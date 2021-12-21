Нетбуки возрождаются. Выпущен очень маленький ноутбук на очень хорошем железе ичек, дебютировавший, как сообщал CNews, в октябре 2020 г. Основные спецификации Как и классические нетбуки, новый MiniBook X не может похвастаться производительным процессором. Однако, в отлич

Возрождение нетбуков: HP выпустил мини-ноутбук за $200 вила компания Asustek, первооткрыватель рынка дешевых ноутбуков для интернета, получивших название «нетбуки».

Нетбуки возвращаются: Asus представил мини-ноутбук за $199 под брендом Eee перационной системы с ядром Linux. После того как Apple в начале 2010 г. представила iPad, спрос на нетбуки начал падать. Если в 2010 г. на мировой рынок было поставлено 32,1 млн таких устройст

Нетбук "сделай сам" Бывший сотрудник Dell Натан Морган создал на основе микрокомпьютера Raspberry Pi настоящий нетбук. Устройство Натана ценно тем, что практически полностью сделано своими руками (из покупных, правда, компонентов) и упаковано в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Основой нетбука стал к

Обзор Acer Aspire One 756: нетбук без заморочек адать тот, кто сидит перед компьютером, а не безразличная ко всему техника. Acer Aspire One 756 Как бы то ни было, сегодня мы задались целью обратить внимание пользователей на один из таких примеров: нетбук на каждый день от компании Acer, незаслуженно (на наш взгляд) обделенный вниманием - Acer Aspire One 756. Но прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению самого устройства, попробуе

Нетбуки Acer: обзор лучших моделей ектронной читалки приближается к стоимости планшетного компьютера или даже портативного компьютера. Нетбуки Acer приносят радость Именно о последних сегодня и пойдет речь в нашем обзоре. Есть ц

Asus и Acer сворачивают выпуск нетбуков тельный директор Asustek Джерри Шен (Jerry Shen) подтвердил намерение компании снять с производства нетбуки семейства Eee PC, напоминает DigiTimes. Он объяснил это решение резким сокращением на

Обзор iRU Ultraslim 201 (10.1”): ультратонкий нетбук для искушённых пользователей корой смерти от планшетов и ультрабуков. На примере iRU Ultraslim 201 прекрасно видно, сколь далеки нетбуки от предсмертной агонии. Внешний вид При первом же знакомстве с iRU Ultraslim 201 обра

В Туркмении всем первоклассникам вручат нетбуки В Туркмении всем первоклассникам страны 1 сентября вручат от имени президента нетбуки. Впервые этот акт в день знаний состоялся в прошлом году. Сделать его традицией предл

Acer Aspire One 725: нетбук для просмотра видео Корпорация Acer представила нетбук Aspire One 725, построенный на гибридной технологии AMD, которая включает в себя процессор AMD C-Series C-60 с частотой 1,0@1,3 ГГц (с технологией Turbo Core) и графическую систему Radeo

Обзор нетбука Acer Aspire One D270: синица в руке ьшая часть работы офисного сотрудника связанна именно с этим процессом. Поэтому нельзя сказать, что нетбук, как вид, исчерпал свой потенциал. В пользу жизнеспособности данного сегмента говорит

Intel продолжит выпускать процессоры для нетбуков, несмотря на сокращение их доли Компания намерена продолжить оказывать техничкую помощь производителям, которые пожелают выпускать нетбуки на платформе Cedar Trail. Напомним, что по данным Canalys, поставки нетбуков на миров

Intel вдвое увеличила графическую производительность нетбуков Корпорация Intel объявила о начале поставок деталей платформы Intel Atom нового поколения, ранее известной под кодовым названием Cedar Trail. Производителям предложены два мобильных процессора для нетбуков и два процессора для настольных ПК начального уровня и настольных систем «все в одном». Мобильные процессоры: Intel Atom N2600 и N2800, настольные: D2500 и D2700. Процессоры оснащены и

Dell отказалась от производства нетбуков Dell всецело отказалась от направления нетбуков Inspiron Mini, которое запустила в 2008 г. Такой вывод делает издание Liliputing, ссылаясь на интернет-магазин компании. Попытка найти в нем хотя бы один ноутбук с диагональю экрана до

Samsung сворачивает производство нетбуков ма, но в более компактном и легком исполнении (без потери производительности). В Samsung сочли, что нетбуки устарели как класс Как отмечают аналитики, судя по всему, помимо полноценных ультрабу

Румынские нетбуки: миф или реальность? Первый взгляд на Evolio U9 ноутбуки. Затем, с легкой руки ASUS и идеи о стодолларовых ноутбуках, свет в конце тоннеля увидели нетбуки. Между делом на рынок просочились хромобуки – стодолларовые лэптопы на ОС Android. Ул

Нетбуки окончательно проиграли планшетам ивлекает потребителей в большей степени. «Предметом выбора становятся мультимедийные планшены, а не нетбуки, по ряду причин, - продолжил Орр. - С ними легко работать, в отличие от нетбука, осна

Гибридные процессоры AMD Fusion модернизированы для ноутбуков, нетбуков, ПК-моноблоков и настольных ПК Компания AMD модернизировала гибридные процессоры (Accelerated Processing Units ― APU) серий C и E для сверхтонких и обычных ноутбуков, нетбуков, ПК-моноблоков и настольных ПК, наделив их передовыми функциями. Модернизированные APU обеспечивают: расширенные возможности по обработке HD-графики; повышенную производительность благ

Тест нетбука Acer Aspire One Happy: Android и Windows в одном флаконе . Когда они только появлялись, скажи человек «еее» - и сразу было понятно, что человек имеет в виду нетбук. Сегодня эти уменьшенные копии ноутбуков обзавелись своими классами и, так же как и но

Обзор Dell Inspiron Duo: первый нетбук с поворотным экраном нечто среднее, имеется в виду только размер, между двумя предыдущими продуктами. Inspiron Duo - это нетбук, который легким движением руки превращается в планшет. Поворот винта Сразу скажем о те

Razer выпускает нетбук ановлен 1.7 ГГц процессор, 7-дюймовый мультитач-экран, настраиваемая клавиатура. Энергоэффективность и производительность системы на 30% выше, чем в популярной сейчас Intel Oak Trail. Razer выпускает нетбук Пока модель нетбука является концептом.

Acer показала второе поколение нетбуков Aspire One Happy 2 Компания Acer анонсировала второе поколение нетбуков Aspire One Happy. Эта линейка примечательна тем, что их корпусы выполнены в разноцветной гамме и имеют кодовые названия развлекательного характера. Внутри нетбуков установлены д

Samsung показала нетбук на солнечной батарее Компания Samsung анонсирована на российском рынке устройство NC215S, первый в мире нетбук на солнечной батарее. Легкое и производительное устройство экономично и максимально соответствует экологическим требованиям, сообщает производитель. Верхняя крышка устройства покрыта эле

Нетбуки от Google - скоро в России С сегодняшнего дня, 15 июня, крупнейшие производители персональных компьютеров Acer и Samsung приступают к продажам в США так называемых «хромбуков» - нетбуков, базирующихся на облачной платформе Google Chrome OS. Интернет-магазины Amazon и Best Buy приступили к приему предварительных заказов 10 июня. Стоимость Samsung Series 5 Chromebook нач

Asus будет продавать нетбуки с Ubuntu ии соглашения с Asus, согласно которому тайваньский производитель будет предустанавливать Ubuntu на нетбуки Eee PC моделей 1001PXD, 1011PX и 1015PX. Поставки ноутбуков с предустановленной систе

Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X120E: империя Intel под ударом го нетбука часто невозможен по причинам слабости его конфигурации. Да и конструктивно далеко не все нетбуки идеальны для рабочих задач: скромный размер клавиатуры, не слишком хорошая матрица эк

HP обновила линейки ноутбуков и нетбуков Компания Hewlett-Packard обновила модельный ряд мобильных компьютеров, включая нетбуки (Mini) и потребительские лэптопы (Envy и Pavilion). По информации Electronista, модели Mini 210 претерпели редизайн - устройства стали более утонченными и яркими. Начинка почти не измен

Раскрыты характеристики первых нетбуков на Chrome OS ъем оперативной памяти равен 1 ГБ. Устройство может быть как трансформером, так и планшетом. Первые нетбуки на базе Chrome OS могут припоздниться - спрос на подобные устройства падает Между тем

Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air еги по рынку именуют его «дохлым проектом» Стоит отметить, что на российском рынке уже представлены нетбуки на Android. К примеру, мобильная платформа предустановлена в качестве второй ОС на не

Acer раскрасила нетбуки в пасхальные цвета Компания Acer представила 4 новых расцветки нетбуков Aspire One под цвета пасхальных блюд. Эти устройства будут работать на базе Intel Atom N470

«Облачные» нетбуки Google появятся в 2011 году ы Nvidia Tegra на архитектуре ARM, широко используемой в смартфонах. По некоторым данным, Chrome OS-нетбук Sony будет оснащен именно таким процессором. Размер экрана составит 11,6 дюйма, а врем

«Облачные» нетбуки Google выйдут в массы на год позже Производители первого эшелона, включая Acer, Asustek, Sony и Samsung, планируют приступить к серийному выпуску первых нетбуков на платформе Chrome OS во второй половине 2011 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Устройства будут оснащаться дисплеями от 10 до 12 дюймов и процессорами Intel

FortiClient обеспечивает защиту 7 тыс. школьных нетбуков от интернет-угроз выбрал решение FortiClient. При поддержке партнера Fortinet — компании M&S Technologies — на каждый нетбук было установлено программное обеспечение FortiClient, что обеспечило комплексную защит

Разработаны чехлы для нетбуков новая коллекция чехлов BURO для ноутбуков диагональю 10.2 дюймов. Выполненные из неопрена, устойчивого к внешним воздействиям материала, сумки-чехлы не будут выцветать и бережно сохранят ноутбук или нетбук в поездке. Чехлы доступны в трех цветах: коричневом, бирюзовом и розовом. Каждую модель украшает цветочный орнамент.

3Q показала планшетный нетбук-трансформер Qoo! Whirltab Компания 3Q представила планшетный нетбук Qoo! Whirltab с поворотным сенсорным экраном. Он выполнен по емкостной технологии и по

Acer Aspire One 522: нетбук №1 на революционной платформе Fusion рвое, что бросается в глаза, когда видишь Acer Aspire One 522, это то, что он очень похож на многие нетбуки. Элегантный, тонкий и легкий корпус (предлагается в двух цветовых решениях — черном и

Нетбук в портфеле Lenovo выпустила нетбук Classmate PC с 10.1-дюймовым экраном в виде портфеля. В нем есть Windows 7, 1 Гб ОЗУ, Wi-Fi, 1.3-мегапиксельная камера и 3-секционная батарея. Первая партия из 158 тыс. устройств уже п

Ubuntu для нетбуков больше не будет аться под размеры экрана устройства. Наличие двух версий вызывало неразбериху и в том плане, что на нетбуки могла быть установлена настольная версия системы, а на десктопы - версия для нетбуков

Nokia N97 превратили в нетбук Китайцы создали клон Nokia N97, превратив этот смартфон в нетбук. Внутри установлен процессор Intel Atom, жесткий диск, 10-дюймовый экран. Стоимость - 250 долларов.