ВО

МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом МТС сообщила о завершении строительства первой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 100 Гбит/сек между Салехардом и Лабытнанги, часть которой пр

Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска территории Ленинского района Челябинска — в поселке Локомотивный. В микрорайон проводят современные волоконно-оптические линии. Модернизация позволит жителям пользоваться сверхбыстрым интернето

«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения й компании «Атлас» для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представите

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске «Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он

«Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге », проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до ключевого объекта XXXII Всемирных студенческих игр — Деревни Универсиады, где будут

Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи сообщали ТАСС, что компания разрабатывает методику расчета цен для операторов связи при размещении ВОЛС на линиях электропередачи, которая будет применяться всеми компаниями группы с конца 202

Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд» Компания «ФайберТрейд», разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP-модулей), и компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит»), широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, подписали соглашение о сотрудничестве. С июня 2021 г. па

МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС оммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «Морсвязьспутник», оператор трансарктической ВОЛС, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраст

«Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС). Оборудован

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда ации службы оперативной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. «Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей, бизнеса и бюджетных организаций К

«Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии «Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). Это первый а

ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно ке Арбитражного суда Саратовской области «Компания «АЛС и ТЕК» просит суд взыскать с «Квант-телеком» 150,6 млн руб. Претензия состоит в том, что «Квант-телеком» задолжал «АЛС и ТЕК» арендную плату за оптоволокно. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря 2020 г. Причина конфликта По информации воронежского «Агентства бизнес информации», которое давно следит за развитием конф

«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников «Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети связи общего пользования объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещате

«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана х исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об это

«Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» «Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»). В период 2023–2024 гг. «Ростелеком» планирует вывести на рынок принципиально

«Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет в

«Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск рск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и другие города страны. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) обеспечила полное резервирование магистральной сети «Ростелекома» по географически разн

Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G 6, помогут операторам разгрузить мобильные сети 5G и сэкономить частотные ресурсы. Новые решения для домашнего доступа и домашних сетей помогут внедрять и развивать сети 5G». Операторы могут сочетать оптоволоконные технологии доступа с технологией 5G FWA и выбирать лучшие инструменты для доставки гигабитных услуг в любой город, на любую улицу, в каждый дом. 5G FWA может поддерживать гигабит

«СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи «СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 декабря 2019 г. В мероприятии принял участие Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю. В Самарской области преодолели

В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет «Ростелеком» получит госсубсидии на 6,9 млрд рублей «Ростелеком» объявил о начале закупки работ по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Данный канал будет проложен от Камчатского края до Чукотского округа, обеспечив этот регион проводным магистральным интернетом. Согласно до

В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием тельского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифрования на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра. Это — мировой рекорд для действующих коммерческих сетей связи. Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью

В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием «Ростелеком» и «Таттелеком». До этого в 2018 г. «Ростелеком» уже тестировал подобную технологию на ВОЛС, но тогда длина линии составила 58 км. Эксперимент ККЦ КНИТУ-КАИ проходил в Татарстане н

Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна снано», они искусственно снизили цены на свою продукцию на российском рынке на 20%. В связи с этим «Оптиковоловонные системы» обратились с жалобами в ФАС и Евразийскую экономическую комиссию (Е

«Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» «Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет

«Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек». ВОЛС позволит обеспечить современными каналами связи жителей удаленных территорий Якутии, поможет развитию передовых ц

В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США х волокон Потребителями оптических волокон являются заводы по выпуску волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Они поставляют продукцию конечным потребителям – операторам связи и иным лицам, нуждаю

«Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет н» и финская Cinia подписали соглашение о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая соединит столицу Финляндии Хельсинки со столицей Японии Токио. Подписание сост

Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет проводным интернетом Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистраль

ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС емы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка. По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе системы мониторинга ВОЛС силами сертифицированных сервисных специалистов, включая диагностические, профилактические работы, контроль и настройку параметров ТС удаленно и с выездом на объект, ремонтные работы, заме

Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония трова Итуруп и Кунашир, которые входят в состав Курильских островов, по дну Охотского моря проложен оптоволоконный кабель. Об этом сообщило на своем сайте правительство Сахалинской области. В р