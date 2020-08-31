Конституционный суд РФ

Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1

Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи 3

ОТР получил лицензию ФСБ на защиту конфиденциальной информации 1

В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1

В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам 1

В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей 1

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями 1

Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность 1

Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов 1

Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных 1

Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги 1

Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде 1

Мосгорсуд и райсуды начали отправлять приставам исполнительные листы в электронном виде 1

Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен 2

Роскомнадзор впервые закрыл доступ к сайтам по иску физического лица до решения суда 1

Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества 1

Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года 1

Данные о работе районных судов Москвы теперь доступны на Едином портале 1

Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1

Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1

Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве 1

Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве 1

Суд отменил срок давности по радиочастотным спорам 1

Системный интегратор из группы Merlion получил лицензии ФСБ на работу с гостайной 1

Мобильные технологии необратимо трансформируют бизнес 1