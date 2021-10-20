Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46333
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Германия
Федеративная Республика

Германия - Федеративная Республика

20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 2
30.09.2021 Аутсорсинговоый контакт-центр Kuck & Schmidt внедрил решения Naumen 3
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 2
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 3
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 1
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены 2
17.09.2021 Honor объявила о расширении партнерства с Microsoft 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
27.08.2021 Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 1
24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 4
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 4
19.08.2021 Русскоязычный двойной агент годами «стучал» Apple на инсайдеров, чтобы заработать. Она не заплатила ему ни доллара 1
19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз 2
06.08.2021 My.Games инвестирует до $30 млн в мобильных разработчиков в рамках кампании с Google 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 1
30.07.2021 Смартфоны Samsung могут в ближайшие недели попасть в России под запрет 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
28.07.2021 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия 1
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 5

Публикаций - 3606, упоминаний - 4839

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 300
Apple Inc - Эппл Рус 7669 225
Google LLC 7124 209
Samsung Electronics 5627 164
SAP SE 3207 158
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 139
Facebook 3764 138
IBM 3524 119
Huawei 2723 109
Intel Corporation 4143 105
Siemens AG - Сименс Россия 639 94
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 88
Yandex - Яндекс 4098 87
Amazon Inc - Amazon.com 1467 84
Oracle Corporation 3331 84
Twitter 2204 82
HP Inc. 2893 78
3726 78
Dell EMC 2382 76
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 74
Nokia Corporation 2404 74
VK - Mail.ru Group 2482 70
Cisco Systems 2035 64
LG Electronics 1831 58
Abbyy 793 52
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 51
Deutsche Telekom 218 46
ESET 989 45
Nvidia Corp 2005 44
Zoom Int - Zoom Video Communications 713 42
Bosch - БСХ бытовые приборы 212 40
AMD - Advanced Micro Devices 1660 38
Fujitsu 737 38
SAP CIS - САП СНГ 753 37
Accenture - Аксенчер 529 37
Sony 2306 36
Qualcomm Technologies 1000 36
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 72
eBay Inc 526 40
Miele 81 36
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 33
Visa International 1343 29
Альфа-Банк 1122 28
Почта России ПАО 1570 27
BMW 248 25
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 25
Газпром ПАО 518 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Electrolux - Электролюкс Рус 101 20
LinkedIn 520 20
Аэрофлот 492 18
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 18
Связной ГК 875 17
Daimler AG 71 16
Hansa - Ханса 59 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 15
Audi 129 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 14
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 14
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 14
Candy Group - Канди 50 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Tesla Motors 241 13
HeadHunter Group - HH Group 336 13
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 13
Uber 257 13
Uber Technologies 258 13
Qiwi 783 12
Whirlpool 44 12
Runa Capital 153 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
Hyundai Motor 144 11
Почта Банк 289 11
Ford 173 11
Boeing 97 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 113
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 60
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 45
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 31
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 28
Роснано 456 28
Президент Российской Федерации 1439 24
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 23
Правительство РФ 2198 23
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 22
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 15
Правительство Москвы 649 15
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 15
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 15
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 12
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 12
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 11
World Bank Group - Всемирный банк 128 11
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 10
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 16
Руссофт - Russoft 250 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 13
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 9
Церковь Вечности 11 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 5
Единая Россия - Политическая партия 171 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 4
OSI - Open Source Initiative 33 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 3
ЛДПР 68 3
Linux Foundation 157 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 42 3
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 2
Verdi 2 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
АРБ - Ассоциация российских банков 81 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 239
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 148
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 100
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 84
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 75
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 73
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 69
3G - Стандарт мобильной связи 3699 69
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 67
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 53
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 53
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 48
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 46
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 44
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 44
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 44
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 42
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 39
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 37
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 37
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 36
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 33
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 29
Big Data - Большие данные 1136 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 28
ARM64 - Архитектура процессора 1017 28
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 24
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 22
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 22
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 22
Google Android 10750 266
Microsoft Windows 10 6602 169
Apple iOS 5741 163
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 155
Linux OS 4236 119
Apple iPad 3263 116
Apple - App Store 2198 56
Microsoft Office 1916 54
Microsoft Skype 1459 53
Google Play - Google Store - Android Market 2515 52
Google YouTube - Видеохостинг 1702 43
Nvidia GeForce GTX 2048 43
Apple macOS 921 42
Apple Mac 1453 40
Microsoft Windows 7 1662 36
Java - Язык программирования 1166 36
Microsoft Windows Phone OS 1472 35
WhatsApp Messenger 654 34
Microsoft Azure 1171 33
Apple iPhone 4 700 32
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 32
Microsoft Windows 8 1228 31
Google Chrome - браузер 1117 30
Apple iPhone 5 710 27
VK - Mail.ru Одноклассники 848 27
Microsoft Windows 849 26
Intel x86 - Архитектура процессора 990 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 25
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 25
ICQ 493 24
AWS - Amazon Web Services 568 23
Apple macOS X 900 23
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 22
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 22
Facebook Instagram - Инстаграм 569 22
Apple iPhone 3 383 21
Apple iPod Touch 654 21
Apache OpenOffice 259 21
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 20
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 20
Медведев Дмитрий 1433 38
Путин Владимир 1820 32
Steve Jobs - Стив Джобс 697 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 23
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 19
Богачев Игорь 172 16
Щеголев Игорь 676 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 15
Мельников Александр 63 12
Опанасенко Всеволод 100 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 12
Гришин Дмитрий 148 12
Касперский Евгений 218 11
Касперская Наталья 197 11
Белоусов Сергей 217 11
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 16 10
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 21 10
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 10
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 25 10
Мартынов Владислав 78 9
Арлазаров Владимир 118 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 9
Рейман Леонид 407 9
Казак Максим 95 8
Парменова Наталия 62 8
Воробьев Андрей 125 8
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 8
Мякишева Марина 84 8
Никифоров Николай 1126 8
Демидов Михаил 119 7
Шадаев Максут 384 7
Дуров Павел 216 7
Merkel Angela - Меркель Ангела 9 7
Зайцев Михаил 145 7
Нуралиев Борис 204 7
Наместникова Мария 20 6
Галушкин Олег 168 6
Бочарникова Татьяна 78 6
Макаров Валентин 111 6
Кузнецов Сергей 82 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1846
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 1378
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 1133
Франция - Французская Республика 2109 1025
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 719
Италия - Итальянская Республика 1363 654
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 624
Испания - Королевство 1248 606
Япония 2752 560
Европа 3725 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 424
Нидерланды 969 365
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 324
Австралия - Австралийский Союз 1116 322
Украина 3344 317
Индия - Республика 2156 316
Канада 1290 311
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 308
Польша - Республика 824 301
Австрия - Австрийская Республика 523 283
Южная Корея - Республика 1448 279
Бразилия - Федеративная Республика 1120 269
Швеция - Королевство 747 257
Финляндия - Финляндская Республика 811 226
Турция - Турецкая республика 950 218
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 204
Беларусь - Белоруссия 2079 202
Бельгия - Королевство 395 189
Сингапур - Республика 808 189
Казахстан - Республика 2618 180
Португалия - Португальская Республика 313 175
Чехия - Чешская Республика 492 169
Израиль 716 154
Азия - Азиатский регион 1510 142
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 135
Дания - Королевство 370 135
Норвегия - Королевство 426 133
Восточная Европа 1667 124
Африка 1480 123
Ирландия - Республика 362 121
Русский язык 966 148
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 117
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 90
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 82
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 62
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 49
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 44
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 44
Вторая мировая война 254 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 29
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 23
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 19
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 17
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 14
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 13
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 12
Образование в России 328 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 9
Великая Отечественная война 122 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 84 9
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 7
Пиратство - Авторское право 200 7
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 6
Thomson Reuters - Рейтер 1708 69
CNews - ZOOM.CNews 1084 43
Bloomberg 785 35
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 30
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 28
The Wall Street Journal 709 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 23
Forbes - Форбс 441 21
ZDnet 381 20
Wikipedia - Википедия 272 19
WSJ - The Wall Street Journal 161 18
FT - Financial Times 246 18
NYT - The New York Times 505 16
The Verge - Издание 448 16
Прайм - Агентство экономической информации 527 14
The Guardian - Британская газета 189 14
AppleInsider 366 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 12
РИА Новости 654 12
WikiLeaks 106 11
Коммерсантъ - Издательский дом 480 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 9
Engadget - Блог о технологиях 336 8
All Things Digital 156 8
Deutsche Welle - Телеканал 19 8
Reddit 198 7
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 6
BleepingComputer - Издание 120 6
Business Insider 182 6
Der Spiegel 19 6
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 6
DigiTimes - Издание 505 5
CNET - Издание 273 5
Associated Press 324 5
SlashGear 131 5
Ведомости 259 5
The Washington Post 109 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
IDC - International Data Corporation 2708 76
Gartner 2187 63
CNews Analytics 1988 55
comScore 224 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 13
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 12
Vanson Bourne 34 11
Forrester Research 385 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Markets&Markets Research 78 7
Fortune Global 500 160 7
Data Insight - Исследовательское агентство 71 6
Frost & Sullivan 101 6
eMarketer 77 6
Strategy Analytics 173 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 5
Juniper Research 278 5
Technavio 23 4
Discovery Research Group 14 4
IHS iSuppli 273 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 4
BCG - Boston Consulting Group 43 4
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 3
TMR - Transparency Market Research 14 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 3
ABI Research 181 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
Synergy Research Group 13 2
Analysys Mason 26 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 2
IBM Research 70 2
ZK Research 8 2
Nielsen Holdings 78 2
HFS Research 16 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 43
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 17
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 15
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 12
GfK - ГФК-Русь 119 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 9
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 8
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 6
РАН - Российская академия наук 315 6
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 3
Феррит-Домен НИИ 12 3
University of Toronto - Университет Торонто 7 3
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 3
ТГУ - Томский государственный университет 62 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 28
CeBIT 84 21
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 17
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
Олимпийские игры - Olympic Games 302 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 8
Photokina 40 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
Worldskills - Ворлдскиллс 72 7
CNews AWARDS 291 7
Чёрная пятница (распродажи) 69 6
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 6
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 4
Digital October - конференционное пространство 86 4
Gartner Data & Analytics Summit 4 4
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 4
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 3
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
NetApp Directions 6 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 6 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Cisco Expo 9 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Docflow 58 2
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Amazon Prime Day 5 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 3 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 6 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
TechTrain 2 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754427, в очереди разбора - 658128.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще