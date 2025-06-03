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Многозадачность Multitasking мультизадачность многозадачный экран многозадачный режим Split Screen Многоэкранный режим

СОБЫТИЯ

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03.06.2025 Многозадачность обошла стрессоустойчивость в списке самых раздражающих слов в вакансиях

В SuperJob выяснили, что раздражает соискателей в вакансиях: самое нервирующее слово — многозадачность. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили пред
28.05.2012 Новые линейки мобильных и планшетных ПК Acer

eForce® серии GT*, что гарантирует длительное время автономной работы, высокую производительность и мультизадачность. Профессионально настроенная звуковая система позволит насладиться любимыми

22.06.2010 Вышла новая ОС для iPhone с поддержкой многозадачности

ми из которых являются поддержка многозадачности, а также открытие API для сторонних разработчиков. Многозадачность для приложений сторонних разработчиков впервые появляется на портативных устр
24.05.2010 Многозадачность в Windows Phone 7: разработчикам связали руки

ают функционировать. Дуг Боулинг отмечает, что хотя в Windows Phone 7 не будет реализована реальная многозадачность, приложения смогут использовать некоторые фоновые вычислительные ресурсы, ког
19.04.2010 Таким будет новый iPhone: многозадачность и другие особенности

ать этот режим работы пусть и в ограниченном виде.  В iPhone OS 4.0 появилась урезанная по функциям многозадачность Для любителей запускать одновременно по 10 приложений поводов для радости нет
09.04.2010 Apple выпустила iPhone OS 4.0: более 100 новых функций

Наиболее важные нововведения в платформе iPhone OS 4.0 - это многозадачность, папки, улучшенная работа с электронной почтой, приложение для чтения электро
16.03.2010 Windows Phone 7 не будет иметь привычной многозадачности – Microsoft

служб самой ОС. Аналогичная функциональность реализована в iPhone OS, которая также не поддерживает многозадачность (хотя ее реализация возможна на взломанной прошивке). В отличие от Windows Ph
08.02.2010 Microsoft может лишить Windows Mobile многозадачности

сообщает Engadget со ссылкой на PPCGeeks. Речь идет о седьмой версии операционной системы для смартфонов и коммуникаторов, анонс которой ожидается в феврале. Во-первых, в Windows Mobile не будет той многозадачности, которую пользователи привыкли видеть в предыдущих версиях. Запустить несколько приложений одновременно будет можно, но те программы, которые будут работать в фоне, встанут на п
05.02.2009 В Apple iPhone планируется добавить многозадачность

эта возможность появится в сентябре 2008 г., однако этого не случилось. Как предполагает TG Daily, мультизадачность появится, скорее всего, только в следующей версии iPhone, которая должна обл

Публикаций - 932, упоминаний - 1019

Многозадачность и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 172
Samsung Electronics 11064 136
Microsoft Corporation 25775 129
Google LLC 12688 117
Intel Corporation 12811 100
Huawei 4675 71
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HP Inc. 5883 55
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Nvidia Corp 4002 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 45
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 44
Meta Platforms - Facebook 4621 40
Acer Group - Acer Inc 2776 40
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Lenovo Group 2446 35
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HTC Corporation 1512 31
Sony 6739 30
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Qualcomm Technologies 1974 26
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Dell EMC 5180 21
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MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 19
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 19
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 17
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МегаФон 10742 15
BBK OPPO Electronics 484 13
MediaTek - Ralink 595 13
Broadcom - VMware 2610 11
Xerox - The Haloid Company 1168 11
Telegram Group 2940 11
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TÜV Rheinland Group 181 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
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Carl Zeiss AG 307 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 7
Связной ГК 1401 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
BMW Group 482 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
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Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Hyundai Motor Company 436 3
Татнефть 243 3
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Совкомбанк Совесть 279 3
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Контрастность 3042 83
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 82
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 79
Google Android 15243 207
Microsoft Windows 16882 161
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 133
Apple iOS 8583 112
Apple iPad 4011 101
Linux OS 11533 87
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 73
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 59
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 58
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 49
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Intel Core - Семейство процессоров 1251 47
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Samsung Galaxy 1035 42
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 39
Microsoft Windows 11 827 39
Microsoft Windows 10 1938 37
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 36
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 34
Nokia Symbian OS 1411 31
Apple iPhone 6 4861 31
Apple iPod Touch 747 31
Microsoft Office 4170 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
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MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 29
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Apple iTunes Store 1118 29
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Apple Mac - Apple Macintosh 3114 27
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 107
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 89
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 51
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 39
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 38
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 34
Английский язык 7030 33
Ergonomics - Эргономика 1755 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 29
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 28
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 23
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 22
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 18
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
DevCon 18 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
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A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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