Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 121277
ИКТ 9903
Организации 7674
Ведомства 1392
Ассоциации 764
Технологии 3114
Системы 20224
Персоны 48274
География 1953
Статьи 1355
Пресса 979
ИАА 608
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1920
Мероприятия 816

UL Solutions Futuremark 3DMark



05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1

31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1

03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1

24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1

20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты 1

18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 1

04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1

18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1

27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 3

21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1

02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 4

14.09.2020 Бенчмарки — как они работают и на что обращать внимание 1

23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1

13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 3

12.02.2020 Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото 2

30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 1

20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 2

09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм 2

24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1

05.10.2018 Лучи прогресса проникают в Windows 10 1

11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1

28.05.2018 Обзор смартфона Tonino Lamborghini Alpha One 1

16.03.2018 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 2

05.03.2018 Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM 1

29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 2

14.07.2017 Обзор игрового компьютера HP Omen X 1

22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1

28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии 1

14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 2

19.01.2017 Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports 2

19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда 2

15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 1

21.09.2015 Обзор смартфона HTC One M9+: новая попытка удивить 2

10.07.2015 Новый MacBook Pro 15": для любителей больших форм 1

08.07.2015 Обзор новинок от Jinga: смартфоны IGO L1 и Trezor S1 1

22.06.2015 Обзор Prestigio Multipad Visconte Quad 3G: офис в кармане пиджака 1

05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 1

28.04.2015 Обзор смартфона Huawei P8: флагман с корпусом без выступов 1

22.04.2015 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 13: удобный размер 1

26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 2


Публикаций - 291, упоминаний - 509

UL Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ARM - Advanced RISC Machine 390 3
США - Калифорния 4688 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1238965, в очереди разбора - 853099.
Создано именных указателей - 121277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Показать еще

Наука

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
Показать еще