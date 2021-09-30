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LINPACK
Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой


30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 2
23.06.2020 Суперкомпьютер на процессорах ARM впервые в истории стал самым быстрым на Земле 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2
31.03.2020 Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными 1
31.03.2020 Как разработать стратегию цифровой трансформации 1
16.12.2019 Сбербанк и SberCloud запустили суперкомпьютер «Кристофари» в коммерческую эксплуатацию 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 3
08.11.2019 Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер 1
26.09.2019 СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание? 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
28.11.2018 Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером 1
06.11.2018 Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности 1
01.11.2018 «Т-платформы» на полгода затянули 600-миллионный апгрейд мощнейшего суперкомпьютера России 4
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 4
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц 1
23.07.2018 В России разработали «систему для создания суперкомпьютеров в домашних условиях» 4
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 9
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 4
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 14
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 2
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 8
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов» 3
23.11.2016 МГУ нашел 600 млн на апгрейд своего главного суперкомпьютера 3
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
17.11.2015 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер JURECA в немецком суперкомпьютерном центре Юлих 1
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 1
26.06.2015 Dell пополнила линейку серверов Dell PowerEdge новой моделью для HPC и больших данных 1
15.12.2014 Softline создала суперкомпьютер для Северного (Арктического) федерального университета 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 2
07.10.2014 Россия и Белоруссия готовятся запустить новую суперкомпьютерную программу 1
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 2
25.06.2014 «Т-Платформы» установили первый суперкомпьютер после снятия эмбарго США 2
12.11.2012 Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500 4
06.07.2012 НПЦ «Элвис» и «Ангстрем-Т» разработали сигнальный процессор со встроенной функцией ГЛОНАСС/GPS-навигации 1
27.06.2012 Linux остаётся самой популярной ОС для суперкомпьютеров 1

Публикаций - 81, упоминаний - 164

LINPACK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4186 8
Nvidia Corp 2028 7
Т-Платформы 274 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
IBM 3546 5
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 4
Cray 50 4
Microsoft Corporation 11110 3
Lenovo Group 1638 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Fujitsu 743 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Lenovo Professional Services 5 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Комдив 20 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
NetApp 485 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Core Micro Systems 3 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
Sugon Information Industry 13 1
Ланит ГК 1158 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Red Hat 666 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Oracle Corporation 3355 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
3753 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
BP - British Petroleum 48 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 2
Арбитражный суд города Москвы 339 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 17
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 21 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Flash 476 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Intel Turbo Boost Technology 181 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Gigabit Ethernet 358 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DDR - Double data rate 1071 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Nvidia GeForce GTX 2071 10
Nvidia Tesla GPU 117 8
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 7
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 7
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 7
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 5
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 5
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 4
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 4
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 4
Sunway TaihuLight 14 4
Intel Optane SSD 16 3
IBM Power9 21 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 3
SberCloud AI Cloud 17 3
Intel Xeon Phi 31 3
Intel SSD 23 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Nvidia Volta GV 26 2
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
Google Android 10751 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 2
Linux OS 4265 2
NetApp EF - серия СХД 3 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 1
SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 3 1
IBM Spectrum Scale 6 1
Microsoft SQL Server 795 1
Nvidia NVCC 1 1
Nvidia CUDA BLAS 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Microsoft Azure 1171 1
Intel Composer XE 1 1
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 1 1
Mellanox InfiniBand EDR 3 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Кристофари Николай 3 3
Рафаловский Давид 20 3
Котюков Михаил 7 1
Лукашин Алексей 1 1
Савюк Виктор 22 1
Шабанов Борис 6 1
Федоров Андрей 15 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Бобков Сергей 1 1
Соломатин Евгений 4 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Бетелин Владимир 6 1
Колбин Евгений 43 1
Воронцов Алексей 12 1
Басов Алексей 79 1
Кирсанов Алексей 24 1
Баранова Екатерина 8 1
Гревцев Александр 28 1
Путин Владимир 1826 1
Никифоров Николай 1126 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Греф Герман 205 1
Каюмов Шамиль 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 21
Германия - Федеративная Республика 3648 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 12
Япония 2792 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Франция - Французская Республика 2130 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Индия - Республика 2175 3
Чехия - Чешская Республика 497 2
Европа 3766 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Нидерланды 976 2
Румыния 344 2
Россия - Дубна 133 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Ирландия - Республика 364 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Монголия 172 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Греция - Греческая Республика 323 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Куба - Республика 75 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Хорватия - Республика 118 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Наука - Национальный проект 3 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 63 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
CNews Analytics 1991 1
Markets&Markets Research 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 4
РАН - Российская академия наук 317 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан 1 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764991, в очереди разбора - 668678.
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