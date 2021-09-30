flops, flop/s, флопс или флоп/с

FLoating-point Operations Per Second

Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров

Петафлопс - petaflops - Единица вычислительной мощности - один квадриллион (1015) операций с плавающей точкой в секунду

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