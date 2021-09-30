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flops, flop/s, флопс или флоп/с
FLoating-point Operations Per Second
Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров
Петафлопс - petaflops - Единица вычислительной мощности - один квадриллион (1015) операций с плавающей точкой в секунду
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Публикаций - 253, упоминаний - 515
flops, flop/s, флопс или флоп/с упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ким Александр 32 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Трушкин Константин 43 4
|Горшенин Максим 15 3
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Московский Александр 3 2
|Савин Геннадий 2 2
|Шмелев Алексей 20 2
|Стегайлов Владимир 2 2
|Рафаловский Давид 20 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
|Lisa Su - Лиза Су 32 2
|Путин Владимир 1824 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Борисов Юрий 91 2
|Кореньков Владимир 4 2
|Яровая Ирина 63 1
|Колбин Евгений 43 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Xu Eric - Эрик Сюй 11 1
|Греф Герман 205 1
|Пярн Артур 13 1
|Хала Илья 21 1
|Лукашин Алексей 1 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Терещенко Денис 38 1
|Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Лю Юй 10 1
|Калинин Александр 95 1
|Гревцев Александр 28 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Шадаев Максут 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru