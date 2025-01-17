МТС Поколение М творческий благотворительный проект
«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, инициированная и реализуемая Группой МТС в партнерстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.
Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.
МТС Поколение М и организации, системы, технологии, персоны:
|Кокошка Андрей 6 6
|Юркова Ольга 15 5
|Егошин Сергей 55 3
|Заславский Григорий 3 3
|Кабанов Марат 35 3
|Братчикова Наталья 23 3
|Николаев Вячеслав 102 2
|Матвиенко Андрей 34 2
|Неустроев Прокопий 33 2
|Рерих Николай 6 2
|Киселев Сергей 59 2
|Воронин Павел 136 2
|Брончуков Матвей 2 2
|Еремеенко Милана 2 2
|Гришин Матвей 2 2
|Ермаков Валерий 124 1
|Мазур Владимир 9 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Семенов Максим 24 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Смольникова Мария 1 1
|Бакши Александр 1 1
|Перагов Андрей 18 1
|Гагарина Полина 13 1
|Валенко Вадим 5 1
|Тавасиев Ростан 1 1
|Трегулова Зельфира 1 1
|Тен Станислав 14 1
|Стюрин Андрей 9 1
|Изиева Карем 22 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Сушков Владимир 4 1
|Тиунов Леонид 25 1
|Коростелев Евгений 1 1
|Грачевский Борис 1 1
|Мироненко Елена 1 1
|Шахов Шахабас 1 1
|Томенко Виктор 11 1
|Исаев Максим 55 1
|Аветисян Армен 47 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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