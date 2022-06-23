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Конституционный суд РФ

Конституционный суд РФ

СОБЫТИЯ


23.06.2022 В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО

нал жалобу обоснованной и постановил внести изменения в российское законодательство. Почему решение Конституционного суда важно для СПО В адвокатском бюро «Качкин и Партнеры», представляющем ин
17.04.2012 Грузия отменила лицензирование для кабельных, но сохранила для спутниковых операторов

shvili), президент Союза кабельного телевидения Грузии, с одобрением высказался в поддержку решения Конституционного суда, отметив, что до того в стране существовал достаточно бюрократический п
27.03.2012 «АйТи» создала интегрированную систему управления документооборотом для Конституционного Суда РФ

В интересах Конституционного Суда Российской Федерации (КС РФ) компания «АйТи» завершила проект создания

16.02.2012 МТС обеспечит мобильной связью Конституционный суд РФ

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) окажет услуги связи судьям и сотрудникам Конституционного суда Российской Федерации. По контракту на сумму более 1 млн руб. МТС в 2012
17.04.2009 МТС обеспечит мобильной связью Конституционный Суд

заключения государственного контракта на оказание услуг сети сотовой связи для государственных нужд Конституционного Суда РФ в 2009 г. Как говорится в сообщении МТС, в связи с тем, что судьи ча
11.09.2008 Конституционный Суд РФ автоматизировал бюджетный учет на базе «1С:Предприятия»

Компанией «Весь Учет» (г. Москва) завершено внедрение «1С:Предприятия» в Финансовом управлении Конституционного Суда РФ (г. Санкт-Петербург) и представительстве Конституционного Суда

24.12.2007 Конституционный Суд РФ создаст корпоративный портал
22.03.2007 Конституционный суд выбрал МТТ

дерации. МТТ был признан победителем в проведенном конкурсе на предоставление услуг МГ/МН связи для Конституционного суда. Основным критерием выбора победителя были сроки и гарантии качества пр
19.03.2007 «Verysell Проекты» создаст электронный архив Конституционного Суда РФ

Компания «Verysell Проекты» выиграла конкурс и приступила к выполнению проекта по созданию программно-аппаратного комплекса электронного архива конституционного суда РФ (ПАК ЭА КС). Данный проект выполняется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы», основными целями которой являются: п
29.01.2007 Конституционный Суд РФ создает электронный архив
28.12.2006 Конституционный Суд РФ создает электронный архив

абря этого года и продолжит прием по 30 января 2007 г. Рассмотреть предложения и выбрать победителя Конституционный Суд планирует не позже 7 февраля.
26.12.2005 Конституционный суд РФ приступил к проверке ряда положений закона "О связи"

Публикаций - 112, упоминаний - 172

Конституционный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 21
Microsoft Corporation 25775 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
9594 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Ростелеком 10948 4
Oracle Corporation 7074 4
Укртелеком - Ukrtelecom 244 4
Системы документооборота 522 3
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
АйТи 1519 3
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 2
Весть-Метатехнология 33 2
Термика Консалтинговая группа 24 2
IRP Technology - Ай Эр Пи Текнолоджи 2 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
Lenovo Motorola 3566 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 2
Киевстар - Kyivstar 569 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
OpenText 238 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
Google LLC 12688 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 21
Почта России ПАО 2370 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Руссобанк 7 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Мосэнерго ПАО 132 3
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Автотранспортный комбинат ФГБУ 3 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 2
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Альфа-Банк 1979 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
РЖД ЖДЯ - Железные дороги Якутии АК АО 4 1
Связной Банк 113 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 1
Лардекс - Lardex Group 7 1
НСТТ Белитон 7 1
ОрдерКом 15 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Резонанс НПП 407 1
Судебная власть - Judicial power 2500 37
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Федеральное казначейство России 1949 24
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 23
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 22
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Федеральное собрание Российской Федерации 318 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 22 4
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
Президент Украины 128 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
Национальный союз организаций и операторов связи 5 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
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Электронный документ - Electronic document 1579 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
Микрофон - Microphone 2808 3
Оповещение и уведомление - Notification 5943 3
Электронная библиотека - Electronic Library 265 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 3
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 20
Microsoft Windows 16882 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Linux OS 11533 4
SAP Sybase 292 2
Veon Wholesale Services 5 2
ЭОС АРМ руководителя 79 2
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 2
Минобрнауки РФ - Электронная библиотека России - программа 3 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Postfix - mail transfer agent 55 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
eLearning Metadata Manager 2 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 1
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 22 1
ИВК Юпитер Крипто 32 1
Толстова Татьяна 37 11
Путин Владимир 3454 7
Фомин Дмитрий 25 4
Якушев Михаил 50 3
Солопова Ульяна 5 3
Медвецкий Леонид 4 3
Химич Роман 44 3
Ющенко Виктор 39 3
Сеславинский Михаил 32 2
Фрадков Михаил 161 2
Зверев Владимир 5 2
Шварц Ольга 3 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Жемерева Татьяна 3 2
Янукович Виктор 57 2
Поляков Александр 54 2
Зенкин Денис 263 2
Коротков Андрей 87 2
Тимошенко Юлия 31 2
Иконников Александр 15 2
Левенчук Анатолий 13 2
Колобов Сергей 8 2
Курносов Иван 9 2
Вартанова Елена 6 2
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Панченко Вячеслав 4 2
Юдинцев Юрий 2 2
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Кудрястев Дамиан 2 2
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Маслов Александр 39 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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