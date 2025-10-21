Разделы

21.10.2025 К «Дому с Алисой» теперь можно подключать умные дверные замки — первыми интегрированы замки Aqara 1
10.06.2025 Aqara.ru представила на российском рынке новый комплект «Aqara Защита от протечки. Простая установка» 1
10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 2
18.11.2024 Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM 1
27.09.2023 10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM 1
13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 1
02.02.2023 Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 1

Aqara - Акара.Ру 35 9
Yandex - Яндекс 8248 6
Xiaomi 1928 5
Google LLC 12159 5
Apple Inc 12534 3
Rubetek - Рубетек 23 3
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 78 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 2
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 2
Ballu Industrial Group 50 1
СофтМастер 7 1
Samsung Electronics 10556 1
Ростелеком 10239 1
Amazon Inc - Amazon.com 3105 1
Восход ФГБУ НИИ 676 1
Huawei 4170 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13927 1
LG Electronics 3666 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 370 1
Philips 2074 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4426 1
ELARI 43 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 124 1
Haier Group 199 1
IFS - Industrial and Financial Systems 74 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Bose corp 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7984 2
Лента - Сеть розничной торговли 2239 1
Bugatti 17 1
Beurer - Бойрер 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 735 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 187 9
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2012 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12873 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12080 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7604 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25393 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8087 6
Оповещение и уведомление - Notification 5262 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9227 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2801 5
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1126 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 748 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33471 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3278 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10114 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10486 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2198 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10255 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6101 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8843 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7462 3
Умные платформы 1831 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5094 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4385 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 101 3
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 184 3
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 600 3
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 174 3
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 181 3
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3730 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2549 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31005 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1078 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4308 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6549 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 566 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6219 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 790 7
Xiaomi Mi Home 83 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1332 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 186 5
Apple HomeKit 46 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 437 4
Google Android 14561 3
Apple iOS 8169 3
Gen Digital - Avast Smart Life 24 3
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 76 3
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 84 3
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 238 3
Aqara Smart Plug 2 2
Aqara Smart Door Lock 4 2
Google Play - Google Store - Android Market 3407 2
Apple - App Store 2981 2
Apple Siri - Голосовой помощник 412 2
Digma SmartLife - Digma DiPlug - серия "умных" розеток 6 2
Polaris IQ Home 31 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
Xiaomi Mi Smart Power Plug - Xiaomi Mija Smart Plug Enhanced EU VDE Wi-F 3 2
Xiaomi Mi Smart Home 5 2
Aqara Camera Hub 2 1
Polaris PUH - увлажнитель воздуха 11 1
Apple iCloud 286 1
Huawei AppGallery 315 1
Google Android Auto 42 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple WatchOS 80 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 27 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 1
Bosch Home Connect 9 1
Samsung SmartThings 57 1
ELARI SmartHome 4 1
Huawei Watch Fit 39 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 396 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 8
Солнечная система - Solar system 2540 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5325 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17985 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5838 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6716 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5227 2
Зоология - наука о животных 2765 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4299 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3721 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5962 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 764 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 60 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50724 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Сон - Somnus 452 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1144 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1733 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1286 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 401 1
Английский язык 6847 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1666 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 1
Ergonomics - Эргономика 1669 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1430 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
