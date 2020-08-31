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Конституционный суд РФ


31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
13.06.2019 Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи 3
15.05.2019 Официальный перевозчик властей России перешел на «1С» 1
21.11.2018 ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1
30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам 1
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 1
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность 1
19.02.2018 Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов 1
13.12.2017 В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи 1
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги 1
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» 1
03.08.2017 Мониторинг ИТ-бюджетов госведомств в России полностью деградировал 1
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме 1
20.07.2017 Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1
30.06.2017 Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен 2
19.06.2017 Роскомнадзор впервые закрыл доступ к сайтам по иску физического лица до решения суда 1
29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества 1
22.03.2017 Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года 1
30.12.2016 Данные о работе районных судов Москвы теперь доступны на Едином портале 1
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой 1
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1
25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве 1
11.10.2016 Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве 1
04.10.2016 Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую 3
08.06.2015 В Кабардино-Балкарской Республике внедрили СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления 1
24.03.2015 Суд отменил срок давности по радиочастотным спорам 1
14.04.2014 Системный интегратор из группы Merlion получил лицензии ФСБ на работу с гостайной 1
21.09.2012 Утвержден ИТ-бюджет судебной системы России до 2020 года 1
24.07.2012 Минкомсвязи признало закон «О связи» устаревшим и решило писать новый 1
27.04.2012 Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1
17.04.2012 Грузия отменила лицензирование для кабельных, но сохранила для спутниковых операторов 1
16.02.2012 МТС обеспечит мобильной связью Конституционный суд РФ 1
01.04.2010 ТТК обеспечила МГ/МН телефонной связью ряд госструктур СЗФО 1
09.03.2010 Доходы Санкт-Петербургского филиала ТТК от предоставления услуг связи в 2009 г. выросли на 36% до 427 млн руб. 1

Публикаций - 48, упоминаний - 54

Конституционный суд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Xinwei Group 9 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ЭОС - Электронные офисные системы 989 1
Lenovo Motorola 1018 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Cloudflare 50 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Merlion - Мерлион 275 1
Google LLC 7168 1
Nikon 263 1
Юнисел 7 1
Парус 204 1
Dell EMC 2418 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
1С-Битрикс 349 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
3770 1
Facebook 3767 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Twitter 2204 1
ОТР 135 1
Canon 582 1
IBM 3554 1
Intel Corporation 4198 1
LG Electronics 1870 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Железные дороги Якутии АК АО 1 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
НСТТ Белитон 7 1
Автотранспортный комбинат ФГБУ 2 1
Федеральное казначейство России 766 8
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 6
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 160 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 5
Верховный суд Российской Федерации 174 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Правительство РФ 2207 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Счётная палата РФ 461 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 3 1
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 1
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Администрация Президента РФ 269 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
ФЛК - Форматно-логический контроль 3 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Google Translate 39 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
Яндекс.Метрика 81 1
Google Analytics 70 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Толстова Татьяна 35 2
Жемерева Татьяна 3 2
Путин Владимир 1828 1
Соколов Алексей 121 1
Фомин Дмитрий 20 1
Васильева Евгения 2 1
Полиров Дмитрий 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Солопова Ульяна 4 1
Коспанов Арман 5 1
Медвецкий Леонид 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 26
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Украина 3389 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Находка 80 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 4
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 34 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767753, в очереди разбора - 671438.
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