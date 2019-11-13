Вредительское обновление для iOS «убивает» аккумулятор в iPhone и iPad

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В прошивках iOS и iPad OS 13.2.2 обнаружена проблема с повышенным расходом заряда аккумулятора. Смартфоны и планшеты после их установки могут терять до 70% энергии в течение двух часов. Также апдейт привносит проблему с регулярными обрывами связи по Bluetooth и Wi-Fi.



Очередная проблема iOS

Компания Apple выпустила обновление 13.2.2 для iPad OS и iOS, установка которого приводит к большим проблемам с аккумулятором. Свежая прошивка резко сокращает время автономной работы всех устройств, на которых она установлена, будь то смартфон iPhone или планшетный компьютер iPad любой поддерживаемой модели.

Интересно, что прошивка 13.2.2 сама выпускалась с целью исправления ошибок, выявленных в предыдущем релизе. После установки 13.2 или 13.2.1 пользователи сталкивались с проблемами многозадачности и потерей сигнала сотовой сети. Устранив эти проблемы Apple, привнесла новые, не менее серьезные.

Патч 13.2.2 вышел 7 ноября 2019 г. На момент публикации материала это была самая актуальная версия мобильных ОС Apple.

Ускоренная разрядка

Темпы утечки заряда у всех владельцев мобильных устройств Apple оказались разными. Один из пользователей сообщил, что при умеренном использовании своего iPhone ему потребовалось заряжать его дважды в сутки, хотя до установки iOS 13.2.2 заряда хватало на целый день. У него также есть iPad, но, по его словам, отследить скорость разрядки ему пока не удалось, поскольку планшетом он пользуется не так часто.

Выпустив iOS 13.2.2, Apple превратила iPhone из смартфона в «проводной» телефон

Пользователь Twitter Tim Burr (@RailEngr) пишет, что жалеет о переходе на iOS 13.2.2. По его словам, после установки патча его iPhone стал терять до 67% заряда в течение буквально двух часов. Он также отметил, что встроенная в iOS система проверки АКБ показывает, что ее «здоровье» находится на уровне 86%, то есть ее износ минимален. «Лучше бы я остался на iOS 12», – сказал Tim Burr.

Проблемы со связью и перегревом

В дополнение к утечке энергии iOS и iPad OS 13.2.2 содержат проблемы с модулями беспроводной связи. Владелец микроблога в Twitter Javier Freire (@JavierFreire_) сообщил, что в его iPad и iPhone каждые пять минут стала пропадать связь по Wi-Fi и Bluetooth. Подключение самопроизвольно обрывалось, и устройству приходилось повторно искать беспроводную сеть. То же самое касалось и соединения с беспроводной гарнитурой AirPods.

Javier Freire также отметил, что после установки апдейта аккумулятор его смартфона стал сильно нагреваться и терять заряд. «Я разочарован», – подытожил он.

Массовый характер

На слишком быструю разрядку устройств на iOS и iPad OS стали жаловаться пользователи микроблогов Twitter и Weibo со всего мира. Насколько массовой стала данная проблема, к слову, далеко не первая для Apple в плане времени автономной работы ее устройств, на момент публикации материала известно не было. Сама Apple на сообщения пользователей не реагирует – не исключено, что в настоящее время она работает над новой версией прошивки, в которой устранит выявленный недочет.

В итоге, официально проблема с быстрым зарядом не подтверждена, но из достоверных источников стало известно, что она действительно имеет место быть. К примеру, с утечкой заряда столкнулись журналисты портала ZDNet, и именно после установки апдейта 13.2.2 на свои iPad и iPhone.

Нелюбовь Apple к аккумуляторам и прошивкам

Проблема с зарядом в 13.2.2 – далеко не первая в актуальной истории компании Apple. После смерти Стива Джобса (Steve Jobs) в октябре 2011 г. она неоднократно заставляла пользователей мириться то с быстрой разрядкой, то с замедлением устройств по мере устаревания батареи, притом против их воли.

Недавний пример – часы Apple Watch Series 5, вышедшие в сентябре 2019 г. и получившие функцию Always On. За счет нее на экран всегда выводится информация о текущем времени, но сам он при этом потребляет минимум энергии путем снижения частоты его обновления в таком режиме до 1 Гц (один раз в секунду).

Один из владельцев Watch Series 5 сообщил, что после полной подзарядки его часы стали терять в среднем 5% заряда, просто лежа на столе. Он не использовал их, они не принимали уведомления и в целом были неактивны, разве что постоянно включенный дисплей исправно отображал время. После отключения фирменной функции Apple расход энергии сократился более чем вдвое – до 1-2% в час. Это, по словам владельца, оказалось как раз на уровне его Watch Series 4 и Series 3.

Для Apple стало своего рода традицией выпускать прошивки для своих гаджетов, содержащие как мелкие недочеты, так и серьезные ошибки. Этим она «увлекается» в течение нескольких лет: например, в сентябре 2014 г. она распространила патч iOS 8.0.1, вызывавший пропажу сигнала сотовой связи и прекращение работы сканера отпечатка пальца TouchID. Через несколько дней после запуска в нем была обнаружена еще одна ошибка, приводящая к полному удалению документов iWork на мобильном устройстве и в облаке iCloud.

С выходом iOS 9 ситуация стала заметно хуже – в сентябре 2015 г. пользователи стали жаловаться, что апдейт до этой версии превращает их iPhone и iPad в «кирпичи». В iOS 9.1 проблему исправили, но добавили новую – ОС повторно сломала у некоторых пользователей сканер отпечатка пальца в iPhone.

C годами ситуация не менялась: в декабре 2018 г. вышла iOS 12.1.1, из-за которой на части устройств пропадал мобильный интернет – гаджеты «не видели» сети LTE (4G) и не могли к ним подключиться. С watchOS дела у Apple обстоят не лучшим образом: к примеру, в конце октября 2018 г. она выпустила прошивку версии 5.1, «окирпичивающую» часы в прямо во время установки, после чего ей пришлось в спешке распространять патч 5.1.1, решающий эту проблему.