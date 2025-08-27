Немецкая компания Beurer (Бойрер) GmbH, основанная в 1919 году, является одним из производителей продуктов на рынке здоровья и красоты. Штаб-квартира Beurer находится в городе Ульм, Германия. Именно здесь расположены администрация, отделы НИОКР, маркетинга, сбыта, закупок и часть производства. Под маркой Beurer производятся изделия, которые используются в таких областях, как контроль веса и питания, уход за больными диабетом, велнес и спорт, а также стиль жизни. Некоторые продукты Beurer из категорий контроля веса, измерения кровяного давления и сахара в крови, а также контроля активности совместимы с программным обеспечением HealthManager — центральным элементом серии продуктов Beurer Connect. Бесплатное программное обеспечение HealthManager позволяет не только просматривать полученные показания на самом приборе, но и анализировать их с помощью удобных для пользователя приложений в сети Интернет, на персональном компьютере или на смартфоне.