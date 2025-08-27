Разделы

Немецкая компания Beurer (Бойрер) GmbH, основанная в 1919 году, является одним из производителей продуктов на рынке здоровья и красоты. Штаб-квартира Beurer находится в городе Ульм, Германия. Именно здесь расположены администрация, отделы НИОКР, маркетинга, сбыта, закупок и часть производства. Под маркой Beurer производятся изделия, которые используются в таких областях, как контроль веса и питания, уход за больными диабетом, велнес и спорт, а также стиль жизни. Некоторые продукты Beurer из категорий контроля веса, измерения кровяного давления и сахара в крови, а также контроля активности совместимы с программным обеспечением HealthManager — центральным элементом серии продуктов Beurer Connect. Бесплатное программное обеспечение HealthManager позволяет не только просматривать полученные показания на самом приборе, но и анализировать их с помощью удобных для пользователя приложений в сети Интернет, на персональном компьютере или на смартфоне. 

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 «Яндекс Маркет» зафиксировал рост спроса на товары для обогрева из-за резкого похолодания 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 2
20.02.2023 Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM 2
16.11.2022 Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 2
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 2
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 4
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 3
24.02.2021 Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM 1
16.02.2021 Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM 2
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 3
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж 1
25.02.2020 Для душа и души: интересные гаджеты для ванны 1
03.06.2016 Лучшие электронные напольные весы. Выбор ZOOM 2
26.06.2008 Электроманикюр: техника для ухода за ногтями 3
08.02.2008 Заложники красоты: пар, вибрация и вакуум 2
28.12.2007 Женские штучки: бытовая техника в подарок 2
25.09.2007 Напольные весы: вес имеет значение 2

Публикаций - 19, упоминаний - 37

Beurer и организации, системы, технологии, персоны:

