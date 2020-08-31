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Конституционный суд РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 54
Конституционный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крок 1221 20
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Xinwei Group 9 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
|Lenovo Motorola 1018 1
|RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
|Cloudflare 50 1
|Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Google LLC 7168 1
|Nikon 263 1
|Юнисел 7 1
|Парус 204 1
|Dell EMC 2418 1
|НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|1С-Битрикс 349 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
|VK - Mail.ru Group 2485 1
|1С 3770 1
|Facebook 3767 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Twitter 2204 1
|ОТР 135 1
|Canon 582 1
|IBM 3554 1
|Intel Corporation 4198 1
|LG Electronics 1870 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
|Толстова Татьяна 35 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Путин Владимир 1828 1
|Соколов Алексей 121 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Васильева Евгения 2 1
|Полиров Дмитрий 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Солопова Ульяна 4 1
|Коспанов Арман 5 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767753, в очереди разбора - 671438.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru