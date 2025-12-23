Разделы

Россия СЗФО Вологодская область Великий Устюг

Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг

«Великий Устюг», 1993 год. Художник — Сиренко Сергей Анатольевич. «Великий Устюг», 1993 год. Художник — Сиренко Сергей Анатольевич.
«Великий Устюг», 1993 год. Художник — Сиренко Сергей Анатольевич.

СОБЫТИЯ


23.12.2025 В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников 4
09.07.2025 «МегаФон» запустил для кировчан интернет по дороге в сказку 1
26.02.2025 «Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России 2
19.02.2025 От железной дороги до цифровых магистралей: «МегаФон» ускорил интернет в Шарье 1
10.01.2025 «Ростелеком» подвел итоги работы горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников 1
26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
23.12.2024 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще писать письма Деду Морозу 1
23.12.2024 «Ростелеком»: в России заработала горячая линия Деда Мороза 1
05.12.2024 «МегаФон»: сахалинцы сделали почти 25% дальневосточного трафика на сайт Поезда Деда Мороза 1
13.11.2024 «Купибилет»: возможно ли построение маршрута для путешествий с помощью ИИ 4
07.11.2024 Главные достопримечательности туристических городов России стали трехмерными в «Яндекс Картах» 1
30.10.2024 Как обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры с помощью сервиса Dedicated 1
29.05.2024 Стал известен ТОП-3 популярных туристических локаций в Великом Устюге 2
22.02.2024 Московский зоопарк представил новый дизайн сайта 1
21.02.2024 Сайт Московского зоопарка стал удобнее для пользователей 1
17.01.2024 Вотчину Деда Мороза в январские каникулы чаще всего посещали жители Москвы и Кирова 2
15.01.2024 Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тыс. звонков от детей 1
25.12.2023 «Яндекс Карты» помогут отпраздновать Новый год в городе 1
20.12.2023 В России заработала горячая линия Деда Мороза 1
23.12.2022 «Мегафон» привел 4G в вотчину Деда Мороза 1
30.11.2022 «Авито» запустил интерактивную карту актуальных поисков для поисково-спасательного отряда «Лизаалерт» 1
24.11.2022 Высокоскоростной интернет МТС появился на берегах древнего торгового пути 2
01.09.2022 МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области 2
30.06.2022 МТС прокачала сеть на источниках «живой воды» 2
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
23.08.2016 Сеть 4G МТС появилась в 14 населенных пунктах Вологодской области 1
02.02.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за январь 2016 года 3
08.04.2015 SIM-карты Yota теперь можно приобрести в центрах продаж «Ростелекома» 1
12.02.2015 МТС запустила сеть 4G в Череповце 1
09.02.2015 В МФЦ Вологодской области появились инфоматы с доступом к порталу госуслуг 1
12.12.2012 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза» 1
20.12.2011 «Яндекс» изучил реакцию пользователей поиска на разные события и явления 1
17.12.2010 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 160 городов 1
01.12.2009 ГЛОНАСС покажет путь Деда Мороза 1
31.07.2008 На цифровизацию школ Вологодской области затратят 16 млн. рублей 1
31.07.2008 Обустройство первой в Вологде цифровой школы обойдется в 150 млн. рублей 1
09.07.2008 «Евросеть» открыла салон в Белозерске 1
24.04.2008 10 образовательных учреждений Северо-Запада участвуют в телемосте 1
14.09.2006 «Рэйс Телеком» обеспечил связью «Вологдаэнерго» 1
27.06.2005 У "МегаФона" 0,5 млн. абонентов в Вологодской области 2

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9944 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 6
Ростелеком 10332 5
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 76 5
Yandex - Яндекс 8487 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5740 2
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 24 1
Sony 6636 1
Huawei 4227 1
Samsung Electronics 10639 1
ZTE Corporation 774 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
Apple Inc 12648 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 1
АвтоТрекер 100 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
LG Electronics 3678 1
HTC Corporation 1505 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 216 1
Telegram Group 2589 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Softline - Софтлайн 3280 1
Почта России ПАО 2252 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1322 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 57 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 42 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Евросеть 1417 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
РСТ - Российский союз туриндустрии 7 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9370 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5702 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Бронирование - Booking 816 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 202 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 607 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 252 2
Avito - Авито Путешествия 51 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 1
Google Android 14727 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Apple iOS 8267 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 1
Yota SIM-карты 26 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avito - Авито недвижимость 27 1
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 63 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 519 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 840 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 263 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 92 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Шевердин Владимир 12 4
Шишмарев Сергей 34 4
Лебедева Алла 26 3
Акулова Светлана 3 1
Каминский Игорь 3 1
Самойленко Игорь 52 1
Алимханов Тимур 5 1
Смертина Любовь 5 1
Долгих Екатерина 1 1
Терешков Михаил 2 1
Славутин Адель 5 1
Бушуев Андрей 3 1
Нечаев Иван 60 1
Калачев Дмитрий 2 1
Сергеев Григорий 20 1
Гуз Иван 15 1
Тур Дмитрий 8 1
Сергунина Наталья 372 1
Richard Pierre - Ришар Пьер 3 1
Мартынов Александр 53 1
Максимов Александр 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 24
Россия - СЗФО - Вологодская область 746 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 12
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 267 10
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 339 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 14 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2670 4
Россия - СЗФО - Вологодская область - Верховажский район - Верховажье 8 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Устюженский район - Устюжна 10 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2916 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 788 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 3
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 492 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вашкинский район 5 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 2
Казахстан - Республика 5807 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 2
Россия - Крайний Север 317 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3370 2
Россия - УФО - Свердловская область 1756 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2069 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
Россия - УФО - Тюменская область 1258 2
Россия - ДФО - Амурская область 854 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3213 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 658 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 10 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1872 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Аренда 2584 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
Зоология - наука о животных 2793 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
Единый день голосования 139 2
День Защитника отечества - 23 февраля 15 1
