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Индексная книга (каталог) CNews*
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UL Solutions Futuremark 3DMark

СОБЫТИЯ

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30.04.2025 Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману 1
20.01.2025 Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой 1
27.11.2024 Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen 1
27.09.2024 Не туда полезли. Новейшие китайские х86-процессоры никуда не годятся – их порвали даже древние Core и Ryzen. Опрос 1
24.11.2023 Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
31.08.2022 Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой 1
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1
24.12.2021 Обзор Lenovo Thinkbook 16p: рабочая станция на мощнейшем процессоре AMD 1
20.12.2021 В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты 1
18.06.2021 У новой Windows 11 серьезные проблемы. Она замедляет работу мощных современных ноутбуков 1
04.06.2021 Asus представляет новый мини-ПК PN41 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
27.01.2021 Intel выпустила первую за многие годы дискретную видеокарту. Она несовместима почти ни с чем 3
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
02.11.2020 Первая за 20 лет видеокарта Intel оказалась сплошным разочарованием 3
14.09.2020 Бенчмарки — как они работают и на что обращать внимание 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 2
12.02.2020 Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото 2
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 1
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 2
09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм 2
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
05.10.2018 Лучи прогресса проникают в Windows 10 1
11.09.2018 Обзор ноутбука-трансформера HP Pavilion x360 14 1
28.05.2018 Обзор смартфона Tonino Lamborghini Alpha One 1
16.03.2018 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 2
05.03.2018 Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM 1
29.09.2017 Первый в России обзор нового игрового ноутбука HP Omen 17 2
14.07.2017 Обзор игрового компьютера HP Omen X 1
22.05.2017 Ситилинк: собираем домашний компьютер в браузере 1
28.04.2017 Asus представила новые видеокарты на базе графических процессоров Radeon RX 500-ой серии 1
14.02.2017 Обзор игрового ноутбука Dell Alienware 17 R4 2
19.01.2017 Dell представила новые ноутбуки Inspiron и Alienware, и заключила соглашение с ELeague eSports 1
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда 2
15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 1
21.09.2015 Обзор смартфона HTC One M9+: новая попытка удивить 2
29.07.2015 Обзор планшета Huawei Mediapad X2: заменяет сразу два устройства 1

Публикаций - 299, упоминаний - 532

UL Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 105
Nvidia Corp 4002 101
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 59
Acer Group - Acer Inc 2776 48
Sony 6739 48
AMD - Advanced Micro Devices 4641 42
Microsoft Corporation 25775 41
Toshiba Corporation 2980 41
Samsung Electronics 11065 39
Lenovo Group 2447 34
Apple Inc 13156 34
HP Inc. 5883 34
VAIO 475 31
AMD Graphics Product Group - ATI 973 29
Dell EMC 5180 20
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 19
Fujitsu 2105 13
Google LLC 12690 12
Huawei 4677 10
LG Electronics 3735 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
HTC Corporation 1512 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 9
UL Solutions - Futuremark 13 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
PassMark Software 27 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Dell Alienware Corp 149 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
MediaTek - Ralink 595 6
Rover - RoverComputers 423 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Qualcomm Technologies 1974 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Mali 38 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 9
Совкомбанк Совесть 279 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Assist - Ассист 218 5
Ferrari NV 159 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Верный - торговая сеть 326 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Toyota - Lexus 83 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Геометрия НПО 165 1
Аристократ 13 1
Венец АКБ 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 40
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 244
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 223
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 221
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 209
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 208
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 205
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 204
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 181
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 180
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 163
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 156
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 153
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 143
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 142
Наушники - Headphones 4479 135
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 129
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 127
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 127
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 125
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 122
Микрофон - Microphone 2809 116
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 108
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 106
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 100
DDR - Double data rate 3083 96
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 96
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 96
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 94
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 92
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 92
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 87
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 85
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 82
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 79
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 79
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 71
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 66
Контрастность 3042 66
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 65
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 62
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 148
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 110
Microsoft Windows 16882 92
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 78
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 55
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 53
Google Android 15244 48
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 45
Microsoft Windows 7 2007 40
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 40
Intel HD Graphics - графический процессор 233 37
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 35
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 35
Microsoft DirectX 723 32
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 28
Intel Core - Семейство процессоров 1251 27
Nvidia GeForce Go 189 26
Intel Core i - Cерия процессоров 534 26
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 26
Nvidia GeForce GTX 525 25
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Nvidia GeForce GT 337 24
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 23
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 23
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 21
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 21
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 21
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 21
AMD Mobility Radeon 232 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 16
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 16
AMD Radeon HD 282 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 15
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 15
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 15
Toshiba Satellite 166 15
Ксенин Алекс 311 47
Ерофеева Мария 31 14
Потапкин Никита 14 7
Ревенчук Григорий 6 3
Волошин Олег 5 3
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
Терентьев Константин 19 2
Гаврилова Ольга 2 2
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Жеглов Глеб 6 1
Sarkkinen Tero - Саркинен Теро 1 1
Семченко Алексей 1 1
Невинный Вячеслав 1 1
Путин Владимир 3454 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Живица Иван 3 1
Upton Eben - Аптон Эбен 12 1
Притула Павел 33 1
Кравченко Александр 18 1
Никитин Николай 24 1
Сударева Галина 7 1
Артюшкин Сергей 6 1
Бойко Филипп 2 1
Федорчук Михаил 3 1
Baltuch Oliver - Балтач Оливер 1 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Горностаев Дмитрий 1 1
Davidson Jaxon - Дэвидсон Джексон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Япония 13807 9
Южная Корея - Республика 7052 8
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Китай - Тайвань 4245 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Китай - Шанхай 833 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Германия - Берлин 732 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Европа Западная 1496 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
Ergonomics - Эргономика 1755 83
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 80
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 18
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Английский язык 7030 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Металлы - Серебро - Silver 827 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Латинский алфавит 198 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 5
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 5
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Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 4
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 4
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Металлы - Золото - Gold 1251 4
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 71
Tom’s Hardware 600 6
Чудо техники 60 6
WCCFTech - Издание 110 2
AnandTech 73 2
TechSpot 188 2
VideoCardz 44 2
Hot Hardware - HotHardware 29 1
ITHome 46 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
DigiTimes - Издание 1331 1
SlashGear 134 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Inquirer 463 1
Android Authority 62 1
CNX Software 18 1
DailyTech 96 1
Reg Hardware 91 1
X-Bit Labs 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
Cinebench 29 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Jon Peddie Research 46 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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