Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим Split Screen Многоэкранный режим

Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях В SuperJob выяснили, что раздражает соискателей в вакансиях: самое нервирующее слово — многозадачность. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили пред

Новые линейки мобильных и планшетных ПК Acer eForce® серии GT*, что гарантирует длительное время автономной работы, высокую производительность и мультизадачность. Профессионально настроенная звуковая система позволит насладиться любимыми

Вышла новая ОС для iPhone с поддержкой многозадачности ми из которых являются поддержка многозадачности, а также открытие API для сторонних разработчиков. Многозадачность для приложений сторонних разработчиков впервые появляется на портативных устр

Многозадачность в Windows Phone 7: разработчикам связали руки ают функционировать. Дуг Боулинг отмечает, что хотя в Windows Phone 7 не будет реализована реальная многозадачность, приложения смогут использовать некоторые фоновые вычислительные ресурсы, ког

Таким будет новый iPhone: многозадачность и другие особенности ать этот режим работы пусть и в ограниченном виде. В iPhone OS 4.0 появилась урезанная по функциям многозадачность Для любителей запускать одновременно по 10 приложений поводов для радости нет

Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций Наиболее важные нововведения в платформе iPhone OS 4.0 - это многозадачность, папки, улучшенная работа с электронной почтой, приложение для чтения электро

Windows Phone 7 не будет иметь привычной многозадачности – Microsoft служб самой ОС. Аналогичная функциональность реализована в iPhone OS, которая также не поддерживает многозадачность (хотя ее реализация возможна на взломанной прошивке). В отличие от Windows Ph

Microsoft может лишить Windows Mobile многозадачности сообщает Engadget со ссылкой на PPCGeeks. Речь идет о седьмой версии операционной системы для смартфонов и коммуникаторов, анонс которой ожидается в феврале. Во-первых, в Windows Mobile не будет той многозадачности, которую пользователи привыкли видеть в предыдущих версиях. Запустить несколько приложений одновременно будет можно, но те программы, которые будут работать в фоне, встанут на п