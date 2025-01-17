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МТС Поколение М творческий благотворительный проект


«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, инициированная и реализуемая Группой МТС в партнерстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.  

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.


17.01.2025 МТС «включила» 4G в районе ампирного храма в селе Новый Усад в Арзамасском районе Нижегородской области 1
17.12.2024 Исследование МТС: умный дом – для младенцев, смартфоны – для заботы о безопасности школьников 1
30.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат нижегородских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу 1
29.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат татарстанских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
28.08.2024 МТС: новосибирских школьников научат зарабатывать на контент-мейкинге 1
22.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
21.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
14.08.2024 МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края 1
31.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС 1
26.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС 1
23.07.2024 Школьников и студентов из Бурятии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Татарстанцев приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Нижегородской области смогут бесплатно пройти курсы по веб-дизайну от МТС 1
19.07.2024 Школьников и студентов из Якутии бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьников Хакасии приглашают на второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
19.07.2024 Иркутских школьников и студентов бесплатно обучат веб-дизайну 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
17.07.2024 МТС запускает второй поток бесплатной школы по веб-дизайну 1
20.06.2024 Для детей из Хакасии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
18.06.2024 Петербургским дошкольникам объяснят, что такое интернет вещей 1
17.06.2024 Маленькие красноярцы узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с Фиксиками 1
11.06.2024 Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
10.06.2024 Татарстанские дети узнают секреты умного дома на бесплатных уроках с «Фиксиками» 1
07.06.2024 МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики 1
06.06.2024 Для детей из Якутии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
06.06.2024 Юным кировчанам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1
06.06.2024 Юным пермякам доступны бесплатные уроки про умные технологии от МТС и фиксиков 1
03.06.2024 МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
11.04.2024 МТС поможет якутским школьники пройти онлайн-отбор в ГИТИС 1
10.04.2024 МТС поможет астраханским абитуриентам пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС 1
20.03.2024 Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее 1
17.01.2024 Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек 1
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области 1
20.12.2023 Нейросеть превратит детские рисунки в полотна великих художников 1
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников 1
09.11.2023 МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке 1
31.10.2023 В Волгоградской области начнут готовить специалистов в области цифровой моды 1

Публикаций - 61, упоминаний - 63

МТС Поколение М и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 60
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 8
Adobe Figma 41 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
МТС Поволжье макрорегион 56 1
АФК Система ПАО 1797 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
МегаФон 8803 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Telegram Group 1983 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 7
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 11 2
МТС Медиа - МТС Лейбл 13 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Мемориальный комплекс В.П. Астафьева 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Аэроплан 14 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Администрация Астрахани 3 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Кировской области 20 1
Администрация города Кемерово 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 36
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 12
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 11
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 11
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 10
Торговля - RetailTech - Умный магазин - SmartStore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 27 10
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 36 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 5
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
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Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 12
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
МТС - NUUM 32 6
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Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 3
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 35
Беларусь - Белоруссия 5637 12
Армения - Республика 2280 11
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Россия - СФО - Кемеровская область 897 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 2
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 73 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 113 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 54
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 10
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Образование в России 2190 6
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
Web design - Веб-дизайн 49 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Английский язык 6634 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 85 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Fashion industry - Индустрия моды 239 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 51 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
Государственный Русский музей 47 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
День молодёжи - 27 июня 896 3
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 2
День знаний - 1 сентября 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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