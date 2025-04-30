Индексная книга (каталог) CNews*
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UL Solutions Futuremark 3DMark
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 299, упоминаний - 532
UL Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 71
|Tom’s Hardware 600 6
|Чудо техники 60 6
|WCCFTech - Издание 110 2
|AnandTech 73 2
|TechSpot 188 2
|VideoCardz 44 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 1
|ITHome 46 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|SlashGear 134 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|Inquirer 463 1
|Android Authority 62 1
|CNX Software 18 1
|DailyTech 96 1
|Reg Hardware 91 1
|X-Bit Labs 83 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 34
|Cinebench 29 12
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
|Jon Peddie Research 46 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.