Gigabyte Technology - Gigabyte Communications

Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает Из Тайваня с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании Gigabyte, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных комплектующих, оказались уя

Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца Возгорание мыши Gigabyte Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit. Автор оригинальног

Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel» Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-президентом Intel, и ее г

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России ании. Проект предполагает создание совместного предприятия (СП), доли в котором получат российская многопрофильная ИТ-компания «Ланит», банк ВТБ и тайваньский производитель компьютерных комплектующих Gigabyte. На базе СП будет запущен центр разработок, который займется проектированием серверов. СП также построит завод в России, на котором будут производиться сервера и системы хранения данны

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России «Яндекс» запускает производство серверов совместно с группой компаний «Ланит», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение

Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии Новая видеокарта без гарантии Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание

AMD, Gigabyte и Northern Data AG объединяют усилия для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем AMD объявила о сотрудничестве с Gigabyte Technology и Northern Data AG для реализации мегапроекта по созданию высокопроизводи

Qsan получила инвестиции от Gigabyte для хранения данных, получила стратегические инвестиции от технологической инновационной корпорации Gigabyte Technology Co. Об этом CNews сообщили в Qsan. Сумма инвестиций не уточняется. «Данны

Московские новинки GIGABYTE TECH TOUR 2014 Компания Gigabyte провела в Москве российскую версию презентации своих новых разработок GIGABYTE TECH TOUR 2014. В рамках мероприятия была показано новая модульная система водного охлаждения виде

Игровой "ультрабук" Gigabyte P34: верный друг геймера или неудачный эксперимент? ные решения подобного класса имеют около 30 мм в толщину (везде или в утолщении корпуса), и вес порядка 2 кг. Здесь же никакого утолщения нет, корпус идеально ровный и плоский. Одна из сильных сторон Gigabyte P34 - высокое качество сборки и материалов Вторая «фишка» нового ноутбука – «продвинутая» система охлаждения. Пара тепловых трубок объединяет CPU и GPU, а их обдувом занимаются две тур

Gigabyte представила компактный ультрабук U2442T с сенсорным экраном Компания Gigabyte, игрок рынка компьютерных технологий и инноваций, сообщила о расширении линейки ультрабуков U-серии. Российским покупателям стала доступна новая модель Gigabyte U2442T, отличающ

GIGABYTE представляет тонкость и мощь Компания GIGABYTE представила обновленные модели ноутбуков, спектр которых простирается от ультрабуков до игровых устройств. Если говорить о ультратонких устройствах, безусловно внимания заслуживают мод

GIGABYTE Padbook S1185 многое в малом Компания GIGABYTE объявила о старте продаж в России планшета Padbook™ S1185 с процессором Intel®Core™ третьего поколения и операционной системой Windows 8. Мощная «начинка» обеспечивает эффективную рабо

На российский рынок выходит 10-дюймовый планшет Gigabyte S1082 на Windows 8 Компания Gigabyte объявила о старте продаж в России планшетного компьютера Gigabyte S1082. Благодаря дополнительной клавиатуре и операционной системе Windows 8 S1082 представляет собой универсаль

Мышь Gigabyte с док-станцией и дисплеем Компания Gigabyte представила беспроводную мышь Aivia Uranium, приёмное устройство которой оснащено жидкокристаллическим дисплеем. Сама мышь Aivia Uranium соответствует всем современным требованиям, обл

Gigabyte Q1742F: 17,3-дюймовый ноутбук с процессорами Intel Core третьего поколения Компания Gigabyte представила в России ноутбук Gigabyte Q1742F. Новинка оснащена экраном с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1080p и сочетает в себе функциональность большого дисплея с портатив

Gigabyte выпустил две новые модификации ультрабука U2442 Компания Gigabyte объявила о выходе на мировой рынок двух новых модификаций ультрабука Gigabyte U2442. Новинки оснащены еще более производительными дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GT 730M

Gigabyte представил новые планшеты и ультрабуки Компания Gigabyte представила на выставке CES 2013 ряд новых устройств, в их числе два планшета — 11-дюймовый S1185 с Full HD IPS-дисплеем и 10-дюймовый S1082. Планшет Gigabyte S1185 с диагональю

Gigabyte представила 15,6-дюймовый ноутбук Q2542 Компания Gigabyte представила ноутбук Q2542 с диагональю экрана 15,6", новым процессором Intel Core третьего поколения и дискретной видеокартой Nvidia GeForce GT 640M (в модификации Q2542N). Ноутбук осн

Самый легкий ультрабук в мире Gigabyte X11: да, я на коне производство в пользу ультрабуков. И в связи с этим совершенно не вызывает удивления тот факт, что на этот рынок заглядывают даже те вендоры, которые раньше и слышать-то о нем не хотели. В их числе – Gigabyte. Данная компания известна, прежде всего, своими компьютерными комплектующими: в первую очередь, материнскими платами и видеокартами. И уж где-где, а на рынке ультрабуков Gigabyte

Gigabyte представил самый легкий в мире ноутбук - Gigabyte X11 Тайваньская компания Gigabyte представила, как утверждают в ее пресс-службе, самый легкий в мире ноутбук, модель Gigabyte X11. Вес компьютера составляет 975 г. с батереей. Корпус Gigabyte X11 целиком

Обзор Gigabyte Booktop T1132: мощный ноутбук-трансформер с док-станцией ды. Что же такое гибридный ноутбук? Как таковые, ноутбуки с поворотными сенсорными экранами существуют уже не первый год. «Зачем же останавливаться на достигнутом?» - вероятно, спросили себя инженеры Gigabyte и решили навесить на такой вот девайс еще парочку удобных элементов, превратив его тем самым действительно в нечто монстроподобное. Gigabyte Booktop T1132 Если говорить по су

Gigabyte анонсировала планшет с док-станцией под винчестер Компания Gigabyte показала планшетный компьютер на базе ОС Windows 7. Устройство Gigabyte S1080 будет поставляться вместе с мультимедиа-док-станцией. Аппарат имеет 10.1-дюймовый емкостный экран,

Gigabyte показала топовый игровой ноутбук Компания Gigabyte выпустила новый игровой ноутбук топового уровня. Устройство P2532 представляет 15.6-дюймовое устройство на базе процессора Intel Core i7-2630QM с тактовой частотой 2-2,9 ГГц. В ноутбук

Gigabyte сделала мышку для заядлых геймеров Новая компьютерная мышь от Gigabyte позволяет работать без подзарядки 12 месяцев.

Gigabyte представила ноутбук на платформе Intel Huron River Компания Gigabyte выпустила производительный ноутбук Q2532N на базе платформы Intel Huron River. В нем используются процессоры Intel Core i3, i5 или i7 на новом ядре Sandy Bridge. Здесь также есть дискр

Gigabyte разработала Windows 7-планшет с двухъядерным процессором Компания Gigabyte выпустила новую модель планшетного компьютера под управлением Windows 7. Устройство S1080 представляет собой 10,1-дюймовый планшет на базе двухъядерного процессора Intel Atom N550. Нов

Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550 Компания Gigabyte обновляет линейку своих нетбуков. Два новых устройства получат поддержку двухъядерных процессоров Intel Atom N550. В первой модели Q2005 установлен 10.1-дюймовый экран с разрешением 10

Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile Компания Gigabyte объявляет о запуске двух новых коммуникаторов на платформах Android и Windows Mobile. GSmart S1205 относится к нижней, а GSmart G1305 – к средней ценовой группе, при этом оба устройств

Gigabyte GSmart S1200: самый маленький Windows-коммуникатор Предыстория Когда сотрудники Gigabyte предлагали нам взять это устройство на тест, они указывали на его инновационный интерфейс и даже прислали презентацию, в которой подробно расписаны все его преимущества. Но мы, избалов

Gigabyte GSmart S1200: компактный WM-коммуникатор с WVGA-экраном Компания «Вобис Компьютер» объявляет о начале продаж коммуникатора Gigabyte GSmart S1200, к особенностям которого относятся небольшие габаритные размеры и экран высокого разрешения (480 x 800 пикселей). При этом дисплей имеет минимальный физический размер сред

Gigabyte и другие вендоры приступают к поставкам системных плат на чипсете Intel P55 Express Компания Gigabyte Technology представляет новейшее поколение системных плат на базе чипсета Intel P55

Gigabyte извинилась перед Asustek за испорченную репутацию Похоже, что конфликт между двумя тайваньскими производителями компьютерных комплектующих Asustek и Gigabyte разрешился – компания Gigabyte принесла Asustek публичные извинения, сообщает

Asustek хочет судиться с Gigabyte за правду ль компьютерных комплектующих Asustek может подать судебный иск, в котором опровергнет высказывания Gigabyte Technology в адрес технологии Energy Processor Unit (EPU), которую компания Asustek

Asustek готов судить Gigabyte за дезинформацию омпьютерных комплектующих Asustek готовится подать судебный иск, в котором опровергнет высказывания Gigabyte Technology в адрес технологии Energy Processor Unit (EPU), которую компания Asustek

MSI и Gigabyte выпустят сверхдешевые ноутбуки в июне 2008 года Компании Micro-Star International (MSI) и Gigabyte Technology планируют выпустить сверхдешевые ноутбуки к концу II квартала 2008 г., то

Коммуникатор Gigabyte GSmart t600: телевизор в кармане Индивидуальность прежде всего Не только необычная начинка Gigabyte GSmart t600 нуждается в детальном описании – внешность этого мобильного устройства тоже можно назвать особенной. Конечно, плавные очертания корпуса коммуникатора, его умеренный вес (14

Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 пластика, отличающегося абсолютно гладкой поверхностью. Да, конечно, выглядит это довольно броско и стильно, но тут же предстает во всей красе и оборотная сторона медали. Во-первых, при использовании Gigabyte GSmart i350 на блестящих частях корпуса остаются совершенно непривлекательные отпечатки пальцев. Если в случае с ноутбуками подобный аспект – заляпанная глянцевая поверхность – и пробл

Gigabyte анонсировал первую в мире плату mini DTX Компания Gigabyte анонсировала выход первой в мире материнской платы формата mini DTX, разработанной и представленной в начале года компанией AMD. Этот формат системных плат, обладающий меньшими размера