Ростелеком Контакт-центр РТК КЦ МЦ НТТ Московский центр новых технологий и телекоммуникаций D/O: Digital Operator
«Ростелеком Контакт-центр» предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра и спектр цифровых продуктов собственной разработки в области клиентского сервиса для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, единый день голосования, перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов насчитывает свыше 7 000 человек.
Евгений Щербаков, Бизнес-партнер по ИТ, Ростелеком Контакт-Центр "Использование LLM в задачах: путь от хайпа к реальным решениям" Конференция CNews 25.03.2025 | Москва "Современные контакт-центры 2025"
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 106 дел, на cумму 2 243 052 240 ₽*
СОБЫТИЯ
|23.12.2025
|
В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников
«Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запусти
|11.09.2025
|
«Ростелеком Контакт-центр» повысит качество клиентского сервиса «PCXБ-Страхование жизни»
«Ростелеком Контакт-центр» проведет цифровую модернизацию клиентского сервиса «PCXБ-Страховани
|05.09.2025
|
Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM
«Ростелеком Контакт-центр» — дочернее предприятие компании «Ростелеком». Он работает более 30
|30.04.2025
|
«Ростелеком Контакт-центр» возглавил Александр Святец
Генеральным директором компании «Ростелеком Контакт-центр» назначен Александр Святец. Ранее он занимал должность заместителя д
|25.03.2025
|
ИИ-технологии в семь раз ускорили работу «Ростелеком Контакт-центра»
«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) подводит итоги первого года работы решений
|16.09.2024
|
«Ростелеком контакт-центр» снизил затраты на КДП на 5,5 млн рублей за счет внедрения HRlink
Дочерняя компания «Ростелекома» – «Ростелеком контакт-центр» – перевела кадровое делопроизводство в электронный формат с помощью
|03.07.2024
|
Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295
Крупнейшие площадки «Ростелеком Контакт-центра» (D/O: Digital Operator) успешно прошли ресертификационный аудит по
|28.03.2024
|
Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО
«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного пр
|07.03.2024
|
«Люблю свою работу за то, что могу проявить себя»: женщины выбирают профессию оператора контакт-центра
По данным «Ростелеком Контакт-центра» (DO: Digital Operator), 70% операторов горячих линий и технической
|26.02.2024
|
«Ростелеком Контакт-центр» обработал почти 100 млн обращений за 2023 год
«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) подвел итоги работы горячих линий и цифровы
|15.01.2024
|
Цифровые помощники Деда Мороза обработали более 135 тыс. звонков от детей
В канун старого Нового года «Ростелеком Контакт-центр» подвел итоги горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников, к
|20.12.2023
|
В России заработала горячая линия Деда Мороза
«Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») во второй раз открыл горячую лини
|11.12.2023
|
«Ростелеком» раскрыл информацию о главных составляющих идеального современного контактного центра
Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком контакт-центр» (D/O: Digital Operator) выступил экспертом на конференции «Современ
|04.10.2023
|
«Ростелеком контакт-центр» усиливает работу горячей линии по коронавирусу
«Ростелеком контакт-центр» увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для инф
|13.09.2023
|
«Ростелеком контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков
«Ростелеком контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о завершении цифровой тра
|24.05.2023
|
Операторы контакт-центра «Ростелекома» обеспечат сервисную поддержку наблюдателей и аналитиков на отлично
«Ростелеком контакт-центр» обеспечит круглосуточную техническую поддержку портала «Смотри ЕГЭ»
|30.12.2022
|
Контакт-центр «Ростелекома» готов к работе в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь 160 сотрудников «Ростелеком Контакт-центра» обеспечат бесперебойную работу актуальных горячих линий и техничес
|23.11.2022
|
«Ростелеком контакт-центр» получил сертификат TUV Austrian Standards & Compliance
«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие политики компании в области обеспечения защ
|05.09.2022
|
«Ростелеком контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленно
По данным «Ростелеком контакт-центра», количество работников, выбравших удаленный формат работы, за полг
|08.08.2022
|
Технари или гуманитарии: «Ростелеком контакт-центр» составил рейтинг по запросам абитуриентов на суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
Во время приемной кампании в «Ростелеком контакт-центр» поступило более 40 тыс. звонков от будущих студентов. Впервые выпус
|13.07.2022
|
Более 12 тыс. звонков от абитуриентов принял «Ростелеком контакт-центр» для организации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
луг, в этом году впервые заработал единый контактный центр поддержки. Исполнителем работ выступает «Ростелеком контакт-центр». Проконсультироваться со специалистом можно по телефону 8-800-100-2
|18.01.2022
|
«Ростелеком контакт-центр» возглавил Сергей Шишмарев
Генеральным директором компании «Ростелеком контакт-центр» (АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций — 100% доче
|25.08.2021
|
Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе
х актов regulation.gov.ru. МЦНТТ — это «дочка» «Ростелекома», которая работает под торговой маркой «Ростелеком контакт-центр». Центр был создан весной 2020 г. во исполнение поручения председате
|31.05.2021
|
Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ
«Ростелеком Контакт-центр» в Челябинске в седьмой раз обеспечит круглосуточную техническую под
|01.03.2021
|
«Ростелеком Контакт-центр» и «Национальные приоритеты» расширяют сотрудничество
«Ростелеком Контакт-центр» и АНО «Национальные приоритеты» объявили о расширении сотрудничеств
|18.01.2021
|
Екатерина Филиппская, «Ростелеком Контакт-центр»: 2020-й оказался годом решительных действий, корректировки существующих бизнес-процессов, пересмотра операционных подходов
с компаниями из многих сфер деятельности — каким образом прогнозируете и перераспределяете нагрузку между своими подразделениями, что в этой части нового привнес 2020 год? Екатерина Филиппская: Мы в «Ростелеком Контакт-центре» на основе многолетнего опыта в работе с заказчиками в основном придерживаемся следующей практики: под конкретный проект выделяем специальную команду. Входящие в нее с
|11.01.2021
|
«Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19
Организованная компанией «Ростелеком контакт-центр» горячая линия поддержки клиентов KDL, одной из сетей медицинских ла
|07.12.2020
|
«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ
«Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был про
|02.07.2020
|
«Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле
«Ростелеком» откроет новый контакт-центр в Туле. Операторы новой площадки «Ростелеком Контакт-центра» обеспечат круглосуточную поддержку клиентов компании и будут проводить консультации по вопросам информационно-справочного, расчетного и технического обслуживания. Рес
|18.06.2020
|
Сервис Projector «Ростелеком Контакт-центра» включен в реестр отечественного ПО
Новый сервис Projector компании «Ростелеком Контакт-центр» стал третьим по счету цифровым продуктом, включенным в единый реест
|27.02.2020
|
«Ростелеком контакт-центр» в 2,5 раза увеличит число надомных операторов
«Ростелеком контакт-центр» запустил проект по развитию дистанционного контакт-центра, который решает важные социальные задачи. Теперь граждане, которые в силу разных обстоятельств не могут работ
|06.11.2019
|
«Абсолют банк» внедрил решение «Ростелеком контакт-центра»
управления знаниями сотрудников — всегда актуальна, особенно на фоне постоянных изменений важно быстро, качественно и технологично решать вопросы клиентов. В рамках проекта в "Абсолют банке" решение "Ростелеком контакт-центра" будет внедрено не только как База знаний для Контакт Центра, но и как единая Система управления знаниями (контентом) для всей нашей банковской сети, а в перспективе о
|25.09.2019
|
«Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО
Цифровой продукт «Система управления знаниями» (СУЗ) компании «Ростелеком контакт-центр» приказом Минкомсвязи России от 19 сентября 2019 года включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). СУЗ присвоен регистрационный номер ПО 5832 п
|08.07.2019
|
В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор
Генеральным директором компании «Ростелеком контакт-центр» («Московский центр новых технологий и телекоммуникаций»), 100% доче
|10.04.2018
|
«Ростелеком Контакт-центр» и «Техносерв Консалтинг» разработали и внедрили «Виртуальное отделение» для ВТБ
«Ростелеком Контакт-центр» совместно с компанией «Техносерв Консалтинг» реализовали сервис для
|27.04.2016
|
«Ростелеком Контакт-центр» начал поддержку клиентов в онлайн-сервисах обмена сообщениями
«Ростелеком Контакт-центр» начинает поддержку клиентов с помощью популярного онлайн-сервиса об
