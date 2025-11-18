flops, flop/s, флопс или флоп/с

В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса ercomputing Conference). В ходе мероприятия ЭВМ продемонстрировала производительность на уровне 793 Пфлопс (петафлопс) в специализированном бенчмарке HPL. Данный показатель на тот момент позвол

Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс нный вычислительный комплекс стал обладать совокупной теоретической пиковой производительностью 860 ТФЛОПС двойной точности, являясь при этом гиперконвергентной программно-определяемой системой

В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 100 Пфлопс на «Эльбрусах» Как выяснил CNews, через пять лет в России может появиться суперкомпьютер с пиковой производительностью в 100 Пфлопс, построенный на отечественном процессоре из лин

Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ руэ (KIT) — немецкий исследовательский университет — планирует с помощью компании Lenovo и ее бизнес-партнера Pro-Com в ближайшие месяцы внедрить новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс, оснащенную графическими процессорами Nvidia A100 Ampere с охлаждением горячей водой. «Мы рады начать работу с Lenovo по созданию нашего суперкомпьютера HoreKa с применением передовой

AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований FP32 для рабочих нагрузок в HPC – обеспечивает лидирующую в отрасли пиковую производительность 11,5 TFLOPS для FP64 и 23,1 TFLOPS для FP32, позволяя ученым и исследователям во всем мире

AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс ера класса exascale, который, как ожидается, станет самым быстрым в мире и будет введен в эксплуатацию в ORNL в 2021 году. Чтобы обеспечить ожидаемую вычислительную производительность более чем в 1,5 экзафлопс, в системе Frontier будут использоваться оптимизированные для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта заказные процессоры AMD EPYC и специализированные гра

Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel Первый американский «экзафлопс» США официально включились в мировую гонку по запуску первого в мире суперкомпьютер

Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры в мировой Топ-500 суперкомпьютеру в настоящий момент достаточно иметь пиковую мощность не ниже 700 ТФЛОПС. Таких установок в России всего три, как следует из российского суперкомпьютерного рей

Softline предоставила облачному хостинг-провайдеру Flops оборудование по модели HaaS Компания Softline предоставила оборудование по модели HaaS (Hardware as a Service) компании Flops, в результате чего заказчик повысил производительность ИТ-инфраструктуры, минимизировав издержки, связанные с приобретением новых серверов. Об этом CNews сообщили в Softline. Flops

Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США терный центр в Уси (Китай) построил суперкомпьютер, пиковая мощность которого впервые превышает 100 петафлопс и достигает 125,4 петафлопс (125,4x1015 операций с плавающей запятой в секун

РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс ы «РСК Торнадо» с прямым жидкостным охлаждением. Ее пиковая производительность составит порядка 830 Тфлопс, часть ресурсов которой будет также обеспечивать облачные, VDI (Virtual Desktop Infras

Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку C PetaStream с прямым жидкостным охлаждением, установив мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на одну стойку при занимаемой площади всего 1 м2. Тем самым, в 5 раз превышен ранее пр

В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе роблем в рамках РАН». На сегодняшний день в МСЦ создан прототип будущего компьютера мощностью 523,8 Тфлопс. Он состоит из 208 вычислительных узлов, каждый из которых включает по два 8-ядерных п

Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500 сто. С прошлого рейтинга его мощность не изменилась и составляет 1,7 Пфлопс в пике и чуть более 900 Тфлопс на тесте Linpack. Наиболее же интересно в новом списке смотрится система Межведомствен

«Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран» уте математики и механики УрО РАН. Пиковая производительность суперкомпьютера была увеличена до 160 тфлопс, а производительность на Linpack до 75,20 тфлопс, что позволило ему занять пяту

Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс РСК и корпорация Intel объявили о завершении плановой модернизации до пиковой производительности 35 Тфлопс (триллионов операций в секунду) и начале промышленной эксплуатации нового энергоэффект

"Гибриды" оккупируют российский рынок суперкомпьютеров веров HP в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН. Его мощность также увеличилась - со 123,9 Тфлопс до 227,8 Тфлопс. На третьем месте - система этого же вендора мощностью 123,6

Суперкомпьютеру «Ломоносов» готовят «соседа» мощностью 10 Пфлопс он вошел с пиковой производительностью в 1,3 Пфлопс (18-е место списка). С исходной мощностью в 420 Тфлопс в 2009 г. поставили эту систему «Т-Платформы», которые же впоследствии ее трижды модер

Россия «сдулась» в мировом рейтинге суперкомпьютеров ыросла с 58,7 Пфлопс до 74,2 Пфлопс. Порог производительности для вхождения в рейтинг вырос до 50,9 Тфлопс на тесте Linpack. Как и в прошлый раз, список возглавляет японский «K Computer» произв

Fujitsu анонсировала суперкомпьютер с производительностью выше 23 Пфлопс 10, теоретическая производительность которого при обработке данных может достигать 23,2 петафлопса (Пфлопс). Суперкомпьютер в своей наиболее крупной потенциальной конфигурации, содержащей 98 30

Суперкомпьютер впервые преодолел рубеж производительности в 10 Пфлопс Компания Fujitsu и Научный институт вычислительных технологий RIKEN объявили об увеличении производительности суперкомпьютера K computer с 8,16 до 10,51 Пфлопс, то есть примерно на 28%. Построенная японской компанией Fujitsu система K computer возглавила список Топ-500 мощнейших суперкомпьютеров в июне 2011 г. Тогда суперкомпьютер состоял из 67

МГУ вновь модернизирует суперкомпьютеры на 400 млн рублей оснащены вычислительные узлы, совокупно должны обеспечивать производительность в 0,318 Пфлопс (318 Тфлопс). Каждый вычислительный узел должен содержать по 2 GPU с пиковой производительностью к

IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России выхода предыдущей версии рейтинга в марте 2011 г. его пиковая производительность увеличилась с 510 Тфлопс до 1,3 Пфлопс. В мировом рейтинге Топ-500 он занимает 13-е место. Напомним, что всего

США теряют лидерство в мировом рейтинге суперкомпьютеров есте. После модернизации пиковая производительность системы составляет 1,3 Пфлопс, а реальная – 674 Тфлопс. Япония вернула себе первенство в Топ-500 с системой мощностью 8,16 Пфлопс Еще один ро

В МГУ установили четвертый суперкомпьютер В МГУ появился «экспериментальный» суперкомпьютер «ГрафИТ» с пиковой производительностью 26,76 Тфлопс. Система состоит из 16 серверов HP ProLiant SL390s G7 в форм-факторе 1U, каждый из кот

Суперкомпьютер мощностью 500 Тфлопс появится в Нижнем Новгороде Нижегородский государственный университет (ННГУ) планирует установить суперкомпьютер мощностью 100 Тфлопс, сообщил ректор вуза Евгений Чупрунов. В 2012 г., по его словам, мощность этой системы

Заработал обещанный Путину суперкомпьютер В России создан суперкомпьютер производительностью 100 Тфлоп/с. Таким образом президент Российской академии наук Юрий Осипов выполнил обещание, данное премьеру России Владимиру Путину, сообщают «Вести.Ru». Средства на создание нового суперкомпьютер

Российским синоптикам понадобился суперкомпьютер на 500 Тфлопс к Олимпиаде компьютеров, установленных в главном вычислительном центре ведомства (ГВЦ), решено увеличить до 500 Тфлопс. Об этом CNews сообщил источник в ГВЦ и подтвердил заместитель директора Росгидромета

«Т-Платформы» выиграли конкурс МГУ им. Ломоносова на создание суперкомпьютера производительностью свыше 1 петафлопс ркомпьютера, по завершении которой его пиковая производительность должна увеличиться с нынешних 414 Тфлопс до 510 Тфлопс. Примечательно, что в тендерах и на создание, и на модернизацию д

МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс мпьютеров России и СНГ эта система сейчас занимает первое место с пиковой производительностью в 414 Тфлопс и реальной — 350 Тфлопс. Максимальная (начальная) цена контракта на создание но

Производительность суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» вырастет более чем в 4 раза до 104 Тфлопс мых работ производительность суперкомпьютерного комплекса будет увеличена более чем в 4 раза до 104 Тфлопс. Компания «РСК Скиф» была признана победителем тендера, объявленного ранее Южно-Уральс

Модернизировать мощнейший суперкомпьютер России не может никто, кроме создателей ширения, как следует из конкурсной документации, мощность суперкомпьютера должна увеличиться до 510 Тфлопс (сейчас она составляет 414 Тфлопс). В рейтинге Топ 50 мощнейших суперкомпьютеро

Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж производства «Т-Платформы», установленный в МГУ. Пиковая производительность системы составляет 414 Тфлопс, реальная – 350 Тфлопс. В мировом рейтинге Топ 500 суперкомпьютеров он находитс

Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше о проведении открытого аукциона на закупку комплекта расширения одноименного суперкомпьютера до 510 Тфлопс. Согласно конкурсной документации пиковая производительность этой системы сейчас соста

В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске. Пиковая производительность машины составляет 24 Тфлопс (триллионов операций в секунду), реальная производительность – 21,86 Тфлопс. Се

Путина убедили профинансировать доработку несуществующего суперкомпьютера кой академии наук Юрий Осипов рассказал о принципиально новом типе компьютера производительностью 6 Тфлопс, который был создан Институтом прикладной математики им. Келдыша (ИПМ) и ФГУП НИИ «Ква

«РСК Скиф» готов к выпуску суперкомпьютеров с производительностью свыше 40 терафлопс на стойку тью вычислительной мощности в индустрии на стандартных процессорах — с производительностью более 40 терафлопс на одну стойку. Благодаря применению в суперкомпьютерных решениях «Скиф-Аврора» выс

Суперкомпьютеры СНГ: мощность выросла в 2,2 раза зработан и построен российской компанией «Т-Платформы». Он обладает пиковой производительностью 420 Тфлопс, реальной – 350 Тфлопс. Помимо России, подобные машины сегодня есть только в СШ

Грызлов: суперкомпьютер МГУ станет петафлопсным . Напомним, что сейчас реальная производительность этого российского суперкомпьютера составляет 350 Тфлопс (пиковая – 420 Тфлопс), он находится на 12-й строчке мирового рейтинга Top500.