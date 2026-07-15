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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple WatchOS

Apple WatchOS

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15.07.2026 Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026 1
13.07.2026 «М.Видео»: россияне все чаще выбирают спортивные смарт-часы, а интерес к моделям с eSIM продолжает расти 1
19.06.2026 В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно 1
01.04.2026 Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
20.02.2026 В iPhone, iPad и Mac найдена «изощренная» уязвимость 1
24.11.2025 Готовится совершенно новая ОС для iPhone – быстрая и оптимизированная, чтобы заменить нынешнюю iOS, медленную, тяжелую и глючную 1
10.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ новой носимой электроники Apple 1
09.09.2025 2ГИС обновил приложение для Apple Watch 1
22.08.2025 На iPhone вернутся банковские приложения, удаленные из-за санкций. Начались переговоры по предустановке RuStore 1
10.06.2025 Apple пытается всех обмануть. Новую главная «фишку» iPhone и MacBook утащили из Windows 20-летней давности 1
05.06.2025 «Яндекс» представил следующее поколение детальных карт города 1
24.03.2025 ​​«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления 1
28.12.2024 Опасная уязвимость грозит всем iPhone, iPad и Mac 1
23.12.2024 Apple срисовала у «Яндекса» идею для очередной инновации. Своих мыслей больше нет 1
09.09.2024 «2ГИС» масштабно обновил приложение для Apple Watch 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
03.06.2024 Samsung «хоронит» свою любимую операционку. Грандиозный проект потерпел оглушительный крах, поддержка ОС прекращается 1
22.03.2024 Apple старается сделать свой мессенджер iMessage защищенным от квантовых компьютеров 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
29.09.2023 Apple спешно заделала три «дыры», через с помощью которых можно устанавливать шпионское ПО 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
06.10.2022 Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM 1
14.02.2022 Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 1
18.03.2021 Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео 1
10.11.2020 OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных 1
23.09.2020 Обновление ОС сломало часы Apple Watch 1
16.09.2020 Apple представила умные часы Apple Watch Series 6 1
16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple 1
19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? 1
08.05.2020 Разработчики iOS и macOS проглядели богатый букет опасных брешей 1
16.03.2020 Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате 1
27.02.2020 Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone 1
22.11.2019 Шквал критики вынудил Apple изменить ход разработки iOS 1
13.11.2019 Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad 1
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi 1

Публикаций - 89, упоминаний - 92

Apple WatchOS и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 85
Google LLC 12688 24
Samsung Electronics 11064 16
Microsoft Corporation 25775 9
Xiaomi - Сяоми 2231 8
X Corp - Twitter 2938 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Huawei 4676 7
Intel Corporation 12811 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Garmin - Гармин 233 4
Fitbit 63 4
Pebble Technology 71 4
Lenovo Group 2446 4
LG Electronics 3735 4
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Nintendo 823 2
Fossil 21 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Motorola Inc 1156 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
HTC Corporation 1512 2
Lenovo Motorola 3566 2
Dropbox 527 2
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Canalys 236 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Cloudflare 172 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
OpenAI 541 1
data.ai - App Annie 85 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
Rubetek - Рубетек 35 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
Wacom 143 1
The Citizen Lab 25 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Nike 195 2
Uber 357 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Swatch Group 31 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Sequoia Capital 115 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Diesel 15 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 24 1
Dexcom 2 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Hyundai Motor Company 436 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Оповещение и уведомление - Notification 5943 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
AOD - Always On Display 228 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 9
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 8
Аксессуары 4282 8
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Часы - Watch 1059 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 6
Apple iOS 8583 70
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 55
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 50
Apple iPad 4011 37
Apple macOS 2419 31
Apple tvOS 50 26
Google Android 15243 26
Apple Siri - Голосовой помощник 441 23
Apple iPadOS 141 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Apple - App Store 3109 18
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 18
Apple iCloud 310 14
Apple iPad Pro 320 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
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Apple iTunes Store 1118 11
Apple Music 125 10
Google Android Wear OS 111 10
Apple iMessage - Мессенджер 167 9
Apple Touch ID 298 8
Apple iMac - Серия моноблоков 468 8
Apple Pencil 114 8
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 8
Microsoft Windows 16882 8
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Apple iPad Air - Серия планшетов 265 7
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Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 6
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Apple MacBook Air - Ноутбук 500 6
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Булыга Игорь 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
США - Калифорния 4829 5
США - Калифорния - Купертино 281 4
Европа 24964 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
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США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Bloomberg 1627 6
MacRumors 148 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ars Technica 450 2
Hacker News 92 2
DigiTimes - Издание 1331 1
VentureBeat 90 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Известия ИД 770 1
EE Times 160 1
AppleInsider 400 1
TechSpot 188 1
Android Authority 62 1
GizmoChina 171 1
9to5Mac 70 1
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The Verge - Издание 619 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
IDC - International Data Corporation 4975 5
HFS Research 49 3
Strategy Analytics 285 2
Google Threat Analysis Group 18 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Counterpoint Research 110 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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