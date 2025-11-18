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flops, flop/s, флопс или флоп/с FLoating-point Operations Per Second Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров
- Петафлопс - petaflops - Единица вычислительной мощности - один квадриллион (1015) операций с плавающей точкой в секунду
- Высоконагруженные системы и проекты
- HPC - High Performance Computing - Supercomputer
Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ
СОБЫТИЯ
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|18.11.2025
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В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса
ercomputing Conference). В ходе мероприятия ЭВМ продемонстрировала производительность на уровне 793 Пфлопс (петафлопс) в специализированном бенчмарке HPL. Данный показатель на тот момент позвол
|17.11.2022
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Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс
нный вычислительный комплекс стал обладать совокупной теоретической пиковой производительностью 860 ТФЛОПС двойной точности, являясь при этом гиперконвергентной программно-определяемой системой
|30.09.2021
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В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс
100 Пфлопс на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, через пять лет в России может появиться суперкомпьютер с пиковой производительностью в 100 Пфлопс, построенный на отечественном процессоре из лин
|13.05.2021
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Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ
руэ (KIT) — немецкий исследовательский университет — планирует с помощью компании Lenovo и ее бизнес-партнера Pro-Com в ближайшие месяцы внедрить новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс, оснащенную графическими процессорами Nvidia A100 Ampere с охлаждением горячей водой. «Мы рады начать работу с Lenovo по созданию нашего суперкомпьютера HoreKa с применением передовой
|20.11.2020
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AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований
FP32 для рабочих нагрузок в HPC – обеспечивает лидирующую в отрасли пиковую производительность 11,5 TFLOPS для FP64 и 23,1 TFLOPS для FP32, позволяя ученым и исследователям во всем мире
|07.05.2019
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AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс
ера класса exascale, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире и будет введен в эксплуатацию в ORNL в 2021 году. Чтобы обеспечить ожидаемую вычислительную производительность более чем в 1,5 экзафлопс, в системе Frontier будут использоваться оптимизированные для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта заказные процессоры AMD EPYC и специализированные гра
|19.03.2019
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Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel
Первый американский «экзафлопс» США официально включились в мировую гонку по запуску первого в мире суперкомпьютер
|15.03.2018
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Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры
в мировой Топ-500 суперкомпьютеру в настоящий момент достаточно иметь пиковую мощность не ниже 700 ТФЛОПС. Таких установок в России всего три, как следует из российского суперкомпьютерного рей
|05.09.2016
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Softline предоставила облачному хостинг-провайдеру Flops оборудование по модели HaaS
Компания Softline предоставила оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service) компании Flops, в результате чего заказчик повысил производительность ИТ-инфраструктуры, минимизировав издержки, связанные с приобретением новых серверов. Об этом CNews сообщили в Softline. Flops
|20.06.2016
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Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США
терный центр в Уси (Китай) построил суперкомпьютер, пиковая мощность которого впервые превышает 100 петафлопс и достигает 125,4 петафлопс (125,4x1015 операций с плавающей запятой в секун
|10.09.2014
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РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс
ы «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением. Ее пиковая производительность составит порядка 830 Тфлопс, часть ресурсов которой будет также обеспечивать облачные, VDI (Virtual Desktop Infras
|22.11.2013
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Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку
C PetaStream с прямым жидкостным охлаждением, установив мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на одну стойку при занимаемой площади всего 1 м2. Тем самым, в 5 раз превышен ранее пр
|05.04.2013
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В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе
роблем в рамках РАН». На сегодняшний день в МСЦ создан прототип будущего компьютера мощностью 523,8 Тфлопс. Он состоит из 208 вычислительных узлов, каждый из которых включает по два 8-ядерных п
|12.11.2012
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Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500
сто. С прошлого рейтинга его мощность не изменилась и составляет 1,7 Пфлопс в пике и чуть более 900 Тфлопс на тесте Linpack. Наиболее же интересно в новом списке смотрится система Межведомствен
|25.04.2012
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«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»
уте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пяту
|19.04.2012
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Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс
РСК и корпорация Intel объявили о завершении плановой модернизации до пиковой производительности 35 Тфлопс (триллионов операций в секунду) и начале промышленной эксплуатации нового энергоэффект
|27.03.2012
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"Гибриды" оккупируют российский рынок суперкомпьютеров
веров HP в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН. Его мощность также увеличилась - со 123,9 Тфлопс до 227,8 Тфлопс. На третьем месте - система этого же вендора мощностью 123,6
|23.12.2011
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Суперкомпьютеру «Ломоносов» готовят «соседа» мощностью 10 Пфлопс
он вошел с пиковой производительностью в 1,3 Пфлопс (18-е место списка). С исходной мощностью в 420 Тфлопс в 2009 г. поставили эту систему «Т-Платформы», которые же впоследствии ее трижды модер
|15.11.2011
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Россия «сдулась» в мировом рейтинге суперкомпьютеров
ыросла с 58,7 Пфлопс до 74,2 Пфлопс. Порог производительности для вхождения в рейтинг вырос до 50,9 Тфлопс на тесте Linpack. Как и в прошлый раз, список возглавляет японский «K Computer» произв
|09.11.2011
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Fujitsu анонсировала суперкомпьютер с производительностью выше 23 Пфлопс
10, теоретическая производительность которого при обработке данных может достигать 23,2 петафлопса (Пфлопс). Суперкомпьютер в своей наиболее крупной потенциальной конфигурации, содержащей 98 30
|07.11.2011
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Суперкомпьютер впервые преодолел рубеж производительности в 10 Пфлопс
Компания Fujitsu и Научный институт вычислительных технологий RIKEN объявили об увеличении производительности суперкомпьютера K computer с 8,16 до 10,51 Пфлопс, то есть примерно на 28%. Построенная японской компанией Fujitsu система K computer возглавила список Топ-500 мощнейших суперкомпьютеров в июне 2011 г. Тогда суперкомпьютер состоял из 67
|21.10.2011
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МГУ вновь модернизирует суперкомпьютеры на 400 млн рублей
оснащены вычислительные узлы, совокупно должны обеспечивать производительность в 0,318 Пфлопс (318 Тфлопс). Каждый вычислительный узел должен содержать по 2 GPU с пиковой производительностью к
|20.09.2011
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IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России
выхода предыдущей версии рейтинга в марте 2011 г. его пиковая производительность увеличилась с 510 Тфлопс до 1,3 Пфлопс. В мировом рейтинге Топ-500 он занимает 13-е место. Напомним, что всего
|20.06.2011
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США теряют лидерство в мировом рейтинге суперкомпьютеров
есте. После модернизации пиковая производительность системы составляет 1,3 Пфлопс, а реальная – 674 Тфлопс. Япония вернула себе первенство в Топ-500 с системой мощностью 8,16 Пфлопс Еще один ро
|18.04.2011
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В МГУ установили четвертый суперкомпьютер
В МГУ появился «экспериментальный» суперкомпьютер «ГрафИТ» с пиковой производительностью 26,76 Тфлопс. Система состоит из 16 серверов HP ProLiant SL390s G7 в форм-факторе 1U, каждый из кот
|02.03.2011
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Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде
Нижегородский государственный университет (ННГУ) планирует установить суперкомпьютер мощностью 100 Тфлопс, сообщил ректор вуза Евгений Чупрунов. В 2012 г., по его словам, мощность этой системы
|31.12.2010
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Заработал обещанный Путину суперкомпьютер
В России создан суперкомпьютер производительностью 100 Тфлоп/с. Таким образом президент Российской академии наук Юрий Осипов выполнил обещание, данное премьеру России Владимиру Путину, сообщают «Вести.Ru». Средства на создание нового суперкомпьютер
|28.12.2010
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Российским синоптикам понадобился суперкомпьютер на 500 Тфлопс к Олимпиаде
компьютеров, установленных в главном вычислительном центре ведомства (ГВЦ), решено увеличить до 500 Тфлопс. Об этом CNews сообщил источник в ГВЦ и подтвердил заместитель директора Росгидромета
|24.11.2010
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«Т-Платформы» выиграли конкурс МГУ им. Ломоносова на создание суперкомпьютера производительностью свыше 1 петафлопс
ркомпьютера, по завершении которой его пиковая производительность должна увеличиться с нынешних 414 Тфлопс до 510 Тфлопс. Примечательно, что в тендерах и на создание, и на модернизацию д
|01.11.2010
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МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс
мпьютеров России и СНГ эта система сейчас занимает первое место с пиковой производительностью в 414 Тфлопс и реальной — 350 Тфлопс. Максимальная (начальная) цена контракта на создание но
|28.10.2010
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Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс
мых работ производительность суперкомпьютерного комплекса будет увеличена более чем в 4 раза до 104 Тфлопс. Компания «РСК Скиф» была признана победителем тендера, объявленного ранее Южно-Уральс
|27.09.2010
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Модернизировать мощнейший суперкомпьютер России не может никто, кроме создателей
ширения, как следует из конкурсной документации, мощность суперкомпьютера должна увеличиться до 510 Тфлопс (сейчас она составляет 414 Тфлопс). В рейтинге Топ 50 мощнейших суперкомпьютеро
|21.09.2010
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Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж
производства «Т-Платформы», установленный в МГУ. Пиковая производительность системы составляет 414 Тфлопс, реальная – 350 Тфлопс. В мировом рейтинге Топ 500 суперкомпьютеров он находитс
|23.08.2010
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Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше
о проведении открытого аукциона на закупку комплекта расширения одноименного суперкомпьютера до 510 Тфлопс. Согласно конкурсной документации пиковая производительность этой системы сейчас соста
|02.07.2010
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В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер
государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность машины составляет 24 Тфлопс (триллионов операций в секунду), реальная производительность – 21,86 Тфлопс. Се
|16.04.2010
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Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера
кой академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Ква
|05.04.2010
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«РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку
тью вычислительной мощности в индустрии на стандартных процессорах — с производительностью более 40 терафлопс на одну стойку. Благодаря применению в суперкомпьютерных решениях «Скиф-Аврора» выс
|30.03.2010
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Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 2,2 раза
зработан и построен российской компанией «Т-Платформы». Он обладает пиковой производительностью 420 Тфлопс, реальной – 350 Тфлопс. Помимо России, подобные машины сегодня есть только в СШ
|12.03.2010
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Грызлов: суперкомпьютер МГУ станет петафлопсным
. Напомним, что сейчас реальная производительность этого российского суперкомпьютера составляет 350 Тфлопс (пиковая – 420 Тфлопс), он находится на 12-й строчке мирового рейтинга Top500.
|31.03.2009
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Опубликована десятая редакция рейтинга мощнейших суперкомпьютеров СНГ Тор50
теров СНГ. Впервые средняя пиковая производительность представленных в рейтинге систем превысила 10 Тфлопс. Юбилейная, 10-я редакция списка Top50 объявлена 31 марта на Международной научной кон
flops, flop/s, флопс или флоп/с и организации, системы, технологии, персоны:
|Опанасенко Всеволод 139 31
|Абрамов Сергей 76 22
|Шмелев Алексей 24 15
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 12
|Путин Владимир 3454 11
|Воеводин Владимир 19 10
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Садовничий Виктор 64 9
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
|Рафаловский Давид 32 7
|Ким Александр 47 7
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 6
|Трушкин Константин 60 5
|Савин Геннадий 13 5
|Кристофари Николай 6 5
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 5
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|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 5
|Мезин Сергей 38 5
|Вишняк Олег 8 5
|Евтушенко Олег 145 5
|Евдокимов Андрей 95 5
|Осипов Александр 96 4
|Горшенин Максим 39 4
|Кожевников Михаил 25 4
|Осипов Юрий 74 4
|Анцыпович Владимир 6 4
|Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 4
|Колбин Евгений 87 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Мотовилов Олег 71 4
|Борисов Юрий 122 4
|Кириенко Сергей 149 3
|Шпак Василий 279 3
|Московский Александр 6 3
|Зотов Алексей 69 3
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|Кореньков Владимир 9 3
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