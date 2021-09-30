Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 2

Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1

РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2

Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1

Как разработать стратегию цифровой трансформации 1

Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 3

Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 1

Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1

Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 4

Российские суперкомпьютеры рванули вверх 9

Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 4

Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 14

Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 2

У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 8

МГУ нашел 600 млн на апгрейд своего главного суперкомпьютера 3

Dell пополнила линейку серверов Dell PowerEdge новой моделью для HPC и больших данных 1

Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 2

Россия и Белоруссия готовятся запустить новую суперкомпьютерную программу 1

На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2