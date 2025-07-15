Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gigabyte Technology Gigabyte Communications
Gigabyte Technology является тайваньской компанией, основанной в 1986 году. Она входит в группу компаний Gigabyte, которая занимается производством спектра компьютерного оборудования.
Основные направления деятельности включают выпуск материнских плат, видеокарт, ноутбуков, серверов и различных компьютерных аксессуаров. В материнских платах применяются чипсеты от Intel и AMD, поддерживаются различные типы оперативной памяти, включая DDR4 и DDR5. В сегменте видеокарт компания сотрудничает с Nvidia, выпуская адаптеры на базе графических процессоров GeForce. Также производятся серверные решения, в том числе на базе ARM-процессоров Ampere.
Важным направлением является участие в совместных проектах. Например, компания вошла в состав совместного предприятия с российскими компаниями "Яндекс", "Ланит" и ВТБ для производства серверов под брендом Openyard. Однако в 2023 году "Яндекс" и "Ланит" начали поиск покупателей на свои доли в этом проекте.
Компания конкурирует с другими производителями компьютерного оборудования, предлагая свои решения для игровых ПК, серверов и рабочих станций.Среди конкурентов на рынке можно выделить следующие компании:
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|15.07.2025
|
Материнские платы известнейшего производителя уязвимы для неприятного трояна. Переустановка Windows не помогает
Из Тайваня с сюрпризом Материнские платы тайваньской компании Gigabyte, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных комплектующих, оказались уя
|23.01.2025
|
Безобидный аксессуар для ПК едва не спалил квартиру владельца
Возгорание мыши Gigabyte Самопроизвольное возгорание компьютерной мыши компании Gigabyte чуть не привело к серьезному пожару, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на пост платформе Reddit. Автор оригинальног
|26.11.2021
|
Крупный производитель серверов перешел на процессоры «круче, чем у AMD и Intel»
Серверы без Xeon и Epyc Компания Gigabyte, известный производитель серверов, компьютеров и комплектующих, анонсировала новую линейку серверов с процессорами компании Ampere. Она основана в 2017 г. экс-президентом Intel, и ее г
|03.06.2021
|
«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России
ании. Проект предполагает создание совместного предприятия (СП), доли в котором получат российская многопрофильная ИТ-компания «Ланит», банк ВТБ и тайваньский производитель компьютерных комплектующих Gigabyte. На базе СП будет запущен центр разработок, который займется проектированием серверов. СП также построит завод в России, на котором будут производиться сервера и системы хранения данны
|03.06.2021
|
«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ запустят производство серверов в России
«Яндекс» запускает производство серверов совместно с группой компаний «Ланит», производителем компьютерной техники Gigabyte и банком ВТБ. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение
|20.04.2021
|
Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии
Новая видеокарта без гарантии Компания Gigabyte, популярный в России производитель ноутбуков и компьютерных комплектующих, выпустила видеокарту специально для майнеров – CMP 30HX D6 6G с исчезающие малым сроком гарантии. Упоминание
|15.09.2020
|
AMD, Gigabyte и Northern Data AG объединяют усилия для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем
AMD объявила о сотрудничестве с Gigabyte Technology и Northern Data AG для реализации мегапроекта по созданию высокопроизводи
|27.11.2014
|
Qsan получила инвестиции от Gigabyte
для хранения данных, получила стратегические инвестиции от технологической инновационной корпорации Gigabyte Technology Co. Об этом CNews сообщили в Qsan. Сумма инвестиций не уточняется. «Данны
|30.05.2014
|
Московские новинки GIGABYTE TECH TOUR 2014
Компания Gigabyte провела в Москве российскую версию презентации своих новых разработок GIGABYTE TECH TOUR 2014. В рамках мероприятия была показано новая модульная система водного охлаждения виде
|05.02.2014
|
Игровой "ультрабук" Gigabyte P34: верный друг геймера или неудачный эксперимент?
ные решения подобного класса имеют около 30 мм в толщину (везде или в утолщении корпуса), и вес порядка 2 кг. Здесь же никакого утолщения нет, корпус идеально ровный и плоский. Одна из сильных сторон Gigabyte P34 - высокое качество сборки и материалов Вторая «фишка» нового ноутбука – «продвинутая» система охлаждения. Пара тепловых трубок объединяет CPU и GPU, а их обдувом занимаются две тур
|31.07.2013
|
Gigabyte представила компактный ультрабук U2442T с сенсорным экраном
Компания Gigabyte, игрок рынка компьютерных технологий и инноваций, сообщила о расширении линейки ультрабуков U-серии. Российским покупателям стала доступна новая модель Gigabyte U2442T, отличающ
|05.07.2013
|
GIGABYTE представляет тонкость и мощь
Компания GIGABYTE представила обновленные модели ноутбуков, спектр которых простирается от ультрабуков до игровых устройств. Если говорить о ультратонких устройствах, безусловно внимания заслуживают мод
|05.07.2013
|
GIGABYTE Padbook S1185 многое в малом
Компания GIGABYTE объявила о старте продаж в России планшета Padbook™ S1185 с процессором Intel®Core™ третьего поколения и операционной системой Windows 8. Мощная «начинка» обеспечивает эффективную рабо
|27.05.2013
|
На российский рынок выходит 10-дюймовый планшет Gigabyte S1082 на Windows 8
Компания Gigabyte объявила о старте продаж в России планшетного компьютера Gigabyte S1082. Благодаря дополнительной клавиатуре и операционной системе Windows 8 S1082 представляет собой универсаль
|23.04.2013
|
Мышь Gigabyte с док-станцией и дисплеем
Компания Gigabyte представила беспроводную мышь Aivia Uranium, приёмное устройство которой оснащено жидкокристаллическим дисплеем. Сама мышь Aivia Uranium соответствует всем современным требованиям, обл
|28.03.2013
|
Gigabyte Q1742F: 17,3-дюймовый ноутбук с процессорами Intel Core третьего поколения
Компания Gigabyte представила в России ноутбук Gigabyte Q1742F. Новинка оснащена экраном с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1080p и сочетает в себе функциональность большого дисплея с портатив
|12.02.2013
|
Gigabyte выпустил две новые модификации ультрабука U2442
Компания Gigabyte объявила о выходе на мировой рынок двух новых модификаций ультрабука Gigabyte U2442. Новинки оснащены еще более производительными дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GT 730M
|10.01.2013
|
Gigabyte представил новые планшеты и ультрабуки
Компания Gigabyte представила на выставке CES 2013 ряд новых устройств, в их числе два планшета — 11-дюймовый S1185 с Full HD IPS-дисплеем и 10-дюймовый S1082. Планшет Gigabyte S1185 с диагональю
|30.11.2012
|
Gigabyte представила 15,6-дюймовый ноутбук Q2542
Компания Gigabyte представила ноутбук Q2542 с диагональю экрана 15,6", новым процессором Intel Core третьего поколения и дискретной видеокартой Nvidia GeForce GT 640M (в модификации Q2542N). Ноутбук осн
|27.06.2012
|
Самый легкий ультрабук в мире Gigabyte X11: да, я на коне
производство в пользу ультрабуков. И в связи с этим совершенно не вызывает удивления тот факт, что на этот рынок заглядывают даже те вендоры, которые раньше и слышать-то о нем не хотели. В их числе – Gigabyte. Данная компания известна, прежде всего, своими компьютерными комплектующими: в первую очередь, материнскими платами и видеокартами. И уж где-где, а на рынке ультрабуков Gigabyte
|31.05.2012
|
Gigabyte представил самый легкий в мире ноутбук - Gigabyte X11
Тайваньская компания Gigabyte представила, как утверждают в ее пресс-службе, самый легкий в мире ноутбук, модель Gigabyte X11. Вес компьютера составляет 975 г. с батереей. Корпус Gigabyte X11 целиком
|19.12.2011
|
Обзор Gigabyte Booktop T1132: мощный ноутбук-трансформер с док-станцией
ды. Что же такое гибридный ноутбук? Как таковые, ноутбуки с поворотными сенсорными экранами существуют уже не первый год. «Зачем же останавливаться на достигнутом?» - вероятно, спросили себя инженеры Gigabyte и решили навесить на такой вот девайс еще парочку удобных элементов, превратив его тем самым действительно в нечто монстроподобное. Gigabyte Booktop T1132 Если говорить по су
|31.05.2011
|
Gigabyte анонсировала планшет с док-станцией под винчестер
Компания Gigabyte показала планшетный компьютер на базе ОС Windows 7. Устройство Gigabyte S1080 будет поставляться вместе с мультимедиа-док-станцией. Аппарат имеет 10.1-дюймовый емкостный экран,
|31.05.2011
|
Gigabyte показала топовый игровой ноутбук
Компания Gigabyte выпустила новый игровой ноутбук топового уровня. Устройство P2532 представляет 15.6-дюймовое устройство на базе процессора Intel Core i7-2630QM с тактовой частотой 2-2,9 ГГц. В ноутбук
|25.05.2011
|
Gigabyte сделала мышку для заядлых геймеров
Новая компьютерная мышь от Gigabyte позволяет работать без подзарядки 12 месяцев.
|10.03.2011
|
Gigabyte представила ноутбук на платформе Intel Huron River
Компания Gigabyte выпустила производительный ноутбук Q2532N на базе платформы Intel Huron River. В нем используются процессоры Intel Core i3, i5 или i7 на новом ядре Sandy Bridge. Здесь также есть дискр
|11.01.2011
|
Gigabyte разработала Windows 7-планшет с двухъядерным процессором
Компания Gigabyte выпустила новую модель планшетного компьютера под управлением Windows 7. Устройство S1080 представляет собой 10,1-дюймовый планшет на базе двухъядерного процессора Intel Atom N550. Нов
|31.12.2010
|
Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550
Компания Gigabyte обновляет линейку своих нетбуков. Два новых устройства получат поддержку двухъядерных процессоров Intel Atom N550. В первой модели Q2005 установлен 10.1-дюймовый экран с разрешением 10
|13.04.2010
|
Gitabyte представила в России два коммуникатора на базе Android и Windows Mobile
Компания Gigabyte объявляет о запуске двух новых коммуникаторов на платформах Android и Windows Mobile. GSmart S1205 относится к нижней, а GSmart G1305 – к средней ценовой группе, при этом оба устройств
|17.11.2009
|
Gigabyte GSmart S1200: самый маленький Windows-коммуникатор
Предыстория Когда сотрудники Gigabyte предлагали нам взять это устройство на тест, они указывали на его инновационный интерфейс и даже прислали презентацию, в которой подробно расписаны все его преимущества. Но мы, избалов
|26.10.2009
|
Gigabyte GSmart S1200: компактный WM-коммуникатор с WVGA-экраном
Компания «Вобис Компьютер» объявляет о начале продаж коммуникатора Gigabyte GSmart S1200, к особенностям которого относятся небольшие габаритные размеры и экран высокого разрешения (480 x 800 пикселей). При этом дисплей имеет минимальный физический размер сред
|08.09.2009
|
Gigabyte и другие вендоры приступают к поставкам системных плат на чипсете Intel P55 Express
Компания Gigabyte Technology представляет новейшее поколение системных плат на базе чипсета Intel P55
|02.06.2008
|
Gigabyte извинилась перед Asustek за испорченную репутацию
Похоже, что конфликт между двумя тайваньскими производителями компьютерных комплектующих Asustek и Gigabyte разрешился – компания Gigabyte принесла Asustek публичные извинения, сообщает
|19.05.2008
|
Asustek хочет судиться с Gigabyte за правду
ль компьютерных комплектующих Asustek может подать судебный иск, в котором опровергнет высказывания Gigabyte Technology в адрес технологии Energy Processor Unit (EPU), которую компания Asustek
|19.05.2008
|
Asustek готов судить Gigabyte за дезинформацию
омпьютерных комплектующих Asustek готовится подать судебный иск, в котором опровергнет высказывания Gigabyte Technology в адрес технологии Energy Processor Unit (EPU), которую компания Asustek
|14.04.2008
|
MSI и Gigabyte выпустят сверхдешевые ноутбуки в июне 2008 года
Компании Micro-Star International (MSI) и Gigabyte Technology планируют выпустить сверхдешевые ноутбуки к концу II квартала 2008 г., то
|01.02.2008
|
Коммуникатор Gigabyte GSmart t600: телевизор в кармане
Индивидуальность прежде всего Не только необычная начинка Gigabyte GSmart t600 нуждается в детальном описании – внешность этого мобильного устройства тоже можно назвать особенной. Конечно, плавные очертания корпуса коммуникатора, его умеренный вес (14
|20.12.2007
|
Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350
пластика, отличающегося абсолютно гладкой поверхностью. Да, конечно, выглядит это довольно броско и стильно, но тут же предстает во всей красе и оборотная сторона медали. Во-первых, при использовании Gigabyte GSmart i350 на блестящих частях корпуса остаются совершенно непривлекательные отпечатки пальцев. Если в случае с ноутбуками подобный аспект – заляпанная глянцевая поверхность – и пробл
|16.05.2007
|
Gigabyte анонсировал первую в мире плату mini DTX
Компания Gigabyte анонсировала выход первой в мире материнской платы формата mini DTX, разработанной и представленной в начале года компанией AMD. Этот формат системных плат, обладающий меньшими размера
|16.04.2007
|
Мартовские новинки рынка UMPC
ать QWERTY-клавиатура, и большинство новинок оснащено этим донельзя полезным элементом. Правда, мнения о том, каким образом она будет извлекаться, и вообще какая она будет, разделились. Так, компания Gigabyte (еще один новичок на рынке UMPC) решила, что ей лучше быть выдвижной (slide-out), и поэтому в устройстве U60 используется именно такой способ. Заметим, что присутствуют и традиционные
Gigabyte Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1324 37
|Tom’s Hardware 506 11
|CNews - ZOOM.CNews 1853 6
|Commercial Times 101 6
|X-Bit Labs 83 6
|Reddit 352 6
|VideoCardz 36 5
|Inquirer 463 4
|WCCFTech - Издание 85 4
|TechSpot 158 3
|Neowin 175 3
|Forbes - Форбс 905 3
|Bloomberg 1404 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2136 3
|TG Daily 98 2
|Silicon 490 2
|Times 643 2
|ExtremeTech 40 2
|BleepingComputer - Издание 406 2
|The Register - The Register Hardware 1687 2
|PC Magazine - PCMag 93 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
|Известия ИД 699 1
|Nature 821 1
|Hardware Times 5 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
|ComputerBase 12 1
|Мобильные системы 117 1
|PCWorld - PC World 46 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
|DailyTech 96 1
|Reg Hardware 91 1
|Silicon.com 364 1
|MSNBC - телеканал 89 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|DatacenterDynamics 5 1
|Information Age 2 1
|Storage Newsletter 1 1
|РМГ - RU.TV 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401284, в очереди разбора - 732813.
Создано именных указателей - 186050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.