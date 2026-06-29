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CAS SCCAS Supercomputing in China Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая
СОБЫТИЯ
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CAS SCCAS и организации, системы, технологии, персоны:
|Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 1
|Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 136 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Чуракова Елена 11 1
|The Register - The Register Hardware 1806 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|Российская газета 301 1
|DatacenterDynamics 8 1
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