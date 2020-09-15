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Спецпроекты

AMD, Gigabyte и Northern Data AG объединяют усилия для реализации проекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем

Техника

AMD объявила о сотрудничестве с Gigabyte Technology и Northern Data AG для реализации мегапроекта по созданию высокопроизводительных вычислительных систем (HPC) с общей вычислительной мощностью около 3,1 эксафлопс. Gigabyte предоставит компании Northern Data серверные системы на базе графических процессоров, оснащенные процессорами AMD Epyc второго поколения и ускорителями Radeon Instinct. Northern Data находится в процессе разработки распределенного вычислительного кластера на базе оборудования Gigabyte и AMD в Норвегии, Швеции и Канаде.

Томас Йен, руководитель отдела продаж и менеджер по развитию бизнеса в Gigabyte Technology, сказал: «Мы очень рады этому мегапроекту и активному сотрудничеству с Northern Data. Благодаря взаимодействию с AMD мы можем проектировать, производить и поставлять большие объемы высокопроизводительных серверов в очень короткие сроки. Это убедило Northern Data оснастить серверами Gigabyte свою HPC-платформу на базе графических процессоров, в функции которой входят рендеринг, машинное обучение и ИИ».

Сух Дхиллон, коммерческий директор AMD в регионах ЕБВА (EMEA), сказал: «Мы рады сотрудничеству с Gigabyte и Northern Data, одними из мировых лидеров в области высокопроизводительных вычислительных систем. Мы с нетерпением ждем начала работы над этим уникальным флагманским проектом с использованием процессоров AMD Epyc второго поколения и ускорителей AMD Radeon Instinct, которые помогут установить очень высокие стандарты производительности, безопасности и масштабируемости даже при самых больших рабочих нагрузках».

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