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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Лейбл
МТС Лейбл отвечает за работу с артистами, включая продюсирование, управление правами, дистрибуцию и маркетинг. С лейблом работает более 200 артистов, за год его существования выпущено более 2000 треков.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
|Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
|Бойчевски Надежда 9 7
|Митрофанова Софья 8 3
|Бальмонт Елена 5 2
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Булгаков Михаил 11 1
|Синюгин Михаил 38 1
|Деденева Мария 1 1
|Кирпун Екатерина 1 1
|Копытин Валерий 1 1
|Ярмольник Леонид 3 1
|Лапенко Антон 1 1
|Овсенев Илья 1 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Дибцева Ольга 1 1
|Лебедева Яна 1 1
|Щербович-Вечер Ирина 1 1
|Розанова Ирина 1 1
|Кулик Евгений 1 1
|Логинов Виктор 2 1
|Шведов Денис 1 1
|Хлебников Макар 1 1
|Моряк Елизавета 1 1
|Маклаков Алексей 2 1
|Дуров Павел 295 1
|Иванов Алексей 135 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Наумов Александр 5 1
|Нагиев Дмитрий 7 1
|Золотарев Андрей 16 1
|Минаев Сергей 12 1
|Наумов Сергей 28 1
|Филатов Сергей 5 1
|Бурец Илья 2 1
|Воробьёв Даниил 2 1
|Смертина Любовь 4 1
|Цыганов Евгений 4 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
|ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
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