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ВОЛС Волоконно-оптическая линия передачи Волоконно-оптический кабель Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель Оптоволоконные кабели Оптоволокно Оптоволоконная связь



20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов

Пошлины на ввоз кабеля Отечественные производители оптоволокна и кабелей требуют от властей ввести таможенные пошлины в размере 15% на ввоз инос
17.02.2023 «Ростелеком» недополучил 2,6 миллиарда на подключение телерадиовещания к интернету

тить 10,15 млрд руб. на подключение объектом телерадиовещания по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для создания сети беспроводного доступа в интернет и доставки телевизионного контента.

27.12.2022 Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения»

«Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковс
22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

«Мегафон» построил 218 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из крупнейших районов Ленинградской области — Выборгском. Телекоммуникационная

15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

м», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Петропавловск-Камчатский — Анадырь, проложенной в пр
25.11.2022 Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии

ических линий связи. Это второй арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на ВОЛС. Участие в церемонии запуска приняли руководитель Минцифры России Максут Шадаев и глава

18.10.2022 «Билайн» запустил «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС»

стила «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС)» – портал на базе 1С, который предназначен для расширения партнерских программ по разви
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми

«Ростелеком» завершил строительство новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вблизи Северного полярного круга. Линия связи Усинск — Харьяга протяженностью 196 км со
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года

быстрому интернету, эту цифру мы будем увеличивать. Уже семь районов Якутии полностью подключены к ВОЛС, сейчас работа идет через Оленек в Саскылах. Таким образом, планируем подключить к ВО
14.02.2022 МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом

МТС сообщила о завершении строительства первой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 100 Гбит/сек между Салехардом и Лабытнанги, часть которой пр
24.01.2022 Локомотивный — на оптике: «Ростелеком» проводит модернизацию сетей связи в Ленинском районе Челябинска

территории Ленинского района Челябинска — в поселке Локомотивный. В микрорайон проводят современные волоконно-оптические линии. Модернизация позволит жителям пользоваться сверхбыстрым интернето
09.12.2021 «Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения

й компании «Атлас» для создания принципиально новой магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT). Об этом CNews сообщили представите
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске

«Ростелеком» организовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он
09.11.2021 «Гипросвязь» спроектирует ВОЛС в Деревне Универсиады в Екатеринбурге

», проектный институт в отрасли связи, приступил к проектированию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до ключевого объекта XXXII Всемирных студенческих игр — Деревни Универсиады, где будут

12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи

сообщали ТАСС, что компания разрабатывает методику расчета цен для операторов связи при размещении ВОЛС на линиях электропередачи, которая будет применяться всеми компаниями группы с конца 202
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд»

Компания «ФайберТрейд», разработчик и производитель волоконно-оптических трансиверов (SFP-модулей), и компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит»), широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, подписали соглашение о сотрудничестве. С июня 2021 г. па
03.06.2021 МТС и «Морсвязьспутник» договорились о сотрудничестве для использования возможностей подводной трансарктической ВОЛС

оммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и «Морсвязьспутник», оператор трансарктической ВОЛС, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраст
26.02.2021 «Швабе» поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти на российском шельфе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС). Оборудован
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда

ации службы оперативной помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. «Строительство подводной ВОЛС является важным инфраструктурным проектом для жителей, бизнеса и бюджетных организаций К
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии

«Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). Это первый а
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно

ке Арбитражного суда Саратовской области «Компания «АЛС и ТЕК» просит суд взыскать с «Квант-телеком» 150,6 млн руб. Претензия состоит в том, что «Квант-телеком» задолжал «АЛС и ТЕК» арендную плату за оптоволокно. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря 2020 г. Причина конфликта По информации воронежского «Агентства бизнес информации», которое давно следит за развитием конф
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников

«Ростелеком» проведет ВОЛС на вышки РТРС Минкомсвязи заключило государственный контракт с «Ростелекомом» на подключение к сети связи общего пользования объектов госпредприятия «Российская телевизионная и радиовещате
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана

х исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об это
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия»

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»). В период 2023–2024 гг. «Ростелеком» планирует вывести на рынок принципиально

05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ

В период до 1 сентября 2020 года компания «Таттелеком» построит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и осуществит монтаж оборудования для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет в
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск

рск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и другие города страны. Новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) обеспечила полное резервирование магистральной сети «Ростелекома» по географически разн
23.03.2020 Nokia представила волоконно-оптические продукты для 5G

6, помогут операторам разгрузить мобильные сети 5G и сэкономить частотные ресурсы. Новые решения для домашнего доступа и домашних сетей помогут внедрять и развивать сети 5G». Операторы могут сочетать оптоволоконные технологии доступа с технологией 5G FWA и выбирать лучшие инструменты для доставки гигабитных услуг в любой город, на любую улицу, в каждый дом. 5G FWA может поддерживать гигабит
17.12.2019 «СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи

«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 декабря 2019 г. В мероприятии принял участие Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю. В Самарской области преодолели
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет

«Ростелеком» получит госсубсидии на 6,9 млрд рублей «Ростелеком» объявил о начале закупки работ по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Данный канал будет проложен от Камчатского края до Чукотского округа, обеспечив этот регион проводным магистральным интернетом. Согласно до
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием

тельского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ), «Ростелеком» и «Таттелеком» успешно обеспечили обмен квантовыми ключами шифрования на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 143 километра. Это — мировой рекорд для действующих коммерческих сетей связи. Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал подобную технологию на ВОЛС протяженностью

25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием

«Ростелеком» и «Таттелеком». До этого в 2018 г. «Ростелеком» уже тестировал подобную технологию на ВОЛС, но тогда длина линии составила 58 км. Эксперимент ККЦ КНИТУ-КАИ проходил в Татарстане н
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна

снано», они искусственно снизили цены на свою продукцию на российском рынке на 20%. В связи с этим «Оптиковоловонные системы» обратились с жалобами в ФАС и Евразийскую экономическую комиссию (Е
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан»

«Ростелеком», правительство Республики Саха (Якутия) и правительство Магаданской области заключили соглашение о взаимодействии для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан». ВОЛС позволит обеспечить резервными каналами связи жителей Якутии, Магаданской области, Сахалина и Камчатки, поможет
04.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии

и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционного инфраструктурного проекта по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Арктической зоне по маршруту «Удачный – Харыялах – Оленек». ВОЛС позволит обеспечить современными каналами связи жителей удаленных территорий Якутии, поможет развитию передовых ц
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США

х волокон Потребителями оптических волокон являются заводы по выпуску волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Они поставляют продукцию конечным потребителям – операторам связи и иным лицам, нуждаю
07.06.2019 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет

н» и финская Cinia подписали соглашение о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая соединит столицу Финляндии Хельсинки со столицей Японии Токио. Подписание сост
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет

проводным интернетом Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию телекоммуникационной инфраструктуры связи в целях обеспечения функционирования магистраль
22.08.2018 ЦБ РФ доверил «2TEST» техподдержку региональной системы мониторинга ВОЛС

емы мониторинга волоконно-оптических линий связи территориальных учреждений банка. По условиям договора компания «2TEST» обязуется обеспечивать 24/7 работоспособность ТС в составе системы мониторинга ВОЛС силами сертифицированных сервисных специалистов, включая диагностические, профилактические работы, контроль и настройку параметров ТС удаленно и с выездом на объект, ремонтные работы, заме
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония

трова Итуруп и Кунашир, которые входят в состав Курильских островов, по дну Охотского моря проложен оптоволоконный кабель. Об этом сообщило на своем сайте правительство Сахалинской области. В р
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России

Американское оптоволокно дорожает Пошлина на ввоз в нашу страну оптоволокна из США повысится с 3% до 30% о

Публикаций - 4276, упоминаний - 5677

ВОЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 846
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 378
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 363
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7203 234
Cisco Systems 4932 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8179 195
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 145
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 122
Intel Corporation 11741 115
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 101
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 100
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 99
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 94
Microsoft Corporation 23742 91
Huawei 3580 84
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 76
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 75
IBM - International Business Machines Corp 9253 75
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 902 75
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2579 74
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 73
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 210 59
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 55
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - 888 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2874 54
Oracle Corporation 6389 52
BQ - Bright & Quick - Новая линия 359 51
Ростелеком - Связьинвест 1704 51
Siemens AG - Siemens Group 2555 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 49
МегаФон ПетерСтар 325 48
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 46
Oracle - Sun Microsystems 2207 44
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 791 42
Lenovo Motorola 3506 41
Dell EMC 4950 40
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 40
Ciena 202 39
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 540 38
AT&T Inc 1663 38
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 267
РЖД - Российские железные дороги 1668 100
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 87
Россети Ленэнерго 2388 74
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 50
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6703 48
Merrill Lynch 433 42
Почта России ПАО 2042 37
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 34
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 31
Газпром ПАО 1183 21
eBay Inc 1603 21
First Call 239 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2547 19
ГПБ - Газпромбанк 965 19
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 19
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 18
Enron - Enrongate 122 16
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 16
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 236 14
Federated Hermes - Federated Investors 57 14
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 14
MIG - Metromedia International Group 58 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 13
Prudential Financial 52 13
Boeing 989 13
Интер РАО ЕЭС ПАО 309 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 454 12
Prudential Securities 68 11
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 11
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 304 11
State Street Global Advisors 36 11
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 10
Красная Роза - бизнес-центр Москва 61 10
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 347 10
Ford 399 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 332
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 274
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 213
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 114
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 82
Президент Российской Федерации 3819 70
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 69
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 65
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 60
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 57
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 43
Правительство Москвы 2091 42
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2054 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1703 28
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 246 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 899 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 24
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 132 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 22
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 215 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1270 22
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 52 22
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 22
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1223 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 17
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 957 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 279
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 103
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 25
Ассоциация менеджеров 97 25
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 17
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 8
TIA - Telecommunications Industry Association 88 8
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 6
4CIO 733 4
Международная академия связи - МАС 37 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
Электрокабель 8 4
WiMAX Forum 68 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
Демократическая политическая партия США 118 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 2
Единая Россия - Политическая партия 270 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9978 2471
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 1349
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18260 1255
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 1253
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 1001
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8807 908
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22696 694
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2086 574
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 499
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7613 472
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9182 450
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25804 431
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 796 345
Сеть передачи данных - Data transmission network 3410 330
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6750 307
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3553 300
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3527 294
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6150 285
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3686 284
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6949 282
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 266
Пропускная способность - Bandwidth 1617 266
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1943 264
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3166 247
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9530 240
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17677 240
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6211 239
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 239
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1230 236
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11720 235
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6588 233
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5747 232
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4934 213
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6380 202
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2529 200
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13749 195
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3499 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 175
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3241 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 163
Microsoft Windows 2000 12826 212
Apple iPhone 6 6286 85
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 81
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 81
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 79
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4832 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 68
Age of Kings 3460 66
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 47
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2964 38
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 34
Linux OS 8529 33
Microsoft Windows BitLocker 1292 29
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1105 27
Microsoft Windows 14669 22
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1494 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1123 19
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 254 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4393 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2544 16
МТС ВОЛС 18 16
МТС 3G-сеть 114 16
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 16
Google Android 12855 15
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 179 13
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 475 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6767 12
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 11
Microsoft Skype 1994 11
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 16 11
Oracle PeopleSoft 385 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6718 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 677 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1280 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 808 9
Никифоров Николай 1172 84
Путин Владимир 2805 64
Медведев Дмитрий 1635 40
Калугин Сергей 168 32
Слизень Виталий 242 26
Осеевский Михаил 286 23
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 19
Пучков Антон 33 18
Брюквин Юрий 291 16
Hogan Art - Хоган Арт 47 16
Иванов Сергей 373 15
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 15
Рейман Леонид 1033 14
Кореш Виктор 81 13
Щеголев Игорь 692 13
Иванов Михаил 83 13
Сун-чи-ми Вадим 26 13
Логинов Александр 37 13
Липатов Сергей 34 12
Чернышенко Дмитрий 476 12
Сергеев Михаил 101 12
Chambers John - Чемберс Джон 118 11
Кусков Денис 218 11
Сапунов Алексей 31 11
Bush George - Буш Джордж 305 11
Лопаткин Герман 104 10
Припачкин Юрий 66 10
Третьяк Константин 34 10
Духовницкий Олег 91 10
Соловьев Александр 67 10
Линник Иван 55 10
Зайцев Владимир 52 10
Ковалев Дмитрий 34 10
Солонин Виталий 89 10
Васильев Евгений 116 10
Соловьев Дмитрий 56 9
Балаценко Андрей 30 9
Шадаев Максут 697 9
Баженов Михаил 39 9
Акимов Максим 179 9
Россия - РФ - Российская федерация 126378 1596
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 836
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 590
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 386
Европа 21505 330
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 258
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 202
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 173
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2415 167
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 154
Япония 13028 140
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2903 134
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2663 130
Азия - Азиатский регион 5162 129
Россия - Сибирь 2172 121
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2593 116
Германия - Федеративная Республика 12185 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 113
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2381 106
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 98
Россия - ДФО - Сахалинская область 720 98
Россия - СФО - Новосибирск 3805 93
Земля - планета Солнечной системы 9988 93
Украина 7378 89
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1460 86
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 85
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1003 82
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1316 80
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 768 79
Россия - ЮФО - Ростовская область 1327 78
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1325 77
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2079 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2377 70
Россия - ПФО - Нижегородская область 1599 68
Казахстан - Республика 5070 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1314 66
Финляндия - Финляндская Республика 3495 65
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 961 65
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1447 63
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1211 62
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 814
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 464
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 395
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 363
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 353
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 326
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4483 228
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5865 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 191
Абонентская база - Абонентская плата 5339 170
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5740 144
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 525 141
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 631 132
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4023 127
Металлы - Медь - Copper 757 126
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8574 126
Аренда 2166 126
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 116
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6977 110
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4049 109
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1955 107
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4590 105
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 91
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5182 90
Энергетика - Energy - Energetically 4525 88
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3334 87
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 84
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3545 84
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7118 83
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 83
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5366 83
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 80
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2751 79
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1912 75
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 74
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8106 70
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4977 70
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5659 67
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4156 64
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9494 64
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 255
CNET Networks - CNET News 1642 226
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 138
91Mobiles 1728 34
Известия ИД 496 20
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 19
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 19
Nature 796 17
Optics 141 14
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 13
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 12
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 11
FT - Financial Times 1176 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 10
Прайм - Агентство экономической информации 860 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 695 9
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 8
Total Telecom 613 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 8
ComNews - Медиа-бизнес 96 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 835 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 7
New Scientist 1447 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 6
N+1 - Издание 139 6
Thomson Reuters - Рейтер 5789 6
Ведомости 624 6
Times 651 6
AP - Associated Press 1994 6
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 5
Physical Review Letters 112 5
Briefing 29 5
National Geographic 84 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 4
Newsbytes News Network 379 4
Internet Stock Report 994 256
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 97
S&P 500 553 75
S&P - Standard and Poor’s 483 45
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 28
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 23
Juniper Research 508 22
IDC - International Data Corporation 4866 19
Moody's Investors Service 135 14
Gartner - Гартнер 3494 13
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 13
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 41 11
Gartner - Dataquest 348 7
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 7
IHS Infonetics Research 90 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 6
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 12 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 4
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 8 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 97 3
TeleGeography Research 39 3
Strategy Analytics 283 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 3
In-Stat 115 3
In-Stat/MDR 64 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 3
Markets&Markets Research 106 2
NPD DisplaySearch 282 2
Current Analysis 24 2
A.G. Edwards & Sons 3 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
Bear Stearns 79 2
Synergy Research Group 41 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 24
РАН - Российская академия наук 1819 19
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 14
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 311 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 10
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 269 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 924 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 688 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 742 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 7
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 7
ДГУ - Дагестанский государственный университет 65 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 238 6
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 10 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 5
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 5
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 89 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 4
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 16 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 35 4
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 56 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 62 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 387 3
University of Toronto - Университет Торонто 95 3
ТГУ - Томский государственный университет 133 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 222 3
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 9
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ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 82 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 7
ИнфоКом 88 6
Intel Developer Forum - IDF 274 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 6
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 359 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 5
CeBIT 461 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 4
Связь-Экспокомм 94 4
Электрические сети - международный форум 95 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 4
День молодёжи - 27 июня 704 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 4
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
CSTB Telecom & Media 59 2
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ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 115 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 2
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РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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