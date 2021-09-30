Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LINPACK
Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой
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Публикаций - 81, упоминаний - 164
LINPACK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
|BP - British Petroleum 48 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|КоммИТ Кэпитал 13 1
|Казахмыс - Kazakhmys 24 1
|Кристофари Николай 3 3
|Рафаловский Давид 20 3
|Котюков Михаил 7 1
|Лукашин Алексей 1 1
|Савюк Виктор 22 1
|Шабанов Борис 6 1
|Федоров Андрей 15 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Бобков Сергей 1 1
|Соломатин Евгений 4 1
|Подгайный Дмитрий 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Бетелин Владимир 6 1
|Колбин Евгений 43 1
|Воронцов Алексей 12 1
|Басов Алексей 79 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Гревцев Александр 28 1
|Путин Владимир 1826 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Греф Герман 205 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 4
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
|CNews Analytics 1991 1
|Markets&Markets Research 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764991, в очереди разбора - 668678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764991, в очереди разбора - 668678.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru