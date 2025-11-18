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flops, flop/s, флопс или флоп/с FLoating-point Operations Per Second Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров

СОБЫТИЯ

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18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса

ercomputing Conference). В ходе мероприятия ЭВМ продемонстрировала производительность на уровне 793 Пфлопс (петафлопс) в специализированном бенчмарке HPL. Данный показатель на тот момент позвол
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс

нный вычислительный комплекс стал обладать совокупной теоретической пиковой производительностью 860 ТФЛОПС двойной точности, являясь при этом гиперконвергентной программно-определяемой системой
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс

100 Пфлопс на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, через пять лет в России может появиться суперкомпьютер с пиковой производительностью в 100 Пфлопс, построенный на отечественном процессоре из лин
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ

руэ (KIT) — немецкий исследовательский университет — планирует с помощью компании Lenovo и ее бизнес-партнера Pro-Com в ближайшие месяцы внедрить новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс, оснащенную графическими процессорами Nvidia A100 Ampere с охлаждением горячей водой. «Мы рады начать работу с Lenovo по созданию нашего суперкомпьютера HoreKa с применением передовой
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований

FP32 для рабочих нагрузок в HPC – обеспечивает лидирующую в отрасли пиковую производительность 11,5 TFLOPS для FP64 и 23,1 TFLOPS для FP32, позволяя ученым и исследователям во всем мире

07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс

ера класса exascale, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире и будет введен в эксплуатацию в ORNL в 2021 году. Чтобы обеспечить ожидаемую вычислительную производительность более чем в 1,5 экзафлопс, в системе Frontier будут использоваться оптимизированные для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта заказные процессоры AMD EPYC и специализированные гра
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel

Первый американский «экзафлопс» США официально включились в мировую гонку по запуску первого в мире суперкомпьютер
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры

в мировой Топ-500 суперкомпьютеру в настоящий момент достаточно иметь пиковую мощность не ниже 700 ТФЛОПС. Таких установок в России всего три, как следует из российского суперкомпьютерного рей
05.09.2016 Softline предоставила облачному хостинг-провайдеру Flops оборудование по модели HaaS

Компания Softline предоставила оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service) компании Flops, в результате чего заказчик повысил производительность ИТ-инфраструктуры, минимизировав издержки, связанные с приобретением новых серверов. Об этом CNews сообщили в Softline. Flops
20.06.2016 Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США

терный центр в Уси (Китай) построил суперкомпьютер, пиковая мощность которого впервые превышает 100 петафлопс и достигает 125,4 петафлопс (125,4x1015 операций с плавающей запятой в секун
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс

ы «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением. Ее пиковая производительность составит порядка 830 Тфлопс, часть ресурсов которой будет также обеспечивать облачные, VDI (Virtual Desktop Infras
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку

C PetaStream с прямым жидкостным охлаждением, установив мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на одну стойку при занимаемой площади всего 1 м2. Тем самым, в 5 раз превышен ранее пр
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе

роблем в рамках РАН». На сегодняшний день в МСЦ создан прототип будущего компьютера мощностью 523,8 Тфлопс. Он состоит из 208 вычислительных узлов, каждый из которых включает по два 8-ядерных п
12.11.2012 Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500

сто. С прошлого рейтинга его мощность не изменилась и составляет 1,7 Пфлопс в пике и чуть более 900 Тфлопс на тесте Linpack. Наиболее же интересно в новом списке смотрится система Межведомствен
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран»

уте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пяту
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс

РСК и корпорация Intel объявили о завершении плановой модернизации до пиковой производительности 35 Тфлопс (триллионов операций в секунду) и начале промышленной эксплуатации нового энергоэффект
27.03.2012 "Гибриды" оккупируют российский рынок суперкомпьютеров

веров HP в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН. Его мощность также увеличилась - со 123,9 Тфлопс до 227,8 Тфлопс. На третьем месте - система этого же вендора мощностью 123,6

23.12.2011 Суперкомпьютеру «Ломоносов» готовят «соседа» мощностью 10 Пфлопс

он вошел с пиковой производительностью в 1,3 Пфлопс (18-е место списка). С исходной мощностью в 420 Тфлопс в 2009 г. поставили эту систему «Т-Платформы», которые же впоследствии ее трижды модер
15.11.2011 Россия «сдулась» в мировом рейтинге суперкомпьютеров

ыросла с 58,7 Пфлопс до 74,2 Пфлопс. Порог производительности для вхождения в рейтинг вырос до 50,9 Тфлопс на тесте Linpack. Как и в прошлый раз, список возглавляет японский «K Computer» произв
09.11.2011 Fujitsu анонсировала суперкомпьютер с производительностью выше 23 Пфлопс

10, теоретическая производительность которого при обработке данных может достигать 23,2 петафлопса (Пфлопс). Суперкомпьютер в своей наиболее крупной потенциальной конфигурации, содержащей 98 30
07.11.2011 Суперкомпьютер впервые преодолел рубеж производительности в 10 Пфлопс

Компания Fujitsu и Научный институт вычислительных технологий RIKEN объявили об увеличении производительности суперкомпьютера K computer с 8,16 до 10,51 Пфлопс, то есть примерно на 28%. Построенная японской компанией Fujitsu система K computer возглавила список Топ-500 мощнейших суперкомпьютеров в июне 2011 г. Тогда суперкомпьютер состоял из 67
21.10.2011 МГУ вновь модернизирует суперкомпьютеры на 400 млн рублей

оснащены вычислительные узлы, совокупно должны обеспечивать производительность в 0,318 Пфлопс (318 Тфлопс). Каждый вычислительный узел должен содержать по 2 GPU с пиковой производительностью к
20.09.2011 IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России

выхода предыдущей версии рейтинга в марте 2011 г. его пиковая производительность увеличилась с 510 Тфлопс до 1,3 Пфлопс. В мировом рейтинге Топ-500 он занимает 13-е место. Напомним, что всего

20.06.2011 США теряют лидерство в мировом рейтинге суперкомпьютеров

есте. После модернизации пиковая производительность системы составляет 1,3 Пфлопс, а реальная – 674 Тфлопс. Япония вернула себе первенство в Топ-500 с системой мощностью 8,16 Пфлопс Еще один ро
18.04.2011 В МГУ установили четвертый суперкомпьютер

В МГУ появился «экспериментальный» суперкомпьютер «ГрафИТ» с пиковой производительностью 26,76 Тфлопс. Система состоит из 16 серверов HP ProLiant SL390s G7 в форм-факторе 1U, каждый из кот
02.03.2011 Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде

Нижегородский государственный университет (ННГУ) планирует установить суперкомпьютер мощностью 100 Тфлопс, сообщил ректор вуза Евгений Чупрунов. В 2012 г., по его словам, мощность этой системы
31.12.2010 Заработал обещанный Путину суперкомпьютер

В России создан суперкомпьютер производительностью 100 Тфлоп/с. Таким образом президент Российской академии наук Юрий Осипов выполнил обещание, данное премьеру России Владимиру Путину, сообщают «Вести.Ru». Средства на создание нового суперкомпьютер
28.12.2010 Российским синоптикам понадобился суперкомпьютер на 500 Тфлопс к Олимпиаде

компьютеров, установленных в главном вычислительном центре ведомства (ГВЦ), решено увеличить до 500 Тфлопс. Об этом CNews сообщил источник в ГВЦ и подтвердил заместитель директора Росгидромета

24.11.2010 «Т-Платформы» выиграли конкурс МГУ им. Ломоносова на создание суперкомпьютера производительностью свыше 1 петафлопс

ркомпьютера, по завершении которой его пиковая производительность должна увеличиться с нынешних 414 Тфлопс до 510 Тфлопс. Примечательно, что в тендерах и на создание, и на модернизацию д
01.11.2010 МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс

мпьютеров России и СНГ эта система сейчас занимает первое место с пиковой производительностью в 414 Тфлопс и реальной — 350 Тфлопс. Максимальная (начальная) цена контракта на создание но
28.10.2010 Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс

мых работ производительность суперкомпьютерного комплекса будет увеличена более чем в 4 раза до 104 Тфлопс. Компания «РСК Скиф» была признана победителем тендера, объявленного ранее Южно-Уральс
27.09.2010 Модернизировать мощнейший суперкомпьютер России не может никто, кроме создателей

ширения, как следует из конкурсной документации, мощность суперкомпьютера должна увеличиться до 510 Тфлопс (сейчас она составляет 414 Тфлопс). В рейтинге Топ 50 мощнейших суперкомпьютеро
21.09.2010 Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж

производства «Т-Платформы», установленный в МГУ. Пиковая производительность системы составляет 414 Тфлопс, реальная – 350 Тфлопс. В мировом рейтинге Топ 500 суперкомпьютеров он находитс
23.08.2010 Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше

о проведении открытого аукциона на закупку комплекта расширения одноименного суперкомпьютера до 510 Тфлопс. Согласно конкурсной документации пиковая производительность этой системы сейчас соста
02.07.2010 В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер

государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность машины составляет 24 Тфлопс (триллионов операций в секунду), реальная производительность – 21,86 Тфлопс. Се
16.04.2010 Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера

кой академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Ква
05.04.2010 «РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку

тью вычислительной мощности в индустрии на стандартных процессорах — с производительностью более 40 терафлопс на одну стойку. Благодаря применению в суперкомпьютерных решениях «Скиф-Аврора» выс
30.03.2010 Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 2,2 раза

зработан и построен российской компанией «Т-Платформы». Он обладает пиковой производительностью 420 Тфлопс, реальной – 350 Тфлопс. Помимо России, подобные машины сегодня есть только в СШ
12.03.2010 Грызлов: суперкомпьютер МГУ станет петафлопсным

. Напомним, что сейчас реальная производительность этого российского суперкомпьютера составляет 350 Тфлопс (пиковая – 420 Тфлопс), он находится на 12-й строчке мирового рейтинга Top500.

31.03.2009 Опубликована десятая редакция рейтинга мощнейших суперкомпьютеров СНГ Тор50

теров СНГ. Впервые средняя пиковая производительность представленных в рейтинге систем превысила 10 Тфлопс. Юбилейная, 10-я редакция списка Top50 объявлена 31 марта на Международной научной кон

Публикаций - 611, упоминаний - 990

flops, flop/s, флопс или флоп/с и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 186
Nvidia Corp 4002 133
Т-Платформы - T-Platforms 412 116
AMD - Advanced Micro Devices 4641 108
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 53
HP Inc. 5883 45
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 39
Microsoft Corporation 25775 37
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 36
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 34
Fujitsu 2105 31
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Lenovo Group 2447 25
Huawei 4677 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 22
Dell EMC 5180 21
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 20
HPE SGI - Silicon Graphics 390 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Apple Inc 13156 17
Google LLC 12690 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
Nvidia - Mellanox Technologies 98 14
РСК ГК - СКИФ 24 13
Yandex - Яндекс 9216 13
Sony 6739 13
Samsung Electronics 11065 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 12
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 12
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 11
Ростелеком 10948 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 11
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 10
Supermicro 135 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Tesla Motors 461 15
Tata Motors - Jaguar Cars 126 12
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 11
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Sequoia Capital 115 4
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Буревестник ЦНИИ 8 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
101Hotels.com 456 3
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Boeing 1031 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Hensel Phelps Construction 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 44
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 26
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 23
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 19
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 150
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 120
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 110
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 105
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 104
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 91
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 80
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 70
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 64
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 62
DDR - Double data rate 3083 57
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 50
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 50
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 49
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 47
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 45
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 39
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 34
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 31
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 28
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 28
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 105
Intel x86 - архитектура процессора 2151 73
Nvidia Tesla GPU 198 67
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 54
Linux OS 11533 53
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 43
Intel Xeon E 197 42
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 37
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 35
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 33
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 30
Intel Xeon Phi 39 28
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
Microsoft Windows 16882 25
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 25
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 24
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 24
РСК ГК - РСК экзастрим 40 23
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 20
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 20
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 19
Т-Платформы - T-Blade 30 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 19
Intel Itanium 649 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 18
Sunway TaihuLight 20 17
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 17
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 16
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 16
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 16
Nvidia Volta GV 32 15
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 15
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 15
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 14
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 14
Опанасенко Всеволод 139 31
Абрамов Сергей 76 22
Шмелев Алексей 24 15
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 12
Путин Владимир 3454 11
Воеводин Владимир 19 10
Медведев Дмитрий 1665 9
Садовничий Виктор 64 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Рафаловский Давид 32 7
Ким Александр 47 7
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 6
Трушкин Константин 60 5
Савин Геннадий 13 5
Кристофари Николай 6 5
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 5
Чуракова Елена 11 5
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 5
Мезин Сергей 38 5
Вишняк Олег 8 5
Евтушенко Олег 145 5
Евдокимов Андрей 95 5
Осипов Александр 96 4
Горшенин Максим 39 4
Кожевников Михаил 25 4
Осипов Юрий 74 4
Анцыпович Владимир 6 4
Skaugen Kirk - Скауген Кирк 16 4
Колбин Евгений 87 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Мотовилов Олег 71 4
Борисов Юрий 122 4
Кириенко Сергей 149 3
Шпак Василий 279 3
Московский Александр 6 3
Зотов Алексей 69 3
Митрофанов Андрей 9 3
Кореньков Владимир 9 3
Петричкович Ярослав 30 3
Шабанов Борис 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 356
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 167
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 84
Германия - Федеративная Республика 13221 59
Европа 24964 53
Япония 13807 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Китай - Тайвань 4245 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
США - Калифорния 4829 26
Франция - Французская Республика 8177 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 20
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Казахстан - Республика 6048 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Европа Восточная 3138 11
Япония - Канагава - Иокогама 77 10
Южная Корея - Республика 7052 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Швеция - Королевство 3782 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Индия - Bharat 5870 10
Украина 7928 10
Нидерланды 3746 10
США - Теннесси 125 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Канада 5082 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 9
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Япония - Канагава 34 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 208
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 164
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 87
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 56
Энергетика - Energy - Energetically 5855 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 39
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Физика - Physics - область естествознания 2940 36
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 35
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 27
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Образование в России 2893 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 13
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 13
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 13
Кибернетика - Cybernetics 255 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 12
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 12
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Английский язык 7030 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Tom’s Hardware 600 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
EE Times 160 5
Silicon 494 5
NYT - The New York Times 1100 5
N+1 - Издание 188 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
South China Morning Post 93 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
WCCFTech - Издание 110 4
New Scientist 1448 3
РИА Новости 1033 3
AnandTech 73 3
GizmoChina 171 2
VideoCardz 44 2
DailyTech 96 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Times 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 73
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
CNews ИТ-инфраструктура 28 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
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ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
TrendForce 187 2
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Celent - Celent Communications 12 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Juniper Research 131 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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РАН - Российская академия наук 2122 100
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 94
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 39
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 35
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 26
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 22
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 20
ТГУ - Томский государственный университет 233 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 13
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 12
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 11
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 11
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 10
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 10
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 8
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 8
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 6
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 6
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 6
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 5
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 4
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 4
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 3
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 4
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Nvidia GPU Technology Conference 8 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Microsoft Ignite 44 1
Hot Chips 10 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
NetApp Directions 6 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MacWorld Expo 35 1
Ленинская премия 10 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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