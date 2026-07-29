ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно Оптоволоконная связь

Финляндия обрежет российское оптоволокно, ведущее в Европу служивание опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Об этом «Коммерсант» сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией на телеком-рынке, и

Честный диалог: с начала 2026 года еще восемь интернет-провайдеров Москвы и Подмосковья легализовали установку своих линий на опорах ЛЭП яснительную работу с провайдерами по поводу легального размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах. Сегодня энергетики взаимодействуют с более чем 300 оператор

«Россети Московский регион» выявили 187 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП Московский регион» выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Наибольшее количество таких случаев зафиксирован

Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком лександру Смильгевичу. «Инкаб Холдинг» владеет 100% в ООО «Инкаб», 50% в ЦТК «ВолсЭксперт» и 49% в «Волс Центр». Также «Инкаб Холдинг» владеет долями в двух компаниях, занимающихся дистирбуцией

Ученые НГУ разработали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи Ученые НГУ разработали новую методику цифровой обработки сигналов в волоконно-оптических линиях связи. Его результаты опубликованы в статье «Numerical Approaches in Nonlinear Fourier Transform-Based Signal Processing for Telecommunications», вышедшей в журнале

В России начали производить волоконно-оптический подводный кабель для Арктики чественный подводный кабель для Арктики и Дальнего Востока запущен в производство, пишет «Коммерсант». В июне 2026 г. группа компаний «Инкаб» завершила строительство завода по производству подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб., из которых 454 млн руб. предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) России в

Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи етербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Трансъевразийская волоконно-оптическая линия связи соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам стр

«Россети Московский регион» заменят более 4 тысяч опор: операторы без договора рискуют своими ВОЛС 4 тыс. опор. Эти работы напрямую касаются каждого оператора, чьи волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) размещены на инфраструктуре электросетевой компании. Если у вас нет договора, ваши сети

T2 начинает строить ВОЛС в Москве тор мобильной связи, меняет подход к стратегии запуска базовых станций в Москве. Запуск новых БС на ВОЛС позволит повысить качество связи, пропускную способность сети и отказоустойчивость услуг

Магистрант СПбГУТ создал волоконно-оптический датчик для удаленного контроля радиации Студент второго курса магистратуры по направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Лев Никифоров представил опытный образец волоконно-оптического датчика радиации, который превосходит существующие аналоги по сроку службы. Разработка ведется в составе научной команды под руководством аспиранта, преподавателя кафедры

МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки ского района Камчатского края — Тымлате и Оссоре — со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Жители села Тымлат впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету по

Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Синергия Арктики» в 2026 г. должны прийти в Верхоянский район — одно

МТС обеспечила высокоскоростным интернетом бывшую столицу Корякии на скорости LTE после перевода местной сети связи со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и модернизации оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалисты МТС

Диалог вместо нарушений: «Орелэнерго» помогает провайдерам узаконить ВОЛС — «Орелэнерго» продолжает выявлять случаи самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах компании. С 2023 г. всего в регионе было выявлено 57 216 опор линий э

Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах ания № 124020600009-2, а также при финансировании Российского научного фонда (грант № 23-79-10059). Оптоволокно — это тончайшие нити из стекла или пластика, по которым свет передает информацию.

«Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП овский регион» зафиксировали 92473 случая самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Лидерами по числу незаконных подвесов стали муни

В Москве испытали оптический кабель для авиации показателям растягивающей нагрузки и оптических потерь — даже превосходит», — сказал генеральный директор завода Алексей Ушаков. Тестирования проходили в лаборатории АО «Центр «ВОСПИ» — разработчика волоконно-оптических устройств для жестких условий эксплуатации. Благодаря стандартизированным размерам и совместимости с авиационными оптическими соединителями он легко интегрируется в зарубеж

У «безопасников» новая головная боль. Оптоволокно можно применять как микрофон для прослушки Слежка через оптоволокно Стандартные оптоволоконные кабели можно превратить в высокочувствительные устройства для скрытого прослуш

Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе омторг опубликовал проект постановления, в котором предлагается с 1 июня 2026 г. считать российским оптоволоконный кабель (ВОК), произведенный в России из зарубежных оптических волокон. Обязате

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России к. Его производственная мощность составляет примерно 4 млн км оптоволокна в год, из которого делали оптоволоконный кабель два десятка российских кабельных заводов ежегодно. Но после серии возду

Ученые НГУ разработали новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи Новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи на основе метода цифрового обратного распространения сигнала, в ко

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику вый проект Минцифры предоставляет провайдерам право менять технологию абонентской линии с медной на волоконно-оптическую именно в одностороннем порядке, подчеркивает РБК. Другими словами, согла

«Ростелеком» развивает инфраструктуру связи в горном туристическом курорте Архыз «Ростелеком» ввел в эксплуатацию резервную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) с пропускной способностью до 10 Гбит/с в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики.

«Ростелеком» построил новые волоконно-оптические сети для 700 семей Хакасии В рамках корпоративной инвестиционной программы в 2025 г. «Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть в пяти населенных пунктах Республики Хакасия: Жемчужном, Московском, Чапаево, Новомарьясово и Советской Хакасии. Благодаря этому более 700 семей получили доступ к пров

«Россети Московский регион» выявили почти 260 тысяч нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП По итогам 2025 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 258,67 тыс. фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион». Такие незаконные действия не только мешают проведению плановых и восстановительных работ, но и создают угрозу с

Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи Участники уникального инфраструктурного проекта строительства Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) провели промежуточное квалификационное тестирование на наиболее напряженном участке сети Москва — Санкт-Петербург. Тестирование проводилось при прямом подключении с непрерывной ф

«Россети Московский регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов интернет-связи на ЛЭП регион» выявили более 240 тыс. незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представите

В России запустили серийное производство оптоволокна для БПЛА ня вытяжки, размещенная в Бауманке, соответствует современным вытяжным системам и не уступает по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам», — отметил Пнев. Полезные свойства оптоволокна Оптоволокно передает световые сигналы с зашифрованной информацией на больших расстояниях и может работать там, где обычное волокно не выдерживает — при высоких и низких температурах, вибрациях,

«Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края жителей сразу нескольких северных населенных пунктов Красноярского края. Волоконно-оптическая сеть (ВОЛС) впервые появилась в Сергеево, Нижнешадрино, Фомке, Ярцево, Кривляке, Никулино, Зотино,

Компания «ФайберТрейд» запустила первое в России масштабное производство волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board 7 ноября 2025 года в Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия нового производственного комплекса компании «ФайберТрейд», включающего в себя уникальную для России линию по производству волоконно-оптических трансиверов по технологии Chip-on-Board (COB). Технология Chip-on-Board позволяет размещать лазерные излучатели, фотоприемники и электронные микросхемы непосредственно на п

7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики» ерриторий России «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где проживают около 50 тыс. челове

«Ростелеком» завершил строительство оптического перехода под Камой мого сложного и протяженного кабельного перехода ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA Next) через Каму. Для прокладки ВОЛС использовался метод горизонтально направ

Связь для Корсакова: «МегаФон» построил в городе дополнительную ВОЛС а» модернизировали в городе телеком-сеть, построив дополнительную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Это позволило увеличить надежность и стабильность мобильного сигнала для абонентов. Об

Камчатка готовится к четырем дням без интернета волоконной линии связи. В 2012 г. российские компании построили волоконно-оптическую линию передач (ВОЛС) до Усть-Большерецка и в прилегающих по пути населенных пунктах. Впоследствии поселок ст

StormWall: хакеры усилили DDoS-атаки на интернет-провайдеров на фоне роста спроса на проводной интернет % по сравнению с аналогичным периодом в июле этого года. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. В последнее время из-за проблем с мобильным интернетом количество желающих подключить проводной интернет резко увеличилось. Интернет-провайдеры испытали значительный рост нагрузки на каналы, количество посетителей и легитимных запросов резко выросло. Такая ситуация привлекла вни

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи ил выделить 116 млрд руб. на развитие спутниковой связи в стране. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) являются более совершенными по сравнению со спутниковыми (как геостационарными, так и н

Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года ы «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании. Захламленность опорных сооружени

«Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле «Телеком биржа» перешла на использование волоконно-оптических кабелей российского производства при строительстве сети. Речь про решени

Ученые Пермского Политеха впервые разработали цифровую систему управления оптоволоконными беспилотниками на расстоянии более 25 км недавним экспериментам ученых ПНИПУ было выявлено, что проблема в катушке, на которую наматывается оптоволоконный кабель. Из-за ее неправильного строения возникают микроизгибы и обрывы оптичес