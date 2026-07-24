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Германия Федеративная Республика

Германия - Федеративная Республика

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта

решение в пользу столичной военной прокуратуры по иску к одному из крупнейших оборонных предприятий Германии, концерну Rheinmetall, с которого решено взыскать более 47,2 млн евро, пишет «Коммер
16.03.2026 Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

может применяться для сетей доступа и дата-центров, сенсоров, радиофикации и т.д. Диапазон лазера составляет 1,55 мкм с полосой прямой токовой модуляции 20 ГГц. Разработка должна была стать аналогом немецкого VL-1550-10G-P2 фирмы Vertilas. Работы входят в программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». «Сложность разработки связана с необходимостью подбора материалов для создания ст
20.02.2026 Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Око за око Тайваньские компании Acer и Asus прекратили поддержку своих ПК и ноутбуков на территории Германии, пишет Tom’s Hardware. Сайты с драйверами отключены, скачать их невозможно – нет дос
16.02.2026 Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Финляндия гонит Тайвань из Германии Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на тер
11.02.2026 Германия укрепляет цифровой и инновационный потенциал (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует стратегические ориентиры научно-технической политики Германии, нацеленной на ускоренное внедрение научных результатов в промышленность и обеспечен
23.10.2025 С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

рограммного обеспечения SAP SE. Единственным учредителем выступает Европейское общество «Сап Се» из Германии с долей 100% к марту 2025 г. Photogenica - rafapress Суд в России взыскал убытки с д
25.09.2025 SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

па пользователей SAP»). Она представляет интересы пользователей SAP сразу в трех странах – Австрии, Германии и Швейцарии. SAP SAP мечтает привязать как можно больше клиентов к своему облаку В с
03.09.2025 VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии

r LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме. VoL
12.08.2025 Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Китай через Германию Косвенным совладельцем российской сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может стать кит
17.06.2025 Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice

Освобождение от Microsoft В Германии и Дании начался масштабный переход госсектора на программное обеспечение с открытым

21.03.2025 Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

управления по цифровым вопросам Франции и Центра цифрового суверенитета государственного управления Германии. Обе организации стремятся финансировать проекты цифрового суверенитета и разработал
17.03.2025 SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами

ми (ERP, CRM и пр.). SAP, как и Celonis – немецкая компания, однако иск против нее подан вовсе не в Германии. Слушания будут проходить в суде Северного округа Калифорнии (США). Как пишет Reuter
05.02.2025 Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок

Поменяться ролями Компания AMD сумела почти выдворить Intel с рынка х86-процессоров Германии, пишет портал TechPowerUp. По итогам января 2025 г. немецкие потребители словно забы
28.12.2024 Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики

ности. Ущерб от действий хакеров по состоянию на апрель 2024 г. не раскрывается. Закрытие заводов в Германии В октябре 2024 г. немецкий концерн Volkswagen объявил о намерении закрыть не менее т
03.12.2024 Китай крушит мировой рынок процессоров. Введен тотальный запрет на отгрузку галлия и германия в США. Без них нельзя делать чипы

Жесткий ответ на санкции Власти Китая ввели полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, пишет Reuters. Эти химические элементы используются во многих видах техники – в аккумуляторах для электромобилей, в солнечных панелях, но главное – их применяют при производс
06.11.2024 У остро нуждающегося в деньгах Intel отберут 10 млрд евро за то, что медлит в строительстве завода микросхем

роде Магдебурга (Саксония-Анхальт, Германия) на 2029-2030 гг. От средств, выделенных правительством Германии на развертывание площадки, американской корпорации, вероятно, придется отказаться, п
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T

хакеры Kimsuky использовали сервер, названный Uberlingen в честь расположения офиса Diehl Defense в Германии. Злоумышленники также создали поддельные web-страницы для кражи данных пользователей
24.09.2024 Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось

Главу управления кибербезопасности оправдали Глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома (Arne Schonbohm), ранее обвинявшегося в связях с Россией, назначат на н
20.09.2024 Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна

Club (CCC) получили доступ к судебным документам, из которых следует, что правоохранительные органы Германии и ряда других стран проводили кибератаки на инфраструктуру сети Tor для выявления и

25.07.2024 SAP увольняет 10 тысяч сотрудников

доставления услуг из дата-центров. По информации CNews, в июне 2024 г. минимум 5,3 тыс. сотрудников немецкой компании SAP подали заявления на досрочное прекращение трудовых контрактов. Таким об
12.07.2024 Десятки тысяч почтовых серверов Microsoft Exchange содержат критические уязвимости и доступны для взлома

я, что по меньшей мере 17 тыс. серверов Microsoft Exchange, физически располагающихся на территории Германии, содержат критические уязвимости, будучи доступными для входящих соединений из интер
11.07.2024 Флот самой богатой европейской страны до сих пор работает на старинных накопителях, давно снятых с производства

lley / WIkipedia Эволюция дисководов для дискет Пока неизвестно, по какому пути военно-морские силы Германии пойдут для решения задачи по устранению 20-дюймовых дискет из состава своих фрегатов
03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar

да Winterberg Group. Они оба были арестованы в 2022 г. Обвиняемыми по делу также проходят гражданин Германии Фабиан Кройхер и признанный иностранным агентом и заочно арестованный Борис Зимин, с
15.04.2024 Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

говора на облачные услуги». В марте 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) выдало разрешение на поставки в Россию немецкого ПО вплоть до 31 марта 2025 г
04.04.2024 Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice

обирается за большие деньги продавать платные обновления для Windows 10. Как пишет портал Neowin, в Германии начался отказ от ее программных продуктов в пользу ПО с открытым исходным кодом. Пер
07.03.2024 Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран

туры и госучреждений в испаноговорящих странах. Kelvin Security подозревается в осуществлении самое меньшее 300 атак в 90 странах только за последние три года. Среди пострадавших - госорганы Испании, Германии, Италии, Аргентины, Чили, Японии и США. Предполагается, что свою деятельность группировка начала в 2013 г. Используя уязвимости в доступных из Сети системах в целевых организациях, хак
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами

о не у всех. Продавцами в данном случае будут выступать только компании, которые зарегистрированы в Германии, гражданами или резидентами этой страны, сообщает источник издания. По его словам, п
08.02.2024 В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP

У Intel проблемы в Германии Суд Дюссельдорфа (Германия) временно запретил Intel продавать некоторые модели произ
30.01.2024 Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть

зопасности движения данные. По информации пользователя konkretor, она контролирует ее почти по всей Германии. Может показаться немного тревожным, что современные железные дороги все еще работаю
05.12.2023 В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов

т — в 2021-2022 гг. не хватало на 20 тыс. специалистов меньше. «Рост производства полупроводников в Германии во многом зависит от наличия квалифицированной рабочей силы. Текущая оценка ситуации
03.11.2023 В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте

RITM разработана компанией Simetra, и входит в реестр отечественного ПО. Для чего это нужно По словам разработчика, последние 15 лет транспортное моделирование в России развивалась в основном на базе немецких программных продуктов разработчика PTV Group, также были и продукты испанского Aimsun. Фото: fanjianhua на Freepik В России создано решение для миграции транспортных моделей с иностран
12.10.2023 Как немецкие технологии рекрутинга решают проблемы массового подбора в российском ритейле и общепите

l, бывшему операционному директору в российском отделении MediaMarkt, и его коллеге-земляку (оба из Германии) Бьерну Грайффу — совладельцу компании Teletel, бывшему вице-президенту по электронн
25.09.2023 Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

Мир остался без китайских металлов Китай, крупнейший мировой поставщик галлия и германия, до нуля снизил отгрузку обоих металлов в августе 2023 г., пишет портал TechSpot. Это следствие экспортных ограничений, о которых власти страны заявили еще в начале июля 2023 г., и кот
11.09.2023 Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память

Революционные накопители из Германии Компания Cerabyte из Германии, она же Ceramic Data Solutions Holding GmbH, за
22.08.2023 МТС обеспечила 4G-интернетом исторические места поволжских немцев

ого района. Скорость интернета в этих локациях выросла в среднем на 20%. В селе Кривояр, основанном немецкими переселенцами в 1855 г., сейчас проживает около 1000 человек, работает больница, от
17.08.2023 Китай рушит рынок. Галлий для производства чипов и оружия подорожал на 50% за две недели из-за санкций против США

Первые серьезные последствия Ограничение на экспорт галлия и германия, введенные властями Китая 1 августа 2023 г., очень быстро принесли свои плоды. Как пишет Bloomberg, всего за две недели галлий подорожал в полтора раза (на 50%), а его отгрузки из КНР

28.07.2023 США и Китай доигрались. Ценнейшие для ИТ-промышленности галлий и германий вот-вот станут дороже золота

Как сильно выросли цены Стоимость галлия и германия на мировом рынке начала расти в преддверии вступления в силу экспортных ограничений Китая, пишет The Register. О планах по их введению власти КНР заявили в начале июля 2023 г. – они до
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня

«Экологи» Германии поделятся деньгами с чипмейкерами Правительство Германии планирует направить

07.07.2023 США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал

Китай своего добился Ограничения Китая на экспорт галлия и германия, о которых CNews писал в начале июля 2023 г., могут очень больно ударить по США. Как пишет Reuters, Пентагона есть некие запасы германия, а вот наполнить склады галлием он не ус
21.06.2023 Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia

Пути Китая и Германии разошлись Компания Realme, известная в России своими современными Android-смартфонам

Публикаций - 13221, упоминаний - 19646

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 1037
SAP SE 5601 715
Siemens AG - Siemens Group 2673 694
IBM - International Business Machines Corp 9699 528
Google LLC 12687 515
Samsung Electronics 11064 512
Apple Inc 13154 501
Intel Corporation 12811 470
Deutsche Telekom 954 459
Oracle Corporation 7074 380
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 373
9594 365
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 318
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 288
Vodafone Group 1412 262
HP Inc. 5883 239
Sony 6739 237
Cisco Systems 5372 236
Yandex - Яндекс 9215 232
Meta Platforms - Facebook 4621 231
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 226
МегаФон 10742 223
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 220
Ростелеком 10948 211
Amazon Inc - Amazon.com 3277 211
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 206
Huawei 4675 203
Lenovo Motorola 3566 201
Dell EMC 5180 195
AMD - Advanced Micro Devices 4641 186
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 183
LG Electronics 3735 183
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 170
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 168
Yahoo! 3726 167
HP - Hewlett-Packard 3662 158
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 156
Fujitsu 2105 152
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 145
Philips 2099 145
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 205
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 172
BMW Group 482 136
eBay Inc 1640 123
Bertelsmann 195 101
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 99
Volkswagen Group - VW 308 93
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 87
Газпром ПАО 1493 82
Россети Ленэнерго 1699 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 74
Volkswagen Audi Group 232 72
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 71
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 71
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 71
Miele - Миле 139 71
РЖД - Российские железные дороги 2096 71
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 66
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 65
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 63
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 63
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 63
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 63
Альфа-Банк 1979 62
Boeing 1031 62
Visa International 1993 59
Почта России ПАО 2370 57
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 55
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 54
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 52
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 51
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 51
Tesla Motors 461 48
Airbus Group - Airbus Industries 248 48
Ford 434 48
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 48
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 47
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 47
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 380
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 325
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 181
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 165
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 163
Судебная власть - Judicial power 2500 155
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 150
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 147
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 127
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 127
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 121
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 120
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 118
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 111
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 111
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 110
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 108
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 95
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 92
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 91
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 91
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 88
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 83
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 81
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 79
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 71
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 62
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 61
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 58
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 57
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 53
Федеральное казначейство России 1949 52
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 52
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 51
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 50
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 48
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 304
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 69
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 64
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 57
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 42
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 35
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 34
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 26
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 25
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 22
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 18
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 17
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 16
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 12
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 11
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 10
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 10
Apache Software Foundation - ASF 231 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 10
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 10
Greenpeace - Гринпис 130 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
Демократическая политическая партия США 122 9
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 9
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 8
Церковь Вечности 11 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 8
Единая Россия - Политическая партия 321 8
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 8
OSI - Open Source Initiative 80 8
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1338
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1267
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1211
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1122
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 970
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 903
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 894
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 876
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 825
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 815
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 801
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 778
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 738
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 730
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 656
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 622
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 575
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 574
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 556
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 547
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 538
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 521
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 514
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 511
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 483
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 470
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 451
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 445
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 437
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 423
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 415
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 406
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 395
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 395
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 395
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 393
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 384
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 381
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 378
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 374
Microsoft Windows 16882 624
Google Android 15243 460
Microsoft Windows 2000 8678 429
Linux OS 11533 425
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 338
Apple iOS 8583 286
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 216
Apple iPhone 6 4861 192
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 181
Apple iPad 4011 170
Microsoft Office 4170 166
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 162
Oracle Java - язык программирования 3469 137
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 121
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 119
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 115
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 114
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 107
Apple macOS 2419 105
Apple - App Store 3109 105
Google YouTube - Видеохостинг 3002 101
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 95
Microsoft Windows XP 2431 94
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 89
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 86
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 84
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 76
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 76
FreePik 1841 75
Intel x86 - архитектура процессора 2151 74
Mozilla Firefox - браузер 1951 72
Google Chrome - браузер 1701 72
Nokia Symbian OS 1411 70
Microsoft Windows 10 1938 67
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 67
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 66
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 66
Microsoft Azure 1526 66
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 63
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 61
Путин Владимир 3454 117
Рейман Леонид 1065 73
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 58
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 57
Медведев Дмитрий 1665 53
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 42
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 37
Шадаев Максут 1210 36
Нуралиев Борис 298 31
Ксенин Алекс 311 29
Касперский Евгений 337 28
Касперская Наталья 319 28
Мельникова Анастасия 440 27
Белоусов Сергей 254 26
Макаров Валентин 251 26
Щеголев Игорь 699 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 25
Зайцев Михаил 345 24
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 24
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 23
Богачев Игорь 183 23
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 22
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 22
Мишустин Михаил 787 21
Опанасенко Всеволод 139 20
Дуров Павел 329 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 19
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 19
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 19
Филатов Андрей 117 18
Головин Даниил 34 17
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 17
Schmidt Gerhard - Шмидт Герхард 19 17
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 17
Арлазаров Владимир 290 16
Чернышенко Дмитрий 580 16
Никифоров Николай 1138 16
Воробьев Андрей 199 15
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 15
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 15
Россия - РФ - Российская федерация 166163 5864
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 4825
Европа 24962 3722
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 3134
Франция - Французская Республика 8176 3106
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1963
Италия - Итальянская Республика 4508 1938
Япония 13807 1716
Испания - Королевство 3839 1668
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1536
Нидерланды 3745 1184
Южная Корея - Республика 7051 899
Швеция - Королевство 3781 880
Канада 5081 868
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 835
Украина 7928 821
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 780
Финляндия - Финляндская Республика 3697 774
Индия - Bharat 5869 768
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 745
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 697
Земля - планета Солнечной системы 10865 692
Польша - Республика 2030 676
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 673
Австрия - Австрийская Республика 1357 667
Азия - Азиатский регион 5920 607
Бразилия - Федеративная Республика 2520 551
Турция - Турецкая республика 2620 532
Бельгия - Королевство 1191 504
Беларусь - Белоруссия 6289 496
Португалия - Португальская Республика 956 467
Дания - Королевство 1336 459
Казахстан - Республика 6047 438
Израиль 2856 435
Чехия - Чешская Республика 1349 428
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 425
Китай - Тайвань 4245 404
Сингапур - Республика 1953 395
Норвегия - Королевство 1857 387
Африка - Африканский регион 3640 365
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1964
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 1817
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1374
Английский язык 7030 1119
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1009
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 948
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 885
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 826
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 630
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 564
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 487
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 476
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 449
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 436
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 433
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 403
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 402
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 401
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 259
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 246
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 444
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 428
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 156
FT - Financial Times 1295 152
CNews - ZOOM.CNews 1866 144
The Register - The Register Hardware 1783 130
CNews RND - R&D.CNews 2274 118
Bloomberg 1627 112
AP - Associated Press 2007 82
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 81
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 76
New Scientist 1448 76
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 74
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 64
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 57
Nature 832 57
Total Telecom 613 52
NYT - The New York Times 1099 49
Forbes - Форбс 1002 48
Ведомости 1466 45
Times 661 45
Phys.org 972 44
ZDnet 663 44
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 43
CNET Networks - CNET News 1643 41
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 41
Wikipedia - Википедия 650 39
The Guardian - Британская газета 406 38
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 37
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 36
Известия ИД 770 34
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 34
TAdviser - Центр выбора технологий 468 33
BleepingComputer - Издание 458 33
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 33
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 32
Tom’s Hardware 600 32
РИА Новости 1033 31
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 31
DigiTimes - Издание 1331 31
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 409
IDC - International Data Corporation 4975 223
Gartner - Гартнер 3658 196
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 155
Forrester Research 834 63
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 43
Gartner - Dataquest 353 41
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 38
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 33
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 32
comScore 379 31
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 29
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 24
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 20
Datamonitor 83 20
Frost & Sullivan 207 20
Strategy Analytics 285 19
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 19
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 15
Vanson Bourne 49 15
eMarketer 206 15
Internet Stock Report 994 15
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 14
Fortune Global 500 295 14
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 14
Markets&Markets Research 113 13
TrendForce 187 13
ABI Research 236 12
BCG - Boston Consulting Group 117 12
CNews Мишень 186 12
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 11
Рустелеком ТК 305 11
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 11
S&P 500 565 10
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 10
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 9
РАН - Российская академия наук 2122 119
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 116
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 115
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 110
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 56
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 53
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 45
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 40
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 37
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 33
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 27
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 27
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 26
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 25
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 25
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 25
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 22
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 21
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 21
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 19
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 19
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 18
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 17
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 17
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 17
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 16
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 16
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