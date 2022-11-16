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Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России

Известные немецкий бренд Beurer со столетней историей (на рынке с 1919 г.) вышел на рынок России еще несколько лет назад. Однако широкую известность в стране бренд получил только в последние пару лет. В марте 2018 г. эксклюзивным дистрибьютором Beurer в России стал широкоформатный дистрибьютор Merlion. По оценкам аналитиков компании, продажи продукции за эти четыре года выросли более чем в три раза. Ранее продукты Beurer были представлены во всех каналах сбыта – нескольких федеральных сетях («Ашан», «М.Видео», «Технопарк», «Эльдорадо», «Окей» и DNS) и на крупнейших интернет-площадках (Ozon, Wildberries, «Онлайн трейд», «Яндекс маркет», «Ситилинк» и «Холодильник.ру»). Необходимость создания официального интернет-магазина Beurer обусловлена постоянным ростом спроса на продукцию бренда. У российских потребителей все более востребованными становятся действительно качественные продукты для здоровья, спорта, красоты, а также детские и медицинские товары. Продукция Beurer полностью отвечает этим требованиям. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Немецкий производитель предлагает продукцию в нескольких категориях: красота, здоровье, спорт, детство и медицина. Особенность Beurer в том, что каждый продукт является синтезом многолетних разработок. Например, beauty-гаджеты или товары для спорта сочетают в себе все преимущества медицинских. При этом все товары проходят клинические испытания при сотрудничестве с независимыми исследовательскими институтами и университетами.

Среди востребованных продуктов коврик для растяжки в духе йоги, беспроводной стайлер для выпрямления волос и морской кондиционер, сочетающий функции очистителя воздуха и увлажнителя с морской солью.

В интернет-магазине Beurer представлен полный ассортимент бренда в категориях красота, здоровье, спорт, медицина и детство. Кроме того, новая площадка объединит все преимущества брендшопа: выгодные акции и предложения, быстрая и удобная доставка, поддержка колл- центра, актуальные новости и новинки.

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Немецкая компания Beurer (Бойрер) GmbH, основанная в 1919 г, является производителем продуктов на рынке здоровья и красоты. Штаб-квартира Beurer находится в городе Ульм, Германия. Именно здесь расположены администрация, отделы НИОКР, маркетинга, сбыта, закупок и часть производства.

Merlion – эксклюзивный дистрибьютор компании Beurer в России.

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