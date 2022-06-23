Получите все материалы CNews по ключевому слову
Конституционный суд РФ
СОБЫТИЯ
|23.06.2022
|
В России изменят Гражданский кодекс, чтобы не мешать программистам использовать СПО
нал жалобу обоснованной и постановил внести изменения в российское законодательство. Почему решение Конституционного суда важно для СПО В адвокатском бюро «Качкин и Партнеры», представляющем ин
|17.04.2012
|
Грузия отменила лицензирование для кабельных, но сохранила для спутниковых операторов
shvili), президент Союза кабельного телевидения Грузии, с одобрением высказался в поддержку решения Конституционного суда, отметив, что до того в стране существовал достаточно бюрократический п
|27.03.2012
|
«АйТи» создала интегрированную систему управления документооборотом для Конституционного Суда РФ
В интересах Конституционного Суда Российской Федерации (КС РФ) компания «АйТи» завершила проект создания
|16.02.2012
|
МТС обеспечит мобильной связью Конституционный суд РФ
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) окажет услуги связи судьям и сотрудникам Конституционного суда Российской Федерации. По контракту на сумму более 1 млн руб. МТС в 2012
|17.04.2009
|
МТС обеспечит мобильной связью Конституционный Суд
заключения государственного контракта на оказание услуг сети сотовой связи для государственных нужд Конституционного Суда РФ в 2009 г. Как говорится в сообщении МТС, в связи с тем, что судьи ча
|11.09.2008
|
Конституционный Суд РФ автоматизировал бюджетный учет на базе «1С:Предприятия»
Компанией «Весь Учет» (г. Москва) завершено внедрение «1С:Предприятия» в Финансовом управлении Конституционного Суда РФ (г. Санкт-Петербург) и представительстве Конституционного Суда
|24.12.2007
|Конституционный Суд РФ создаст корпоративный портал
|22.03.2007
|
Конституционный суд выбрал МТТ
дерации. МТТ был признан победителем в проведенном конкурсе на предоставление услуг МГ/МН связи для Конституционного суда. Основным критерием выбора победителя были сроки и гарантии качества пр
|19.03.2007
|
«Verysell Проекты» создаст электронный архив Конституционного Суда РФ
Компания «Verysell Проекты» выиграла конкурс и приступила к выполнению проекта по созданию программно-аппаратного комплекса электронного архива конституционного суда РФ (ПАК ЭА КС). Данный проект выполняется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы», основными целями которой являются: п
|29.01.2007
|Конституционный Суд РФ создает электронный архив
|28.12.2006
|
Конституционный Суд РФ создает электронный архив
абря этого года и продолжит прием по 30 января 2007 г. Рассмотреть предложения и выбрать победителя Конституционный Суд планирует не позже 7 февраля.
|26.12.2005
|Конституционный суд РФ приступил к проверке ряда положений закона "О связи"
Конституционный суд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 11
|Путин Владимир 3454 7
|Фомин Дмитрий 25 4
|Якушев Михаил 50 3
|Солопова Ульяна 5 3
|Медвецкий Леонид 4 3
|Химич Роман 44 3
|Ющенко Виктор 39 3
|Сеславинский Михаил 32 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Зверев Владимир 5 2
|Шварц Ольга 3 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Янукович Виктор 57 2
|Поляков Александр 54 2
|Зенкин Денис 263 2
|Коротков Андрей 87 2
|Тимошенко Юлия 31 2
|Иконников Александр 15 2
|Левенчук Анатолий 13 2
|Колобов Сергей 8 2
|Курносов Иван 9 2
|Вартанова Елена 6 2
|Гайдук Олег 5 2
|Панченко Вячеслав 4 2
|Юдинцев Юрий 2 2
|Вершинин Владимир 2 2
|Кудрястев Дамиан 2 2
|Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
|Smith Brad - Смит Брэд 104 2
|Невинчаный Александр 32 1
|Маевский Леонид 57 1
|Маслов Александр 39 1
|Степанов Александр 24 1
|Краснов Михаил 87 1
|Козлов Михаил 182 1
|Захаров Владимир 22 1
|Воронин Владимир 12 1
|Давыдов Владимир 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.