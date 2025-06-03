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Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим Split Screen Многоэкранный режим
СОБЫТИЯ
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|03.06.2025
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Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях
В SuperJob выяснили, что раздражает соискателей в вакансиях: самое нервирующее слово — многозадачность. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили пред
|28.05.2012
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Новые линейки мобильных и планшетных ПК Acer
eForce® серии GT*, что гарантирует длительное время автономной работы, высокую производительность и мультизадачность. Профессионально настроенная звуковая система позволит насладиться любимыми
|22.06.2010
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Вышла новая ОС для iPhone с поддержкой многозадачности
ми из которых являются поддержка многозадачности, а также открытие API для сторонних разработчиков. Многозадачность для приложений сторонних разработчиков впервые появляется на портативных устр
|24.05.2010
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Многозадачность в Windows Phone 7: разработчикам связали руки
ают функционировать. Дуг Боулинг отмечает, что хотя в Windows Phone 7 не будет реализована реальная многозадачность, приложения смогут использовать некоторые фоновые вычислительные ресурсы, ког
|19.04.2010
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Таким будет новый iPhone: многозадачность и другие особенности
ать этот режим работы пусть и в ограниченном виде. В iPhone OS 4.0 появилась урезанная по функциям многозадачность Для любителей запускать одновременно по 10 приложений поводов для радости нет
|09.04.2010
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Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций
Наиболее важные нововведения в платформе iPhone OS 4.0 - это многозадачность, папки, улучшенная работа с электронной почтой, приложение для чтения электро
|16.03.2010
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Windows Phone 7 не будет иметь привычной многозадачности – Microsoft
служб самой ОС. Аналогичная функциональность реализована в iPhone OS, которая также не поддерживает многозадачность (хотя ее реализация возможна на взломанной прошивке). В отличие от Windows Ph
|08.02.2010
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Microsoft может лишить Windows Mobile многозадачности
сообщает Engadget со ссылкой на PPCGeeks. Речь идет о седьмой версии операционной системы для смартфонов и коммуникаторов, анонс которой ожидается в феврале. Во-первых, в Windows Mobile не будет той многозадачности, которую пользователи привыкли видеть в предыдущих версиях. Запустить несколько приложений одновременно будет можно, но те программы, которые будут работать в фоне, встанут на п
|05.02.2009
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В Apple iPhone планируется добавить многозадачность
эта возможность появится в сентябре 2008 г., однако этого не случилось. Как предполагает TG Daily, мультизадачность появится, скорее всего, только в следующей версии iPhone, которая должна обл
Многозадачность и организации, системы, технологии, персоны:
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