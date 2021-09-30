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flops, flop/s, флопс или флоп/с
FLoating-point Operations Per Second
Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров


Петафлопс - petaflops - Единица вычислительной мощности - один квадриллион (1015) операций с плавающей точкой в секунду
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 2
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
16.04.2021 Сибирские ученые в высокопроизводительных вычислениях используют кластер Huawei 1
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 2
16.03.2021 Lenovo представила серверы Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 и SR670 V2 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 2
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 2
28.10.2020 Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм 3
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 2
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 3
10.09.2020 Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России 3
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 2
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 2
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
24.12.2019 В России создают универсальный процессор, решающий ИИ-задачи лучше Intel 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 2
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
25.10.2019 Сотрудник Российского ядерного центра отправился в тюрьму за майнинг биткоинов на суперкомпьютере 1

Публикаций - 253, упоминаний - 515

flops, flop/s, флопс или флоп/с упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4169 41
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 23
Nvidia Corp 2015 22
Ростех - Ростехнологии 2230 21
AMD - Advanced Micro Devices 1669 19
Т-Платформы 274 18
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 12
IBM 3537 11
Microsoft Corporation 11060 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 8
Ростех - Концерн Автоматика 396 8
Huawei 2730 7
Lenovo Group 1636 7
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Cray 50 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 5
Samsung Electronics 5651 4
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 4
Норси-Транс (НТ) 49 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Mellanox Technologies 69 4
Cisco Systems 2038 4
Fujitsu 740 4
Dell EMC 2397 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Google LLC 7144 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 3
Микрон - Micron 365 3
HP Inc. 2905 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром ПАО 520 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
BASF 22 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
Фонд информационной демократии 27 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Jaguar Cars 59 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Visa International 1345 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 112 1
BP - British Petroleum 48 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 4
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство РФ 2201 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 5 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 1 1
Саровский городской суд Нижегородской области 1 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
Счётная палата РФ 460 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Linux Foundation 157 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
OpenCAPI Consortium 13 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 25
ARM64 - Архитектура процессора 1018 18
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 15
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 14
DDR - Double data rate 1067 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 12
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 10
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 7
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 6
Gigabit Ethernet 357 6
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 6
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 5
PUE - Power usage effectiveness 47 5
ARM - Advanced RISC Machine 225 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 4
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 63 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 4
Double precision - Число двойной точности - FP64 5 4
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 35 4
ARMv8 - Архитектура процессора 60 4
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 3
Nvidia GeForce GTX 2058 31
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 29
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 22
Intel x86 - Архитектура процессора 992 22
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 18
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 17
Linux OS 4253 15
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 12
Nvidia Tesla GPU 117 12
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 10
Intel Xeon Phi 31 9
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 9
Sunway TaihuLight 14 9
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 8
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 8
Microsoft Windows 10 6629 8
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 8
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 7
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 6
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 6
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 6
Intel Solutions for Lustre 24 6
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 14 6
Google TensorFlow 67 6
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 6
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 6
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 6
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 5
Java - Язык программирования 1175 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 5
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 5
Intel Optane SSD 16 5
Google Android 10750 5
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Nvidia Jetson Xavier NX 8 4
Intel SSD 23 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 4
Apple iOS 5741 4
Ким Александр 32 4
Евтушенко Олег 125 4
Трушкин Константин 43 4
Горшенин Максим 15 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Опанасенко Всеволод 101 2
Московский Александр 3 2
Савин Геннадий 2 2
Шмелев Алексей 20 2
Стегайлов Владимир 2 2
Рафаловский Давид 20 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Lisa Su - Лиза Су 32 2
Путин Владимир 1824 2
Никифоров Николай 1126 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Борисов Юрий 91 2
Кореньков Владимир 4 2
Яровая Ирина 63 1
Колбин Евгений 43 1
Каюмов Шамиль 34 1
Кабанов Владимир 174 1
Xu Eric - Эрик Сюй 11 1
Греф Герман 205 1
Пярн Артур 13 1
Хала Илья 21 1
Лукашин Алексей 1 1
Кисляков Евгений 83 1
Абакумов Евгений 103 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Терещенко Денис 38 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 1
Овчинников Сергей 24 1
Лю Юй 10 1
Калинин Александр 95 1
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Евдокимов Андрей 54 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57309 142
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 23
Германия - Федеративная Республика 3624 22
Япония 2778 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 11
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Кипр - Республика 247 2
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ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа 73 2
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
Cashback - Кэшбэк 37 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 1
Наука - Национальный проект 3 1
Страхование - Страховое дело 43 1
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Закон Мура - Moore's law 74 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
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N+1 - Издание 94 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Digital Trends - Издание 30 1
Тинькофф Журнал 4 1
cnTechPost 4 1
CNBeta 3 1
GizmoChina 77 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 19
IDC - International Data Corporation 2713 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 3
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
РАН - Российская академия наук 316 12
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 12
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 5
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 3 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 2
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 3 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
CeBIT 85 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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