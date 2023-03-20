ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно Оптоволоконная связь
|20.03.2023
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Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов
Пошлины на ввоз кабеля Отечественные производители оптоволокна и кабелей требуют от властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на ввоз инос
|17.02.2023
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«Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету
тить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телерадиовещания по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для создания сети беспроводного доступа в интернет и доставки телевизионного контента.
|27.12.2022
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Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения»
«Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковс
|22.12.2022
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«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи
«Мегафон» построил 218 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная
|15.12.2022
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«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь
м», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в пр
|25.11.2022
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Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии
ических линий связи. Это второй арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на ВОЛС. Участие в церемонии запуска приняли руководитель Минцифры России Максут Шадаев и глава
|18.10.2022
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«Билайн» запустил «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС»
стила «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС)» – портал на базе 1С, который предназначен для расширения партнерских программ по разви
|19.05.2022
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Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми
«Ростелеком» завершил строительство новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вблизи Северного полярного круга. Линия связи Усинск — Харьяга протяженностью 196 км со
|16.02.2022
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Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года
быстрому интернету, эту цифру мы будем увеличивать. Уже семь районов Якутии полностью подключены к ВОЛС, сейчас работа идет через Оленек в Саскылах. Таким образом, планируем подключить к ВО
|14.02.2022
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МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом
МТС сообщила о завершении строительства первой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 100 Гбит/сек между Салехардом и Лабытнанги, часть которой пр
|24.01.2022
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Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска
территории Ленинского района Челябинска — в поселке Локомотивный. В микрорайон проводят современные волоконно-оптические линии. Модернизация позволит жителям пользоваться сверхбыстрым интернето
|09.12.2021
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«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения
й компании «Атлас» для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представите
|10.11.2021
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«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске
«Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он
|09.11.2021
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«Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге
», проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до ключевого объекта XXXII Всемирных студенческих игр — Деревни Универсиады, где будут
|12.10.2021
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Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи
сообщали ТАСС, что компания разрабатывает методику расчета цен для операторов связи при размещении ВОЛС на линиях электропередачи, которая будет применяться всеми компаниями группы с конца 202
|01.07.2021
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Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд»
Компания «ФайберТрейд», разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP-модулей), и компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит»), широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, подписали соглашение о сотрудничестве. С июня 2021 г. па
|03.06.2021
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МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС
оммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «Морсвязьспутник», оператор трансарктической ВОЛС, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраст
|26.02.2021
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«Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС). Оборудован
|17.02.2021
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«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда
ации службы оперативной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. «Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей, бизнеса и бюджетных организаций К
|02.12.2020
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«Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии
«Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). Это первый а
|02.12.2020
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ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно
ке Арбитражного суда Саратовской области «Компания «АЛС и ТЕК» просит суд взыскать с «Квант-телеком» 150,6 млн руб. Претензия состоит в том, что «Квант-телеком» задолжал «АЛС и ТЕК» арендную плату за оптоволокно. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря 2020 г. Причина конфликта По информации воронежского «Агентства бизнес информации», которое давно следит за развитием конф
|26.08.2020
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«Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников
«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети связи общего пользования объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещате
|20.07.2020
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«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана
х исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об это
|17.06.2020
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«Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия»
«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»). В период 2023–2024 гг. «Ростелеком» планирует вывести на рынок принципиально
|05.06.2020
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«Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ
В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет в
|12.05.2020
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«Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск
рск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и другие города страны. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) обеспечила полное резервирование магистральной сети «Ростелекома» по географически разн
|23.03.2020
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Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G
6, помогут операторам разгрузить мобильные сети 5G и сэкономить частотные ресурсы. Новые решения для домашнего доступа и домашних сетей помогут внедрять и развивать сети 5G». Операторы могут сочетать оптоволоконные технологии доступа с технологией 5G FWA и выбирать лучшие инструменты для доставки гигабитных услуг в любой город, на любую улицу, в каждый дом. 5G FWA может поддерживать гигабит
|17.12.2019
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«СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи
«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 декабря 2019 г. В мероприятии принял участие Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю. В Самарской области преодолели
|27.09.2019
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В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет
«Ростелеком» получит госсубсидии на 6,9 млрд рублей «Ростелеком» объявил о начале закупки работ по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Данный канал будет проложен от Камчатского края до Чукотского округа, обеспечив этот регион проводным магистральным интернетом. Согласно до
|25.09.2019
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В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
тельского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифрования на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра. Это — мировой рекорд для действующих коммерческих сетей связи. Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью
|25.09.2019
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В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием
«Ростелеком» и «Таттелеком». До этого в 2018 г. «Ростелеком» уже тестировал подобную технологию на ВОЛС, но тогда длина линии составила 58 км. Эксперимент ККЦ КНИТУ-КАИ проходил в Татарстане н
|12.09.2019
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Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна
снано», они искусственно снизили цены на свою продукцию на российском рынке на 20%. В связи с этим «Оптиковоловонные системы» обратились с жалобами в ФАС и Евразийскую экономическую комиссию (Е
|06.09.2019
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«Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»
«Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет
|04.09.2019
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«Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии
и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек». ВОЛС позволит обеспечить современными каналами связи жителей удаленных территорий Якутии, поможет развитию передовых ц
|24.06.2019
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В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США
х волокон Потребителями оптических волокон являются заводы по выпуску волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Они поставляют продукцию конечным потребителям – операторам связи и иным лицам, нуждаю
|07.06.2019
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«Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет
н» и финская Cinia подписали соглашение о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая соединит столицу Финляндии Хельсинки со столицей Японии Токио. Подписание сост
|11.04.2019
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Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет
проводным интернетом Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистраль
|22.08.2018
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ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС
емы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка. По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе системы мониторинга ВОЛС силами сертифицированных сервисных специалистов, включая диагностические, профилактические работы, контроль и настройку параметров ТС удаленно и с выездом на объект, ремонтные работы, заме
|01.08.2018
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Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония
трова Итуруп и Кунашир, которые входят в состав Курильских островов, по дну Охотского моря проложен оптоволоконный кабель. Об этом сообщило на своем сайте правительство Сахалинской области. В р
|06.07.2018
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Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России
Американское оптоволокно дорожает Пошлина на ввоз в нашу страну оптоволокна из США повысится с 3% до 30% о
ВОЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1172 84
|Путин Владимир 2805 64
|Медведев Дмитрий 1635 40
|Калугин Сергей 168 32
|Слизень Виталий 242 26
|Осеевский Михаил 286 23
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 19
|Пучков Антон 33 18
|Брюквин Юрий 291 16
|Hogan Art - Хоган Арт 47 16
|Иванов Сергей 373 15
|Briggs David - Бриггс Дэвид 58 15
|Рейман Леонид 1033 14
|Кореш Виктор 81 13
|Щеголев Игорь 692 13
|Иванов Михаил 83 13
|Сун-чи-ми Вадим 26 13
|Логинов Александр 37 13
|Липатов Сергей 34 12
|Чернышенко Дмитрий 476 12
|Сергеев Михаил 101 12
|Chambers John - Чемберс Джон 118 11
|Кусков Денис 218 11
|Сапунов Алексей 31 11
|Bush George - Буш Джордж 305 11
|Лопаткин Герман 104 10
|Припачкин Юрий 66 10
|Третьяк Константин 34 10
|Духовницкий Олег 91 10
|Соловьев Александр 67 10
|Линник Иван 55 10
|Зайцев Владимир 52 10
|Ковалев Дмитрий 34 10
|Солонин Виталий 89 10
|Васильев Евгений 116 10
|Соловьев Дмитрий 56 9
|Балаценко Андрей 30 9
|Шадаев Максут 697 9
|Баженов Михаил 39 9
|Акимов Максим 179 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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