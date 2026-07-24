Германия - Федеративная Республика

Арбитраж присудил Rheinmetall вернуть Минобороны России 47 миллионов евро за срыв контракта решение в пользу столичной военной прокуратуры по иску к одному из крупнейших оборонных предприятий Германии, концерну Rheinmetall, с которого решено взыскать более 47,2 млн евро, пишет «Коммер

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года может применяться для сетей доступа и дата-центров, сенсоров, радиофикации и т.д. Диапазон лазера составляет 1,55 мкм с полосой прямой токовой модуляции 20 ГГц. Разработка должна была стать аналогом немецкого VL-1550-10G-P2 фирмы Vertilas. Работы входят в программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». «Сложность разработки связана с необходимостью подбора материалов для создания ст

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами Око за око Тайваньские компании Acer и Asus прекратили поддержку своих ПК и ноутбуков на территории Германии, пишет Tom’s Hardware. Сайты с драйверами отключены, скачать их невозможно – нет дос

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia Финляндия гонит Тайвань из Германии Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на тер

Германия укрепляет цифровой и инновационный потенциал (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует стратегические ориентиры научно-технической политики Германии, нацеленной на ускоренное внедрение научных результатов в промышленность и обеспечен

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании рограммного обеспечения SAP SE. Единственным учредителем выступает Европейское общество «Сап Се» из Германии с долей 100% к марту 2025 г. Photogenica - rafapress Суд в России взыскал убытки с д

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей па пользователей SAP»). Она представляет интересы пользователей SAP сразу в трех странах – Австрии, Германии и Швейцарии. SAP SAP мечтает привязать как можно больше клиентов к своему облаку В с

VoLTE-связь Билайна теперь доступна клиентам в роуминге в Германии и Австралии r LTE) для клиентов в роуминге. Теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии. В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме. VoL

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР Китай через Германию Косвенным совладельцем российской сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» может стать кит

Целые страны в Европе бойкотируют продукты Microsoft. Windows, Office и Teams массово меняют на Linux и LibreOffice Освобождение от Microsoft В Германии и Дании начался масштабный переход госсектора на программное обеспечение с открытым

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео управления по цифровым вопросам Франции и Центра цифрового суверенитета государственного управления Германии. Обе организации стремятся финансировать проекты цифрового суверенитета и разработал

SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами ми (ERP, CRM и пр.). SAP, как и Celonis – немецкая компания, однако иск против нее подан вовсе не в Германии. Слушания будут проходить в суде Северного округа Калифорнии (США). Как пишет Reuter

Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок Поменяться ролями Компания AMD сумела почти выдворить Intel с рынка х86-процессоров Германии, пишет портал TechPowerUp. По итогам января 2025 г. немецкие потребители словно забы

Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики ности. Ущерб от действий хакеров по состоянию на апрель 2024 г. не раскрывается. Закрытие заводов в Германии В октябре 2024 г. немецкий концерн Volkswagen объявил о намерении закрыть не менее т

Китай крушит мировой рынок процессоров. Введен тотальный запрет на отгрузку галлия и германия в США. Без них нельзя делать чипы Жесткий ответ на санкции Власти Китая ввели полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, пишет Reuters. Эти химические элементы используются во многих видах техники – в аккумуляторах для электромобилей, в солнечных панелях, но главное – их применяют при производс

У остро нуждающегося в деньгах Intel отберут 10 млрд евро за то, что медлит в строительстве завода микросхем роде Магдебурга (Саксония-Анхальт, Германия) на 2029-2030 гг. От средств, выделенных правительством Германии на развертывание площадки, американской корпорации, вероятно, придется отказаться, п

Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T хакеры Kimsuky использовали сервер, названный Uberlingen в честь расположения офиса Diehl Defense в Германии. Злоумышленники также создали поддельные web-страницы для кражи данных пользователей

Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось Главу управления кибербезопасности оправдали Глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома (Arne Schonbohm), ранее обвинявшегося в связях с Россией, назначат на н

Силовики нашли и арестовали админов сайта в сети Tor. Разработчики утверждают, что сеть все еще безопасна Club (CCC) получили доступ к судебным документам, из которых следует, что правоохранительные органы Германии и ряда других стран проводили кибератаки на инфраструктуру сети Tor для выявления и

SAP увольняет 10 тысяч сотрудников доставления услуг из дата-центров. По информации CNews, в июне 2024 г. минимум 5,3 тыс. сотрудников немецкой компании SAP подали заявления на досрочное прекращение трудовых контрактов. Таким об

Десятки тысяч почтовых серверов Microsoft Exchange содержат критические уязвимости и доступны для взлома я, что по меньшей мере 17 тыс. серверов Microsoft Exchange, физически располагающихся на территории Германии, содержат критические уязвимости, будучи доступными для входящих соединений из интер

Флот самой богатой европейской страны до сих пор работает на старинных накопителях, давно снятых с производства lley / WIkipedia Эволюция дисководов для дискет Пока неизвестно, по какому пути военно-морские силы Германии пойдут для решения задачи по устранению 20-дюймовых дискет из состава своих фрегатов

В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar да Winterberg Group. Они оба были арестованы в 2022 г. Обвиняемыми по делу также проходят гражданин Германии Фабиан Кройхер и признанный иностранным агентом и заочно арестованный Борис Зимин, с

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP говора на облачные услуги». В марте 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) выдало разрешение на поставки в Россию немецкого ПО вплоть до 31 марта 2025 г

Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice обирается за большие деньги продавать платные обновления для Windows 10. Как пишет портал Neowin, в Германии начался отказ от ее программных продуктов в пользу ПО с открытым исходным кодом. Пер

Арестован глава хакерской группировки Kelvin Security, атаковавшей госорганы Германии, США, Японии - всего 90 стран туры и госучреждений в испаноговорящих странах. Kelvin Security подозревается в осуществлении самое меньшее 300 атак в 90 странах только за последние три года. Среди пострадавших - госорганы Испании, Германии, Италии, Аргентины, Чили, Японии и США. Предполагается, что свою деятельность группировка начала в 2013 г. Используя уязвимости в доступных из Сети системах в целевых организациях, хак

SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами о не у всех. Продавцами в данном случае будут выступать только компании, которые зарегистрированы в Германии, гражданами или резидентами этой страны, сообщает источник издания. По его словам, п

В Германии запретили продажу части процессоров Intel и ПК на их основе. Под ударом Dell и HP У Intel проблемы в Германии Суд Дюссельдорфа (Германия) временно запретил Intel продавать некоторые модели произ

Самой передовой стране Европы срочно требуются спецы по MS-DOS и Windows 3.11. На них работает железнодорожная сеть зопасности движения данные. По информации пользователя konkretor, она контролирует ее почти по всей Германии. Может показаться немного тревожным, что современные железные дороги все еще работаю

В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов т — в 2021-2022 гг. не хватало на 20 тыс. специалистов меньше. «Рост производства полупроводников в Германии во многом зависит от наличия квалифицированной рабочей силы. Текущая оценка ситуации

В России создано ПО для транспортного планирования городов. До сих пор 95% моделей строят на немецком софте RITM разработана компанией Simetra, и входит в реестр отечественного ПО. Для чего это нужно По словам разработчика, последние 15 лет транспортное моделирование в России развивалась в основном на базе немецких программных продуктов разработчика PTV Group, также были и продукты испанского Aimsun. Фото: fanjianhua на Freepik В России создано решение для миграции транспортных моделей с иностран

Как немецкие технологии рекрутинга решают проблемы массового подбора в российском ритейле и общепите l, бывшему операционному директору в российском отделении MediaMarkt, и его коллеге-земляку (оба из Германии) Бьерну Грайффу — совладельцу компании Teletel, бывшему вице-президенту по электронн

Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля Мир остался без китайских металлов Китай, крупнейший мировой поставщик галлия и германия, до нуля снизил отгрузку обоих металлов в августе 2023 г., пишет портал TechSpot. Это следствие экспортных ограничений, о которых власти страны заявили еще в начале июля 2023 г., и кот

Мир накопителей, как мы его знали, подходит к концу. SSD, HDD и магнитные ленты заменит сверхнадежная керамическая память Революционные накопители из Германии Компания Cerabyte из Германии, она же Ceramic Data Solutions Holding GmbH, за

МТС обеспечила 4G-интернетом исторические места поволжских немцев ого района. Скорость интернета в этих локациях выросла в среднем на 20%. В селе Кривояр, основанном немецкими переселенцами в 1855 г., сейчас проживает около 1000 человек, работает больница, от

Китай рушит рынок. Галлий для производства чипов и оружия подорожал на 50% за две недели из-за санкций против США Первые серьезные последствия Ограничение на экспорт галлия и германия, введенные властями Китая 1 августа 2023 г., очень быстро принесли свои плоды. Как пишет Bloomberg, всего за две недели галлий подорожал в полтора раза (на 50%), а его отгрузки из КНР

США и Китай доигрались. Ценнейшие для ИТ-промышленности галлий и германий вот-вот станут дороже золота Как сильно выросли цены Стоимость галлия и германия на мировом рынке начала расти в преддверии вступления в силу экспортных ограничений Китая, пишет The Register. О планах по их введению власти КНР заявили в начале июля 2023 г. – они до

Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня «Экологи» Германии поделятся деньгами с чипмейкерами Правительство Германии планирует направить

США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал Китай своего добился Ограничения Китая на экспорт галлия и германия, о которых CNews писал в начале июля 2023 г., могут очень больно ударить по США. Как пишет Reuters, Пентагона есть некие запасы германия, а вот наполнить склады галлием он не ус