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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС Лейбл

МТС Лейбл отвечает за работу с артистами, включая продюсирование, управление правами, дистрибуцию и маркетинг. С лейблом работает более 200 артистов, за год его существования выпущено более 2000 треков.


27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
15.11.2024 МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок 1
15.11.2024 МТС: в Карелии возрождается фолк 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
13.11.2024 МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку 1
12.11.2024 МТС: фолк, метал, индишансон – какую музыку создают в Новосибирске 1
12.11.2024 МТС выяснила, что пермяки предпочитают инди-рок 1
11.11.2024 МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС запустила открытый бета-тест своей цифровой вселенной 1
17.01.2024 Нижегородских школьников приглашают пройти бесплатное обучение и записать свой трек 2
11.01.2024 МТС поддержит юных музыкальных талантов из Омской области 2

Публикаций - 14, упоминаний - 18

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 157 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 11
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3901 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10631 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2939 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5829 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5352 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2547 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1790 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 2
Data monetization - Монетизация данных 1657 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3051 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 542 1
Метавселенная - Metaverse 105 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 1
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 6
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 204 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 75 5
МТС - Экосистема МТС - ТС Медиа - МТС Строки 5 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 646 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
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Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6361 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
ONSIDE 14 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 2
День молодёжи - 27 июня 908 1
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