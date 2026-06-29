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CAS SCCAS Supercomputing in China Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Китайский суперкомпьютер без GPU стал самым мощным в мире, обогнав американский 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
22.06.2004 IBM превзошел HP по количеству суперкомпьютеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

CAS SCCAS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12891 3
IBM - International Business Machines Corp 9721 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Nvidia Corp 4119 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
Dell EMC 5210 1
Microsoft Corporation 25900 1
Huawei 4733 1
Dell Technologies - Dell Computer 2226 1
HP Inc. 5911 1
AMD - Advanced Micro Devices 4712 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22874 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1879 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 3
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 151 3
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4782 2
Интерконнект 92 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24271 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8006 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 708 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 79 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17140 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2274 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 550 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
Intel x86 - архитектура процессора 2189 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 63 2
Sunway TaihuLight 20 2
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 23 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
РСК ГК - РСК экзастрим 40 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 75 1
Nvidia Tesla GPU 213 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 1
El Capitan - Суперкомпьютер 19 1
Intel Itanium 649 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 64 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Nvidia Volta GV 32 1
Intel Xeon Phi 39 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 92 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 179 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 50 1
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 136 1
Абрамов Сергей 76 1
Чуракова Елена 11 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 4
Германия - Федеративная Республика 13318 4
Россия - РФ - Российская федерация 169203 3
Европа 25052 2
Япония 13869 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 114 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
Япония - Канагава - Иокогама 78 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Земля - планета Солнечной системы 10927 1
Азия - Азиатский регион 5965 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 1
Америка - Американский регион 2212 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2628 1
США - Калифорния 4847 1
Китай - Шанхай 841 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 219 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Теннесси 126 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6908 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1297 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 1
The Register - The Register Hardware 1806 1
NYT - The New York Times 1104 1
Российская газета 301 1
DatacenterDynamics 8 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 207 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 202 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1748 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 1
РАН - Российская академия наук 2150 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
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