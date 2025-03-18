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Освещение dim диммер светорегулятор


18.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» появился в продаже умный диммер 1
18.03.2025 «Яндекс» представил умный диммер для управления яркостью освещения 1
15.11.2024 Умный потолочный светильник Yeelight Arwen GEN2 уже в продаже 1
01.08.2024 Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома 2
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
24.06.2021 Как продлить срок службы светодиодных ламп 1
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
27.01.2020 ГК «А101» делает квартиры «умными» с помощью технологий «Яндекса» и Legrand 1
28.03.2016 «ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 1
03.08.2015 Умный дом: он всё ещё далеко 1
27.10.2010 Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули 1
06.07.2010 Siemens анонсировала универсальные KNX-диммеры 1
19.05.2010 KNX- производители предлагают диммеры для LED 1
28.09.2009 "Умный" дом: жизнь в ногу со временем 1
04.09.2006 Denon DVD 1720 первый среди первых 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Освещение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1652 3
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Rubetek - Рубетек 19 1
Unicorn - Юникорн 45 1
Pioneer Corporation 423 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 1
Crestron 100 1
Google LLC 11864 1
Haier Group 169 1
Barco Display Systems 52 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 37 1
Stripe 28 1
Nest 39 1
Nucleus 23 1
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Bose corp 32 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
Ballu Industrial Group 44 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2422 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 685 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
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Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1787 10
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