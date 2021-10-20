Германия - Федеративная Республика

Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1

В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1

Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1

MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1

Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1

Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1

Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1

Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1

Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1

Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1

Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 1

Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1

Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1