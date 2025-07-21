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Назаров Михаил
УПОМИНАНИЯ
Назаров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Аниканов Вадим 21 3
|Тарасов Валерий 7 3
|Серова Елена 320 2
|Добривечер Екатерина 8 2
|Верещагин Андрей 6 2
|Бочкова Екатерина 2 2
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Кутдюсов Фарид 2 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Селезнева Лариса 1 1
|Чегодаев Станислав 14 1
|Патрахова Маргарита 3 1
|Калякин Павел 67 1
|Первенцев Алексей 2 1
|Мазин Дмитрий 1 1
|Голубев Сергей 3 1
|Бурихин Андрей 5 1
|Акулова Ирина 1 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Карпов Роман 75 1
|Непейвода Евгений 10 1
|Серогодская Ольга 5 1
|Кочурина Дарья 1 1
|Нестифорова Юлия 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 2
|Будущее России. Национальные проекты 22 2
|Ведомости 1107 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8251 2
|A2:Research 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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