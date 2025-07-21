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Назаров Михаил


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года 1
03.04.2024 Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА 1
08.08.2023 Как SIEM интегрирует и анализирует сигналы от ИБ-компонентов инфраструктуры 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
17.03.2023 «Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO 1
13.04.2021 Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников 1
03.04.2014 Страховка «На всякий случай» 1
24.06.2011 Контакт-центры перебираются за МКАД 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1
25.03.2011 «Такском» выбрала Orange Business Services для аутсорсинга контакт-центра 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Назаров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
МегаФон 9434 3
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 19 3
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 66 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1588 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 73 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 158 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 1
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13466 1
Meta Platforms - Facebook 4483 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4255 1
AT&T Inc 1687 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1504 1
Такском - Taxcom 242 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Мототелеком 7 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Рексофт - Reksoft 424 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Oracle Corporation 6776 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5088 1
Novo BI - Ново Биай 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 2
Альфа-Банк 1806 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Сафмар - Европлан - Europlan 41 2
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 28 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
Миэль ГК 38 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 1
Абсолют Банк 236 1
Superjob - Суперджоб 641 1
Ford 416 1
ВТБ Страхование 61 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2910 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
НСПК - Национальная система платежных карт 865 1
Visa International 1957 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 52 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1226 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3009 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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