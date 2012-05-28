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Индексная книга CNews*
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Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим Split Screen Многоэкранный режим



28.05.2012 Новые линейки мобильных и планшетных ПК Acer
22.06.2010 Вышла новая ОС для iPhone с поддержкой многозадачности
24.05.2010 Многозадачность в Windows Phone 7: разработчикам связали руки
19.04.2010 Таким будет новый iPhone: многозадачность и другие особенности
09.04.2010 Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций
16.03.2010 Windows Phone 7 не будет иметь привычной многозадачности – Microsoft
08.02.2010 Microsoft может лишить Windows Mobile многозадачности
05.02.2009 В Apple iPhone планируется добавить многозадачность

Публикаций - 700, упоминаний - 765

Многозадачность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11361 152
Samsung Electronics 9824 121
Microsoft Corporation 23734 115
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6404 95
Google LLC 11108 93
Intel Corporation 11740 77
HP Inc. 5582 55
Ред Софт - Red Soft 442 54
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5617 47
AMD - Advanced Micro Devices 3912 45
Meta Platforms - Facebook 4354 40
Nvidia Corp 3245 37
Lenovo Group 2196 35
Huawei 3576 35
HTC Corporation 1493 32
LG Electronics 3553 32
Twitter 2753 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 1975 29
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 25
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2436 24
Zoom Int - Zoom Video Communications 1351 22
Lenovo Motorola 3506 20
Qualcomm Technologies 1730 20
4A Games 765 19
Dell EMC 4948 19
ДОК 777 18
Sony 6494 18
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 550 16
Xiaomi 1371 16
IBM - International Business Machines Corp 9248 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 15
Yandex - Яндекс 5941 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2875 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 12
Xerox 1124 11
HP - Hewlett-Packard 3602 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 11
AT&T Inc 1662 10
ASBIS Prestigio Solutions 224 10
MediaTek 466 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6700 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 16
Лента - Сеть розничной торговли 1777 15
TÜV Rheinland Group 103 9
Carl Zeiss AG 299 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1058 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 958 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6083 7
Связной ГК 1350 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 381 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 4
LinkedIn 592 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2544 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1039 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 4
Татнефть 212 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 696 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 3
Россети Ленэнерго 2385 3
Евросеть 1401 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 226 3
BMW Group 414 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Porsche - Порше Руссланд 97 3
Walmart - Wal-Mart Stores 370 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 124 3
Hyundai Motor Company 345 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 209 3
Белый Ветер 354 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 342 2
РЖД - Российские железные дороги 1667 2
Nike 175 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2481 2
Volkswagen Group - VW 260 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 2
Uber 312 2
Walt Disney Company 575 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3033 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3859 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2532 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1961 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 276 3
Правительство Москвы 2090 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1611 2
МВД РФ Управление К 118 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2778 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 99 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 77 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 16 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
Конституционный суд РФ 103 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 210 1
Судебная власть - Judicial power 2137 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1347 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 59 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3054 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 356 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 1
Президент Российской Федерации 3815 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 976 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6148 28
4CIO 732 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 466 14
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 196 8
8K Association - Ассоциация 8K 165 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2606 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
WIT - Women in Tech 3 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Symbian Foundation 38 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 6 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22503 339
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21867 317
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19480 280
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 233
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17663 205
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11997 205
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11709 177
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11440 174
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8578 165
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8813 164
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9422 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26455 108
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6551 106
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5825 105
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5712 104
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15257 82
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5G - пятое поколение мобильной связи 3524 77
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2455 76
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 75
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6931 71
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3005 69
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6210 67
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1845 67
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25788 66
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3544 62
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5476 61
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4230 61
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9182 58
Google Android 12837 178
Microsoft Windows 14664 130
Apple iPhone - серия смартфонов 6716 128
Apple iOS 6986 96
Apple iPad 3763 88
Linux OS 8515 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4391 60
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 57
Ред ОС 503 54
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 46
Apple iPhone 6 6283 45
Apple - App Store 2661 41
Intel Core - Семейство процессоров 1774 41
Google Play - Google Store - Android Market 3021 40
Samsung Galaxy 1066 37
Microsoft Skype 1991 35
Nokia Symbian OS 1400 34
Google YouTube - Видеохостинг 2482 32
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1449 32
Apple iPod Touch 745 31
Microsoft Windows 10 1555 29
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 28
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1239 28
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 27
Apple iTunes Store 1063 27
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 27
Microsoft Edge - браузер 1951 25
Microsoft Windows 2000 12813 25
Apple iPhone 4 787 25
Apple iPhone OS 148 24
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 253 24
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 369 24
Samsung Galaxy Note 686 23
Microsoft Office 3500 22
Red Hat RPM - Package Manager 127 21
Apple macOS X - Rhapsody 1508 21
Microsoft Outlook 1304 21
Apple iPod 1532 21
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 21
Google Android APP - Advanced Protection Program 591 20
Рустамов Рустам 273 47
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 20
Ксенин Алекс 314 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 7
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 4
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 3
Юсупов Ренат 114 3
Walker Chris - Уокер Крис 7 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Морейнис Аркадий 17 2
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Егоров Владимир 65 2
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 2
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 2
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 13 2
Орлик Сергей 74 2
Демидов Михаил 133 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Васильев Владислав 43 2
Израйлев Иван 10 2
Буров Олег 25 2
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Хэдберг Анна-Софи 4 2
Черкасов Дмитрий 15 2
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Forstall Scott - Форстал Скотт 39 2
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 2
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Хоменко Артем 7 2
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Satya Nadella - Сатья Наделла 188 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
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США - Калифорния 4687 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 6
Ближний Восток 2693 5
Испания - Королевство 3624 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 665 5
Америка 2164 4
Европа Восточная 3010 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 4
Солнечная система - Solar system 2462 4
Испания - Каталония - Барселона 719 4
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 773 7
CNews - ZOOM.CNews 1762 39
AppleInsider 387 7
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