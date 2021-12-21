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Netbook Mini нетбук мини-ноутбук



21.12.2021 Нетбуки возрождаются. Выпущен очень маленький ноутбук на очень хорошем железе

ичек, дебютировавший, как сообщал CNews, в октябре 2020 г. Основные спецификации Как и классические нетбуки, новый MiniBook X не может похвастаться производительным процессором. Однако, в отлич
30.09.2014 Возрождение нетбуков: HP выпустил мини-ноутбук за $200

вила компания Asustek, первооткрыватель рынка дешевых ноутбуков для интернета, получивших название «нетбуки».
03.09.2014 Нетбуки возвращаются: Asus представил мини-ноутбук за $199 под брендом Eee

перационной системы с ядром Linux. После того как Apple в начале 2010 г. представила iPad, спрос на нетбуки начал падать. Если в 2010 г. на мировой рынок было поставлено 32,1 млн таких устройст
24.12.2012 Нетбук "сделай сам"

Бывший сотрудник Dell Натан Морган создал на основе микрокомпьютера Raspberry Pi настоящий нетбук. Устройство Натана ценно тем, что практически полностью сделано своими руками (из покупных, правда, компонентов) и упаковано в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Основой нетбука стал к
19.12.2012 Обзор Acer Aspire One 756: нетбук без заморочек

адать тот, кто сидит перед компьютером, а не безразличная ко всему техника. Acer Aspire One 756 Как бы то ни было, сегодня мы задались целью обратить внимание пользователей на один из таких примеров: нетбук на каждый день от компании Acer, незаслуженно (на наш взгляд) обделенный вниманием - Acer Aspire One 756. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению самого устройства, попробуе
18.12.2012 Нетбуки Acer: обзор лучших моделей

ектронной читалки приближается к стоимости планшетного компьютера или даже портативного компьютера. Нетбуки Acer приносят радость Именно о последних сегодня и пойдет речь в нашем обзоре. Есть ц
05.09.2012 Asus и Acer сворачивают выпуск нетбуков

тельный директор Asustek Джерри Шен (Jerry Shen) подтвердил намерение компании снять с производства нетбуки семейства Eee PC, напоминает DigiTimes. Он объяснил это решение резким сокращением на
01.08.2012 Обзор iRU Ultraslim 201 (10.1”): ультратонкий нетбук для искушённых пользователей

корой смерти от планшетов и ультрабуков. На примере iRU Ultraslim 201 прекрасно видно, сколь далеки нетбуки от предсмертной агонии. Внешний вид При первом же знакомстве с iRU Ultraslim 201 обра
11.07.2012 В Туркмении всем первоклассникам вручат нетбуки

В Туркмении всем первоклассникам страны 1 сентября вручат от имени президента нетбуки. Впервые этот акт в день знаний состоялся в прошлом году. Сделать его традицией предл
17.05.2012 Acer Aspire One 725: нетбук для просмотра видео

Корпорация Acer представила нетбук Aspire One 725, построенный на гибридной технологии AMD, которая включает в себя процессор AMD C-Series C-60 с частотой 1,0@1,3 ГГц (с технологией Turbo Core) и графическую систему Radeo
16.05.2012 Обзор нетбука Acer Aspire One D270: синица в руке

ьшая часть работы офисного сотрудника связанна именно с этим процессом. Поэтому нельзя сказать, что нетбук, как вид, исчерпал свой потенциал. В пользу жизнеспособности данного сегмента говорит

12.05.2012 Intel продолжит выпускать процессоры для нетбуков, несмотря на сокращение их доли

Компания намерена продолжить оказывать техничкую помощь производителям, которые пожелают выпускать нетбуки на платформе Cedar Trail. Напомним, что по данным Canalys, поставки нетбуков на миров
29.12.2011 Intel вдвое увеличила графическую производительность нетбуков

Корпорация Intel объявила о начале поставок деталей платформы Intel Atom нового поколения, ранее известной под кодовым названием Cedar Trail. Производителям предложены два мобильных процессора для нетбуков и два процессора для настольных ПК начального уровня и настольных систем «все в одном». Мобильные процессоры: Intel Atom N2600 и N2800, настольные: D2500 и D2700. Процессоры оснащены и
16.12.2011 Dell отказалась от производства нетбуков

Dell всецело отказалась от направления нетбуков Inspiron Mini, которое запустила в 2008 г. Такой вывод делает издание Liliputing, ссылаясь на интернет-магазин компании. Попытка найти в нем хотя бы один ноутбук с диагональю экрана до
28.11.2011 Samsung сворачивает производство нетбуков

ма, но в более компактном и легком исполнении (без потери производительности). В Samsung сочли, что нетбуки устарели как класс Как отмечают аналитики, судя по всему, помимо полноценных ультрабу
28.10.2011 Румынские нетбуки: миф или реальность? Первый взгляд на Evolio U9

ноутбуки. Затем, с легкой руки ASUS и идеи о стодолларовых ноутбуках, свет в конце тоннеля увидели нетбуки. Между делом на рынок просочились хромобуки – стодолларовые лэптопы на ОС Android. Ул
25.10.2011 Нетбуки окончательно проиграли планшетам

ивлекает потребителей в большей степени. «Предметом выбора становятся мультимедийные планшены, а не нетбуки, по ряду причин, - продолжил Орр. - С ними легко работать, в отличие от нетбука, осна
26.08.2011 Гибридные процессоры AMD Fusion модернизированы для ноутбуков, нетбуков, ПК-моноблоков и настольных ПК

Компания AMD модернизировала гибридные процессоры (Accelerated Processing Units ― APU) серий C и E для сверхтонких и обычных ноутбуков, нетбуков, ПК-моноблоков и настольных ПК, наделив их передовыми функциями. Модернизированные APU обеспечивают: расширенные возможности по обработке HD-графики; повышенную производительность благ
26.08.2011 Тест нетбука Acer Aspire One Happy: Android и Windows в одном флаконе

. Когда они только появлялись, скажи человек «еее» - и сразу было понятно, что человек имеет в виду нетбук. Сегодня эти уменьшенные копии ноутбуков обзавелись своими классами и, так же как и но
16.08.2011 Обзор Dell Inspiron Duo: первый нетбук с поворотным экраном

нечто среднее, имеется в виду только размер, между двумя предыдущими продуктами. Inspiron Duo - это нетбук, который легким движением руки превращается в планшет. Поворот винта Сразу скажем о те
28.07.2011 Razer выпускает нетбук

ановлен 1.7 ГГц процессор, 7-дюймовый мультитач-экран, настраиваемая клавиатура. Энергоэффективность и производительность системы на 30% выше, чем в популярной сейчас Intel Oak Trail. Razer выпускает нетбук Пока модель нетбука является концептом.
04.07.2011 Acer показала второе поколение нетбуков Aspire One Happy 2

Компания Acer анонсировала второе поколение нетбуков Aspire One Happy. Эта линейка примечательна тем, что их корпусы выполнены в разноцветной гамме и имеют кодовые названия развлекательного характера. Внутри нетбуков установлены д
21.06.2011 Samsung показала нетбук на солнечной батарее

Компания Samsung анонсирована на российском рынке устройство NC215S, первый в мире нетбук на солнечной батарее. Легкое и производительное устройство экономично и максимально соответствует экологическим требованиям, сообщает производитель. Верхняя крышка устройства покрыта эле
15.06.2011 Нетбуки от Google - скоро в России

С сегодняшнего дня, 15 июня, крупнейшие производители персональных компьютеров Acer и Samsung приступают к продажам в США так называемых «хромбуков» - нетбуков, базирующихся на облачной платформе Google Chrome OS. Интернет-магазины Amazon и Best Buy приступили к приему предварительных заказов 10 июня. Стоимость Samsung Series 5 Chromebook нач
06.06.2011 Asus будет продавать нетбуки с Ubuntu

ии соглашения с Asus, согласно которому тайваньский производитель будет предустанавливать Ubuntu на нетбуки Eee PC моделей 1001PXD, 1011PX и 1015PX. Поставки ноутбуков с предустановленной систе
11.05.2011 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X120E: империя Intel под ударом

го нетбука часто невозможен по причинам слабости его конфигурации. Да и конструктивно далеко не все нетбуки идеальны для рабочих задач: скромный размер клавиатуры, не слишком хорошая матрица эк
10.05.2011 HP обновила линейки ноутбуков и нетбуков

Компания Hewlett-Packard обновила модельный ряд мобильных компьютеров, включая нетбуки (Mini) и потребительские лэптопы (Envy и Pavilion). По информации Electronista, модели Mini 210 претерпели редизайн - устройства стали более утонченными и яркими. Начинка почти не измен
29.04.2011 Раскрыты характеристики первых нетбуков на Chrome OS

ъем оперативной памяти равен 1 ГБ. Устройство может быть как трансформером, так и планшетом. Первые нетбуки на базе Chrome OS могут припоздниться - спрос на подобные устройства падает Между тем
26.04.2011 Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air

еги по рынку именуют его «дохлым проектом» Стоит отметить, что на российском рынке уже представлены нетбуки на Android. К примеру, мобильная платформа предустановлена в качестве второй ОС на не
26.04.2011 Acer раскрасила нетбуки в пасхальные цвета

Компания Acer представила 4 новых расцветки нетбуков Aspire One под цвета пасхальных блюд. Эти устройства будут работать на базе Intel Atom N470
31.03.2011 «Облачные» нетбуки Google появятся в 2011 году

ы Nvidia Tegra на архитектуре ARM, широко используемой в смартфонах. По некоторым данным, Chrome OS-нетбук Sony будет оснащен именно таким процессором. Размер экрана составит 11,6 дюйма, а врем
31.03.2011 «Облачные» нетбуки Google выйдут в массы на год позже

Производители первого эшелона, включая Acer, Asustek, Sony и Samsung, планируют приступить к серийному выпуску первых нетбуков на платформе Chrome OS во второй половине 2011 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Устройства будут оснащаться дисплеями от 10 до 12 дюймов и процессорами Intel
28.03.2011 FortiClient обеспечивает защиту 7 тыс. школьных нетбуков от интернет-угроз

выбрал решение FortiClient. При поддержке партнера Fortinet — компании M&S Technologies — на каждый нетбук было установлено программное обеспечение FortiClient, что обеспечило комплексную защит
23.03.2011 Разработаны чехлы для нетбуков

новая коллекция чехлов BURO для ноутбуков диагональю 10.2 дюймов. Выполненные из неопрена, устойчивого к внешним воздействиям материала, сумки-чехлы не будут выцветать и бережно сохранят ноутбук или нетбук в поездке.  Чехлы доступны в трех цветах: коричневом, бирюзовом и розовом. Каждую модель украшает цветочный орнамент.
16.03.2011 3Q показала планшетный нетбук-трансформер Qoo! Whirltab

Компания 3Q представила планшетный нетбук Qoo! Whirltab с поворотным сенсорным экраном. Он выполнен по емкостной технологии и по
14.03.2011 Acer Aspire One 522: нетбук №1 на революционной платформе Fusion

рвое, что бросается в глаза, когда видишь Acer Aspire One 522, это то, что он очень похож на многие нетбуки. Элегантный, тонкий и легкий корпус (предлагается в двух цветовых решениях — черном и
10.03.2011 Нетбук в портфеле

Lenovo выпустила нетбук Classmate PC с 10.1-дюймовым экраном в виде портфеля. В нем есть Windows 7, 1 Гб ОЗУ, Wi-Fi, 1.3-мегапиксельная камера и 3-секционная батарея.   Первая партия из 158 тыс. устройств уже п
10.03.2011 Ubuntu для нетбуков больше не будет

аться под размеры экрана устройства. Наличие двух версий вызывало неразбериху и в том плане, что на нетбуки могла быть установлена настольная версия системы, а на десктопы - версия для нетбуков
09.03.2011 Nokia N97 превратили в нетбук

Китайцы создали клон Nokia N97, превратив этот смартфон в нетбук. Внутри установлен процессор Intel Atom, жесткий диск, 10-дюймовый экран.  Стоимость - 250 долларов.
09.03.2011 3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС

два новых ультракомпактных нетбука Qoo! Clutch и Sprint с различной окраской корпуса (нежный белый, практичный черный, теплый коричневый, загадочный сиреневый, эффектный красный и стильный вишневый). Нетбуки имеют ультратонкий корпус, встроенную камеру 1,3 МП, встроенный Wi-Fi для беспроводного соединения с Сетью и Bluetooth-адаптер. Батарея повышенной емкости обеспечивает до 3,5 часов для


Публикаций - 1076, упоминаний - 1580

Netbook Mini и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11936 332
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2474 247
ASUS - AsusTek Computer Inc 2001 207
Apple Inc 11703 189
Samsung Electronics 10010 174
Microsoft Corporation 24142 151
HP Inc. 5632 135
Lenovo Group 2241 130
Dell EMC 4980 124
Google LLC 11441 123
Nvidia Corp 3329 122
Toshiba Corporation 2912 87
AMD - Advanced Micro Devices 4034 86
Sony 6496 71
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5645 60
HP - Hewlett-Packard 3616 56
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 573 48
Dell Technologies - Dell Computer 2121 42
Qualcomm Technologies 1759 39
LG Electronics 3579 38
ДОК 810 35
Zoom Int - Zoom Video Communications 1385 29
HTC Corporation 1493 29
Linux Moblin 52 28
VAIO 334 27
Fujitsu 2032 24
AMD Graphics Product Group - ATI 932 24
IBM - International Business Machines Corp 9353 23
Lenovo Motorola 3492 21
Meta Platforms - Facebook 4377 19
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 17
Цифра ГК 2290 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8462 15
DEPO Computers - Депо Электроникс 609 15
Прогноз 1591 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11021 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2630 14
Adobe Systems 1529 14
МегаФон 7950 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6813 54
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2053 17
Связной ГК 1360 12
Евросеть 1402 9
Россети Ленэнерго 1700 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 7
Открытие ФК - Банк Открытие 526 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 767 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1053 6
Белый Ветер 346 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 4
Royal Dutch Shell - Шелл 200 3
Ferrari NV 157 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 3
Верный - торговая сеть 273 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
ВТБ Страхование 61 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6637 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 369 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 464 3
РЖД - Российские железные дороги 1804 2
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 2
101Hotels.com 455 2
Assist - Ассист 206 2
Hyundai Motor Company 356 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1108 2
Renault Groupe 156 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 766 2
BMW Group 426 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 87 2
Лента - Сеть розничной торговли 1919 2
Visa International 1930 2
Walmart - Wal-Mart Stores 372 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 2
Swarovski AG 72 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
LinkedIn 614 2
KBRO - Kaufman Bros - Kaufman Brothers 6 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4356 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10652 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2949 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1315 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4187 4
Судебная власть - Judicial power 2226 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4739 2
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 215 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 204 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2833 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 757 2
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 394 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 183 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2255 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 1
Совет при президенте Российской Федерации 196 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 623 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1275 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6190 30
OLPC - One Laptop per Child 81 9
Linux Foundation 178 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 50 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 4 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 276 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 658 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1003 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13849 599
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20026 474
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23807 432
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11782 349
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12060 309
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8855 298
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22934 273
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9669 235
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Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12163 228
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5858 226
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3416 108
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5802 108
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5931 106
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7392 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45244 95
Ultrabook - Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 855 94
Наушники - Headphones 3761 93
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8786 91
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Google Android 13472 182
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ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 102
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VK - Mail.ru Atom - браузер 8 90
Microsoft Windows XP 2540 84
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Intel x86 - архитектура процессора 1747 55
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4862 53
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Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 48
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 10
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James Renee - Джеймс Рене 21 3
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Лопатин Виктор 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 134511 264
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16152 103
Китай - Тайвань 3863 94
Европа 21436 85
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13942 54
Япония 13137 49
Южная Корея - Республика 6486 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13135 34
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Азия - Азиатский регион 5307 30
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Африка - Африканский регион 3390 25
Германия - Федеративная Республика 12418 25
Ближний Восток 2856 23
Европа Западная 1474 20
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16393 15
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Европа Восточная 3041 14
Индия - Bharat 5276 14
Китай - Тайвань - Тайбэй 270 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3282 11
Испания - Королевство 3666 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 11
Италия - Итальянская Республика 4281 11
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 785 11
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Канада 4787 11
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Америка Латинская 1769 9
Украина 7453 9
Земля - планета Солнечной системы 10166 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2965 8
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6935 7
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